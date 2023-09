No domínio das Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) no desenvolvimento de software, API Throttling refere-se a uma técnica empregada por provedores de API para gerenciar ou controlar a taxa na qual os aplicativos clientes podem acessar essas APIs, garantindo assim a alocação ideal de recursos, distribuição equitativa de largura de banda, e desempenho eficiente do sistema. Essa técnica é crítica, principalmente ao lidar com casos de uso de alta carga, para evitar que qualquer usuário ou aplicativo consuma uma porção excessiva dos recursos disponíveis e possa causar degradação do serviço para outros usuários.

O API Throttling oferece múltiplas vantagens, incluindo a proteção da infraestrutura do servidor contra picos de tráfego que podem levar a falhas do sistema e a garantia de uma distribuição justa de recursos entre todos os consumidores, mantendo a disponibilidade do serviço. A aplicação da limitação de API pode ocorrer com base em vários fatores, como taxa de solicitação, volume de solicitação, latência de resposta, tamanho da transferência de dados e muito mais. A implementação pode incluir limites rígidos (máximo de solicitações por segundo) e limites flexíveis (priorização ponderada), que definem os limites aceitáveis ​​para uma solicitação de API.

Na AppMaster, a plataforma no-code aproveita o API Throttling para otimizar a eficiência e a equidade de seus aplicativos gerados. Considere, por exemplo, um caso de uso de alta carga: os aplicativos de back-end gerados pelo AppMaster podem demonstrar escalabilidade e capacidade de resposta excepcionais devido à sua integração com a linguagem Go compilada sem estado, trabalhando com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como fonte de dados primária. Ao empregar de forma inteligente o API Throttling, AppMaster garante que os recursos sejam alocados de forma eficaz para todos os clientes, evitando o uso indevido ou a monopolização dos serviços, ao mesmo tempo que mantém níveis de desempenho de alto nível.

Um método comum para implementar o API Throttling são algoritmos de token bucket ou leaky bucket. O bucket de tokens aloca um número específico de tokens para cada usuário ou aplicativo, reabastecendo os tokens a uma taxa predeterminada. Os clientes podem fazer chamadas de API desde que tenham tokens suficientes para cobrir suas solicitações. Alternativamente, a abordagem do balde furado trata os recursos disponíveis como um contêiner "vazando" que permite aos clientes acessar APIs com base na alocação de recursos restantes. Ambos os algoritmos facilitam a limitação de taxas e o gerenciamento de recursos, evitando sobrecargas do sistema e garantindo uma experiência de usuário perfeita.

A aceleração de API não deve ser confundida com a limitação de taxa de API, que se refere estritamente às restrições impostas ao número de solicitações de um cliente a uma API dentro de uma janela de tempo especificada. Enquanto o Rate Limiting estabelece restrições na frequência de acesso, o Throttling se concentra no gerenciamento do nível real de consumo da API - isso inclui, mas não está limitado a, limitações de taxa.

Em termos práticos, tomemos por exemplo um aplicativo baseado em localização em tempo real desenvolvido usando a plataforma no-code da AppMaster. Os usuários podem solicitar dados de localização com frequência para receber atualizações em tempo real. O aplicativo backend consulta vários provedores de mapas para obter os dados geoespaciais necessários. Ao aproveitar o API Throttling, o aplicativo garante que os provedores de dados de mapas não fiquem sobrecarregados com solicitações, evitando possível degradação do serviço ou até mesmo incidentes de negação de serviço. Com o API Throttling implementado, o sistema gerencia efetivamente a utilização de recursos e mantém uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade, ao mesmo tempo que protege as APIs contra abusos.

A aceleração de API também pode ser fundamental para proteger o acesso a informações confidenciais, reduzindo o risco de acesso não autorizado e garantindo melhor conformidade com as regulamentações de proteção de dados. Muitos desenvolvedores e provedores de serviços utilizam API Throttling junto com outros mecanismos de segurança, como autenticação e autorização, para fortalecer a postura geral de segurança do sistema.

Como um ambiente de desenvolvimento integrado abrangente, AppMaster se esforça para tornar o processo de desenvolvimento 10 vezes mais rápido e três vezes mais econômico para uma ampla gama de clientes. Ao eliminar a dívida técnica através da regeneração automatizada de aplicações sempre que os requisitos são modificados, facilita a implementação rápida e eficiente de soluções de software. A implementação do API Throttling é um elemento crítico desse esforço, pois ajuda a garantir o desempenho ideal do sistema, a distribuição equitativa de recursos e a disponibilidade confiável de serviços, independentemente da escala e da complexidade.

Concluindo, API Throttling é uma técnica fundamental que permite que provedores de API, como AppMaster, gerenciem o acesso, equilibrem a alocação de recursos, evitem a degradação do serviço e mantenham níveis de serviço confiáveis ​​e de alto desempenho para os clientes. O emprego de mecanismos robustos de aceleração de API permite que AppMaster mantenha sua reputação como uma poderosa plataforma no-code para o desenvolvimento de soluções de software ponta a ponta, ao mesmo tempo que garante desempenho, escalabilidade e capacidade de resposta ideais do sistema.