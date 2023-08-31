في مجال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضمن تطوير البرمجيات، يشير اختناق واجهة برمجة التطبيقات (API Throttling) إلى تقنية يستخدمها موفرو واجهة برمجة التطبيقات لإدارة أو التحكم في معدل وصول تطبيقات العميل إلى واجهات برمجة التطبيقات هذه، وبالتالي ضمان التخصيص الأمثل للموارد، والتوزيع العادل لعرض النطاق الترددي، وكفاءة أداء النظام. تعتبر هذه التقنية بالغة الأهمية، خاصة عند التعامل مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي، لمنع أي مستخدم أو تطبيق فردي من استهلاك جزء زائد من الموارد المتاحة واحتمال التسبب في تدهور الخدمة للمستخدمين الآخرين.

يوفر API Throttling مزايا متعددة، بما في ذلك حماية البنية التحتية للخادم من ذروات حركة المرور التي قد تؤدي إلى تعطل النظام وضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع المستهلكين مع الحفاظ على توفر الخدمة. يمكن أن يتم فرض تقييد واجهة برمجة التطبيقات (API Throttling) بناءً على عوامل عديدة مثل معدل الطلب وحجم الطلب وزمن الاستجابة وحجم نقل البيانات والمزيد. قد يتضمن التنفيذ حدودًا صارمة (الحد الأقصى للطلبات في الثانية) وحدودًا ناعمة (الأولويات المرجحة)، والتي تحدد الحدود المقبولة لطلب واجهة برمجة التطبيقات (API).

في AppMaster ، تعمل المنصة no-code على الاستفادة من API Throttling لتحسين كفاءة ومساواة التطبيقات التي تم إنشاؤها. خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، حالة استخدام عالية التحميل: يمكن لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أن تثبت قابلية التوسع والاستجابة الاستثنائية بسبب تكاملها مع لغة Go عديمة الحالة المترجمة، والعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمصدر أساسي للبيانات. من خلال الاستخدام الذكي لـ API Throttling، يضمن AppMaster تخصيص الموارد بشكل فعال لجميع العملاء، مما يمنع إساءة استخدام الخدمات أو احتكارها مع الحفاظ على مستويات الأداء المتميزة.

إحدى الطرق الشائعة لتنفيذ اختناق واجهة برمجة التطبيقات (API Throttling) هي خوارزميات دلو الرمز المميز أو الجرافة المتسربة. تقوم مجموعة الرموز المميزة بتخصيص عدد محدد من الرموز المميزة لكل مستخدم أو تطبيق، مما يؤدي إلى تجديد الرموز المميزة بمعدل محدد مسبقًا. يمكن للعملاء إجراء مكالمات API طالما أن لديهم رموزًا كافية لتغطية طلباتهم. وبدلاً من ذلك، يتعامل أسلوب الجرافة المتسربة مع الموارد المتاحة على أنها حاوية "تسريب" تسمح للعملاء بالوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات بناءً على تخصيص الموارد المتبقية لديهم. تعمل كلا الخوارزميتين على تسهيل تحديد المعدل وإدارة الموارد، مما يمنع التحميل الزائد على النظام ويضمن تجربة مستخدم سلسة.

لا ينبغي الخلط بين تقييد واجهة برمجة التطبيقات (API Throttling) وتقييد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API Rate Limiting)، والذي يشير بشكل صارم إلى القيود المفروضة على عدد الطلبات المقدمة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) من العميل خلال فترة زمنية محددة. في حين أن تحديد المعدل يضع قيودًا على تردد الوصول، فإن الاختناق يركز على إدارة مستوى الاستهلاك الفعلي لواجهة برمجة التطبيقات - وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قيود المعدل.

من الناحية العملية، خذ على سبيل المثال تطبيقًا قائمًا على الموقع في الوقت الفعلي تم تطويره باستخدام منصة AppMaster no-code. يمكن للمستخدمين طلب بيانات الموقع بشكل متكرر لتلقي التحديثات في الوقت الفعلي. يقوم تطبيق الواجهة الخلفية بالاستعلام عن موفري الخرائط المختلفين للحصول على البيانات الجغرافية المكانية المطلوبة. من خلال الاستفادة من API Throttling، يضمن التطبيق عدم إرهاق موفري بيانات الخرائط بالطلبات، مما يؤدي إلى تجنب تدهور الخدمة المحتمل أو حتى حوادث رفض الخدمة. مع وجود API Throttling، يقوم النظام بإدارة استخدام الموارد بشكل فعال ويحافظ على تجربة مستخدم متسقة وعالية الجودة مع حماية واجهات برمجة التطبيقات من سوء الاستخدام.

يمكن أن يكون اختناق واجهة برمجة التطبيقات (API Throttling) فعالاً أيضًا في تأمين الوصول إلى المعلومات الحساسة، وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به، وضمان الامتثال بشكل أفضل للوائح حماية البيانات. يستخدم العديد من المطورين ومقدمي الخدمات تقنية API Throttling جنبًا إلى جنب مع آليات الأمان الأخرى، مثل المصادقة والترخيص، لتعزيز الوضع الأمني ​​العام للنظام.

باعتبارها بيئة تطوير متكاملة وشاملة، تسعى AppMaster جاهدة إلى جعل عملية التطوير أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء. ومن خلال إزالة الديون التقنية من خلال التجديد الآلي للتطبيقات كلما تم تعديل المتطلبات، فإنه يسهل التنفيذ السريع والفعال للحلول البرمجية. يعد تنفيذ API Throttling عنصرًا حاسمًا في هذا المسعى، لأنه يساعد على ضمان الأداء الأمثل للنظام، والتوزيع العادل للموارد، وتوافر الخدمة الموثوقة، بغض النظر عن الحجم والتعقيد.

في الختام، يعد API Throttling تقنية أساسية تسمح لموفري واجهة برمجة التطبيقات، مثل AppMaster ، بإدارة الوصول وموازنة تخصيص الموارد ومنع تدهور الخدمة والحفاظ على مستويات خدمة موثوقة وعالية الأداء للعملاء. إن استخدام آليات API Throttling القوية يسمح لـ AppMaster بالحفاظ على سمعتها كمنصة قوية no-code لتطوير حلول البرامج الشاملة مع ضمان الأداء الأمثل للنظام وقابلية التوسع والاستجابة في نفس الوقت.