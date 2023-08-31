API Hız Sınırlaması, uygulama programlama arayüzleri (API'ler) bağlamında, bir istemci uygulamasının belirli bir zaman dilimi içinde yapabileceği API isteklerinin sayısına kısıtlamalar getirme uygulamasını ifade eder. Bu teknik, API yönetiminin önemli bir bileşenidir ve API sağlayıcıları tarafından, API hizmetlerinin optimum performansını, kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Hız sınırlama, API sağlayıcılarının sunucularına gelen trafiği kontrol etmesine, kaynakların aşırı tüketimini önlemesine, dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı koruma sağlamasına ve tüm API tüketicileri için tutarlı bir hizmet kalitesini sürdürmesine olanak tanır.

API hız sınırlaması özünde, bir istemci tarafından belirli bir süre içinde yapılan isteklerin sayısının izlenmesini ve eşiğe ulaşıldığında önceden tanımlanmış sınırların uygulanmasını içerir. Bu süreç genellikle her istemci uygulamasını benzersiz şekilde tanımlayan ve API sağlayıcısının API tüketimini doğru bir şekilde izlemesine olanak tanıyan belirteçlerin veya anahtarların kullanımını içerir. Örneğin, AppMaster no-code platformunda müşteriler görsel olarak oluşturulmuş veri modelleri, iş mantığı ve REST API endpoints arka uç uygulamaları oluşturabilirler. Bu REST API endpoints erişen her istemci uygulamasının, genellikle kimlik doğrulama sürecinin bir parçası olarak benzersiz bir API anahtarı sunması gerekir. Platform daha sonra bu bilgiyi API kullanımını uygun şekilde izlemek ve sınırlamak için kullanacak.

API hızı sınırları, API endpoint başına, kullanıcı başına, istemci uygulaması başına veya IP adreslerine dayalı gibi çeşitli düzeylere veya ayrıntı düzeyine uygulanabilir. Ek olarak, sağlayıcının özel gereksinimlerine ve hizmet tekliflerine bağlı olarak saniye başına, dakika başına veya gün gibi farklı zaman aralıklarına göre oran sınırları uygulanabilmektedir. Örneğin, bir API sağlayıcısı tarafından sunulan ücretsiz katman, ücretli premium katmana göre daha sıkı oran sınırları uygulayabilir ve aynı zamanda genel kullanıcı deneyimini geliştirip müşteri sadakatini artırabilir.

Bir istemci uygulaması tanımlanan hız sınırına ulaştığında, API sağlayıcısı genellikle HTTP 429 Çok Fazla İstek durum koduyla yanıt vererek istemciye, belirtilen zaman çerçevesinde izin verilen istek sayısını aştığını bildirir. İstemcilerin, API sunucusunun daha fazla yorulmasını önlemek için üstel geri çekilme veya diğer yeniden deneme mekanizmalarını uygulayarak bu yanıtları incelikli bir şekilde ele alması bekleniyor. Belirli durumlarda API sağlayıcıları, yanıt başlıklarına kalan izin verilen istek sayısı veya hız sınırı sıfırlanana kadar geçen süre gibi ek bilgiler de ekleyebilir. Bu bilgiler, müşterilerin API tüketimini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

API hızı sınırlamanın hem API sağlayıcıları hem de tüketiciler için dikkate değer birçok faydası vardır. Sağlayıcılar için hız sınırlama, sunucu kaynaklarının istemciler arasında daha adil bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olur ve mevcut kapasitenin hiçbir istemcinin tekelinde kalmamasını sağlar. Bu, sağlayıcının sunucularındaki aşırı yükü önler, performans düşüşü veya hizmet kesintisi riskini azaltır ve sağlayıcıların tüm istemcilere daha yüksek kalitede hizmet sunmasına olanak tanır. Ayrıca hız sınırlama, hizmetin diğer kullanıcılar için kullanılabilirliğini tehlikeye atabilecek DDoS saldırılarına ve kötü niyetli istemci davranışlarına karşı koyarak sağlayıcının güvenlik duruşuna katkıda bulunur.

API tüketicileri için hız sınırlama, API kullanım kalıplarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak, uygulamalarının performansını ve kaynak tüketimini optimize etme fırsatlarını öne çıkarır. Geliştiriciler, hız sınırlarına uymak için uygun istemci tarafı mantığını uygulayarak beklenmedik hizmet kesintilerini önleyebilir ve uygulamalarının, yüksek talep veya sınırlı API kotaları koşullarında bile doğru şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayabilir. Ek olarak, API tüketimleri hakkında geri bildirim almak, müşterileri daha verimli uygulamalar tasarlamaya teşvik eder ve sonuç olarak API sağlayıcısının hizmetlerinin tam potansiyelinden yararlanmalarına olanak tanır.

Özetle, API hız sınırlaması, bir istemci uygulamasının belirli bir süre içinde yapabileceği API isteklerinin sayısını düzenleyen, API yönetiminin temel bir yönüdür. Bu teknik yalnızca API performansını ve kullanılabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda DDoS saldırılarına ve kötü niyetli davranışlara karşı koruma sağlayarak güvenliği de artırır. Kuruluşlar, yazılım çözümleri oluşturmak ve entegre etmek için API'lere giderek daha fazla güvendikçe, tutarlı, yüksek kaliteli bir API hizmetinin sürdürülmesi için etkili hız sınırlama stratejilerini anlamak ve uygulamak zorunlu hale geliyor. AppMaster sıfır teknik borçla sıfırdan uygulamalar üreten no-code platformuyla, API hız sınırlamasından yararlanmak ve yönetmek, her boyuttaki işletme için daha da erişilebilir ve basit hale gelir.