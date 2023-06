Die Webentwicklung hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Viele neue Programmiersprachen und Technologien sind entstanden und haben die Art und Weise, wie Webanwendungen entwickelt werden, verändert. Unter diesen Sprachen hat Go (oder Golang) aufgrund seiner Einfachheit, Leistung und Skalierbarkeit immense Popularität und Aufmerksamkeit erlangt, insbesondere für die Backend-Entwicklung.

Go ist eine Open-Source-Programmiersprache, die vom Google-Team, darunter Robert Griesemer, Rob Pike und Ken Thompson, entwickelt wurde. Go wurde als Alternative zu Sprachen wie Java, Python und C++ konzipiert und zielt darauf ab, eine einfachere Syntax und bessere Leistung zu bieten, während es gleichzeitig robuste Unterstützung für die gleichzeitige Programmierung bietet.

Als statisch typisierte und kompilierte Sprache hat Go einen festen Platz in serverseitigen Anwendungen, Microservices und Containerisierung gefunden. Mit seiner nativen Unterstützung für HTTP und leistungsstarken Standardbibliotheken ist Go auch eine ausgezeichnete Wahl für Webentwicklungsprojekte jeder Größe und Komplexität.

In diesem Artikel werden wir die Vorteile von Go für die Webentwicklung erörtern, die Schritte für den Einstieg in die Webentwicklung mit Go skizzieren und die besten Praktiken für die Erstellung von Webanwendungen mit dieser Sprache untersuchen.

Warum Go für die Webentwicklung wählen?

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Go für Ihre Webentwicklungsprojekte in Betracht ziehen sollten. Einige der überzeugendsten Vorteile von Go sind:

Gleichzeitigkeit: Go hat durch seine Goroutines und Channels eine eingebaute Gleichzeitigkeitsunterstützung. Diese ermöglichen es Ihnen, effizienten nebenläufigen Code zu schreiben, der es Ihnen erleichtert, mehrere Anfragen gleichzeitig zu bearbeiten und hochleistungsfähige Webanwendungen zu erstellen, die leicht skaliert werden können, um einen erhöhten Datenverkehr zu bewältigen. Einfachheit: Mit seiner sauberen und unkomplizierten Syntax, die von Sprachen wie C und Pascal inspiriert ist, fördert Go die Lesbarkeit und Wartbarkeit. Dieser Ansatz des Sprachdesigns macht es Entwicklern leicht, die Konzepte und Techniken, die für die Erstellung von Webanwendungen mit Go erforderlich sind, schnell zu erfassen. Leistung: Als kompilierte Sprache bietet Go eine hervorragende Leistung, da der mit interpretierten Sprachen und dynamischer Typisierung verbundene Overhead reduziert wird. Diese Eigenschaft gewährleistet schnelle Ausführungsgeschwindigkeiten und einen geringeren Ressourcenverbrauch für Ihre Webanwendungen. Starke Standardbibliothek: Go verfügt über eine beeindruckende Standardbibliothek mit Paketen wie net/http, die umfassende Unterstützung für die Erstellung von Webanwendungen, die Bearbeitung von HTTP-Anfragen und die Bereitstellung von HTTPS-Datenverkehr bietet. Diese integrierte Unterstützung bedeutet, dass Sie schnell Webanwendungen entwickeln können, ohne auf Bibliotheken oder Frameworks von Drittanbietern angewiesen zu sein. Wachsende Gemeinschaft und Ökosystem: Go hat eine wachsende und lebendige Gemeinschaft von Entwicklern, die Bibliotheken, Frameworks und Tools zur Verfügung stellen, um Ihre Go-Webentwicklung zu verbessern. Die Sprache wird auf Websites wie Stack Overflow und GitHub immer wieder zu den Top-Programmiersprachen gezählt, was ihre wachsende Beliebtheit und Akzeptanz unterstreicht. Containerisierung und Bereitstellung: Durch die native Kompilierung von Go in eine einzige ausführbare Binärdatei eignet sich die Sprache gut für Containerisierungstechnologien wie Docker, was eine einfache Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung Ihrer Webanwendungen ermöglicht.

Erste Schritte in der Go-Webentwicklung

Um mit der Go-Webentwicklung zu beginnen, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten:

Installieren Sie Go: Laden Sie zunächst die Go-Programmiersprachendistribution für Ihr spezifisches Betriebssystem (Windows, macOS oder Linux) von golang.org herunter und installieren Sie sie. Nachdem Sie Go erfolgreich installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Umgebungsvariablen GOPATH und GOBIN gemäß den Empfehlungen in der Go-Dokumentation setzen. Lernen Sie die Grundlagen von Go: Bevor Sie in die Webentwicklung mit Go eintauchen, müssen Sie ein solides Verständnis der Syntax und der Grundlagen der Sprache haben. Um Go zu lernen, können Sie Ressourcen wie A Tour of Go, Effective Go und Bücher wie "The Go Programming Language" von Alan A.A. Donovan und Brian W. Kernighan nutzen. Erforschen Sie die in Go eingebaute Unterstützung für die Webentwicklung: Machen Sie sich mit dem net/http-Paket vertraut, das integrierte Unterstützung für die Erstellung von Webanwendungen, die Bearbeitung von HTTP-Anfragen und die Bereitstellung von HTTPS-Datenverkehr bietet. Gehen Sie die Dokumentation des Pakets durch und versuchen Sie, einfache HTTP-Server und -Clients mit der Sprache zu erstellen. Experimentieren Sie mit Go-Web-Frameworks: Testen und experimentieren Sie mit Go-Web-Frameworks von Drittanbietern wie Echo, Revel und Gin. Diese Frameworks bieten zusätzliche Funktionen wie Routing, Middleware und Template-Rendering, um Ihre Go-Webentwicklungserfahrung zu verbessern. Üben Sie das Erstellen von Webanwendungen: Beginnen Sie mit der Erstellung kleiner Webanwendungen mit Go und seinen integrierten Paketen oder externen Frameworks, je nach Ihren Vorlieben und Anforderungen. Diese praktische Erfahrung wird Ihnen helfen, sich mit dem Ökosystem, den Mustern und den besten Praktiken vertraut zu machen, die in Go-Webentwicklungsprojekten verwendet werden. Werden Sie Mitglied der Go-Gemeinschaft: Engagieren Sie sich in der Go-Entwicklergemeinschaft, indem Sie an Foren teilnehmen, Meetups oder Konferenzen besuchen und an Open-Source-Projekten mitarbeiten. Durch den Austausch mit anderen Entwicklern können Sie von deren Erfahrungen lernen, neue Tools und Bibliotheken entdecken und sich über die neuesten Trends in der Go-Webentwicklung auf dem Laufenden halten.

Mit diesen Schritten sind Sie auf dem besten Weg, die Webentwicklung mit Go zu beherrschen und diese leistungsstarke und vielseitige Sprache zu nutzen, um effiziente, skalierbare und wartbare Webanwendungen zu erstellen.

Erstellen eines einfachen Webservers

Einer der Hauptanwendungsfälle für die Sprache Go ist die Erstellung von Webservern. Das in Go eingebaute net/http-Paket bietet alle wesentlichen Werkzeuge, die für die Erstellung eines einfachen Webservers erforderlich sind. In diesem Abschnitt werden wir Sie durch den Prozess der Erstellung eines einfachen Webservers in Go führen.

Zu Beginn müssen Sie das net/http-Paket importieren, das Ihnen Zugriff auf die HTTP-Funktionen gibt, die in Ihrem Webserver verwendet werden. Außerdem müssen Sie Ihre Routen und die dazugehörigen Handler-Funktionen definieren. Die Handler-Funktionen sind für die Verarbeitung eingehender HTTP-Anfragen und die Generierung der HTTP-Antwort verantwortlich, die an den anfragenden Client zurückgesendet wird.

package main import ("fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Starting web server on port 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Fehler beim Starten des Webservers:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Willkommen auf der Startseite!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Dies ist die Info-Seite!") }

Im obigen Codeschnipsel verwenden wir die Funktion http.HandleFunc() , um unsere Zuordnungen zwischen Route und Handler zu definieren. Der erste Parameter dieser Funktion ist ein Stringmuster, das die Route beschreibt (z. B. "/" für home), und der zweite Parameter ist ein Verweis auf die Handler-Funktion, die der Route entspricht.

Sobald Sie Ihre Routen und Handler eingerichtet haben, können Sie die Funktion http.ListenAndServe() verwenden, um Ihren Webserver zu starten, indem Sie den gewünschten Listening-Port als ersten Parameter und nil als zweiten Parameter übergeben. Der zweite Parameter wird normalerweise für die Angabe eines benutzerdefinierten Anfragemultiplexers verwendet; in diesem Fall können wir jedoch nil übergeben, da wir den Standard-Anfragemultiplexer von Go verwenden.

Wenn Sie nun dieses Programm ausführen, beginnt Ihr Go-Webserver, auf HTTP-Anfragen am Port 8080 zu warten. Wenn Clients Anfragen an den Server senden, antwortet er mit der passenden Antwort auf der Grundlage der von Ihnen definierten Route und Handler-Zuordnungen.

Go Web-Frameworks

Während das eingebaute net/http-Paket für die Erstellung einfacher Webserver ausreicht, möchten Sie vielleicht zusätzliche Funktionen oder eine aussagekräftigere API nutzen, wenn Sie umfangreiche, funktionsreiche Webanwendungen erstellen. Um dies zu erreichen, können Sie eines der vielen verfügbaren Go-Web-Frameworks verwenden. Diese Frameworks bieten eine verbesserte Webentwicklungserfahrung mit erweiterten Funktionen wie Routing, Middleware, Webanwendungsvorlagen und mehr. Einige beliebte Go-Web-Frameworks sind:

Echo : Ein leistungsstarkes und erweiterbares Web-Framework mit einer leistungsstarken Template-Engine, Middleware-Unterstützung und einer umfassenden API

: Ein leistungsstarkes und erweiterbares Web-Framework mit einer leistungsstarken Template-Engine, Middleware-Unterstützung und einer umfassenden API Revel : Ein vollwertiges Web-Framework mit einer integrierten Entwicklungsumgebung, einer flexiblen und skalierbaren Architektur und einer intuitiven API

: Ein vollwertiges Web-Framework mit einer integrierten Entwicklungsumgebung, einer flexiblen und skalierbaren Architektur und einer intuitiven API Gin : Ein leichtgewichtiges Web-Framework mit starkem Fokus auf Leistung, Einfachheit und Flexibilität, das Middleware-Unterstützung und eine ausdrucksstarke API bietet

: Ein leichtgewichtiges Web-Framework mit starkem Fokus auf Leistung, Einfachheit und Flexibilität, das Middleware-Unterstützung und eine ausdrucksstarke API bietet Iris : Ein leistungsfähiges Web-Framework mit beeindruckenden Funktionen wie MVC-Architektur, Session-Handling und WebSocket-Unterstützung

: Ein leistungsfähiges Web-Framework mit beeindruckenden Funktionen wie MVC-Architektur, Session-Handling und WebSocket-Unterstützung Gorilla: Ein leistungsfähiges, modulares Web-Toolkit mit einer Reihe von wiederverwendbaren Komponenten, die zur Erstellung hochwertiger Webanwendungen kombiniert werden können

Die Wahl des Web-Frameworks hängt weitgehend von Ihren spezifischen Projektanforderungen, Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrer Vertrautheit mit dem Framework ab. Manche Entwickler bevorzugen einen minimalistischen Ansatz und entscheiden sich für Frameworks wie Gin oder Gorilla, während andere sich für Plattformen mit vollem Funktionsumfang wie Revel oder Echo entscheiden.

Arbeiten mit Templates

Webanwendungen erfordern oft die Möglichkeit, dynamische Inhalte zu generieren, indem Vorlagen mit Daten aus verschiedenen Quellen (wie Benutzereingaben oder Datenbanken) gefüllt werden. Go bietet mit den Paketen html/template und text/template integrierte Unterstützung für die Arbeit mit Vorlagen.

Mit diesen Paketen können Sie Vorlagen definieren, die Platzhalter enthalten, die zur Laufzeit durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Dies ermöglicht die Erstellung flexibler und dynamischer Webseiten, die sich an verschiedene Arten von Inhalten und Benutzereingaben anpassen lassen. Um mit Vorlagen in Go zu arbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Erstellen Sie eine Vorlagendatei: Definieren Sie eine Text- oder HTML-Datei, die Platzhalter innerhalb doppelter geschweifter Klammern enthält, z. B. {{.}} oder {{.Title}} . Parsen Sie die Vorlagendatei: Verwenden Sie die Funktion template.ParseFiles() , um die Vorlagendatei zu analysieren und eine *template.Template-Instanz zu erstellen. Rendern Sie die Vorlage: Verwenden Sie die Funktionen Execute() oder ExecuteTemplate() , um die Vorlage zu rendern, und übergeben Sie einen io.Writer zum Schreiben der Ausgabe (z. B. einen http.ResponseWriter ) zusammen mit den Daten, die zum Auffüllen der Platzhalter der Vorlage verwendet werden sollen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man in Go mit Vorlagen arbeitet:

package main import ( "html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Willkommen auf der Startseite", Content: "Dies ist eine Go-Beispiel-Webanwendung, die Vorlagen verwendet.", } tmpl, err := template.ParseFiles("templates/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Fehler beim Parsen der Vorlage: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

In diesem Beispiel definieren wir zunächst eine Struktur mit zwei Feldern, Titel und Inhalt , die die Daten darstellen, die in unserer Vorlage verwendet werden sollen. Anschließend verwenden wir die Funktion template.ParseFiles() , um unsere Vorlagendatei "templates/home.html" zu parsen. Schließlich verwenden wir die Funktion Execute() , um die Vorlage zu rendern und die Platzhalter mit den von uns angegebenen Daten zu füllen, wobei der http.ResponseWriter als Ausgabeschreiber verwendet wird.

Die Arbeit mit Vorlagen kann Ihre Go-Webentwicklungserfahrung erheblich verbessern, da sie Ihnen die einfache Erstellung dynamischer und datengesteuerter Inhalte ermöglicht. Mit der nativen Vorlagenunterstützung von Go können Sie flexible Webanwendungen erstellen, die sich an verschiedene Arten von Inhalten, Benutzereingaben und Projektanforderungen anpassen lassen.

Integration mit AppMaster.io

Die Integration Ihrer Go-Webentwicklungsprojekte mit AppMaster.io kann den Entwicklungsprozess vereinfachen und die Geschwindigkeit, mit der Sie Ihre Anwendungen bereitstellen, erheblich beschleunigen. AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform, mit der Sie Backend-, Web- und mobile Anwendungen mit leistungsstarken visuellen Tools und Funktionen erstellen können.

In diesem Abschnitt wird erörtert, wie AppMaster.io in Ihren Go-Webentwicklungsprojekten eingesetzt werden kann, einschließlich:

Codegenerierung mit Go (golang)

AppMaster.io ermöglicht es Ihnen, Go (golang) Code für Ihre Backend-Anwendungen zu generieren, was eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Go-Webentwicklungsprojekte ermöglicht. Durch die Generierung von Anwendungen mit Go stellt AppMaster.io sicher, dass Ihre Anwendungen effizient, einfach zu warten und skalierbar für verschiedene Unternehmens- und Hochlastanwendungen sind.

Mit AppMaster.io können Sie Datenmodelle visuell erstellen, die das Datenbankschema Ihrer Anwendung darstellen. Dies vereinfacht den Prozess des Entwurfs und der Implementierung der Datenstrukturen Ihrer Anwendung und beschleunigt so den gesamten Entwicklungsprozess. Die visuelle Erstellung von Datenmodellen erleichtert es Entwicklern, auch wenn sie wenig oder keine Erfahrung mit Go haben, die Datenmodelle ihrer Webanwendungen effizient zu entwerfen und zu verstehen.

Geschäftsprozess-Design

AppMaster.io bietet einen Business Process (BP) Designer, mit dem Sie die Geschäftslogik Ihrer Anwendungen visuell erstellen können. Mit dem BP-Designer können Sie den Fluss Ihrer Anwendungslogik entwerfen und festlegen, wie Ihre Anwendung mit den zugrunde liegenden Datenmodellen und externen Diensten interagiert. Dieser visuelle Ansatz für das Design der Anwendungslogik vereinfacht die Entwicklung und gewährleistet einen wartbaren Code, der die Best Practices einhält.

REST-API und WebSocket-Endpunkte

Mit AppMaster.io wird das Erstellen von REST API und WebSocket endpoints für Ihre Go-Backend-Anwendungen zum Kinderspiel. Sie können endpoints visuell definieren, ihre Struktur entwerfen und schnell Code für ihre Implementierung mit Go generieren. Dieser rationalisierte Ansatz für das API-Design gewährleistet optimale Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit für Ihre Webanwendungen.

Anpassbare Bereitstellungsoptionen

AppMaster.io bietet eine Reihe von Bereitstellungsoptionen für Ihre Go-Webanwendungen, einschließlich der Bereitstellung vor Ort mit Binärdateien oder Quellcode. Dank dieser Flexibilität können Sie die beste Bereitstellungsoption für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen wählen. Die Plattform bietet auch die automatische Generierung von Skripten zur Migration von Datenbankschemata und Swagger (OpenAPI)-Dokumentation, um den Bereitstellungsprozess zu optimieren.

Durch die Integration von AppMaster.io in Ihre Go-Webentwicklungsprojekte können Sie die leistungsstarken Funktionen von no-code nutzen, um mühelos hochwertige, skalierbare und wartbare Anwendungen zu entwickeln. Durch die Integration von AppMaster.io können Sie Ihren Entwicklungsprozess beschleunigen, technische Schulden reduzieren und sich auf die Bereitstellung innovativer Webanwendungen mit der Programmiersprache Go konzentrieren.