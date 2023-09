W dziedzinie interfejsów programowania aplikacji (API) w tworzeniu oprogramowania, ograniczanie API odnosi się do techniki stosowanej przez dostawców API do zarządzania lub kontrolowania szybkości, z jaką aplikacje klienckie mogą uzyskać dostęp do tych interfejsów API, zapewniając w ten sposób optymalną alokację zasobów, sprawiedliwy rozkład przepustowości, i wydajną wydajność systemu. Technika ta ma kluczowe znaczenie, głównie w przypadku zastosowań o dużym obciążeniu, aby zapobiec zużywaniu przez pojedynczego użytkownika lub aplikację nadmiernej części dostępnych zasobów i potencjalnemu powodowaniu degradacji usług dla innych użytkowników.

API Throttling zapewnia wiele korzyści, w tym ochronę infrastruktury serwerów przed szczytami ruchu, które mogą prowadzić do awarii systemu i zapewnia sprawiedliwą dystrybucję zasobów pomiędzy wszystkich konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu dostępności usług. Egzekwowanie ograniczania interfejsu API może nastąpić na podstawie wielu czynników, takich jak częstotliwość żądań, liczba żądań, opóźnienie odpowiedzi, rozmiar transferu danych i inne. Implementacja może obejmować twarde limity (maksymalna liczba żądań na sekundę) i miękkie limity (ważone priorytety), które definiują akceptowalne granice dla żądania API.

W AppMaster platforma no-code wykorzystuje funkcję API Throttling w celu optymalizacji wydajności i kapitału generowanych aplikacji. Rozważmy na przykład przypadek użycia o dużym obciążeniu: wygenerowane przez AppMaster aplikacje backendowe mogą wykazywać wyjątkową skalowalność i responsywność dzięki integracji ze skompilowanym bezstanowym językiem Go, współpracującym z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako głównym źródłem danych. Inteligentnie wykorzystując API Throttling, AppMaster zapewnia efektywną alokację zasobów dla wszystkich klientów, zapobiegając niewłaściwemu wykorzystaniu lub monopolizacji usług, zachowując jednocześnie najwyższy poziom wydajności.

Jedną z powszechnych metod implementacji ograniczania API są algorytmy wiadra tokenów lub nieszczelnego wiadra. Wiadro tokenów przydziela określoną liczbę tokenów każdemu użytkownikowi lub aplikacji, uzupełniając tokeny w z góry określonym tempie. Klienci mogą wykonywać wywołania API, o ile mają wystarczającą liczbę tokenów do obsługi swoich żądań. Alternatywnie podejście „nieszczelnego wiadra” traktuje dostępne zasoby jako „nieszczelny” kontener, który umożliwia klientom dostęp do interfejsów API na podstawie pozostałej alokacji zasobów. Obydwa algorytmy ułatwiają ograniczanie szybkości i zarządzanie zasobami, zapobiegając przeciążeniom systemu i zapewniając bezproblemową obsługę użytkownika.

Ograniczania API nie należy mylić z ograniczaniem szybkości interfejsu API, które odnosi się ściśle do ograniczeń nałożonych na liczbę żądań do interfejsu API od klienta w określonym oknie czasowym. Podczas gdy ograniczanie szybkości ustanawia ograniczenia częstotliwości dostępu, ograniczanie skupia się na zarządzaniu rzeczywistym poziomem wykorzystania interfejsu API – obejmuje to między innymi ograniczenia szybkości.

W praktyce weźmy na przykład aplikację opartą na lokalizacji w czasie rzeczywistym, opracowaną przy użyciu platformy no-code AppMaster. Użytkownicy mogą często żądać danych o lokalizacji, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym. Aplikacja zaplecza wysyła zapytania do różnych dostawców map w celu uzyskania wymaganych danych geoprzestrzennych. Wykorzystując funkcję API Throttling, aplikacja zapewnia, że ​​dostawcy danych map nie zostaną przytłoczeni żądaniami, co pozwala uniknąć potencjalnego pogorszenia jakości usług, a nawet incydentów typu „odmowa usługi”. Dzięki zastosowaniu funkcji API Throttling system skutecznie zarządza wykorzystaniem zasobów i utrzymuje spójne, wysokiej jakości doświadczenie użytkownika, jednocześnie chroniąc interfejsy API przed nadużyciami.

API Throttling może również okazać się instrumentalny w zabezpieczeniu dostępu do wrażliwych informacji, zmniejszeniu ryzyka nieuprawnionego dostępu i zapewnieniu lepszej zgodności z przepisami o ochronie danych. Wielu programistów i dostawców usług wykorzystuje funkcję API Throttling wraz z innymi mechanizmami bezpieczeństwa, takimi jak uwierzytelnianie i autoryzacja, w celu wzmocnienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu.

Jako kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne AppMaster stara się, aby proces programowania był 10 razy szybszy i trzykrotnie bardziej opłacalny dla szerokiego grona klientów. Usuwając dług techniczny poprzez automatyczną regenerację aplikacji przy każdej zmianie wymagań, ułatwia szybkie i efektywne wdrażanie rozwiązań programowych. Wdrożenie funkcji API Throttling jest kluczowym elementem tego przedsięwzięcia, ponieważ pomaga zapewnić optymalną wydajność systemu, sprawiedliwą dystrybucję zasobów i niezawodną dostępność usług, niezależnie od skali i złożoności.

Podsumowując, API Throttling to podstawowa technika, która umożliwia dostawcom API, takim jak AppMaster, zarządzanie dostępem, równoważenie alokacji zasobów, zapobieganie degradacji usług i utrzymywanie niezawodnych, wydajnych poziomów usług dla klientów. Stosowanie solidnych mechanizmów ograniczania API pozwala AppMaster zachować reputację potężnej platformy no-code umożliwiającej tworzenie kompleksowych rozwiązań programowych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność systemu, skalowalność i responsywność.