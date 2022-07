Kita hidup di masa ketika kita menggunakan perangkat seluler untuk hampir semua hal, dan kita ingin menggunakannya untuk apa pun! Kami ingin berkomunikasi, membeli, menjual, dan membayar dengan mereka, dan kami juga ingin bepergian dengan mereka! Pengembangan aplikasi, tanpa diragukan lagi, merupakan sektor yang berkembang dan peluang yang sangat baik bagi para pengusaha. Berbicara tentang perjalanan, berbagai jenis aplikasi seluler kini telah menjadi sumber daya yang hebat bagi para pelancong, bahkan lebih dari situs web seluler: kapan saja, mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak tersesat, mereka dapat memesan hotel, mereka dapat memesan aktivitas apa pun (beli tiket konser atau museum, pesan meja di restoran) atau hubungi taksi. Aplikasi perjalanan juga merupakan peluang untuk semua layanan dan bisnis perhotelan perjalanan. Apa artinya bagi wirausahawan digital? Bahwa sektor aplikasi perjalanan adalah peluang besar!





Ada banyak sekali kebutuhan berbeda yang dapat dipenuhi dengan sebuah aplikasi, dan ini semua adalah ceruk pasar yang dapat Anda isi dengan aplikasi perjalanan. Namun, tentu saja, ada banyak parameter yang perlu Anda pertimbangkan untuk proyek pengembangan aplikasi Anda: anggaran, fitur, pengguna yang ditargetkan, dan banyak lagi. Dalam artikel ini, kita akan menggali dunia pengembangan aplikasi perjalanan sehingga Anda bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang peluang seperti apa dan bagaimana memanfaatkannya.

Apa yang dibutuhkan aplikasi perjalanan?

Sebelum mempertimbangkan berapa biaya aplikasi perjalanan dan bagaimana Anda bisa membuatnya sukses, Anda perlu fokus pada apa yang dibutuhkan aplikasi perjalanan. Fitur apa yang Anda dan tim pengembangan Anda perlu sediakan sehingga setiap pelancong dapat memiliki apa pun yang mereka butuhkan di telapak tangan mereka melalui ponsel mereka saat bepergian? Bagaimana Anda bisa membuat layanan Anda tersedia dengan aplikasi selain situs web seluler tradisional tetapi kurang bermanfaat? Ketika Anda telah menghapus semua fitur yang Anda butuhkan untuk dimasukkan ke dalam satu aplikasi, Anda dapat melanjutkan untuk mempertimbangkan biaya, pemasaran, perekrutan tim pengembangan, dan aspek lainnya.

Aplikasi perjalanan adalah semacam perantara antara layanan perhotelan perjalanan dan pelancong. Ini adalah aspek penting untuk dipertimbangkan: dalam kebanyakan kasus, aplikasi Anda tidak akan berfungsi kecuali jika melibatkan layanan perhotelan perjalanan serta pengguna umum. Fitur utama dari aplikasi perjalanan adalah sebagai berikut:

Angkutan

Hal pertama yang dilakukan setiap pelancong ketika mereka bepergian adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bepergian berarti bergerak; ketika Anda memikirkan tempat untuk dikunjungi, hal pertama yang Anda pikirkan adalah bagaimana menuju ke sana. Karena semua alasan ini, fitur pertama yang mengidentifikasi aplikasi perjalanan atau situs web seluler untuk bepergian adalah kemungkinan memesan transportasi. Transportasi adalah payung yang dapat mencakup banyak layanan berbeda:

pembelian tiket terbang,

pembelian tiket kereta api dan bus

pembelian tiket transportasi kota (metro, bus kota)

memanggil taksi

Dunia transportasi berubah dan memberikan peluang baru bahkan bagi pekerja pengembangan aplikasi perjalanan. Skuter dan sepeda listrik semakin umum di jalan-jalan kota di seluruh dunia: aplikasi perjalanan juga dapat menyertakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyewa salah satu sarana transportasi berkelanjutan atau fitur perencanaan perjalanan ini. Untuk membuat aplikasi ini dapat digunakan, itu akan memerlukan fitur integrasi peta: pastikan bahwa tim pengembangan Anda menyertakan seorang ahli di bidang ini. Hal ini juga membutuhkan perjanjian dengan travel perhotelan terkait dengan sektor transportasi.

Pemesanan

Hal kedua yang dibutuhkan pengguna saat bepergian adalah tempat untuk bermalam. Aplikasi perjalanan yang memungkinkan pengguna memesan hotel atau jenis kamar lainnya langsung dari ponsel mereka sangat sukses, meskipun persaingannya sangat tinggi. Namun, dalam hal pemesanan, Anda tidak boleh hanya fokus pada hotel dan kamar; wisatawan juga memesan kunjungan museum atau kegiatan lainnya.

Reservasi

Selain tempat untuk tidur, wisatawan juga membutuhkan tempat untuk makan. Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan meja untuk makan malam dan makan siang mereka bisa menjadi sangat sukses: itu tidak hanya akan ditargetkan pada pelancong karena orang akan menggunakan aplikasi perjalanan seperti ini juga untuk memesan reservasi di restoran kota asal mereka.

Ulasan

Ada banyak kompetisi untuk aplikasi perjalanan yang berhubungan dengan ulasan. Namun, menyertakan fitur ulasan dalam aplikasi perjalanan Anda dapat membuat pengembangan aplikasi Anda lebih lengkap.

Peta & navigasi

Sekali lagi, mengembangkan aplikasi navigasi dan membuatnya sukses akan sangat sulit karena persaingan Google hampir mustahil untuk dikalahkan. Fitur navigasi integrasi peta juga bisa rumit untuk dikembangkan. Namun, Anda dapat menyertakan fitur peta atau navigasi dalam aplikasi Anda (bahkan mungkin mengintegrasikannya dengan peta Google itu sendiri)

Layanan darurat

Mari kita mulai berbicara tentang fitur standar yang lebih kecil. Karena mereka kurang umum, ini bisa menjadi peluang yang lebih signifikan bagi wirausahawan digital mana pun. Ketika Anda berada di suatu tempat di luar negara Anda, Anda jarang diberitahu tentang cara memanggil layanan darurat apa pun. Sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk memanggil layanan darurat dari ponsel Anda, bahkan jika Anda tidak tahu nomor darurat, akan menjadi alat yang berharga untuk setiap wisatawan. Jenis aplikasi ini membutuhkan fitur integrasi peta.

Perkiraan cuaca

Setiap pelancong akan memeriksa cuaca lebih dari sekali per hari; itu sebabnya aplikasi prakiraan cuaca bisa sukses. Saat membuat aplikasi perjalanan, ingatlah hal ini dan pertimbangkan untuk menambahkan fitur prakiraan cuaca ke aplikasi perjalanan Anda, mengintegrasikan situs web seluler untuk prakiraan cuaca, atau membuat aplikasi hanya untuk tujuan ini.

Perencanaan perjalanan

Banyak pelancong membutuhkan aplikasi untuk merencanakan perjalanan. Mereka semua menuliskan rencana mereka di suatu tempat, tetapi memilikinya di ponsel mereka dengan aplikasi perencanaan perjalanan akan lebih nyaman. Anda dapat mengembangkan aplikasi perjalanan yang memungkinkan mereka untuk merencanakan perjalanan mereka dan terus memeriksa rencana mereka bahkan selama perjalanan itu sendiri.

Harap perhatikan bahwa tidak semua aplikasi perjalanan dilengkapi dengan semua fitur ini. Mari kita ambil contoh terkenal: booking.com adalah aplikasi perjalanan yang tidak memiliki fitur transportasi atau prakiraan cuaca. Namun, ini adalah salah satu aplikasi paling sukses untuk bepergian di dunia. Saat mengembangkan aplikasi perjalanan, Anda dapat berfokus pada satu atau beberapa fitur: namun, perlu diingat bahwa fitur yang Anda pilih akan menentukan ceruk pasar tempat Anda akan menempatkan aplikasi dan pengguna yang Anda targetkan.

Bagaimana cara kerja aplikasi perjalanan?

Ada dua jenis utama aplikasi perjalanan: aplikasi untuk merencanakan perjalanan yang digunakan pengguna untuk mengatur perjalanan mereka (yang mereka gunakan, yaitu dari rumah, dari hotel, dari bandara), dan yang mereka gunakan saat bepergian.

Aplikasi perencanaan perjalanan

Aplikasi perencanaan perjalanan lebih mudah dikembangkan karena tidak memerlukan, misalnya, integrasi peta geolokasi dan navigasi integrasi peta. Jenis aplikasi perjalanan seluler ini sebagian besar merupakan aplikasi pemesanan perencanaan perjalanan: mereka memungkinkan pengguna untuk menelusuri hotel, restoran, museum, dan lainnya yang tersedia dari perangkat seluler mereka, tetapi mereka juga bisa lebih canggih dari ini. Tim pengembangan khusus Anda dapat menyertakan fitur yang memungkinkan pengguna tidak hanya menjelajah tetapi juga memesan langsung dari aplikasi perjalanan seluler dalam aplikasi pemesanan perencanaan perjalanan Anda. Cara lain untuk meningkatkan aplikasi perencanaan perjalanan semacam ini adalah dengan mengintegrasikan fitur perencanaan: fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan lokasi yang ingin mereka kunjungi, jadwal waktu, dan banyak lagi.

Saat Anda membuat aplikasi perjalanan seperti ini, ada satu tantangan lagi selain pengembangan aplikasi: dalam banyak kasus, Anda harus menemukan kesepakatan dengan industri perhotelan perjalanan. Dengan kata lain, Anda memerlukan perusahaan yang aktif di industri perhotelan untuk mendaftar ke layanan Anda. Anda dapat membuat bagian ini otomatis (bisnis industri perhotelan perjalanan dapat mendaftar langsung dari aplikasi Anda), tetapi Anda perlu memberi tahu mereka bahwa aplikasi tersebut ada. Ini berarti bahwa target pertama untuk kampanye pemasaran Anda adalah industri perhotelan perjalanan itu sendiri.

Aplikasi saat bepergian

Untuk jenis aplikasi ini, Anda mungkin perlu menjadi perantara antara pengguna dan industri perhotelan perjalanan juga, tetapi dalam kasus ini, fitur yang paling penting adalah integrasi peta geolokasi. Proses pengembangan aplikasi bisa menjadi lebih kompleks karena dari aplikasi, pengguna harus mampu melakukan geolokasi perangkat seluler mereka dan, melalui integrasi peta, melihat layanan di mana mereka berada, apakah itu layanan perhotelan perjalanan, layanan darurat, ketersediaan transportasi . Dalam hal biaya, jenis aplikasi perjalanan seluler terakhir ini, terutama jika memerlukan integrasi peta, akan jauh lebih mahal daripada yang pertama, karena proses pengembangan aplikasi lebih rumit dan Anda mungkin perlu menyewa tim pengembangan khusus yang lebih besar.

Apa yang membuat aplikasi perjalanan sukses?





Seperti yang telah kami sebutkan, sektor pengembangan aplikasi sangat jenuh, dan pengembangan aplikasi perjalanan tidak terkecuali. Artinya, persaingan Anda saat memutuskan untuk membuat aplikasi perjalanan sangat tinggi. Kita tidak boleh lupa bahwa selain berbagai jenis aplikasi seluler, ada juga banyak situs web seluler yang menawarkan layanan yang sama, jadi bagaimana Anda bisa membuat aplikasi seluler Anda menonjol dari persaingan? Seperti biasa, kualitas adalah kunci di setiap sektor dan juga di aplikasi perjalanan seluler. Jadi, pertanyaan terpenting adalah, "bagaimana membuat aplikasi perjalanan seluler yang berkualitas"? Faktor terpenting untuk keberhasilan aplikasi perjalanan adalah kegunaan. Pengguna harus dapat menggunakan aplikasi Anda dengan mudah, meskipun mereka bukan ahli teknologi, meskipun biasanya mereka tidak menggunakan aplikasi untuk hal semacam ini.

Kedua, aplikasi perjalanan Anda perlu merespons suatu kebutuhan. Bahkan sebelum Anda melanjutkan ke pembuatan aplikasi perjalanan, penting bagi Anda untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam segmen pelancong dan mencoba memberikan tanggapan dengan aplikasi. Sebelum Anda mengembangkan aplikasi perjalanan, tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan wisatawan sebelum meninggalkan rumah, saat berada di bandara saat mendarat, saat berada di negara asing, saat perlu menghubungi layanan darurat saat membutuhkan. mencari tempat makan atau tidur? Tim pengembangan Anda seharusnya tidak mengembangkan aplikasi yang Anda atau mereka sukai, tetapi aplikasi yang dibutuhkan audiens yang Anda targetkan.

Elemen ketiga adalah pemasaran. Seringkali, aplikasi yang paling sukses bukanlah yang paling canggih; itu salah satu dengan strategi pemasaran terbaik. Strategi pemasaran yang sukses akan menarik perhatian industri perhotelan perjalanan dan penggunanya. Jumlah bisnis industri perhotelan perjalanan dan pengguna yang menggunakan aplikasi Anda adalah faktor terpenting yang menentukan kesuksesan Anda. Last but not least, jika Anda ingin membuat perjalanan aplikasi seluler Anda sukses dan terus meningkatkannya untuk menjadikannya bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang, Anda perlu mendengarkan umpan balik pengguna Anda. Segera setelah mereka mulai menggunakan aplikasi perjalanan Anda di perangkat seluler mereka, mereka akan menghargai beberapa fitur dan mengeluh tentang fitur lainnya. Perbarui aplikasi perjalanan Anda sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik pengguna Anda.

Cara mendapat untung dengan aplikasi perjalanan Anda

Satu hal adalah membuat aplikasi perjalanan Anda berhasil, dan hal lainnya adalah menciptakan aliran pendapatan darinya. Pada awalnya, ya, prioritas Anda adalah membuat orang dan bisnis industri perhotelan menggunakannya, tetapi kemudian Anda perlu menemukan cara untuk memonetisasinya. Aspek monetisasi, bagaimanapun, harus menjadi bagian dari proses pengembangan aplikasi perjalanan Anda: hindari mengembangkan aplikasi Anda dan pikirkan monetisasi di akhir. Di bagian ini, kami akan menjelajahi cara Anda dapat memonetisasi aplikasi perjalanan Anda.

Komisi dari pemesanan dan reservasi



Salah satu cara termudah untuk memonetisasi aplikasi perjalanan Anda adalah dengan mendapatkan komisi dari setiap reservasi atau pemesanan yang dilakukan dengan aplikasi Anda. Saat seseorang memesan kamar hotel dengan aplikasi Anda dari perangkat seluler mereka, misalnya, mereka akan membayar sejumlah uang ke hotel. Dari jumlah ini, Anda akan mempertahankan persentase kecil. Pastikan Anda mengomunikasikan persentase ini dengan jelas ke hotel dan bisnis lain yang berlangganan aplikasi Anda.

Iklan



Anda dapat memberikan layanan yang sepenuhnya gratis untuk aplikasi seluler Anda (gratis untuk pengguna dan gratis untuk bisnis), dan Anda dapat memperoleh uang dengan iklan digital yang ditampilkan saat pengguna menelusuri aplikasi. Ini adalah cara sederhana untuk memonetisasi aplikasi perjalanan; namun, menampilkan terlalu banyak iklan akan membahayakan kegunaan, dan, seperti disebutkan di atas, kegunaan adalah prioritas nomor satu Anda.

Berlangganan



Anda dapat membuat paket langganan yang memungkinkan pengguna menghapus iklan dari aplikasi perjalanan seluler Anda jika mereka membayar sedikit biaya bulanan. Mereka yang sering bepergian mungkin tidak masalah dengan membayar sedikit biaya untuk aplikasi seluler agar dapat bepergian dengan lebih mudah dan nyaman. Harap perhatikan, bahwa Anda tidak harus memilih salah satu opsi monetisasi berikut: Anda dapat menggunakan lebih dari satu, tetapi selalu berhati-hati agar opsi monetisasi tidak membahayakan kegunaan pengguna.

Berapa biaya untuk membuat aplikasi perjalanan?







Anggaran yang diperlukan untuk membangun aplikasi perjalanan dari awal dapat bergantung pada kerumitan proses pengembangan aplikasi perjalanan dan juga kemampuan Anda. Misalnya, jika Anda perlu mempekerjakan seluruh tim pengembangan, Anda akan menghabiskan lebih banyak daripada jika Anda sendiri adalah seorang pengembang dan Anda hanya perlu mempekerjakan beberapa kolaborator. Selain itu, fitur seperti integrasi peta lebih rumit untuk dikembangkan dan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya lebih tinggi. Kami tidak dapat mengidentifikasi biaya yang tepat untuk pengembangan aplikasi perjalanan, tetapi kami pasti dapat menentukan kisarannya: membangun aplikasi perjalanan dapat menghabiskan biaya antara $12.000 dan $50.000, termasuk biaya pemasaran. Seperti yang Anda lihat, membuat aplikasi perjalanan bukanlah proyek yang paling terjangkau; namun, di dunia di mana jarak menjadi lebih pendek dan lebih pendek, aplikasi perjalanan sangat penting bagi orang-orang. Jangan mengabaikan aspek apa pun dari daftar ini selama proses pengembangan aplikasi Anda, dan Anda akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda!