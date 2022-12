We leven in een tijd waarin we onze mobiele apparaten voor bijna alles gebruiken, en we willen ze voor alles gebruiken! We willen ermee communiceren, kopen, verkopen en betalen, en we willen er ook mee reizen! App-ontwikkeling is zonder twijfel een groeiende sector en een uitstekende kans voor ondernemers. Over reizen gesproken, veel verschillende soorten mobiele apps zijn nu een geweldige hulpbron voor reizigers geworden, zelfs meer dan mobiele websites: op elk moment kunnen ze ervoor zorgen dat ze niet verdwalen, ze kunnen een hotel boeken, ze kunnen eender welke activiteit boeken (kaartjes kopen voor een concert of een museum, een tafel in een restaurant reserveren) of een taxi bellen. Reisapps zijn ook een kans voor alle travel hospitality diensten en bedrijven. Wat betekent dit voor digitale ondernemers? Dat de reisapplicatiesector een geweldige kans is!





Er zijn tonnen verschillende behoeften die kunnen worden vervuld met een app, en dit zijn allemaal niches in de markt die je zou kunnen vullen met een reisapplicatie. Maar natuurlijk zijn er veel parameters waarmee u rekening moet houden voor uw app-ontwikkelingsproject: budget, functies, beoogde gebruikers, en meer. In dit artikel duiken we in de wereld van de ontwikkeling van reisapps, zodat u een beter idee krijgt van wat voor soort kans dit is en hoe u die kunt benutten.

Wat heeft een reis-app nodig?

Voordat u nagaat hoeveel een reisapplicatie mag kosten en hoe u deze succesvol kunt maken, moet u zich richten op wat een reisapplicatie nodig heeft. Wat zijn de functies die u en uw ontwikkelingsteam nodig hebben om ervoor te zorgen dat elke reiziger alles wat hij nodig heeft via zijn mobiel in de palm van zijn hand kan hebben terwijl hij reist? Hoe kunt u uw dienst beschikbaar maken met een applicatie, anders dan de traditionele maar minder bruikbare mobiele websites? Als je alle functies die je in een applicatie moet stoppen helder hebt, kun je verder gaan met het overwegen van kosten, marketing, het inhuren van een ontwikkelingsteam en andere aspecten.

Reis-apps zijn een soort tussenpersoon tussen reisgastvrijheidsdiensten en reizigers. Dit is een belangrijk aspect om te overwegen: in de meeste gevallen zou uw app niet werken tenzij er zowel reisdiensten als gewone gebruikers bij betrokken zijn. De belangrijkste kenmerken van een reisapplicatie zijn de volgende:

Vervoer

Het eerste wat elke reiziger doet wanneer hij reist is zich verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Reizen betekent je verplaatsen; wanneer je denkt aan een plaats om te bezoeken, is het eerste waar je aan denkt hoe je er moet komen. Vanwege al deze redenen is het allereerste kenmerk dat reisapps of mobiele websites voor reizen kenmerkt, de mogelijkheid om vervoer te boeken. Vervoer is een paraplu die tonnen verschillende diensten kan omvatten:

het kopen van vliegtickets,

aankoop van trein- en bustickets

aankoop van tickets voor stadsvervoer (metro, stadsbussen)

een taxi bellen

De wereld van het vervoer verandert en biedt nieuwe mogelijkheden, zelfs voor ontwikkelaars van reisapps. Elektrische scooters en fietsen komen steeds vaker voor op stadswegen over de hele wereld: reisapps kunnen ook functies bevatten waarmee gebruikers een van deze duurzame vervoersmiddelen kunnen huren of functies voor reisplanning. Om deze app bruikbaar te maken, zijn functies voor kaartintegratie nodig: zorg ervoor dat uw ontwikkelingsteam een expert op dit gebied omvat. Het vereist ook overeenkomsten met reisgastvrijheid in de transportsector.

Boeken

Het tweede wat gebruikers op reis nodig hebben, is een plek om te overnachten. Reisapps waarmee gebruikers rechtstreeks vanaf hun mobiel een hotel of een ander soort kamer kunnen boeken, zijn erg succesvol, ook al is de concurrentie erg groot. Bij het boeken moet je je echter niet alleen richten op hotels en kamers; reizigers boeken ook museumbezoeken of andere activiteiten.

Reservering

Naast een plek om te slapen hebben reizigers ook een plek om te eten nodig. Het ontwikkelen van een applicatie waarmee gebruikers een tafel kunnen reserveren voor hun diners en lunches kan zeer succesvol worden: het zou niet alleen gericht zijn op reizigers, aangezien mensen dit soort reisapps ook zouden gebruiken om reserveringen te maken in restaurants in hun woonplaats.

Beoordelingen

Er is veel concurrentie voor reisapps die te maken hebben met recensies. Het opnemen van beoordelingsfuncties in uw reis-app kan uw app-ontwikkeling echter completer maken.

Kaart & navigatie

Nogmaals, een navigatie-app ontwikkelen en succesvol maken zou extreem moeilijk zijn omdat de concurrentie van Google bijna niet te verslaan is. De kaart integratie navigatie functies kunnen ook ingewikkeld zijn om te ontwikkelen. U kunt echter kaart- of navigatiefuncties in uw app opnemen (misschien zelfs geïntegreerd met Google maps zelf).

Hulpdienst

Laten we beginnen met de meer kleine standaardfuncties. Omdat ze minder gebruikelijk zijn, kan het een belangrijkere kans zijn voor elke digitale ondernemer. Wanneer je in een plaats buiten je land bent, word je zelden geïnformeerd over hoe je een nooddienst kunt bellen. Een app waarmee je vanaf je mobiel de hulpdiensten kunt bellen, zelfs als je de noodnummers niet kent, zou een waardevol hulpmiddel zijn voor elke reiziger. Dit soort applicatie zou een kaartintegratie moeten hebben.

Weersvoorspelling

Elke reiziger controleert het weer meer dan eens per dag; daarom kunnen apps voor weersvoorspellingen succesvol zijn. Wanneer u een reis-app bouwt, houd dit dan in gedachten en overweeg functies voor weersvoorspellingen toe te voegen aan uw reis-app, een mobiele website voor weersvoorspellingen te integreren, of een app voor dit doel te maken.

Reisplanning

Veel reizigers hebben apps nodig om reizen te plannen. Ze schrijven allemaal hun plan ergens op, maar het zou handiger zijn om het op hun mobiel bij zich te hebben met een app voor reisplanning. Je zou een reis-app kunnen ontwikkelen waarmee ze hun reis kunnen plannen en hun plan zelfs tijdens de reis zelf kunnen blijven controleren.

Merk op dat niet elke reis app is voorzien van al deze functies. Laten we een beroemd voorbeeld nemen: booking.com is een reis-app die geen functies voor vervoer of weersvoorspelling heeft. Toch is het een van de meest succesvolle toepassingen voor reizen in de wereld. Bij de ontwikkeling van uw reis-app kunt u zich richten op één of enkele functies: houd er echter rekening mee dat de functies die u kiest, zullen bepalen in welke marktniche u uw app plaatst en wat uw doelgroep is.

Hoe werkt een reis-app?

Er zijn twee hoofdtypen reisapps: apps om reizen te plannen die gebruikers gebruiken om hun reizen te organiseren (die ze gebruiken, dus vanuit huis, vanuit hun hotel, vanuit de luchthaven), en apps die ze onderweg gebruiken.

Apps voor reisplanning

Apps voor reisplanning zijn gemakkelijker te ontwikkelen omdat ze bijvoorbeeld geen geolocatie-kaartintegratie en navigatie voor kaartintegratie nodig hebben. Dit soort mobiele reisapps zijn voornamelijk apps voor het boeken van reizen: ze stellen de gebruikers in staat om vanaf hun mobiele apparaten door de beschikbare hotels, restaurants, musea en meer te bladeren, maar ze kunnen ook geavanceerder zijn dan dit. Uw toegewijde ontwikkelingsteam zou in uw app voor reisplanning een functie kunnen opnemen waarmee gebruikers niet alleen kunnen bladeren, maar ook rechtstreeks vanuit de mobiele reisapp kunnen boeken. Een andere manier om dit soort reisplanningstoepassingen te verbeteren is het integreren van planningsfuncties: functies waarmee gebruikers locaties die ze willen bezoeken, tijdschema's en meer kunnen opslaan.

Wanneer u een dergelijke reis-app bouwt, is er nog een andere uitdaging dan app-ontwikkeling: in veel gevallen zult u overeenkomsten moeten vinden met de reis-horeca. Met andere woorden, je hebt ondernemingen nodig die actief zijn in de horeca om zich aan te melden voor jouw dienst. U kunt deze passage automatisch laten verlopen (horecaondernemers zouden zich direct vanuit uw applicatie kunnen aanmelden), maar u moet ze wel laten weten dat de app bestaat. Dit betekent dat het eerste doelwit voor uw marketingcampagnes de reis-horeca zelf zou zijn.

Apps voor onderweg

Voor dit soort toepassingen moet u misschien ook een tussenpersoon worden tussen gebruikers en de reis-horeca, maar in dit geval zou de belangrijkste functie de geolokalisatie-kaartintegratie zijn. Het app-ontwikkelingsproces kan complexer worden omdat de gebruiker vanuit de toepassing in staat moet zijn zijn mobiele apparaten te geolokaliseren en, via de kaartintegratie, de dienst in zijn omgeving te zien, of het nu gaat om reis-horeca, hulpdiensten, beschikbaarheid van vervoer. Wat de kosten betreft, zouden deze laatste soorten mobiele reis-apps, vooral als ze kaartintegratie vereisen, veel meer kosten dan de eerste, omdat het ontwikkelingsproces van de app ingewikkelder is en u mogelijk een groter specifiek ontwikkelingsteam moet inhuren.

Wat maakt een reis-app succesvol?





Zoals we hebben gezegd, is de sector van de app-ontwikkeling zeer verzadigd, en de reis-app-ontwikkeling vormt daarop geen uitzondering. Dit betekent dat uw concurrentie wanneer u besluit een reis app te bouwen extreem hoog is. We mogen niet vergeten dat er naast verschillende soorten mobiele apps ook veel mobiele websites zijn die dezelfde diensten aanbieden, dus hoe kunt u ervoor zorgen dat uw mobiele app zich onderscheidt van de concurrentie? Zoals altijd is kwaliteit de sleutel in elke sector en ook in de mobiele reis-apps. Dus, de belangrijkste vraag is, "hoe maak je een kwalitatieve mobiele reis-app"? De belangrijkste factor voor het succes van reisapps is gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers moeten uw applicatie gemakkelijk kunnen gebruiken, zelfs als ze geen technische experts zijn, zelfs als ze gewoonlijk geen apps voor dit soort dingen gebruiken.

Ten tweede moet uw reisapplicatie in een behoefte voorzien. Nog voor je overgaat tot het bouwen van een reis-app, is het belangrijk dat je een behoefte binnen het segment van de reizigers identificeert en daar met een applicatie een antwoord op probeert te bieden. Voordat je overgaat tot het ontwikkelen van een reis-app, vraag je jezelf af, wat hebben reizigers nodig voordat ze hun huis verlaten, wanneer ze op de luchthavens zijn wanneer ze landen, wanneer ze in een vreemd land zijn wanneer ze hulpdiensten moeten bellen wanneer ze een plek moeten vinden om te eten of te slapen? Uw ontwikkelingsteam moet niet de app ontwikkelen die u of zij leuk vinden, maar de app die uw doelgroep nodig heeft.

Het derde element is marketing. Vaak is de meest succesvolle app niet de meest geavanceerde, maar degene met de beste marketingstrategie. Een succesvolle marketingstrategie trekt de aandacht van de reisbranche en haar gebruikers. Het aantal horecaondernemers en gebruikers die uw app gebruiken is de belangrijkste factor die uw succes bepaalt. Last but not least, als u uw mobiele app reizen succesvol wilt maken en wilt blijven verbeteren om er op lange termijn een winstgevend bedrijf van te maken, moet u luisteren naar de feedback van uw gebruikers. Zodra ze je reis-app op hun mobiele apparaten gaan gebruiken, zullen ze sommige functies waarderen en over andere klagen. Werk je reis-app bij op basis van de behoeften en feedback van je gebruikers.

Hoe maak je winst met je reis-app

Een ding is om je reisapplicatie succesvol te maken, en een ander ding is om er een inkomstenstroom uit te creëren. In eerste instantie is het inderdaad uw prioriteit om mensen en horecaondernemers er gebruik van te laten maken, maar daarna moet u een manier vinden om er geld mee te verdienen. Het aspect geld verdienen moet echter deel uitmaken van het ontwikkelingsproces van uw reis-app: vermijd dat u uw app ontwikkelt en pas aan het einde denkt aan geld verdienen. In deze sectie gaan we in op de manieren waarop je je reis-app te gelde kunt maken.

Commissies uit boekingen en reserveringen

Een van de eenvoudigste manieren om je reis-app te gelde te maken is door een commissie te verdienen van elke reservering of boeking die met je applicatie wordt gemaakt. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hotelkamer boekt met uw app vanaf zijn mobiele apparaat, betaalt hij een bedrag aan het hotel. Van dit bedrag behoudt u een klein percentage. Zorg ervoor dat je dit percentage duidelijk communiceert aan de hotels en andere bedrijven die zich op je app abonneren.

Advertentie

U zou een volledig gratis dienst kunnen aanbieden voor uw mobiele app (gratis voor gebruikers en gratis voor bedrijven), en u zou geld kunnen verdienen met digitale advertenties die worden weergegeven terwijl de gebruiker door de app bladert. Dit is een eenvoudige manier om reisapps te gelde te maken; maar het weergeven van te veel advertenties zou de bruikbaarheid in gevaar brengen, en zoals gezegd is bruikbaarheid uw eerste prioriteit.

Abonnement

Je zou een abonnementsplan kunnen maken waarmee gebruikers advertenties uit je mobiele reis-app kunnen verwijderen als ze een klein maandelijks bedrag betalen. Mensen die veel reizen kunnen het goed vinden om een klein bedrag te betalen voor een mobiele app waarmee ze gemakkelijker en comfortabeler kunnen reizen. Merk op dat je niet hoeft te kiezen voor één van deze monetisatie-opties: je kunt er meer dan één gebruiken, maar let er altijd op dat de monetisatie-opties niet ten koste gaan van de bruikbaarheid voor gebruikers.

Hoeveel kost het om een reis-app te bouwen?





Het vereiste budget om een reis-app vanaf nul te bouwen kan afhangen van de complexiteit van het ontwikkelingsproces van de reis-app en ook van uw mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld het hele ontwikkelteam moet inhuren, zult u meer uitgeven dan wanneer u zelf ontwikkelaar bent en slechts enkele medewerkers moet inhuren. Bovendien zijn functies zoals kaartintegratie ingewikkelder om te ontwikkelen en vergen ze meer tijd en hogere kosten. We kunnen geen exacte kosten vaststellen voor de ontwikkeling van een reis-app, maar we kunnen wel een bereik bepalen: het bouwen van een reis-app kan tussen 12.000 en 50.000 dollar kosten, inclusief de kosten voor marketing. Zoals u kunt zien, is het bouwen van een reis-app niet het meest betaalbare project; maar in een wereld waarin afstanden steeds korter worden, zijn reis-apps essentieel voor mensen. Zie geen enkel aspect van deze lijst over het hoofd tijdens uw app-ontwikkelingsproces, en u zult uw kansen op succes vergroten!