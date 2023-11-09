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API网关

Nov 09, 2023

无服务器计算环境中的 API 网关对应于无服务器架构组件，它在管理、控制和保护客户端与后端服务或功能之间的 API 请求流方面发挥着关键作用。当今的现代应用程序主要构建在微服务和无服务器架构上，通常涉及大量不同且互连的服务。为了协调这些服务之间的通信，开发人员需要一种强大而高效的机制，以可扩展、可靠且安全的方式处理 API 请求和响应。这就是 API 网关的优势所在。

API 网关，顾名思义，充当前端应用程序 API 调用的入口点，并将这些请求路由到适当的后端服务，从而简化客户端和后端应用程序之间的通信。 API 网关提供的一些关键功能包括：请求路由、身份验证和授权、速率限制、缓存、日志记录和监控以及请求和响应操作。它们在帮助开发人员管理和治理分布式系统中的 API 方面发挥着基础作用，同时卸载了一些原本需要在每个后端服务中实现的非功能性需求。

事实证明，API 网关对于提高使用容器和无服务器应用程序的组织的性能特别有用。根据 O'Reilly 媒体的一项调查，大约 85% 的大型组织已经使用或计划在其应用程序中实施 API

在无服务器计算范例中，API 网关帮助开发人员使用 AWS Lambda、Azure Functions 或 Google Cloud Functions 等系统，这些系统充当其应用程序的后端基础设施。他们可以大规模创建、管理和监控 API，从而实现经济高效且可扩展的解决方案，同时最大限度地减少管理底层基础设施的开销。

在无服务器计算中使用 API 网关的主要优势之一是它提供的灵活性和易于部署。开发人员可以快速创建和部署 API，而无需过多担心后端基础设施。这使他们能够快速迭代其应用程序设计并响应不断变化的业务需求。

AppMaster是一个强大的no-code平台，使用户能够通过在后台处理复杂的任务来更有效地创建后端、Web 和移动应用程序。它包括一个易于使用的drag-and-drop界面，允许开发人员设计应用程序而无需编写任何代码。当您使用AppMaster平台进行应用程序开发时，会自动为您的无服务器后端服务创建API网关。您可以通过最少的工作和配置来利用 API 网关提供的所有优势。

例如，让我们考虑一个基于 AppMaster 的应用程序，它需要多种服务，例如身份验证、订单处理和支付管理。通过在无服务器架构中利用 API 网关，您可以有效地维护前端应用程序和后端服务之间的单点联系。这简化了应用程序开发，使管理、监控和保护服务之间的通信变得更加容易。

在无服务器计算环境中使用 API 网关的另一个优势是能够在所有服务中强制执行身份验证和授权策略。您可以使用 API 网关来验证传入请求并控制对特定endpoints访问。这可确保只有授权用户才有权访问您的应用程序及其资源。

除了身份验证之外，API 网关还使开发人员能够实施速率限制，这是管理无服务器应用程序使用情况的重要功能。速率限制控制用户在特定时间范围内可以进行的 API 调用数量，确保系统即使在重负载下也能保持高性能和安全。这对于大规模应用程序尤其重要，开发人员需要防止其应用程序服务因 API 请求突然激增而不堪重负。

总之，API 网关在无服务器计算中发挥着至关重要的作用，提供了一套全面的功能，有助于简化和简化现代应用程序的开发和管理。通过充当前端应用程序和后端服务之间的单点联系，它们使开发人员能够专注于编写业务逻辑，同时确保服务之间高效且安全的通信。借助AppMaster ，只需点击几下鼠标即可发挥 API 网关的强大功能，让您轻松快速构建原型并部署无服务器应用程序。

探索更多术语:
API速率限制 Azure 函数 IAM 角色 Lambda 层 X射线追踪 事件源 云函数 入口 回滚 微服务架构 版本控制 编排 缩放 触发器 计费单位 调用

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