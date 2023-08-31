Yazılım geliştirme kapsamındaki Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) alanında, API Kısıtlaması, API sağlayıcıları tarafından istemci uygulamalarının bu API'lere erişebilme hızını yönetmek veya kontrol etmek, böylece optimum kaynak tahsisi, bant genişliğinin adil dağılımını sağlamak için kullanılan bir tekniği ifade eder. ve verimli sistem performansı. Bu teknik, özellikle yüksek yüklü kullanım durumlarıyla uğraşırken, herhangi bir kullanıcının veya uygulamanın mevcut kaynakların aşırı bir kısmını tüketmesini ve potansiyel olarak diğer kullanıcılar için hizmetin bozulmasına neden olmasını önlemek açısından kritik öneme sahiptir.

API Kısıtlaması, sunucu altyapısını sistem çökmelerine yol açabilecek trafik zirvelerinden korumak ve hizmet kullanılabilirliğini korurken kaynakların tüm tüketiciler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak da dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sağlar. API Kısıtlamanın uygulanması, istek hızı, istek hacmi, yanıt gecikmesi, veri aktarım boyutu ve daha fazlası gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak gerçekleşebilir. Uygulama, bir API isteği için kabul edilebilir sınırları tanımlayan katı limitleri (saniye başına maksimum istek) ve yumuşak limitleri (ağırlıklı önceliklendirme) içerebilir.

AppMaster no-code platform, oluşturulan uygulamaların verimliliğini ve eşitliğini optimize etmek için API Kısıtlama'dan yararlanır. Örneğin, yüksek yüklü bir kullanım durumunu düşünün: AppMaster oluşturduğu arka uç uygulamaları, birincil veri kaynağı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışarak, derlenmiş durum bilgisi olmayan Go diliyle entegrasyonları nedeniyle olağanüstü ölçeklenebilirlik ve yanıt verme yeteneği sergileyebilir. AppMaster, API Kısıtlamayı akıllıca kullanarak, kaynakların tüm istemciler için etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağlar, hizmetlerin kötüye kullanılmasını veya tekelleştirilmesini önlerken aynı zamanda birinci sınıf performans seviyelerini korur.

API Azaltma uygulamasının yaygın yöntemlerinden biri, belirteç kümesi veya sızdıran küme algoritmalarıdır. Token kovası, her kullanıcıya veya uygulamaya belirli sayıda token tahsis ederek, tokenları önceden belirlenmiş bir oranda yeniler. Müşteriler, isteklerini karşılamaya yetecek kadar jetona sahip oldukları sürece API çağrıları yapabilirler. Alternatif olarak, sızdıran paket yaklaşımı, mevcut kaynakları, istemcilerin kalan kaynak tahsisine göre API'lere erişmesine olanak tanıyan "sızdıran" bir kapsayıcı olarak ele alır. Her iki algoritma da hız sınırlamayı ve kaynak yönetimini kolaylaştırarak sistemin aşırı yüklenmesini önler ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

API Kısıtlaması, belirli bir zaman penceresi içinde bir istemciden API'ye yapılan isteklerin sayısına kesin olarak uygulanan kısıtlamaları ifade eden API Hız Sınırlaması ile karıştırılmamalıdır. Hız Sınırlama, erişim sıklığı üzerinde kısıtlamalar oluştururken Kısıtlama, API'nin gerçek tüketim düzeyini yönetmeye odaklanır; buna hız sınırlamaları da dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Pratik anlamda, örneğin AppMaster no-code platformu kullanılarak geliştirilen gerçek zamanlı konum tabanlı bir uygulamayı ele alalım. Kullanıcılar, gerçek zamanlı güncellemeleri almak için sık sık konum verilerini talep edebilir. Arka uç uygulaması, gerekli coğrafi verileri elde etmek için çeşitli harita sağlayıcılarını sorgular. Uygulama, API Kısıtlama'dan yararlanarak, harita veri sağlayıcılarının istekler karşısında bunalmamasını, olası hizmet bozulmalarını ve hatta hizmet reddi olaylarını önlemesini sağlar. API Azaltma uygulandığında sistem, kaynak kullanımını etkili bir şekilde yönetir ve API'leri kötüye kullanıma karşı korurken tutarlı, yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlar.

API Kısıtlama aynı zamanda hassas bilgilere erişimi güvence altına alma, yetkisiz erişim riskini azaltma ve veri koruma düzenlemelerine daha iyi uyum sağlama konusunda da etkili olabilir. Pek çok geliştirici ve hizmet sağlayıcı, sistemin genel güvenlik duruşunu güçlendirmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi diğer güvenlik mekanizmalarının yanı sıra API Kısıtlama'yı da kullanır.

Kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı olarak AppMaster, geniş bir müşteri yelpazesi için geliştirme sürecini 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirmeye çalışmaktadır. Gereksinimler değiştiğinde uygulamaların otomatik olarak yenilenmesi yoluyla teknik borcu ortadan kaldırarak, yazılım çözümlerinin hızlı ve verimli bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırır. API Kısıtlamanın uygulanması bu çabanın kritik bir öğesidir; çünkü ölçek ve karmaşıklıktan bağımsız olarak optimum sistem performansının, adil kaynak dağıtımının ve güvenilir hizmet kullanılabilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, API Kısıtlama, AppMaster gibi API sağlayıcılarının erişimi yönetmesine, kaynak tahsisini dengelemesine, hizmet bozulmasını önlemesine ve müşteriler için güvenilir, yüksek performanslı hizmet seviyelerini sürdürmesine olanak tanıyan temel bir tekniktir. Güçlü API Kısıtlama mekanizmalarını kullanmak, AppMaster uçtan uca yazılım çözümleri geliştirmek için güçlü no-code bir platform olarak itibarını korumasına olanak tanırken aynı zamanda optimum sistem performansı, ölçeklenebilirlik ve yanıt verme yeteneği sağlar.