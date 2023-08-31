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API Sözleşmesi

Ağu 31, 2023

API bağlamında, API Spesifikasyonu veya API Arayüz Sözleşmesi olarak da bilinen bir API Sözleşmesi, bir API'nin (Uygulama Programlama Arayüzü) tüketicilerine sunduğu beklenen davranış, işlevsellik ve iletişim protokolünün kapsamlı bir belgelenmesidir. Bu belgeleme, diğerlerinin yanı sıra geliştiriciler arasında daha iyi anlayışı teşvik etmek, işbirliğini teşvik etmek, API kullanımında tutarlılığı sağlamak ve API testini ve doğrulamasını kolaylaştırmak gibi çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir.

API Sözleşmesi, API sağlayıcısı ile kullanıcıları arasında, sağlanan API yöntemlerini, desteklenen veri formatlarını ve yapılarını, beklenen girdileri, olası yanıtları, hata kodlarını ve diğer temel talimatları ayrıntılarıyla açıklayan bağlayıcı bir anlaşma gibi işlev görür. Üzerinde anlaşılan bu sözleşmeye bağlı kalarak hem API sağlayıcısı hem de tüketici, ilgili yazılım bileşenleri arasında kusursuz entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik sağlayabilir.

Bir API Sözleşmesini belgelemek için yaygın olarak kullanılan araçlardan biri OpenAPI Belirtimi'dir (eskiden Swagger Belirtimi olarak biliniyordu). OpenAPI Spesifikasyonu, kodun, belgelerin, testlerin ve diğer API ile ilgili kaynakların otomatik olarak oluşturulmasını kolaylaştıran, dilden bağımsız ve insan tarafından okunabilen bir API açıklama formatıdır. Bu, hem iç hem de dış geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek daha verimli ve tutarlı API geliştirmeyi mümkün kılar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster temelinde API Sözleşmelerinin kapsamlı kullanımı yer alır. Çeşitli bileşenler arasında kusursuz entegrasyon sağlamak amacıyla platform, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturur. AppMaster, API Sözleşmelerine bağlı kalarak tek bir vatandaş geliştiricinin bile sunucu arka ucunu, web sitesini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturabilmesini sağlar.

API Sözleşmeleri, geliştirme sürecinde çok sayıda fayda sağlar; bunlardan bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

1. Gelişmiş İşbirliği ve Anlayış : API Sözleşmeleri, API'nin işlevselliği ve kullanımına ilişkin açık ve kısa bir açıklama sunar; böylece geliştiriciler, sağlanan yöntemleri ve bunların ilgili hedeflerini kolayca anlayabilir. Bu, ekipler arasındaki iletişime yardımcı olur ve geliştirme süreci boyunca daha iyi uyum sağlar.

2. Tutarlılık ve Tekdüzelik : İyi tanımlanmış bir API Sözleşmesi, farklı bileşenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini standartlaştırdığı için tüm uygulama genelinde tutarlılığı destekler. Bu tekdüzelik, daha sorunsuz bir oluşturma sürecine yol açar ve yanlış API kullanımıyla ilgili sorunları en aza indirir.

3. Basitleştirilmiş Test ve Doğrulama : API Sözleşmeleri, sözleşmenin özelliklerine göre test ortamları oluşturulabildiğinden otomatik testi kolaylaştırır. Bu, API'nin daha hızlı ve daha titiz bir şekilde test edilmesine ve doğrulanmasına olanak tanıyarak tüketiciler için güvenilirliğini ve istikrarını sağlar.

4. Daha Hızlı Geliştirme ve Entegrasyon : Açık API Sözleşmeleri uygulandığında, geliştiriciler API'leri uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre edebilir, bu da yazılım çözümlerinin daha hızlı geliştirme döngülerine ve daha hızlı pazara çıkış süresine yol açabilir.

5. Azalan Teknik Borç : API Sözleşmelerine bağlı kalmak, API'nin amaçlanan işlevselliğiyle uyumlu olmayan uygulamalar oluşturma olasılığını en aza indirir ve sonuç olarak geliştirme süreci sırasında tahakkuk eden teknik borcu azaltır.

AppMaster bağlamında bu avantajlar, uygulama geliştirme sürecini 10 kata kadar hızlandırırken 3 kat daha uygun maliyetli entegre bir geliştirme ortamına dönüşür. Bu, görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve Web Soket Güvenli (WSS) Uç Noktaları oluştururken API Sözleşmeleri kullanılarak ve arka uç uygulamaları için Go (golang), web siteleri için Vue.js gibi yaygın olarak benimsenen teknoloji yığınlarıyla kod üretilerek elde edilir. web uygulamaları, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI.

Özetle, bir API Sözleşmesi, uygulama geliştirme sürecinin hayati bir bileşenidir; çünkü bir API'nin davranışının, işlevselliğinin ve iletişim protokolünün tüketicilere açık bir şekilde belgelenmesini sağlar. Geliştiriciler, iyi tanımlanmış bir API Sözleşmesine bağlı kalarak daha iyi işbirliği, tutarlılık, daha hızlı geliştirme ve daha az teknik borç gibi çok sayıda avantajın kilidini açabilir. AppMaster gibi platformlar no-code geliştirme ortamları kullanarak ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamalar oluşturmada API Sözleşmelerini kullanmanın etkinliğini göstermektedir.

Daha fazla terimi keşfedin:
API Dokümantasyonu API Ekosistemi API Gecikmesi API Hız Sınırlaması API Kancası API Karması API Kısıtlaması API Parametresi API Portalı API Proxy'si API Sunucusu API'nin Kullanımdan Kaldırılması Mikro Hizmetler API'si OpenAPI Spesifikasyonu Web API Özel API

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