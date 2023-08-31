В области интерфейсов прикладного программирования (API) при разработке программного обеспечения под регулированием API понимается метод, используемый поставщиками API для управления или контроля скорости, с которой клиентские приложения могут получать доступ к этим API, обеспечивая тем самым оптимальное распределение ресурсов, справедливое распределение пропускной способности и и эффективную работу системы. Этот метод имеет решающее значение, особенно при работе с сценариями использования с высокой нагрузкой, чтобы предотвратить потребление каким-либо отдельным пользователем или приложением чрезмерной части доступных ресурсов и потенциальное ухудшение качества обслуживания для других пользователей.

Регулирование API обеспечивает множество преимуществ, включая защиту серверной инфраструктуры от пиков трафика, которые могут привести к сбоям системы, и обеспечение справедливого распределения ресурсов между всеми потребителями при сохранении доступности услуг. Принудительное регулирование API может происходить в зависимости от множества факторов, таких как частота запросов, объем запросов, задержка ответа, размер передаваемых данных и многое другое. Реализация может включать жесткие ограничения (максимальное количество запросов в секунду) и мягкие ограничения (взвешенная приоритезация), которые определяют допустимые границы для запроса API.

В AppMaster платформа no-code использует регулирование API для оптимизации эффективности и справедливости создаваемых приложений. Рассмотрим, например, вариант использования с высокой нагрузкой: созданные AppMaster серверные приложения могут демонстрировать исключительную масштабируемость и оперативность благодаря их интеграции с скомпилированным языком Go без сохранения состояния, работающим с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основного источника данных. Разумно используя API-регулирование, AppMaster обеспечивает эффективное распределение ресурсов для всех клиентов, предотвращая неправильное использование или монополизацию сервисов, сохраняя при этом первоклассный уровень производительности.

Одним из распространенных методов реализации регулирования API являются алгоритмы корзины токенов или дырявой корзины. Корзина токенов выделяет определенное количество токенов каждому пользователю или приложению, пополняя токены с заранее определенной скоростью. Клиенты могут выполнять вызовы API, если у них достаточно токенов для покрытия их запросов. Альтернативно, подход «дырявого ведра» рассматривает доступные ресурсы как «утекающий» контейнер, который позволяет клиентам получать доступ к API на основе оставшегося распределения ресурсов. Оба алгоритма облегчают ограничение скорости и управление ресурсами, предотвращая перегрузку системы и обеспечивая бесперебойную работу пользователя.

Регулирование API не следует путать с ограничением скорости API, которое относится исключительно к ограничениям, налагаемым на количество запросов к API от клиента в течение определенного временного окна. В то время как ограничение скорости устанавливает ограничения на частоту доступа, регулирование фокусируется на управлении фактическим уровнем потребления API - это включает, помимо прочего, ограничения скорости.

С практической точки зрения, возьмем, к примеру, приложение для определения местоположения в реальном времени, разработанное с использованием платформы AppMaster no-code. Пользователи могут часто запрашивать данные о местоположении, чтобы получать обновления в режиме реального времени. Серверное приложение запрашивает различные поставщики карт для получения необходимых геопространственных данных. Используя регулирование API, приложение гарантирует, что поставщики картографических данных не будут перегружены запросами, избегая потенциального ухудшения качества обслуживания или даже инцидентов, связанных с отказом в обслуживании. Благодаря регулированию API система эффективно управляет использованием ресурсов и обеспечивает согласованное и высококачественное взаимодействие с пользователем, одновременно защищая API от злоупотреблений.

Регулирование API также может оказаться полезным для защиты доступа к конфиденциальной информации, снижения риска несанкционированного доступа и обеспечения лучшего соблюдения правил защиты данных. Многие разработчики и поставщики услуг используют регулирование API наряду с другими механизмами безопасности, такими как аутентификация и авторизация, для укрепления общего состояния безопасности системы.

Являясь комплексной интегрированной средой разработки, AppMaster стремится сделать процесс разработки в 10 раз быстрее и в три раза экономичнее для широкого круга клиентов. Устраняя техническую задолженность посредством автоматической регенерации приложений при изменении требований, это способствует быстрому и эффективному внедрению программных решений. Внедрение регулирования API является важнейшим элементом этой задачи, поскольку оно помогает обеспечить оптимальную производительность системы, справедливое распределение ресурсов и надежную доступность услуг независимо от масштаба и сложности.

В заключение, регулирование API — это фундаментальный метод, который позволяет поставщикам API, таким как AppMaster, управлять доступом, балансировать распределение ресурсов, предотвращать ухудшение качества обслуживания и поддерживать надежные и высокопроизводительные уровни обслуживания для клиентов. Использование надежных механизмов регулирования API позволяет AppMaster поддерживать свою репутацию мощной платформы no-code для разработки комплексных программных решений, одновременно обеспечивая оптимальную производительность, масштабируемость и оперативность системы.