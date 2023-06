Web geliştirme, birçok yeni programlama dili ve teknolojisinin ortaya çıkması ve web uygulamalarının oluşturulma şeklini dönüştürmesiyle son on yılda önemli bir değişim gördü. Bu diller arasında Go (veya Golang) , basitliği, performansı ve ölçeklenebilirliği nedeniyle özellikle arka uç geliştirme için büyük bir popülerlik ve ilgi topladı.

Go, Robert Griesemer, Rob Pike ve Ken Thompson dahil olmak üzere Google ekibi tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir programlama dilidir. Java, Python ve C++ gibi dillere alternatif olarak tasarlanan Go, eşzamanlı programlama için güçlü destek sunarken daha basit bir sözdizimi ve daha iyi performans sağlamayı hedefliyor.

Statik olarak yazılmış ve derlenmiş bir dil olarak Go, sunucu tarafı uygulamalarda, mikro hizmetlerde ve konteynerleştirmede güçlü bir temel bulmuştur. Yerel HTTP desteği ve güçlü standart kitaplıklarıyla Go, her boyutta ve karmaşıklıkta web geliştirme projeleri için mükemmel bir seçimdir.

Bu makalede, Go for web geliştirmenin faydalarını tartışacağız, Go web geliştirmeye başlamak için gerekli adımları özetleyeceğiz ve dili kullanarak web uygulamaları oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfedeceğiz.

Neden Web Geliştirme İçin Git'i Seçmelisiniz?

Web geliştirme projeleriniz için Go'yu düşünmenizin birkaç nedeni vardır. Go'nun en çekici avantajlarından bazıları şunlardır:

Eşzamanlılık: Go, Goroutines ve kanalları aracılığıyla yerleşik eşzamanlılık desteğine sahiptir. Bunlar, verimli eşzamanlı kod yazmanıza olanak tanıyarak birden çok isteği aynı anda işlemeyi kolaylaştırır ve artan trafiği işlemek için kolayca ölçeklenebilen yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Sadelik: C ve Pascal gibi dillerden ilham alan temiz ve anlaşılır söz dizimi ile Go, okunabilirliği ve sürdürülebilirliği destekler. Bu dil tasarımı yaklaşımı, geliştiricilerin Go kullanarak web uygulamaları oluşturmak için gereken kavramları ve teknikleri hızla kavramasını kolaylaştırır. Performans: Derlenmiş bir dil olarak Go, yorumlanan diller ve dinamik yazımla ilişkili ek yükü azaltarak mükemmel performans sunar. Bu özellik, web uygulamalarınız için yüksek yürütme hızları ve daha düşük kaynak tüketimi sağlar. Güçlü Standart Kitaplık: Go, web uygulamaları oluşturmak, HTTP isteklerini işlemek ve HTTPS trafiğini sunmak için kapsamlı destek sunan net/http gibi paketleri içeren etkileyici bir standart kitaplığa sahiptir. Bu yerleşik destek, üçüncü taraf kitaplıklarına veya çerçevelerine güvenmeden web uygulamalarını hızla geliştirebileceğiniz anlamına gelir. Büyüyen Topluluk ve Ekosistem: Go, Go web geliştirme deneyiminizi geliştirmek için katkıda bulunan kitaplıklar, çerçeveler ve araçlardan oluşan, büyüyen ve canlı bir geliştiriciler topluluğuna sahiptir. Dil, Stack Overflow ve GitHub gibi sitelerde sürekli olarak en iyi programlama dilleri arasında sıralanır ve artan popülaritesini ve benimsenmesini vurgular. Konteynerleştirme ve Dağıtım: Go'nun tek bir yürütülebilir ikili dosyaya yerel derlemesi, onu Docker gibi konteynerleştirme teknolojileri için çok uygun hale getirerek web uygulamalarınızın kolay dağıtımını, ölçeklenmesini ve yönetimini sağlar.

Go Web Geliştirmeye Başlarken

Go web geliştirme yolculuğunuza başlamak için aşağıda özetlenen adımları izleyin:

Go'yu Kurun: Önce, golang.org'dan belirli işletim sisteminiz (Windows, macOS veya Linux) için Go programlama dili dağıtımını indirin ve kurun. Go'yu başarıyla kurduktan sonra, Go belgelerindeki önerilere göre GOPATH ve GOBIN ortam değişkenlerini ayarladığınızdan emin olun. Go Temellerini Öğrenin: Go ile web geliştirmeye dalmadan önce, dil sözdizimini ve temellerini sağlam bir şekilde anlamanız gerekir. Go'yu öğrenmek için A Tour of Go, Effect Go gibi kaynakları ve Alan AA Donovan ve Brian W. Kernighan'ın yazdığı "The Go Programming Language" gibi kitapları keşfedebilirsiniz. Go'nun Yerleşik Web Geliştirme Desteğini Keşfedin: Web uygulamaları oluşturmak, HTTP isteklerini işlemek ve HTTPS trafiğini sunmak için yerleşik destek sağlayan net/http paketini tanıyın. Paket belgelerini gözden geçirin ve dili kullanarak basit HTTP sunucuları ve istemcileri oluşturmayı deneyin. Go Web Çerçeveleri ile Deney Yapın: Echo, Revel ve Gin gibi üçüncü taraf Go web çerçevelerini değerlendirin ve deneyin. Bu çerçeveler, Go web geliştirme deneyiminizi geliştirmek için yönlendirme, ara yazılım ve şablon oluşturma gibi ek işlevler sunar. Web Uygulamaları Oluşturma Alıştırması: Tercihlerinize ve gereksinimlerinize bağlı olarak Go'yu ve yerleşik paketlerini veya harici çerçevelerini kullanarak küçük web uygulamaları oluşturmaya başlayın. Bu uygulamalı deneyim, Go web geliştirme projelerinde kullanılan ekosisteme, kalıplara ve en iyi uygulamalara aşina olmanıza yardımcı olacaktır. Go Topluluğuna Katılın: Forumlara katılarak, toplantılara veya konferanslara katılarak ve açık kaynak projelerine katkıda bulunarak Go geliştirme topluluğuyla etkileşim kurun. Diğer geliştiricilerle etkileşimde bulunmak, onların deneyimlerinden öğrenmenize, yeni araçlar ve kitaplıklar keşfetmenize ve en son Go web geliştirme trendlerinden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır.

Bu adımlarla, Go web geliştirmede ustalaşma ve verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir web uygulamaları oluşturmak için bu güçlü ve çok yönlü dili kullanma yolunda ilerlemiş olacaksınız.

Basit Bir Web Sunucusu Oluşturma

Go dilinin birincil kullanım durumlarından biri web sunucuları oluşturmaktır. Go'nun yerleşik net/http paketi, basit bir web sunucusu oluşturmak için gereken tüm temel araçları sağlar. Bu bölümde, Go'da temel bir web sunucusu oluşturma sürecinde size yol göstereceğiz.

Başlamak için, web sunucunuzda kullanılacak HTTP işlevlerine erişmenizi sağlayan net/http paketini içe aktarmanız gerekir. Ayrıca rotalarınızı ve bunlarla ilişkili işleyici işlevlerini de tanımlamak isteyeceksiniz. İşleyici işlevleri, gelen HTTP isteklerini işlemekten ve istekte bulunan istemciye geri gönderilecek HTTP yanıtını oluşturmaktan sorumludur.

package main import ( "fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Starting web server on port 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Error starting web server:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Welcome to the Home Page!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "This is the About Page!") }

Yukarıdaki kod parçacığında, işleyici eşlemelerine giden rotamızı tanımlamak için http.HandleFunc() işlevini kullanıyoruz. Bu işlevin ilk parametresi, yolu açıklayan bir dizi modelidir (örneğin, ev için "/" ) ve ikinci parametre, yola karşılık gelen işleyici işlevine bir referanstır.

Rotalarınız ve işleyicileriniz yerleştirildikten sonra, web sunucunuzu başlatmak için http.ListenAndServe() işlevini kullanabilirsiniz, istenen dinleme bağlantı noktasını ilk parametre olarak ve nil ikinci parametre olarak iletebilirsiniz. İkinci parametre genellikle özel bir istek çoklayıcı belirtmek için kullanılır; ancak, bu durumda nil geçebiliriz çünkü Go'nun varsayılan istek çoklayıcısını kullanıyoruz.

Şimdi, bu programı çalıştırdığınızda, Go web sunucunuz 8080 numaralı bağlantı noktasındaki HTTP isteklerini dinlemeye başlayacaktır. İstemciler sunucuya istek gönderirken, tanımladığınız yol ve işleyici eşlemelerine dayalı olarak uygun yanıtla yanıt verecektir.

Web Çerçevelerine Git

Yerleşik net/http paketi basit web sunucuları oluşturmak için yeterli olsa da, büyük ölçekli, zengin özelliklere sahip web uygulamaları oluştururken ek özelliklerden veya daha etkileyici bir API'den yararlanmak isteyebilirsiniz. Bunu başarmak için, mevcut birçok Go web çerçevesinden birini kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu çerçeveler, yönlendirme, ara yazılım, web uygulama şablonları ve daha fazlası gibi gelişmiş özelliklerle gelişmiş bir web geliştirme deneyimi sağlar. Bazı popüler Go web çerçeveleri şunları içerir:

Echo : Güçlü bir şablon oluşturma motoru, ara yazılım desteği ve kapsamlı bir API ile yüksek performanslı ve genişletilebilir bir web çerçevesi

: Güçlü bir şablon oluşturma motoru, ara yazılım desteği ve kapsamlı bir API ile yüksek performanslı ve genişletilebilir bir web çerçevesi Revel : Yerleşik bir geliştirme ortamı, esnek ve ölçeklenebilir mimari ve sezgisel bir API ile tam özellikli bir web çerçevesi

: Yerleşik bir geliştirme ortamı, esnek ve ölçeklenebilir mimari ve sezgisel bir API ile tam özellikli bir web çerçevesi Gin : Performans, basitlik ve esnekliğe güçlü bir şekilde odaklanan, ara yazılım desteği ve etkileyici bir API sunan hafif bir web çerçevesi

: Performans, basitlik ve esnekliğe güçlü bir şekilde odaklanan, ara yazılım desteği ve etkileyici bir API sunan hafif bir web çerçevesi Iris : MVC mimarisi, oturum işleme ve WebSocket desteği gibi etkileyici özelliklere sahip yüksek performanslı bir web çerçevesi

: MVC mimarisi, oturum işleme ve WebSocket desteği gibi etkileyici özelliklere sahip yüksek performanslı bir web çerçevesi Gorilla : Yüksek kaliteli web uygulamaları oluşturmak için birleştirilebilen yeniden kullanılabilir bileşenler paketi sağlayan güçlü, modüler bir web araç seti

Web çerçevesinin seçimi büyük ölçüde sizin özel proje gereksinimlerinize, kişisel tercihlerinize ve çerçeveye aşinalığınıza bağlıdır. Bazı geliştiriciler, Gin veya Gorilla gibi çerçeveleri tercih ederek minimalist bir yaklaşımı tercih ederken, diğerleri Revel veya Echo gibi tam özellikli platformlar arayabilir.

Şablonlarla Çalışmak

Web uygulamaları genellikle şablonları çeşitli kaynaklardan (kullanıcı girişi veya veritabanları gibi) alınan verilerle doldurarak dinamik içerik oluşturma becerisi gerektirir. Go, html/template ve text/template paketlerini kullanarak şablonlarla çalışmak için yerleşik destek sunar.

Bu paketler, çalışma zamanı sırasında gerçek verilerle değiştirilen yer tutucular içeren şablonlar tanımlamanıza olanak tanır. Bu, farklı içerik türlerine ve kullanıcı girişlerine hitap eden esnek ve dinamik web sayfaları oluşturmayı mümkün kılar. Go'da şablonlarla çalışmak için şu adımları izleyin:

Bir şablon dosyası oluşturun : Çift kaşlı ayraçlar içinde yer tutucular içeren bir metin veya HTML dosyası tanımlayın, örneğin, {{.}} veya {{.Title}} . Şablon dosyasını ayrıştırın : Bir *template.Template örneği oluşturarak şablon dosyasını ayrıştırmak için template.ParseFiles() işlevini kullanın. Şablonu işleyin : Şablonu oluşturmak için Execute() veya ExecuteTemplate() işlevlerini kullanın ve şablonun yer tutucularını doldurmak için kullanılacak verilerle birlikte çıktıyı (bir http.ResponseWriter gibi) yazmak için bir io.Writer geçirin.

İşte Go'da şablonlarla nasıl çalışılacağını gösteren bir örnek:

package main import ( "html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Welcome to the home page", Content: "This is a sample Go web application using templates.", } tmpl, err := template.ParseFiles("templates/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Error parsing template: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

Bu örnekte, önce şablonumuzda kullanılacak verileri temsil eden Title ve Content olmak üzere iki alanlı bir yapı tanımlıyoruz. Ardından, "templates/home.html" şablon dosyamızı ayrıştırmak için template.ParseFiles() işlevini kullanıyoruz. Son olarak, çıktı yazarı olarak http.ResponseWriter kullanarak şablonu oluşturmak ve yer tutucuları belirttiğimiz verilerle doldurmak için Execute() işlevini kullanıyoruz.

Şablonlarla çalışmak, kolayca dinamik ve veri odaklı içerik oluşturmanıza olanak tanıyarak Go web geliştirme deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilir. Go'nun yerel şablon desteğiyle, farklı içerik türlerini, kullanıcı girdilerini ve proje gereksinimlerini karşılayan esnek web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

AppMaster.io ile entegrasyon

Go web geliştirme projelerinizi AppMaster.io ile entegre etmek, geliştirme sürecini basitleştirebilir ve uygulamalarınızı teslim etme hızınızı önemli ölçüde artırabilir. AppMaster.io, güçlü görsel araçlar ve özelliklerle arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur .

Bu bölümde, Go web geliştirme projelerinizde AppMaster.io'dan nasıl yararlanılabileceğini tartışacağız, örneğin:

Go (golang) ile Kod Oluşturma

AppMaster.io, arka uç uygulamalarınız için Go (golang) kodu oluşturmanıza olanak tanıyarak mevcut Go web geliştirme projelerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmanızı sağlar. AppMaster.io, Go ile uygulamalar oluşturarak, uygulamalarınızın çeşitli kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için verimli, bakımı kolay ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.

Görsel Veri Modeli Oluşturma

AppMaster.io ile uygulamanızın veritabanı şemasını temsil eden veri modellerini görsel olarak oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamanızın veri yapılarını tasarlama ve uygulama sürecini basitleştirir, böylece genel geliştirme sürecini hızlandırır. Görsel veri modeli oluşturma, Go konusunda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan geliştiricilerin web uygulamalarının veri modellerini verimli bir şekilde tasarlamasını ve anlamasını kolaylaştırır.

İş Süreçleri Tasarımı

AppMaster.io, uygulamalarınızın iş mantığını görsel olarak oluşturmanıza olanak tanıyan bir İş Süreci (BP) Tasarımcısı sağlar. BP Designer'ı kullanarak uygulama mantığınızın akışını tasarlayabilir ve uygulamanızın temeldeki veri modelleri ve harici hizmetlerle nasıl etkileşime gireceğini tanımlayabilirsiniz. Uygulama mantığı tasarımına yönelik bu görsel yaklaşım, geliştirmeyi basitleştirir ve en iyi uygulamalara uyan bakımı yapılabilir kod sağlar.

REST API ve WebSocket Uç Noktaları

AppMaster.io ile Go arka uç uygulamalarınız için REST API ve WebSocket endpoints oluşturmak zahmetsiz hale gelir. Go'yu kullanarak endpoints görsel olarak tanımlayabilir, yapılarını tasarlayabilir ve bunların uygulanması için hızlı bir şekilde kod oluşturabilirsiniz. API tasarımına yönelik bu aerodinamik yaklaşım, web uygulamalarınız için optimum performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Özelleştirilebilir Dağıtım Seçenekleri

AppMaster.io, Go web uygulamalarınız için, ikili dosyalar veya kaynak koduyla şirket içi dağıtım da dahil olmak üzere bir dizi dağıtım seçeneği sunar. Bu esneklik, özel ihtiyaçlarınız ve gereksinimleriniz için en iyi devreye alma seçeneğini seçmenize olanak tanır. Platform ayrıca, konuşlandırma sürecini hızlandırmak için veritabanı şeması geçiş betiklerinin ve Swagger (OpenAPI) belgelerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlar.

AppMaster.io'yu Go web geliştirme projelerinize dahil etmek, yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı kolay uygulamaları kolaylıkla sunmak için güçlü no-code özelliklerden yararlanmanızı sağlar. AppMaster.io ile entegre ederek geliştirme sürecinizi hızlandırabilir, teknik borcu azaltabilir ve Go programlama dilini kullanarak yenilikçi web uygulamaları sunmaya odaklanabilirsiniz.