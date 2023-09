Demonstrações de baixo código

Demonstrações Low-code referem-se à apresentação de exemplos de aplicativos, protótipos ou provas de conceito desenvolvidas usando plataformas low-code, como a plataforma no-code AppMaster. Essas demonstrações são altamente valiosas para empresas, desenvolvedores e profissionais de TI que buscam compreender e avaliar os recursos, a eficiência e a eficácia das metodologias de desenvolvimento low-code na construção e implantação de aplicativos sofisticados da Web, móveis e de back-end.

As plataformas de desenvolvimento Low-code ganharam força significativa nos últimos anos, estimuladas pela necessidade crescente de desenvolvimento rápido de aplicativos devido ao ambiente de negócios em constante evolução e às crescentes demandas por transformação digital. O Gartner prevê que até 2024, mais de 65% das atividades de desenvolvimento de aplicações serão realizadas através de plataformas low-code. Isto destaca a importância das demonstrações low-code na demonstração do potencial de tais plataformas para atender às necessidades atuais e futuras de desenvolvimento de software.

O objetivo principal das demonstrações de low-code é mostrar os recursos e capacidades das plataformas low-code, fornecendo exemplos ao vivo de aplicativos do mundo real criados com essas tecnologias. Isso permite que empresas e profissionais de TI experimentem diretamente as vantagens do desenvolvimento low-code, como desenvolvimento acelerado de aplicativos, fluxos de trabalho simplificados, tempo de lançamento no mercado reduzido, custos mais baixos e eliminação de dívidas técnicas.

As demonstrações Low-code podem ser de vários tipos, dependendo do público-alvo e da plataforma específica que está sendo apresentada. Por exemplo, podem ser direcionados a desenvolvedores que procuram compreender como as plataformas low-code podem melhorar a sua produtividade e eficiência ou a decisores que pretendem avaliar os custos-benefícios e a viabilidade da adoção de metodologias de desenvolvimento low-code na sua organização.

Normalmente, as demonstrações low-code demonstram os principais aspectos de uma plataforma low-code, como:

Ferramentas de desenvolvimento visual: interface drag-and-drop , layout amigável e elementos de design intuitivos, que permitem que desenvolvedores e usuários não técnicos criem e personalizem aplicativos com facilidade.

interface , layout amigável e elementos de design intuitivos, que permitem que desenvolvedores e usuários não técnicos criem e personalizem aplicativos com facilidade. Modelagem e integração de dados: a capacidade de criar e gerenciar visualmente modelos de dados (esquemas de banco de dados), integrar fontes de dados externas e APIs e realizar transformações de dados.

a capacidade de criar e gerenciar visualmente modelos de dados (esquemas de banco de dados), integrar fontes de dados externas e APIs e realizar transformações de dados. Modelagem de processos de negócios: As ferramentas gráficas que facilitam a criação e o gerenciamento de fluxos de trabalho de negócios complexos, incluindo a interação com outros sistemas.

As ferramentas gráficas que facilitam a criação e o gerenciamento de fluxos de trabalho de negócios complexos, incluindo a interação com outros sistemas. Implantação de aplicativos: O processo tranquilo e contínuo de geração, compilação e implantação de pacotes de aplicativos, garantindo a entrega rápida e eficiente de soluções.

O processo tranquilo e contínuo de geração, compilação e implantação de pacotes de aplicativos, garantindo a entrega rápida e eficiente de soluções. Escalabilidade e desempenho: a demonstração de como aplicativos low-code podem lidar com grandes quantidades de dados e tráfego, atendendo a casos de uso corporativos e de alta carga.

a demonstração de como aplicativos podem lidar com grandes quantidades de dados e tráfego, atendendo a casos de uso corporativos e de alta carga. Segurança e conformidade: apresentando recursos de segurança integrados, controles de acesso robustos e conformidade com padrões e regulamentações do setor.

apresentando recursos de segurança integrados, controles de acesso robustos e conformidade com padrões e regulamentações do setor. Manutenção e extensibilidade: A facilidade e flexibilidade de atualizar versões de aplicativos, adicionar novos recursos e personalizar funcionalidades, sem incorrer em débitos técnicos.

AppMaster, uma plataforma robusta no-code, oferece demonstrações abrangentes low-code, que demonstram seus diversos recursos na construção de aplicativos back-end, web e móveis. Ao empregar modelagem visual de dados, design de processos de negócios, integração de API e desenvolvimento de UI drag-and-drop, AppMaster permite rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos. A plataforma elimina dívidas técnicas regenerando aplicativos do zero sempre que os projetos são atualizados. Os aplicativos criados usando AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como armazenamento primário, e o back-end sem estado compilado da plataforma permite excelente escalabilidade, atendendo a cenários corporativos e de alta carga.

Concluindo, as demonstrações low-code desempenham um papel crítico ao mostrar o potencial das plataformas de desenvolvimento low-code, como o AppMaster, para transformar o cenário de desenvolvimento de software. Eles permitem que as empresas e os profissionais de TI experimentem em primeira mão os benefícios do rápido desenvolvimento de aplicações, fluxos de trabalho simplificados, reduções de custos e eliminação de dívidas técnicas, capacitando-os, em última análise, a capitalizar as imensas oportunidades oferecidas pela transformação digital.