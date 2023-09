Op het gebied van Application Programming Interfaces (API's) binnen de softwareontwikkeling verwijst API Throttling naar een techniek die door API-providers wordt gebruikt om de snelheid waarmee clientapplicaties toegang krijgen tot deze API's te beheren of te controleren, waardoor een optimale toewijzing van middelen en een eerlijke verdeling van de bandbreedte wordt gewaarborgd. en efficiënte systeemprestaties. Deze techniek is van cruciaal belang, voornamelijk bij gebruiksscenario's met hoge belasting, om te voorkomen dat een enkele gebruiker of applicatie een buitensporig deel van de beschikbare bronnen verbruikt en mogelijk een verslechtering van de dienstverlening voor andere gebruikers veroorzaakt.

API Throttling biedt meerdere voordelen, waaronder het beschermen van de serverinfrastructuur tegen verkeerspieken die tot systeemcrashes kunnen leiden en het garanderen van een eerlijke verdeling van bronnen onder alle consumenten, terwijl de beschikbaarheid van de service behouden blijft. Het afdwingen van API Throttling kan plaatsvinden op basis van tal van factoren, zoals de aanvraagsnelheid, het aanvraagvolume, de reactielatentie, de grootte van de gegevensoverdracht en meer. De implementatie kan harde limieten (maximaal aantal verzoeken per seconde) en zachte limieten (gewogen prioritering) omvatten, die de acceptabele grenzen voor een API-verzoek definiëren.

Bij AppMaster maakt het no-code -platform gebruik van API Throttling om de efficiëntie en het eigen vermogen van de gegenereerde applicaties te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een gebruiksscenario met hoge belasting: de door AppMaster gegenereerde backend-applicaties kunnen uitzonderlijke schaalbaarheid en responsiviteit demonstreren dankzij hun integratie met de gecompileerde staatloze Go-taal, waarbij ze met elke Postgresql-compatibele database als primaire gegevensbron kunnen werken. Door op intelligente wijze gebruik te maken van API Throttling zorgt AppMaster ervoor dat middelen effectief worden toegewezen aan alle klanten, waardoor misbruik of monopolisering van de services wordt voorkomen, terwijl de topprestatieniveaus behouden blijven.

Een veelgebruikte methode om API Throttling te implementeren zijn token-bucket- of lekkende bucket-algoritmen. Tokenbucket wijst een specifiek aantal tokens toe aan elke gebruiker of applicatie, waarbij de tokens in een vooraf bepaald tempo worden aangevuld. Klanten kunnen API-aanroepen doen zolang ze over voldoende tokens beschikken om aan hun verzoeken te voldoen. Als alternatief behandelt de 'leaky bucket'-benadering beschikbare bronnen als een "lekkende" container waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot API's op basis van hun resterende toewijzing van bronnen. Beide algoritmen vergemakkelijken snelheidsbeperking en resourcebeheer, voorkomen systeemoverbelasting en zorgen voor een naadloze gebruikerservaring.

API Throttling moet niet worden verward met API Rate Limiting, dat strikt verwijst naar de beperkingen die worden gesteld aan het aantal verzoeken aan een API van een client binnen een bepaald tijdsbestek. Terwijl Rate Limiting beperkingen oplegt aan de toegangsfrequentie, richt Throttling zich op het beheren van het feitelijke verbruiksniveau van de API - dit omvat, maar is niet beperkt tot, tariefbeperkingen.

Neem in praktische termen bijvoorbeeld een real-time locatiegebaseerde applicatie die is ontwikkeld met behulp van het no-code platform van AppMaster. Gebruikers kunnen regelmatig locatiegegevens opvragen om realtime updates te ontvangen. De backend-applicatie vraagt ​​verschillende kaartaanbieders om de vereiste georuimtelijke gegevens te verkrijgen. Door gebruik te maken van API Throttling zorgt de applicatie ervoor dat leveranciers van kaartgegevens niet overspoeld worden met verzoeken, waardoor potentiële serviceverslechtering of zelfs denial-of-service-incidenten worden vermeden. Met API Throttling beheert het systeem het gebruik van bronnen effectief en handhaaft het een consistente, hoogwaardige gebruikerservaring terwijl de API's worden beschermd tegen misbruik.

API Throttling kan ook een grote rol spelen bij het beveiligen van de toegang tot gevoelige informatie, het verminderen van het risico op ongeautoriseerde toegang en het zorgen voor een betere naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Veel ontwikkelaars en serviceproviders gebruiken API Throttling naast andere beveiligingsmechanismen, zoals authenticatie en autorisatie, om de algehele beveiligingspositie van het systeem te versterken.

Als uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving streeft AppMaster ernaar om het ontwikkelingsproces 10 keer sneller en drie keer kosteneffectiever te maken voor een uitgebreid scala aan klanten. Door technische schulden weg te nemen door middel van geautomatiseerde regeneratie van applicaties wanneer de vereisten worden gewijzigd, wordt een snelle en efficiënte implementatie van softwareoplossingen mogelijk gemaakt. Het implementeren van API Throttling is een cruciaal onderdeel van dit streven, omdat het helpt bij het garanderen van optimale systeemprestaties, een eerlijke verdeling van middelen en betrouwbare beschikbaarheid van diensten, ongeacht de schaal en complexiteit.

Concluderend is API Throttling een fundamentele techniek waarmee API-providers, zoals AppMaster, de toegang kunnen beheren, de toewijzing van bronnen kunnen balanceren, servicedegradatie kunnen voorkomen en betrouwbare, hoogwaardige serviceniveaus voor klanten kunnen handhaven. Door gebruik te maken van robuuste API Throttling-mechanismen kan AppMaster zijn reputatie als krachtig no-code platform voor het ontwikkelen van end-to-end softwareoplossingen behouden en tegelijkertijd optimale systeemprestaties, schaalbaarheid en reactievermogen garanderen.