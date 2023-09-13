WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın)

"Ne Görürsen Onu Alırsın" ifadesinin kısaltması olan WYSIWYG, özellikle web geliştirme bağlamında yazılım geliştirmede yaygın olarak kullanılan kullanıcı dostu bir tasarım ilkesidir. Bu konsept, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların, geliştirme aşamasında görsel olarak gördüklerine çok benzeyen tamamen işlevsel bir çıktı üretmelerine olanak tanıyarak uygulama tasarlama ve oluşturma sürecini basitleştirir. WYSIWYG editörleri, kullanıcıların bir uygulamanın içeriğini, düzenini ve genel tasarımını gerçek zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanırken, çalışmalarının yayınlandıktan sonra nasıl görüneceğine ilişkin canlı güncellemeler alır. Bu kavram, web geliştirmede varsayımları ortadan kaldırır ve uygulamaların kavramsal aşamasından işlevsel aşamasına kadar kesintisiz bir akış sağlar.

Web sitesi geliştirme bağlamında, WYSIWYG editörleri kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine ve geliştirme sürecinin kolaylaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Statista'nın 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, küresel web sitesi trafiğinin %51,3'ü mobil kullanım aracılığıyla oluşturuluyor. Büyüyen bu mobil kitlenin taleplerini karşılamak için web geliştiricilerinin hızlı yanıt veren, erişilebilir ve görsel olarak çekici web siteleri tasarlamaya öncelik vermesi gerekiyor. WYSIWYG editörleri, ekrandaki öğelerin sürükleyip bırakma, yeniden boyutlandırma ve düzenleme yoluyla değiştirilmesine olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sağlayarak bu hedefi kolaylaştırır ve böylece görsel olarak yönlendirilen ve kolayca uyarlanabilen bir son ürün üretir.

WYSIWYG editörleri, geliştiricilerin bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasına olanak sağladığı, verimliliği artırdığı ve tasarım süreci boyunca hataları en aza indirdiği için popülerlik kazandı. Ek olarak, bu editörler HTML, CSS ve diğer web programlama dilleri hakkında karmaşık bir anlayışa sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırır; bu da sınırlı kodlama deneyimi olan veya hiç kodlama deneyimi olmayan kişilerin web sitelerini kolayca oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Webflow tarafından 2021'de gerçekleştirilen bir ankete göre tasarım ve geliştirme her zamankinden daha fazla iç içe geçiyor ve bu da modern web geliştirme uygulamalarında WYSIWYG editörleri gibi araçların önemini vurguluyor.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerin tek bir kod satırı yazmadan görsel olarak yönlendirilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak WYSIWYG konseptinden yararlanır. drag and drop yaklaşımı, kullanıcı arayüzünün, veri modellerinin ve iş mantığının geliştirilmesinin sorunsuz ve verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanır. Bu, teknik olarak kendi ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmiş tamamen işlevsel uygulamalar oluşturma ve dağıtma konusunda teknik olarak istekli olmayanlara bile güç verir; üstelik uygulama mağazalarına birden fazla sürüm göndermeden veya teknik borç ödemeden.

WYSIWYG editörleri, geliştirme karmaşıklığını azaltarak ve her düzeydeki teknik uzmanlıktan müşteriler için kullanılabilirliği artırarak kullanıcı merkezli tasarımın temel ilkesini destekler. Web sitesi geliştirmeye katkıları, tasarım, erişilebilirlik ve uygulama ölçeklenebilirliği dahil olmak üzere sektörün birçok yönünü kapsamaktadır. WYSIWYG editörlerinin sunduğu kullanım kolaylığı, web sitesini daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirerek ve yeniliği teşvik ederek web sitesi geliştirmede devrim yarattı.

Pek çok avantajına rağmen, WYSIWYG düzenleyicilerini kullanmanın olası bir dezavantajı, daha gelişmiş veya karmaşık web siteleri oluşturmak isteyenler için sınırlı özelleştirme seçenekleri olabilir. Bir web sitesinin tasarımının ve işlevselliğinin belirli öğeleri HTML, CSS, JavaScript ve diğer programlama dillerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirebileceğinden, ileri düzey geliştiriciler bu araçları kısıtlayıcı bulabilirler. Bununla birlikte, WYSIWYG editörleri ve AppMaster gibi araçlar, kullanıcılara teknik uzmanlığı daha sezgisel bir şekilde edinme ve hızlı bir şekilde uygulama yeteneği sunarak değerli bir yatırım getirisi ve verimli geliştirme süreçleri sağlar.

Sonuç olarak, WYSIWYG editörleri, web sitesi oluşturmaya erişimi demokratikleştirerek ve tasarım sürecini basitleştirerek web geliştirme endüstrisini önemli ölçüde etkiledi. "Ne Görürsen Onu Alırsın" ilkesine sadık kalarak bu araçlar, geliştirmeyi daha verimli, kullanıcı dostu ve görsel odaklı hale getirdi. AppMaster no-code platformu, müşterilerin gelişmiş teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan işlevsel, ölçeklenebilir ve estetik açıdan hoş uygulamalar oluşturmasını sağlamak için WYSIWYG'nin temel konseptinden yararlanarak yenilik ve erişilebilirlikle desteklenen bir geleceğin yolunu açıyor.