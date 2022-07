Vivimos en tiempos en los que usamos nuestros dispositivos móviles para casi cualquier cosa, ¡y queremos usarlos para cualquier cosa! ¡Queremos comunicarnos, comprar, vender y pagar con ellos, y también queremos viajar con ellos! El desarrollo de aplicaciones es, sin duda, un sector en crecimiento y una excelente oportunidad para los emprendedores. Hablando de viajes, muchos tipos diferentes de aplicaciones móviles ahora se han convertido en un gran recurso para los viajeros, incluso más que los sitios web móviles: en cualquier momento, pueden asegurarse de que no se pierdan, pueden reservar un hotel, pueden reservar cualquier actividad (comprar entradas para un concierto o un museo, reservar una mesa en un restaurante) o llamar a un taxi. Las aplicaciones de viajes también son una oportunidad para todos los servicios y empresas de hostelería de viajes. ¿Qué significa para los emprendedores digitales? ¡Que el sector de las aplicaciones de viajes es una gran oportunidad!





Hay toneladas de necesidades diferentes que se pueden satisfacer con una aplicación, y todos estos son nichos en el mercado que podría llenar con una aplicación de viajes. Sin embargo, por supuesto, hay muchos parámetros que debe tener en cuenta para su proyecto de desarrollo de aplicaciones: presupuesto, funciones, usuarios objetivo y más. En este artículo, profundizaremos en el mundo del desarrollo de aplicaciones de viajes para que pueda tener una mejor idea de qué tipo de oportunidad es y cómo aprovecharla.

¿Qué necesita una aplicación de viajes?

Antes de considerar cuánto puede costar una solicitud de viaje y cómo puede hacerla exitosa, debe concentrarse en lo que necesita una solicitud de viaje. ¿Cuáles son las características que usted y su equipo de desarrollo deben implementar para que cualquier viajero pueda tener todo lo que necesita en la palma de su mano a través de su teléfono móvil mientras viaja? ¿Cómo puede hacer que su servicio esté disponible con una aplicación distinta de los sitios web móviles tradicionales pero menos utilizables? Cuando tenga claras todas las funciones que necesita poner en una aplicación, puede pasar a considerar los costos, el marketing, la contratación del equipo de desarrollo y otros aspectos.

Las aplicaciones de viaje son una especie de intermediario entre los servicios de hospitalidad de viajes y los viajeros. Este es un aspecto importante a considerar: en la mayoría de los casos, su aplicación no funcionaría a menos que involucre servicios de hospitalidad de viajes, así como usuarios comunes. Las principales características de una aplicación de viajes son las siguientes:

Transportación

Lo primero que hace cualquier viajero cuando viaja es trasladarse de un lugar a otro. Viajar significa moverse; cuando piensas en un lugar para visitar, lo primero que piensas es cómo llegar allí. Por todas estas razones, la primera característica que identifica las aplicaciones de viaje o los sitios web móviles para viajar es la posibilidad de reservar transporte. El transporte es un paraguas que puede incluir toneladas de servicios diferentes:

compra de billetes de avión,

compra de billetes de tren y autobus

compra de billetes de transporte urbano (metro, autobuses urbanos)

llamando a un taxi

El mundo del transporte está cambiando y brinda nuevas oportunidades incluso para los trabajadores de desarrollo de aplicaciones de viajes. Los scooters y las bicicletas eléctricas son cada vez más comunes en las calles de las ciudades de todo el mundo: las aplicaciones de viaje también pueden incluir funciones que permiten a los usuarios alquilar uno de estos medios de transporte sostenibles o funciones de planificación de viajes. Para que esta aplicación sea utilizable, necesitará características de integración de mapas: asegúrese de que su equipo de desarrollo incluya un experto en esta área. También requiere acuerdos con hostelería de viajes relacionados con el sector del transporte.

Reserva

Lo segundo que necesitan los usuarios cuando viajan es un lugar para pasar la noche. Las aplicaciones de viajes que permiten a los usuarios reservar un hotel o cualquier otro tipo de habitación directamente desde su móvil tienen mucho éxito, aunque la competencia es muy alta. Sin embargo, cuando se trata de reservar, no debe centrarse solo en hoteles y habitaciones; los viajeros también reservan visitas a museos u otras actividades.

Reserva

Además de un lugar para dormir, los viajeros necesitan un lugar para comer. Desarrollar una aplicación que permita a los usuarios reservar una mesa para sus cenas y almuerzos puede tener mucho éxito: no solo estaría dirigida a los viajeros, ya que la gente usaría aplicaciones de viaje como esta también para reservar en los restaurantes de su ciudad natal.

Reseñas

Hay mucha competencia para las aplicaciones de viajes que se ocupan de las reseñas. Sin embargo, incluir funciones de revisión dentro de su aplicación de viajes puede hacer que el desarrollo de su aplicación sea más completo.

Mapa y navegación

Nuevamente, desarrollar una aplicación de navegación y lograr que tenga éxito sería extremadamente difícil ya que la competencia de Google es casi imposible de superar. Las funciones de navegación de integración de mapas también pueden ser complicadas de desarrollar. Sin embargo, podría incluir mapas o funciones de navegación dentro de su aplicación (tal vez incluso integrándolos con los mapas de Google)

Servicio de emergencia

Comencemos hablando de más características estándar menores. Debido a que son menos comunes, podría ser una oportunidad más importante para cualquier emprendedor digital. Cuando se encuentra en un lugar fuera de su país, rara vez se le informa sobre cómo llamar a los servicios de emergencia. Una app que te permita llamar a los servicios de emergencia desde tu móvil, aunque no sepas los números de emergencia, sería una herramienta preciada para cualquier viajero. Este tipo de aplicación necesitaría una función de integración de mapas.

Predicción del tiempo

Cualquier viajero comprobaría el tiempo más de una vez al día; es por eso que las aplicaciones de pronóstico del tiempo pueden tener éxito. Al crear una aplicación de viajes, tenga esto en cuenta y considere agregar funciones de pronóstico del tiempo a su aplicación de viajes, integrar un sitio web móvil para el pronóstico del tiempo o crear una aplicación solo para este propósito.

Planificación de viaje

Muchos viajeros necesitan aplicaciones para planificar viajes. Todos escriben su plan en algún lugar, pero sería más conveniente tenerlo con ellos en su móvil con una aplicación de planificación de viajes. Podrías desarrollar una aplicación de viajes que les permita planificar su viaje y seguir revisando su plan incluso durante el viaje en sí.

Tenga en cuenta que no todas las aplicaciones de viaje cuentan con todas estas funciones. Tomemos un ejemplo famoso: booking.com es una aplicación de viajes que no tiene funciones de transporte o pronóstico del tiempo. Sin embargo, es una de las aplicaciones para viajar más exitosas del mundo. Al desarrollar su aplicación de viajes, puede concentrarse en una o varias funciones: sin embargo, tenga en cuenta que las funciones que seleccione determinarán el nicho de mercado en el que colocará su aplicación y los usuarios objetivo.

¿Cómo funciona una aplicación de viajes?

Existen dos tipos principales de aplicaciones de viaje: las aplicaciones para planificar viajes que utilizan los usuarios para organizar sus viajes (que utilizan, es decir, desde casa, desde su hotel, desde el aeropuerto), y las que utilizan sobre la marcha.

Aplicaciones para planificar viajes

Las aplicaciones de planificación de viajes son más fáciles de desarrollar porque no necesitan, por ejemplo, integración de mapas de geolocalización ni navegación de integración de mapas. Estos tipos de aplicaciones de viajes móviles son principalmente aplicaciones de reserva de planificación de viajes: permiten a los usuarios navegar a través de los hoteles, restaurantes, museos y más disponibles desde sus dispositivos móviles, pero también podrían ser más avanzadas que esto. Su equipo de desarrollo dedicado podría incluir en su aplicación de reserva de planificación de viajes una función que permita a los usuarios no solo navegar sino también reservar directamente desde la aplicación de viajes móvil. Otra forma de actualizar este tipo de aplicación de planificación de viajes sería integrar funciones de planificación: funciones que permiten a los usuarios guardar las ubicaciones que desean visitar, horarios y más.

Cuando crea una aplicación de viajes como esta, hay un desafío más además del desarrollo de la aplicación: en muchos casos, deberá encontrar acuerdos con la industria de la hospitalidad de viajes. En otras palabras, necesita que las empresas activas en la industria hotelera se suscriban a su servicio. Puede hacer que este paso sea automático (las empresas de la industria de la hospitalidad de viajes podrían registrarse directamente desde su aplicación), pero debe informarles que la aplicación existe. Significa que el primer objetivo de sus campañas de marketing sería la propia industria de la hospitalidad de viajes.

Aplicaciones sobre la marcha

Para este tipo de aplicaciones, es posible que también deba convertirse en un intermediario entre los usuarios y la industria de la hospitalidad de viajes, pero en este caso, la característica más importante sería la integración del mapa de geolocalización. El proceso de desarrollo de la app podría volverse más complejo ya que desde la aplicación el usuario debe ser capaz de geolocalizar sus dispositivos móviles y, a través de la integración del mapa, ver el servicio en su paradero, ya sean servicios de hospitalidad en viajes, servicios de emergencia, disponibilidad de transporte. . Cuando se trata de costos, estos últimos tipos de aplicaciones de viajes móviles, especialmente si requieren la integración de mapas, costarían mucho más que las primeras, porque el proceso de desarrollo de la aplicación es más complicado y es posible que deba contratar un equipo de desarrollo dedicado más grande.

¿Qué hace que una aplicación de viajes tenga éxito?





Como hemos mencionado, el sector del desarrollo de aplicaciones está muy saturado, y el desarrollo de aplicaciones de viajes no es una excepción. Significa que su competencia cuando decide crear una aplicación de viajes es extremadamente alta. No debemos olvidar que además de varios tipos de aplicaciones móviles, también hay muchos sitios web móviles que ofrecen los mismos servicios, entonces, ¿cómo puede hacer que su aplicación móvil se destaque de la competencia? Como siempre, la calidad es clave en todos los sectores y también en las aplicaciones móviles de viajes. Entonces, la pregunta más importante es, "¿cómo hacer una aplicación de viaje móvil de calidad"? El factor más importante para el éxito de las aplicaciones de viajes sería la usabilidad. Los usuarios deben poder usar su aplicación fácilmente, incluso si no son expertos en tecnología, incluso si no suelen usar aplicaciones para este tipo de cosas.

En segundo lugar, su solicitud de viaje debe responder a una necesidad. Incluso antes de pasar a crear una aplicación de viajes, es importante que identifique una necesidad dentro del segmento de viajeros e intente brindar una respuesta con una aplicación. Antes de pasar a desarrollar una aplicación de viajes, pregúntese qué necesitan los viajeros antes de salir de sus casas, cuando están en los aeropuertos cuando aterrizan, cuando están en un país extranjero cuando necesitan llamar a los servicios de emergencia cuando necesitan encontrar un lugar para comer o dormir? Su equipo de desarrollo no debería desarrollar la aplicación que le gusta a usted oa ellos, sino la aplicación que necesita su público objetivo.

El tercer elemento es el marketing. A menudo, la aplicación más exitosa no es la más avanzada; es el que tiene la mejor estrategia de marketing. Una estrategia de marketing exitosa atraería la atención de la industria de la hospitalidad de viajes y sus usuarios. La cantidad de empresas y usuarios de la industria hotelera de viajes que usan su aplicación es el factor más importante que determina su éxito. Por último, pero no menos importante, si desea que su aplicación móvil viaje sea un éxito y seguir mejorándola para que sea un negocio rentable a largo plazo, debe escuchar los comentarios de sus usuarios. Tan pronto como comiencen a usar su aplicación de viajes en sus dispositivos móviles, apreciarán algunas funciones y se quejarán de otras. Actualice su aplicación de viajes de acuerdo con las necesidades y los comentarios de sus usuarios.

Cómo obtener ganancias con su aplicación de viajes

Una cosa es hacer que su solicitud de viaje sea exitosa y otra es crear un flujo de ingresos a partir de ella. Al principio sí, tu prioridad es hacer que las personas y los negocios de la industria hotelera los usen, pero luego necesitas encontrar la manera de monetizarlo. Sin embargo, el aspecto de la monetización debe ser parte del proceso de desarrollo de su aplicación de viajes: evite desarrollar su aplicación y piense en la monetización solo al final. En esta sección, exploraremos las formas en que puede monetizar su aplicación de viajes.

Comisiones de reservas y reservas



Una de las formas más fáciles de monetizar su aplicación de viajes sería ganar una comisión de cualquier reserva o reserva realizada con su aplicación. Cuando alguien reserva una habitación de hotel con su aplicación desde sus dispositivos móviles, por ejemplo, pagará una cantidad al hotel. De esta cantidad, usted retendría un pequeño porcentaje. Asegúrese de comunicar claramente este porcentaje a los hoteles y otras empresas que se suscriban a su aplicación.

Anuncio publicitario



Podría proporcionar un servicio totalmente gratuito para su aplicación móvil (gratis para los usuarios y gratis para las empresas), y podría ganar dinero con los anuncios digitales que se muestran mientras el usuario navega por la aplicación. Esta es una forma sencilla de monetizar las aplicaciones de viajes; sin embargo, mostrar demasiados anuncios comprometería la usabilidad y, como se mencionó anteriormente, la usabilidad es su prioridad número uno.

Suscripción



Puede crear un plan de suscripción que permita a los usuarios eliminar los anuncios de su aplicación móvil de viajes si pagan una pequeña tarifa mensual. Aquellos que viajan mucho pueden estar de acuerdo con pagar una pequeña tarifa por una aplicación móvil para viajar de manera más fácil y cómoda. Tenga en cuenta que no tiene que elegir una de estas opciones de monetización: puede usar más de una, pero siempre tenga cuidado de que las opciones de monetización no comprometan la usabilidad de los usuarios.

¿Cuánto cuesta crear una aplicación de viajes?







El presupuesto necesario para crear una aplicación de viajes desde cero puede depender de la complejidad del proceso de desarrollo de la aplicación de viajes y también de sus capacidades. Por ejemplo, si necesita contratar a todo el equipo de desarrollo, gastará más que si usted mismo es un desarrollador y solo necesita contratar a algunos colaboradores. Además, características como la integración de mapas son más complicadas de desarrollar y requerirán más tiempo y costos más altos. No podemos identificar un costo preciso para el desarrollo de una aplicación de viajes, pero ciertamente podemos definir un rango: crear una aplicación de viajes puede costar entre $ 12,000 y $ 50,000, incluidos los costos de marketing. Como puede ver, crear una aplicación de viajes no es el más asequible de los proyectos; sin embargo, en un mundo donde las distancias son cada vez más cortas, las aplicaciones de viaje son esenciales para las personas. ¡No pase por alto ningún aspecto de esta lista durante el proceso de desarrollo de su aplicación y aumentará sus posibilidades de éxito!