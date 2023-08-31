hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

API 节流

Aug 31, 2023

在软件开发中的应用程序编程接口 (API) 领域，API 节流是指 API 提供商采用的一种技术，用于管理或控制客户端应用程序访问这些 API 的速率，从而确保最佳的资源分配、公平的带宽分配、和高效的系统性能。这项技术至关重要，尤其是在处理高负载用例时，可以防止任何单个用户或应用程序消耗过多的可用资源并可能导致其他用户的服务质量下降。

API 限制提供了多种优势，包括保护服务器基础设施免受可能导致系统崩溃的流量峰值的影响，并确保在所有使用者之间公平分配资源，同时保持服务可用性。 API 限制的实施可以基于多种因素，例如请求率、请求量、响应延迟、数据传输大小等。实现可能包括硬限制（每秒最大请求数）和软限制（加权优先级），它们定义 API 请求的可接受边界。

AppMasterno-code平台利用 API Throttling 来优化其生成的应用程序的效率和公平性。例如，考虑一个高负载用例： AppMaster生成的后端应用程序可以展示出色的可扩展性和响应能力，因为它们与编译的无状态 Go 语言集成，并使用任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主要数据源。通过智能地采用 API 节流， AppMaster确保为所有客户端有效分配资源，防止服务滥用或垄断，同时仍保持一流的性能水平。

实现 API Throttling 的一种常见方法是令牌桶或漏桶算法。令牌桶为每个用户或应用程序分配特定数量的令牌，并按照预定的速率补充令牌。只要客户端有足够的令牌来满足其请求，就可以进行 API 调用。或者，漏桶方法将可用资源视为“泄漏”容器，允许客户端根据其剩余资源分配来访问 API。这两种算法都有利于速率限制和资源管理，防止系统过载并确保无缝的用户体验。

不要将 API 限制与 API 速率限制混淆，后者严格指对指定时间窗口内客户端对 API 的请求数量施加的限制。速率限制对访问频率进行限制，而限制则侧重于管理 API 的实际消耗水平 - 这包括但不限于速率限制。

实际上，以使用AppMasterno-code平台开发的基于实时位置的应用程序为例。用户可能会频繁请求位置数据以接收实时更新。后端应用程序查询各种地图提供商以获得所需的地理空间数据。通过利用 API 限制，应用程序可确保地图数据提供者不会因请求而不堪重负，从而避免潜在的服务降级甚至拒绝服务事件。通过 API 限制，系统可以有效管理资源利用率并保持一致、高质量的用户体验，同时保护 API 免遭滥用。

API 限制还有助于保护敏感信息的访问、降低未经授权的访问风险以及确保更好地遵守数据保护法规。许多开发人员和服务提供商将 API 限制与其他安全机制（例如身份验证和授权）一起使用，以加强系统的整体安全状况。

作为一个全面的集成开发环境， AppMaster致力于为广大客户提供10倍的开发速度和3倍的成本效益。通过在需求发生修改时自动重新生成应用程序来消除技术债务，有助于快速有效地实施软件解决方案。实施 API 限制是这项工作的关键要素，因为它有助于确保最佳的系统性能、公平的资源分配和可靠的服务可用性，无论规模和复杂性如何。

总之，API 节流是一项基本技术，允许 API 提供商（例如AppMaster ）管理访问、平衡资源分配、防止服务降级并为客户端维持可靠、高性能的服务级别。采用强大的 API 节流机制使AppMaster能够保持其作为开发端到端软件解决方案的强大no-code平台的声誉，同时确保最佳的系统性能、可扩展性和响应能力。

探索更多术语:
API SDK（软件开发工具包） API 日志记录 API 混搭 API 版本控制 API 负载格式（例如 JSON、XML） API 门户 API分页 API延迟 API授权 API数据模型 API查询字符串 API蓝图 API规范 CRUD API（创建、读取、更新、删除） GraphQL API 幂等API

相关帖子

使用 REST API
date Sep 07, 2023 clock 5 最小值
使用 REST API
了解 REST API 如何重新定义无代码开发。此次与 AppMaster.io 的深入探讨探讨了如何利用这些强大的工具来简化无代码工作流程并构建多功能应用程序。
API No-code Development
SaaS 的好处
date Sep 07, 2023 clock 6 最小值
SaaS 的好处
深入探索软件即服务 (SaaS) 平台带来的诸多好处。了解如何利用这些优势实现业务的成功增长，包括对 AppMaster 等无代码解决方案的见解。
Business No-code
SaaS 与本地软件
date Sep 07, 2023 clock 4 最小值
SaaS 与本地软件
在这份综合指南中，我们阐述了 SaaS 和本地解决方案的优点和缺点，并考虑了企业在决定哪种模型适合其需求时必须考虑的因素。通过现实世界的示例，例如AppMaster.io独特的托管选项，我们进一步说明了这些选择对整体业务效率的影响。
Software Productivity IT
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实