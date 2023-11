Une passerelle API dans le contexte de l'informatique sans serveur correspond à un composant architectural sans serveur qui joue un rôle essentiel dans la gestion, le contrôle et la sécurisation du flux de requêtes API entre les clients et les services ou fonctions backend. Les applications modernes d'aujourd'hui reposent principalement sur des microservices et des architectures sans serveur, qui impliquent souvent un grand nombre de services disparates et interconnectés. Pour coordonner la communication entre ces services, les développeurs ont besoin d'un mécanisme robuste et efficace pour gérer les demandes et les réponses API de manière évolutive, fiable et sécurisée. C'est là que les passerelles API excellent.

Les passerelles API, comme leur nom l'indique, servent de points d'entrée pour les appels API provenant des applications front-end et acheminent ces demandes vers les services back-end appropriés, simplifiant ainsi la communication entre les clients et les applications back-end. Certaines des fonctionnalités clés fournies par les passerelles API sont : le routage des demandes, l'authentification et l'autorisation, la limitation du débit, la mise en cache, la journalisation et la surveillance, ainsi que la manipulation des demandes et des réponses. Ils jouent un rôle fondamental en aidant les développeurs à gérer et à gouverner les API dans les systèmes distribués tout en se déchargeant de plusieurs exigences non fonctionnelles qui devraient autrement être implémentées dans chaque service backend.

Les passerelles API se sont révélées particulièrement utiles pour améliorer les performances des organisations qui utilisent des applications de conteneurs et sans serveur. Selon une enquête réalisée par O'Reilly Media, environ 85 % des grandes organisations utilisent déjà ou envisagent d'implémenter des API dans leurs applications.

Dans le paradigme de l'informatique sans serveur, les passerelles API aident les développeurs à travailler avec des systèmes tels qu'AWS Lambda, Azure Functions ou Google Cloud Functions, qui servent d'infrastructure backend pour leurs applications. Ils peuvent créer, gérer et surveiller des API à grande échelle, permettant ainsi des solutions rentables et évolutives, tout en minimisant les frais généraux liés à la gestion de l'infrastructure sous-jacente.

L'un des principaux avantages de l'utilisation d'une passerelle API dans l'informatique sans serveur est la flexibilité et la facilité de déploiement qu'elle offre. Les développeurs peuvent créer et déployer rapidement des API sans trop se soucier de l'infrastructure backend. Cela leur permet d'itérer rapidement la conception de leurs applications et de répondre aux exigences changeantes de l'entreprise.

AppMaster est une puissante plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer plus efficacement des applications backend, Web et mobiles en gérant les tâches complexes en arrière-plan. Il comprend une interface drag-and-drop facile à utiliser qui permet aux développeurs de concevoir des applications sans avoir besoin d'écrire de code. Lorsque vous utilisez la plateforme AppMaster pour le développement de votre application, une passerelle API est automatiquement créée pour vos services backend sans serveur. Vous pouvez profiter de tous les avantages offerts par les passerelles API avec un minimum d'effort et de configuration.

Par exemple, considérons une application basée sur AppMaster qui nécessite plusieurs services, tels que l'authentification, le traitement des commandes et la gestion des paiements. En utilisant une passerelle API dans l'architecture sans serveur, vous pouvez maintenir efficacement un point de contact unique entre les applications frontend et les services backend. Cela simplifie le développement d’applications, facilitant la gestion, la surveillance et la sécurisation des communications entre les services.

Un autre avantage de l'utilisation d'une passerelle API dans un contexte informatique sans serveur est la possibilité d'appliquer des politiques d'authentification et d'autorisation sur tous vos services. Vous pouvez utiliser API Gateway pour authentifier les demandes entrantes et contrôler l'accès à endpoints spécifiques. Cela garantit que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à votre application et à ses ressources.

Outre l'authentification, les passerelles API permettent aux développeurs de mettre en œuvre une limitation de débit, une fonctionnalité essentielle pour gérer l'utilisation des applications sans serveur. La limitation de débit contrôle le nombre d'appels API qu'un utilisateur peut effectuer dans un certain délai, garantissant ainsi que le système reste performant et sécurisé même sous de lourdes charges. Ceci est particulièrement important pour les applications à grande échelle, où les développeurs doivent éviter que leurs services applicatifs ne soient submergés par une augmentation soudaine des requêtes API.

En conclusion, les passerelles API jouent un rôle crucial dans l'informatique sans serveur, en fournissant une suite complète de fonctionnalités qui contribuent à simplifier et à rationaliser le développement et la gestion des applications modernes. En agissant comme point de contact unique entre les applications frontend et les services backend, ils permettent aux développeurs de se concentrer sur l'écriture de la logique métier tout en garantissant une communication efficace et sécurisée entre les services. Avec AppMaster, la puissance des passerelles API n'est qu'à quelques clics, vous permettant de prototyper rapidement et de déployer facilement des applications sans serveur.