Ein API-Gateway im Kontext des Serverless Computing entspricht einer serverlosen Architekturkomponente, die eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung, Steuerung und Sicherung des Flusses von API-Anfragen zwischen Clients und Backend-Diensten oder -Funktionen spielt. Heutige moderne Anwendungen basieren überwiegend auf Microservices und serverlosen Architekturen, die häufig eine große Anzahl unterschiedlicher und miteinander verbundener Dienste umfassen. Um die Kommunikation zwischen diesen Diensten zu koordinieren, benötigen Entwickler einen robusten und effizienten Mechanismus zur skalierbaren, zuverlässigen und sicheren Verarbeitung von API-Anfragen und -Antworten. Hier zeichnen sich API-Gateways aus.

API-Gateways dienen, wie der Name schon sagt, als Einstiegspunkte für API-Aufrufe von Frontend-Anwendungen und leiten diese Anfragen an entsprechende Backend-Dienste weiter, wodurch die Kommunikation zwischen Clients und Backend-Anwendungen vereinfacht wird. Einige der wichtigsten von API-Gateways bereitgestellten Funktionen sind: Anforderungsrouting, Authentifizierung und Autorisierung, Ratenbegrenzung, Caching, Protokollierung und Überwachung sowie Anforderungs- und Antwortmanipulation. Sie spielen eine grundlegende Rolle bei der Unterstützung von Entwicklern bei der Verwaltung und Steuerung von APIs in verteilten Systemen und entlasten gleichzeitig mehrere nicht funktionale Anforderungen, die andernfalls in jedem Backend-Dienst implementiert werden müssten.

API-Gateways haben sich als besonders nützlich zur Leistungssteigerung für Unternehmen erwiesen, die Container- und serverlose Anwendungen verwenden. Laut einer Umfrage von O'Reilly Media nutzen etwa 85 % der großen Unternehmen bereits APIs in ihren Anwendungen oder planen die Implementierung

Im Serverless-Computing-Paradigma unterstützen API-Gateways Entwickler bei der Arbeit mit Systemen wie AWS Lambda, Azure Functions oder Google Cloud Functions, die als Backend-Infrastruktur für ihre Anwendungen dienen. Sie können APIs im großen Maßstab erstellen, verwalten und überwachen und so kosteneffiziente und skalierbare Lösungen ermöglichen und gleichzeitig den Aufwand für die Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur minimieren.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung eines API-Gateways beim Serverless Computing ist die Flexibilität und einfache Bereitstellung, die es bietet. Entwickler können APIs schnell erstellen und bereitstellen, ohne sich große Gedanken über die Backend-Infrastruktur machen zu müssen. Dies ermöglicht es ihnen, ihr Anwendungsdesign schnell zu iterieren und auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen effizienter zu erstellen, indem sie die komplexen Aufgaben im Hintergrund erledigt. Es verfügt über eine benutzerfreundliche drag-and-drop Schnittstelle, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen zu entwerfen, ohne Code schreiben zu müssen. Wenn Sie die AppMaster Plattform für Ihre Anwendungsentwicklung verwenden, wird automatisch ein API-Gateway für Ihre serverlosen Backend-Dienste erstellt. Sie können alle Vorteile von API-Gateways mit minimalem Aufwand und minimaler Konfiguration nutzen.

Betrachten wir zum Beispiel eine AppMaster-basierte Anwendung, die mehrere Dienste benötigt, etwa Authentifizierung, Auftragsabwicklung und Zahlungsverwaltung. Durch die Verwendung eines API-Gateways in der serverlosen Architektur können Sie effektiv einen einzigen Kontaktpunkt zwischen den Frontend-Anwendungen und den Backend-Diensten aufrechterhalten. Dies vereinfacht die Anwendungsentwicklung und erleichtert die Verwaltung, Überwachung und Sicherung der Kommunikation zwischen Diensten.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung eines API-Gateways in einem Serverless-Computing-Kontext ist die Möglichkeit, Authentifizierungs- und Autorisierungsrichtlinien für alle Ihre Dienste durchzusetzen. Mit dem API Gateway können Sie eingehende Anfragen authentifizieren und den Zugriff auf bestimmte endpoints steuern. Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierten Benutzern Zugriff auf Ihre Anwendung und ihre Ressourcen gewährt wird.

Neben der Authentifizierung ermöglichen API-Gateways Entwicklern die Implementierung einer Ratenbegrenzung, einer wesentlichen Funktion für die Verwaltung der Nutzung serverloser Anwendungen. Die Ratenbegrenzung steuert die Anzahl der API-Aufrufe, die ein Benutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchführen kann, und stellt so sicher, dass das System auch bei hoher Auslastung leistungsfähig und sicher bleibt. Dies ist besonders wichtig für umfangreiche Anwendungen, bei denen Entwickler verhindern müssen, dass ihre Anwendungsdienste durch einen plötzlichen Anstieg der API-Anfragen überlastet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass API-Gateways eine entscheidende Rolle im Serverless Computing spielen und eine umfassende Suite von Funktionalitäten bereitstellen, die dazu beitragen, die Entwicklung und Verwaltung moderner Anwendungen zu vereinfachen und zu rationalisieren. Indem sie als zentraler Kontaktpunkt zwischen Frontend-Anwendungen und Backend-Diensten fungieren, ermöglichen sie Entwicklern, sich auf das Schreiben von Geschäftslogik zu konzentrieren und gleichzeitig eine effiziente und sichere Kommunikation zwischen Diensten sicherzustellen. Mit AppMaster ist die Leistungsfähigkeit von API-Gateways nur ein paar Klicks entfernt, sodass Sie schnell und einfach serverlose Anwendungen prototypisieren und bereitstellen können.