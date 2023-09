Limitazione dell'API

Nel dominio delle API (Application Programming Interface) all'interno dello sviluppo software, API Throttling si riferisce a una tecnica impiegata dai fornitori di API per gestire o controllare la velocità con cui le applicazioni client possono accedere a queste API, garantendo così un'allocazione ottimale delle risorse, un'equa distribuzione della larghezza di banda, e prestazioni efficienti del sistema. Questa tecnica è fondamentale, soprattutto quando si tratta di casi d'uso ad alto carico, per evitare che un singolo utente o applicazione consumi una porzione eccessiva delle risorse disponibili e causi potenzialmente un degrado del servizio per altri utenti.

La limitazione delle API offre molteplici vantaggi, tra cui la protezione dell'infrastruttura del server dai picchi di traffico che potrebbero portare a arresti anomali del sistema e la garanzia di un'equa distribuzione delle risorse tra tutti i consumatori mantenendo la disponibilità del servizio. L'applicazione della limitazione delle API può avvenire in base a numerosi fattori quali la frequenza delle richieste, il volume delle richieste, la latenza della risposta, la dimensione del trasferimento dei dati e altro ancora. L'implementazione può includere limiti rigidi (richieste massime al secondo) e limiti flessibili (priorità ponderata), che definiscono i limiti accettabili per una richiesta API.

In AppMaster, la piattaforma no-code sfrutta la limitazione delle API per ottimizzare l'efficienza e l'equità delle applicazioni generate. Considera, ad esempio, un caso d'uso ad alto carico: le applicazioni backend generate da AppMaster possono dimostrare scalabilità e reattività eccezionali grazie alla loro integrazione con il linguaggio Go stateless compilato, lavorando con qualsiasi database compatibile con Postgresql come origine dati primaria. Utilizzando in modo intelligente la limitazione delle API, AppMaster garantisce che le risorse siano allocate in modo efficace per tutti i clienti, prevenendo l'uso improprio o la monopolizzazione dei servizi pur mantenendo livelli di prestazioni di prim'ordine.

Un metodo comune per implementare la limitazione delle API è il token bucket o gli algoritmi leaky bucket. Il token bucket assegna un numero specifico di token a ciascun utente o applicazione, reintegrando i token a una velocità predeterminata. I client possono effettuare chiamate API purché dispongano di token sufficienti per coprire le loro richieste. In alternativa, l'approccio del leaky bucket tratta le risorse disponibili come un contenitore "perdente" che consente ai client di accedere alle API in base all'allocazione delle risorse rimanenti. Entrambi gli algoritmi facilitano la limitazione della velocità e la gestione delle risorse, prevenendo sovraccarichi di sistema e garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.

L'API Throttling non deve essere confuso con l'API Rate Limiting, che si riferisce strettamente ai vincoli posti sul numero di richieste a un'API da un client entro un intervallo di tempo specificato. Mentre il Rate Limiting stabilisce restrizioni sulla frequenza di accesso, il Throttling si concentra sulla gestione del livello di consumo effettivo dell'API: ciò include, ma non è limitato a, limitazioni di velocità.

In termini pratici, prendiamo ad esempio un'applicazione basata sulla posizione in tempo reale sviluppata utilizzando la piattaforma no-code di AppMaster. Gli utenti possono richiedere frequentemente i dati sulla posizione per ricevere aggiornamenti in tempo reale. L'applicazione backend interroga diversi fornitori di mappe per ottenere i dati geospaziali richiesti. Sfruttando l'API Throttling, l'applicazione garantisce che i fornitori di dati cartografici non vengano sopraffatti dalle richieste, evitando potenziali degradi del servizio o addirittura incidenti di negazione del servizio. Con la limitazione delle API in atto, il sistema gestisce in modo efficace l'utilizzo delle risorse e mantiene un'esperienza utente coerente e di alta qualità, proteggendo al contempo le API dagli abusi.

L'API Throttling può anche rivelarsi determinante nel proteggere l'accesso alle informazioni sensibili, riducendo il rischio di accesso non autorizzato e garantendo una migliore conformità alle normative sulla protezione dei dati. Molti sviluppatori e fornitori di servizi utilizzano la limitazione delle API insieme ad altri meccanismi di sicurezza, come l'autenticazione e l'autorizzazione, per rafforzare la strategia di sicurezza complessiva del sistema.

Essendo un ambiente di sviluppo integrato e completo, AppMaster si impegna a rendere il processo di sviluppo 10 volte più veloce e tre volte più conveniente per un'ampia gamma di clienti. Eliminando il debito tecnico attraverso la rigenerazione automatizzata delle applicazioni ogni volta che i requisiti vengono modificati, facilita l'implementazione rapida ed efficiente delle soluzioni software. L'implementazione della limitazione delle API è un elemento fondamentale di questo impegno, poiché aiuta a garantire prestazioni ottimali del sistema, un'equa distribuzione delle risorse e una disponibilità affidabile del servizio, indipendentemente dalla scala e dalla complessità.

In conclusione, l'API Throttling è una tecnica fondamentale che consente ai fornitori di API, come AppMaster, di gestire l'accesso, bilanciare l'allocazione delle risorse, prevenire il degrado del servizio e mantenere livelli di servizio affidabili e ad alte prestazioni per i clienti. L'utilizzo di robusti meccanismi di limitazione delle API consente ad AppMaster di mantenere la sua reputazione di potente piattaforma no-code per lo sviluppo di soluzioni software end-to-end garantendo allo stesso tempo prestazioni di sistema, scalabilità e reattività ottimali.