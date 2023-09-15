Web sitesi geliştirme bağlamında Çerez , bir web sitesiyle etkileşimde bulunurken bir web sunucusundan kullanıcının web tarayıcısına gönderilen küçük bir metin dosyasını ifade eder. Tarayıcı, çerezi kullanıcının cihazında saklayarak web sitesinin geri gelen kullanıcıyı tanımasına ve gelecekteki ziyaretler için tercihleri, durum bilgisi veya diğer ilgili bilgiler hakkındaki bilgileri saklamasına olanak tanır. Çerezler kullanıcı deneyimini geliştirmeye, kişiselleştirilmiş içeriğe olanak sağlamaya ve web uygulamaları içindeki çeşitli temel işlevleri desteklemeye yarar.

Çerezler, kullanım ömürlerine ve onları oluşturan alana göre farklı kategorilere ayrılır. Oturum çerezleri geçicidir ve yalnızca kullanıcı tarayıcıyı kapatana veya oturumu kapatana kadar etkin kalır. Bunlar genellikle oturum açma durumu ve alışveriş sepetine eklenen öğeler gibi kullanıcının oturumu sırasındaki etkinlikleriyle ilgili bilgileri depolamak için kullanılır. Bunun tersine, Kalıcı çerezler, önceden tanımlanmış bir son kullanma tarihi ile veya manuel olarak silinene kadar, tek bir oturum süresinden sonra kullanıcının cihazında kalır. Bu çerezler, kullanıcı tercihlerini kaydetmek ve sorunsuz bir oturum açma deneyimini kolaylaştırmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.

Çerezler, kökenlerine göre Birinci Taraf çerezleri veya Üçüncü Taraf çerezleri olarak sınıflandırılabilir. Birinci taraf çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği alan adı tarafından oluşturularak web sitesi sahiplerine kullanıcı verilerini toplama ve web sitesinin işlevselliğini geliştirme olanağı sağlar. Üçüncü taraf çerezleri, halihazırda ziyaret edilenden farklı bir harici alan adı tarafından oluşturulur. Bu çerezler genellikle kullanıcı davranışını izlemek, hedeflenen reklamları görüntülemek ve kullanıcı verilerinin alanlar arası paylaşımını kolaylaştırmak için kullanılır.

Web sitesi geliştiricileri, çerez kullanımı ve kullanıcı gizliliğini çevreleyen düzenleyici gerekliliklere ve endüstri standartlarına uymalıdır. Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi çeşitli yargı bölgelerinde çerezlere yönelik yasalar çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler, web sitesi geliştiricilerinin çerez kullanımını açıklamasını, kullanıcı izni almasını ve kullanıcılara çerez kullanımından vazgeçme olanağı sağlamasını zorunlu kılar.

AppMaster no-code platformu, kullanıcılara, çerezleri belirli amaçlar için kullanabilecek gelişmiş web uygulamaları oluşturma yetkisi verir. Geliştirme süreci sırasında AppMaster, düzenleyici yönergelere uygunluğu sağlamak için çerez yönetimi işlevlerinin otomatik olarak oluşturulmasını ve entegrasyonunu sunar. Bu entegrasyon, geliştiricilerin kullanıcı gizliliği ve veri yönetimine yönelik en iyi uygulamalara bağlı kalarak temel uygulama mantığına ve kullanıcı deneyimine odaklanmasını sağlar.

AppMaster tarafından oluşturulan bir web uygulamasında çerezlerle çalışırken geliştiriciler, kullanıcı gizliliğini korurken faydalarını en üst düzeye çıkarmak için çeşitli teknikler kullanabilirler. Örneğin, yetkisiz erişimi veya kurcalamayı önlemek için çerez verilerini şifrelemeyi, siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırılarını önlemek için HttpOnly ve Secure işaretlerini kullanmayı ve üçüncü taraf izleme riskini azaltmak için etki alanıyla sınırlı çerezleri kullanmayı seçebilirler. Ayrıca geliştiriciler, uygulamanın tamamını yeniden derlemeden, temel çerez politikasında kolay değişiklik ve güncelleme yapılmasına olanak tanıyan, çerez yönetimine yönelik modüler bir yaklaşım benimseyebilir.

Sonuç olarak çerezler, modern web uygulamalarının ayrılmaz bir bileşeni olup, önemli işlevler sağlar ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Web sitesi geliştiricileri, çerezlerin sunduğu faydayı, kullanıcı gizliliği ve mevzuat uyumluluğuna yönelik en iyi uygulamalarla dikkatli bir şekilde dengelemelidir. AppMaster no-code platformu, web uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırmak ve geliştiricilere çerezleri etkili bir şekilde yönetmeleri için geniş bir araç yelpazesi sunmak ve son kullanıcılar için kusursuz ve güvenli bir deneyim sağlamak üzere tasarlanmıştır.