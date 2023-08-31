"Mikro hizmetler API'si", bir araya getirildiğinde eksiksiz, verimli ve ölçeklenebilir bir uygulama oluşturabilen, mikro hizmetler olarak da bilinen çeşitli bileşenlerin ve alt bileşenlerin modüler ve bağımsız olarak geliştirilmesiyle karakterize edilen bir yazılım mimari tasarım modelidir. Bu mimari tasarımda mikro hizmetler birbirleriyle ve dış dünyayla API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) aracılığıyla iletişim kurar ve dolayısıyla Mikro Hizmetler API'si oluşur.

Modern uygulamalar gelişmiş performans, ölçeklenebilirlik ve esneklik gerektirir; sıkı bir şekilde bağlı ve katı yapısı nedeniyle monolitik mimariyle bunların elde edilmesi zorlaşır. Bu, karmaşık uygulamaları bağımsız olarak geliştirilebilecek, test edilebilecek, yayınlanabilecek ve ölçeklenebilecek daha küçük, bağımsız ve kendi kendine yeten işlevsel birimlere ayırma ilkesiyle çalışan mikro hizmet API mimarisinin yazılım geliştirmede giderek daha fazla benimsenmesine yol açtı.

Mikro hizmet API mimarisini kullanmanın başlıca avantajlarından biri, geliştiricilerin genel sistemi etkilemeden uygulamanın farklı modülleri üzerinde bağımsız olarak çalışmasına olanak sağlamasıdır. Geliştirmedeki bu bağımsızlık, bireysel ekiplerin ilgili mikro hizmetlerde hızlı bir şekilde yineleme yapabilmesi, tüm uygulamanın koordineli bir şekilde yayınlanmasını beklemeden gerektiğinde güncellemeler ve iyileştirmeler yayınlayabilmesi nedeniyle daha hızlı ve daha verimli yazılım teslimine yol açar.

Mikro hizmet API'leri, bir mikro hizmet mimarisindeki çeşitli bileşenler ve alt bileşenler arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve veri ile işlevselliğin bunlar arasında serbestçe akmasını sağlar. Bu iletişim genellikle mikro hizmetler arasında standart ve güvenli veri alışverişine olanak tanıyan RESTful API endpoints aracılığıyla yönetilir. Bazı durumlarda bu amaçla gRPC veya GraphQL protokollerinden de yararlanılabilir. API'lerin mikro hizmet mimarisinde kullanılması, mikro hizmetler arasında gevşek bağlantıya izin vererek onları değişikliklere ve arızalara karşı daha dayanıklı hale getirir.

Güçlü no-code platform olan AppMaster, geliştirme tekliflerinde mikro hizmet API mimarisini bünyesinde barındırır. AppMaster, müşterilere REST API ve WSS endpoints birleştirilmiş bir BP Designer kullanarak görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (iş süreçleri) oluşturma yeteneği sağlayarak, arka uç, web ve mobil geliştirme konusunda kesintisiz ve etkili bir yaklaşım sağlar. Mikro hizmetler API paradigmasına uyan uygulamalar.

Mikro hizmetler API mimarisi, çeşitli endüstrilerde ve kullanım durumlarında yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Amazon, Netflix, eBay ve daha fazlası gibi büyük kuruluşlar, uygulamalarını ölçeklendirmek ve genel performansı artırmak için bu mimari stili başarıyla uyguladı. AppMaster no-code platformunun kullanımıyla küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler bile bu gelişmiş mimari tasarımın avantajlarından yararlanabilir ve bakımı, ölçeklendirilmesi ve geliştirilmesi kolay web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirebilir.

Etkili bir mikro hizmet API çözümünün uygulanması, hizmet sınırları, iletişim protokolleri, veri tutarlılığı ve hata toleransı gibi çeşitli faktörlerin dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. AppMaster, mikro hizmet API mimarisini kullanan ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştıran sağlam bir araç ve çerçeve seti sağlayarak bu endişeleri giderir. Bu araçlar, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (açık API) belgeleri oluşturmayı içerir ve mikro hizmetlerde yapılan herhangi bir değişikliğin, mevcut işlevselliği bozma riski olmadan sistem genelinde kolayca yayılabilmesini sağlar.

AppMaster platformunun sunduğu en önemli farklardan biri, planlarda değişiklik olduğunda 30 saniyeden kısa sürede sıfırdan uygulama oluşturma yeteneğidir. Bu, oluşturulan uygulamaların her zaman en son gereksinimler ve spesifikasyonlarla güncel olmasını sağlayarak teknik borcu ortadan kaldırır. Ayrıca, AppMaster uygulamalarının ölçeklenebilirliği, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android ve iOS mobil uygulamaları için sırasıyla Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI kullanılarak daha da geliştirildi.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetler API mimarisi, modüler, ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar sağlama yeteneği nedeniyle yazılım geliştirme alanında önemli bir tasarım sistemi olarak ortaya çıkmıştır. İşletmeler, AppMaster no-code platformunun yeteneklerinden yararlanarak bu gelişmiş mimari tasarımın gücünden yararlanabilir ve günümüz dijital dünyasının değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayabilecek yüksek kaliteli arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmalarına olanak sağlayabilir. . Sezgisel bir Kullanıcı Arayüzü ile birleştirilen AppMaster, maliyet etkinliğini korurken ve teknik borcu en aza indirirken kapsamlı yazılım çözümleri geliştirmek isteyen şirketler için ideal çözümü sunar.