在软件开发中的应用程序编程接口 (API) 领域，API 节流是指 API 提供商采用的一种技术，用于管理或控制客户端应用程序访问这些 API 的速率，从而确保最佳的资源分配、公平的带宽分配、和高效的系统性能。这项技术至关重要，尤其是在处理高负载用例时，可以防止任何单个用户或应用程序消耗过多的可用资源并可能导致其他用户的服务质量下降。

API 限制提供了多种优势，包括保护服务器基础设施免受可能导致系统崩溃的流量峰值的影响，并确保在所有使用者之间公平分配资源，同时保持服务可用性。 API 限制的实施可以基于多种因素，例如请求率、请求量、响应延迟、数据传输大小等。实现可能包括硬限制（每秒最大请求数）和软限制（加权优先级），它们定义 API 请求的可接受边界。

在AppMaster ， no-code平台利用 API Throttling 来优化其生成的应用程序的效率和公平性。例如，考虑一个高负载用例： AppMaster生成的后端应用程序可以展示出色的可扩展性和响应能力，因为它们与编译的无状态 Go 语言集成，并使用任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主要数据源。通过智能地采用 API 节流， AppMaster确保为所有客户端有效分配资源，防止服务滥用或垄断，同时仍保持一流的性能水平。

实现 API Throttling 的一种常见方法是令牌桶或漏桶算法。令牌桶为每个用户或应用程序分配特定数量的令牌，并按照预定的速率补充令牌。只要客户端有足够的令牌来满足其请求，就可以进行 API 调用。或者，漏桶方法将可用资源视为“泄漏”容器，允许客户端根据其剩余资源分配来访问 API。这两种算法都有利于速率限制和资源管理，防止系统过载并确保无缝的用户体验。

不要将 API 限制与 API 速率限制混淆，后者严格指对指定时间窗口内客户端对 API 的请求数量施加的限制。速率限制对访问频率进行限制，而限制则侧重于管理 API 的实际消耗水平 - 这包括但不限于速率限制。

实际上，以使用AppMaster的no-code平台开发的基于实时位置的应用程序为例。用户可能会频繁请求位置数据以接收实时更新。后端应用程序查询各种地图提供商以获得所需的地理空间数据。通过利用 API 限制，应用程序可确保地图数据提供者不会因请求而不堪重负，从而避免潜在的服务降级甚至拒绝服务事件。通过 API 限制，系统可以有效管理资源利用率并保持一致、高质量的用户体验，同时保护 API 免遭滥用。

API 限制还有助于保护敏感信息的访问、降低未经授权的访问风险以及确保更好地遵守数据保护法规。许多开发人员和服务提供商将 API 限制与其他安全机制（例如身份验证和授权）一起使用，以加强系统的整体安全状况。

作为一个全面的集成开发环境， AppMaster致力于为广大客户提供10倍的开发速度和3倍的成本效益。通过在需求发生修改时自动重新生成应用程序来消除技术债务，有助于快速有效地实施软件解决方案。实施 API 限制是这项工作的关键要素，因为它有助于确保最佳的系统性能、公平的资源分配和可靠的服务可用性，无论规模和复杂性如何。

总之，API 节流是一项基本技术，允许 API 提供商（例如AppMaster ）管理访问、平衡资源分配、防止服务降级并为客户端维持可靠、高性能的服务级别。采用强大的 API 节流机制使AppMaster能够保持其作为开发端到端软件解决方案的强大no-code平台的声誉，同时确保最佳的系统性能、可扩展性和响应能力。