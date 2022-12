Żyjemy w czasach, w których używamy naszych urządzeń mobilnych niemal do wszystkiego i chcemy ich używać do wszystkiego! Chcemy się za ich pomocą komunikować, kupować, sprzedawać i płacić, a także podróżować! Rozwój aplikacji to bez wątpienia rozwijający się sektor i doskonała okazja dla przedsiębiorców. Mówiąc o podróżach, wiele różnych rodzajów aplikacji mobilnych stało się obecnie wielkim bogactwem dla podróżnych, nawet bardziej niż mobilne strony internetowe: w każdej chwili mogą upewnić się, że nie zgubili się, mogą zarezerwować hotel, mogą zarezerwować dowolną aktywność (kupić bilety na koncert lub muzeum, zarezerwować stolik w restauracji) lub zadzwonić po taksówkę. Aplikacje podróżnicze to także szansa dla wszystkich usług i firm z branży travel hospitality. Co to oznacza dla cyfrowych przedsiębiorców? Że sektor aplikacji podróżniczych to wielka szansa!





Istnieje mnóstwo różnych potrzeb, które można spełnić za pomocą aplikacji, a to wszystko są nisze na rynku, które można wypełnić za pomocą aplikacji podróżniczej. Jednak, oczywiście, istnieje wiele parametrów, które należy wziąć pod uwagę dla projektu rozwoju aplikacji: budżet, funkcje, docelowi użytkownicy i więcej. W tym artykule zamierzamy zagłębić się w świat rozwoju aplikacji turystycznych, abyś mógł lepiej zrozumieć, jakiego rodzaju jest to okazja i jak ją wykorzystać.

Czego potrzebuje aplikacja podróżnicza?

Zanim zastanowisz się, ile może kosztować aplikacja turystyczna i jak możesz sprawić, by odniosła sukces, musisz skupić się na tym, czego potrzebuje aplikacja turystyczna. Jakie są funkcje, które ty i twój zespół programistów musicie umieścić w miejscu, aby każdy podróżny mógł mieć wszystko, czego potrzebuje w dłoni za pośrednictwem swojego telefonu podczas podróży? Jak możesz udostępnić swoje usługi za pomocą aplikacji innej niż tradycyjne, ale mniej użyteczne strony mobilne? Kiedy masz jasne wszystkie funkcje, które trzeba umieścić w jednej aplikacji, można przejść do rozważenia kosztów, marketingu, zatrudniania zespołu programistów i innych aspektów.

Aplikacje turystyczne są swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy usługami turystycznymi a podróżnymi. Jest to ważny aspekt do rozważenia: w większości przypadków Twoja aplikacja nie będzie działać, jeśli nie będzie obejmować usług hotelarskich dla podróżnych, a także zwykłych użytkowników. Główne cechy aplikacji podróżniczej są następujące:

Transport

Pierwszą rzeczą, którą robi każdy podróżnik podczas podróży, jest przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego. Podróżować oznacza poruszać się; kiedy myślisz o miejscu do odwiedzenia, pierwszą rzeczą, o której myślisz, jest to, jak się tam dostać. Ze względu na wszystkie te powody, pierwszą cechą, która identyfikuje aplikacje podróżne lub strony mobilne dla podróżujących, jest możliwość rezerwacji transportu. Transport to parasol, który może obejmować tony różnych usług:

zakup biletów lotniczych,

zakup biletów kolejowych i autobusowych

zakup biletów na komunikację miejską (metro, autobusy miejskie)

wezwanie taksówki.

Świat transportu zmienia się i daje nowe możliwości nawet pracownikom tworzącym aplikacje podróżnicze. Elektryczne skutery i rowery są coraz bardziej powszechne na drogach miast na całym świecie: aplikacje podróżnicze mogą również zawierać funkcje umożliwiające użytkownikom wypożyczenie jednego z tych zrównoważonych środków transportu lub funkcje planowania podróży. Aby taka aplikacja była użyteczna, będzie wymagała funkcji integracji z mapami: upewnij się, że w Twoim zespole programistów znajduje się ekspert w tej dziedzinie. Wymaga to również umów z firmami turystycznymi związanymi z sektorem transportowym.

Rezerwacja

Drugą rzeczą, której potrzebują użytkownicy podczas podróży, jest miejsce, w którym mogą spędzić noc. Aplikacje turystyczne, które pozwalają użytkownikom zarezerwować hotel lub jakikolwiek inny rodzaj pokoju bezpośrednio z telefonu komórkowego, odnoszą duże sukcesy, mimo że konkurencja jest bardzo wysoka. Jednak jeśli chodzi o rezerwację, nie powinieneś skupiać się tylko na hotelach i pokojach; podróżni rezerwują również wizyty w muzeach lub inne aktywności.

Rezerwacja

Oprócz miejsca do spania, podróżni potrzebują miejsca do jedzenia. Stworzenie aplikacji, która pozwala użytkownikom na rezerwację stolika na kolacje i lunche, może odnieść duży sukces: nie będzie ona skierowana tylko do podróżnych, ponieważ ludzie będą korzystać z aplikacji podróżniczych, takich jak ta, aby zarezerwować rezerwacje w swoich rodzinnych restauracjach.

Recenzje

Istnieje duża konkurencja dla aplikacji podróżniczych, które zajmują się recenzjami. Jednak włączenie funkcji recenzji do aplikacji podróżniczej może uczynić Twój rozwój aplikacji bardziej kompletnym.

Mapa i nawigacja

Ponownie, opracowanie aplikacji nawigacyjnej i uczynienie jej udaną byłoby niezwykle trudne, ponieważ konkurencja Google jest prawie niemożliwa do pokonania. Funkcje nawigacyjne integracji mapy mogą być również skomplikowane do opracowania. Jednak można zawrzeć mapę lub funkcje nawigacyjne w aplikacji (może nawet integrując go z mapami Google sam)

Usługa awaryjna

Zacznijmy mówić o bardziej drobnych standardowych funkcjach. Ponieważ są one mniej powszechne, może to być bardziej znacząca okazja dla każdego cyfrowego przedsiębiorcy. Kiedy jesteś w miejscu poza swoim krajem, rzadko jesteś informowany o tym, jak zadzwonić do jakichkolwiek służb ratowniczych. Aplikacja, która pozwala zadzwonić do służb ratowniczych z telefonu komórkowego, nawet jeśli nie znasz numerów alarmowych, byłaby cennym narzędziem dla każdego podróżnika. Tego typu aplikacja musiałaby posiadać funkcję integracji z mapą.

Prognozowanie pogody

Każdy podróżnik sprawdzałby pogodę częściej niż raz dziennie; dlatego aplikacje prognozujące pogodę mogą odnieść sukces. Budując aplikację turystyczną, pamiętaj o tym i rozważ dodanie funkcji prognozowania pogody do swojej aplikacji turystycznej, zintegrowanie strony mobilnej z prognozą pogody lub stworzenie aplikacji tylko do tego celu.

Planowanie podróży

Wielu podróżników potrzebuje aplikacji do planowania wycieczek. Wszyscy zapisują gdzieś swój plan, ale posiadanie go przy sobie na telefonie z aplikacją do planowania podróży byłoby wygodniejsze. Możesz opracować aplikację turystyczną, która pozwoli im zaplanować podróż i sprawdzić jej plan nawet podczas samej podróży.

Zauważ, że nie każda aplikacja podróżna jest wyposażona we wszystkie te funkcje. Weźmy słynny przykład: booking.com jest aplikacją podróżniczą, która nie posiada funkcji transportowych lub prognozowania pogody. Mimo to jest to jedna z najbardziej udanych aplikacji do podróżowania na świecie. Tworząc aplikację turystyczną, możesz skupić się na jednej lub kilku funkcjach: pamiętaj jednak, że wybrane funkcje określą niszę rynkową, w której umieścisz swoją aplikację oraz docelowych użytkowników.

Jak działa aplikacja turystyczna?

Istnieją dwa główne rodzaje aplikacji podróżniczych: aplikacje do planowania podróży, których użytkownicy używają do organizowania swoich podróży (z których korzystają, czyli z domu, z hotelu, z lotniska), oraz te, z których korzystają w podróży.

Aplikacje do planowania podróży

Aplikacje do planowania podróży są łatwiejsze do opracowania, ponieważ nie wymagają, na przykład, integracji mapy geolokalizacyjnej i nawigacji integracji mapy. Tego typu mobilne aplikacje turystyczne to głównie aplikacje rezerwacyjne do planowania podróży: pozwalają użytkownikom przeglądać dostępne hotele, restauracje, muzea i inne z ich urządzeń mobilnych, ale mogą być również bardziej zaawansowane niż to. Twój dedykowany zespół ds. rozwoju może włączyć do aplikacji planowania podróży funkcję, która pozwala użytkownikom nie tylko na przeglądanie, ale także na rezerwację bezpośrednio z aplikacji mobilnej podróży. Innym sposobem na uaktualnienie tego rodzaju aplikacji do planowania podróży byłoby zintegrowanie funkcji planowania: funkcje, które pozwalają użytkownikom zapisać lokalizacje, które chcą odwiedzić, harmonogramy i inne.

Kiedy budujesz aplikację turystyczną tego typu, jest jeszcze jedno wyzwanie poza rozwojem aplikacji: w wielu przypadkach będziesz musiał znaleźć porozumienia z branżą turystyczną. Innymi słowy, potrzebujesz przedsiębiorstw działających w branży hotelarskiej, aby zapisać się do swojej usługi. Możesz sprawić, że to przejście będzie automatyczne (przedsiębiorstwa z branży turystycznej mogą zapisać się bezpośrednio z Twojej aplikacji), ale musisz dać im znać, że aplikacja istnieje. Oznacza to, że pierwszym celem dla Twoich kampanii marketingowych byłaby sama branża hotelarstwa turystycznego.

Aplikacje "on the go

W przypadku tego typu aplikacji, być może będziesz musiał stać się pośrednikiem między użytkownikami a branżą turystyczną, ale w tym przypadku najważniejszą cechą byłaby integracja mapy geolokalizacyjnej. Proces tworzenia aplikacji może stać się bardziej złożony, ponieważ z poziomu aplikacji, użytkownik musi być w stanie geolokalizować swoje urządzenia mobilne i poprzez integrację mapy, zobaczyć usługę w miejscu, w którym się znajduje, niezależnie od tego, czy są to usługi hotelarskie dla podróżnych, usługi ratunkowe, dostępność transportu. Jeśli chodzi o koszty, te ostatnie rodzaje mobilnych aplikacji turystycznych, zwłaszcza jeśli wymagają integracji z mapą, będą kosztować znacznie więcej niż pierwsze, ponieważ proces tworzenia aplikacji jest bardziej skomplikowany i być może trzeba będzie zatrudnić większy dedykowany zespół programistów.

Co sprawia, że aplikacja turystyczna odnosi sukces?





Jak już wspomnieliśmy, sektor rozwoju aplikacji jest bardzo nasycony, a rozwój aplikacji podróżniczych nie stanowi wyjątku. Oznacza to, że Twoja konkurencja, gdy zdecydujesz się zbudować aplikację podróżniczą, jest niezwykle wysoka. Nie powinniśmy zapominać, że oprócz różnego rodzaju aplikacji mobilnych, istnieje również wiele stron internetowych, które oferują te same usługi, więc jak sprawić, by Twoja aplikacja mobilna wyróżniała się na tle konkurencji? Jak zawsze, jakość jest kluczowa w każdym sektorze i w mobilnych aplikacjach turystycznych również. Najważniejsze pytanie brzmi więc: "jak stworzyć wysokiej jakości mobilną aplikację turystyczną"? Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie aplikacji turystycznych jest użyteczność. Użytkownicy muszą być w stanie łatwo korzystać z Twojej aplikacji, nawet jeśli nie są ekspertami technicznymi, nawet jeśli zwykle nie używają aplikacji do tego typu rzeczy.

Po drugie, Twoja aplikacja turystyczna musi odpowiadać na potrzebę. Jeszcze zanim przejdziesz do budowania aplikacji podróżniczej, ważne jest, abyś zidentyfikował potrzebę w segmencie podróżników i spróbował zapewnić odpowiedź za pomocą aplikacji. Zanim przejdziesz do tworzenia aplikacji podróżniczej, zadaj sobie pytanie, czego potrzebują podróżni, zanim opuszczą swoje domy, gdy są na lotniskach, gdy lądują, gdy są w obcym kraju, gdy muszą wezwać służby ratunkowe, gdy muszą znaleźć miejsce do jedzenia lub spania? Twój zespół programistów nie powinien rozwijać aplikacji, którą lubisz ty lub oni, ale aplikacja, której potrzebuje twoja docelowa publiczność.

Trzecim elementem jest marketing. Często najbardziej udana aplikacja nie jest najbardziej zaawansowana, to ta z najlepszą strategią marketingową. Udana strategia marketingowa przyciągnie uwagę branży turystycznej i jej użytkowników. Liczba firm z branży turystycznej i użytkowników, którzy korzystają z Twojej aplikacji jest najważniejszym czynnikiem decydującym o Twoim sukcesie. Wreszcie, jeśli chcesz, aby Twoja mobilna aplikacja turystyczna odniosła sukces i nadal ją ulepszać, aby uczynić ją dochodowym biznesem w dłuższej perspektywie, musisz słuchać opinii użytkowników. Jak tylko zaczną używać Twojej aplikacji podróżniczej na swoich urządzeniach mobilnych, docenią niektóre funkcje i będą narzekać na inne. Aktualizuj swoją aplikację turystyczną zgodnie z potrzebami i opiniami użytkowników.

Jak zarobić na swojej aplikacji turystycznej

Jedną rzeczą jest to, aby Twoja aplikacja podróżnicza odniosła sukces, a inną jest stworzenie z niej przepływu dochodów. Na początku, owszem, Twoim priorytetem jest sprawienie, aby ludzie i firmy z branży hotelarskiej korzystali z nich, ale potem musisz znaleźć sposób na spieniężenie jej. Aspekt spieniężenia powinien być jednak częścią procesu tworzenia aplikacji turystycznej: unikaj tworzenia aplikacji i myślenia o spieniężeniu dopiero na końcu. W tej sekcji, będziemy badać sposoby, które można spieniężyć swoją aplikację turystyczną.

Prowizje od rezerwacji i zastrzeżeń

Jednym z najprostszych sposobów monetyzacji aplikacji podróżniczej byłoby zarabianie prowizji od każdej rezerwacji lub rezerwacji dokonanej za pomocą Twojej aplikacji. Kiedy ktoś zarezerwuje pokój hotelowy za pomocą aplikacji z ich urządzeń mobilnych, na przykład, zapłacą kwotę do hotelu. Z tej kwoty, można zachować niewielki procent. Upewnij się, że komunikujesz ten procent wyraźnie do hoteli i innych firm, które zapisują się do Twojej aplikacji.

Reklama

Mógłbyś zapewnić całkowicie darmową usługę dla swojej aplikacji mobilnej (darmową dla użytkowników i darmową dla firm), i mógłbyś zarabiać pieniądze dzięki cyfrowym reklamom wyświetlanym podczas przeglądania aplikacji przez użytkownika. Jest to prosty sposób na zarabianie na aplikacjach turystycznych; jednakże, wyświetlanie zbyt wielu reklam mogłoby pogorszyć użyteczność, a jak wspomniano powyżej, użyteczność jest twoim priorytetem numer jeden.

Subskrypcja

Możesz stworzyć plan subskrypcji, który pozwala użytkownikom usunąć reklamy z mobilnej aplikacji turystycznej, jeśli zapłacą niewielką miesięczną opłatę. Ci, którzy dużo podróżują, mogą być w porządku z płaceniem niewielkiej opłaty za aplikację mobilną, aby podróżować łatwiej i wygodniej. Pamiętaj, że nie musisz wybierać jednej z tych opcji monetyzacji: możesz użyć więcej niż jednej, ale zawsze uważaj, aby opcje monetyzacji nie zagrażały użyteczności użytkowników.

Ile kosztuje zbudowanie aplikacji turystycznej?





Wymagany budżet na zbudowanie aplikacji turystycznej od podstaw może zależeć od złożoności procesu tworzenia aplikacji turystycznej, a także od Twoich możliwości. Na przykład, jeśli musisz zatrudnić cały zespół programistów, wydasz więcej niż jeśli sam jesteś programistą i musisz zatrudnić tylko kilku współpracowników. Ponadto funkcje takie jak integracja map są bardziej skomplikowane do opracowania i będą wymagały więcej czasu i wyższych kosztów. Nie możemy określić dokładnego kosztu rozwoju aplikacji turystycznej, ale z pewnością możemy określić zakres: budowanie aplikacji turystycznej może kosztować od 12 000 do 50 000 USD, w tym koszty marketingu. Jak widać, budowanie aplikacji podróżniczej nie jest najbardziej przystępnym projektem; jednak w świecie, w którym odległości stają się coraz krótsze, aplikacje podróżnicze są niezbędne dla ludzi. Nie pomijaj żadnego aspektu z tej listy podczas procesu tworzenia aplikacji, a zwiększysz swoje szanse na sukces!