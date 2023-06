Webontwikkeling heeft de afgelopen tien jaar een aanzienlijke verschuiving ondergaan, waarbij veel nieuwe programmeertalen en technologieën opkwamen en de manier waarop webapplicaties worden gebouwd transformeerden. Onder deze talen heeft Go (of Golang) immense populariteit en aandacht geoogst, vooral voor backendontwikkeling, vanwege zijn eenvoud, prestaties en schaalbaarheid.

Go is een open-source programmeertaal ontwikkeld door het team van Google, waaronder Robert Griesemer, Rob Pike en Ken Thompson. Go is ontworpen als alternatief voor talen als Java, Python en C++ en heeft als doel een eenvoudigere syntaxis en betere prestaties te bieden, terwijl het robuuste ondersteuning biedt voor gelijktijdig programmeren.

Als statisch getypeerde en gecompileerde taal heeft Go een sterke basis gevonden in server-side applicaties, microservices en containerisatie. Met zijn native ondersteuning voor HTTP en krachtige standaardbibliotheken is Go ook een uitstekende keuze voor webontwikkelingsprojecten van elke grootte en complexiteit.

In dit artikel bespreken we de voordelen van Go voor webontwikkeling, schetsen we de stappen om aan de slag te gaan met Go-webontwikkeling en verkennen we de best practices voor het bouwen van webapplicaties met de taal.

Waarom Go kiezen voor webontwikkeling

Er zijn verschillende redenen waarom je Go zou moeten overwegen voor je webontwikkelingsprojecten. Enkele van de meest overtuigende voordelen van Go zijn:

Concurrency: Go heeft ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheid via Goroutines en channels. Hiermee kun je efficiënte gelijktijdige code schrijven, waardoor het eenvoudiger wordt om meerdere verzoeken tegelijk af te handelen en krachtige webapplicaties te bouwen die gemakkelijk kunnen worden opgeschaald om meer verkeer aan te kunnen. Eenvoud: Met zijn schone en eenvoudige syntaxis, geïnspireerd door talen als C en Pascal, bevordert Go de leesbaarheid en onderhoudbaarheid. Dit taalontwerp maakt het makkelijk voor ontwikkelaars om snel de concepten en technieken te begrijpen die nodig zijn om webapplicaties te bouwen met Go. Prestaties: Als gecompileerde taal biedt Go uitstekende prestaties, waardoor de overhead die geassocieerd wordt met geïnterpreteerde talen en dynamisch typen verminderd wordt. Deze eigenschap zorgt voor hoge uitvoeringssnelheden en een lager resourceverbruik voor uw webapplicaties. Sterke standaardbibliotheek: Go heeft een indrukwekkende standaardbibliotheek, inclusief pakketten als net/http, die uitgebreide ondersteuning biedt voor het bouwen van webapplicaties, het afhandelen van HTTP-verzoeken en het serveren van HTTPS-verkeer. Deze ingebouwde ondersteuning betekent dat je snel webapplicaties kunt ontwikkelen zonder afhankelijk te zijn van bibliotheken of frameworks van derden. Groeiende gemeenschap en ecosysteem: Go heeft een groeiende en levendige gemeenschap van ontwikkelaars die bibliotheken, frameworks en tools bijdragen om uw Go-ervaring met webontwikkeling te verbeteren. De taal wordt consequent gerangschikt in de top van programmeertalen op sites als Stack Overflow en GitHub, wat de groeiende populariteit en adoptie benadrukt. Containerisatie en implementatie: Go's eigen compilatie tot een enkel uitvoerbaar binair bestand maakt het zeer geschikt voor containerisatie technologieën zoals Docker, waardoor eenvoudige implementatie, schaling en beheer van uw webapplicaties mogelijk is.

Aan de slag met Go webontwikkeling

Volg de onderstaande stappen om uw reis met Go webontwikkeling te beginnen:

Go installeren: Download en installeer eerst de Go-programmeertaaldistributie voor je specifieke besturingssysteem (Windows, macOS of Linux) van golang.org. Nadat je Go met succes hebt geïnstalleerd, moet je ervoor zorgen dat je de omgevingsvariabelen GOPATH en GOBIN instelt volgens de aanbevelingen in de Go-documentatie. Leer de basis van Go: Voordat je begint met webontwikkeling met Go, moet je een goed begrip hebben van de syntaxis en basisprincipes van de taal. Om Go te leren, kun je bronnen raadplegen zoals A Tour of Go, Effective Go en boeken zoals "The Go Programming Language" van Alan A.A. Donovan en Brian W. Kernighan. Ontdek de ingebouwde ondersteuning voor webontwikkeling van Go: Raak bekend met het pakket net/http, dat ingebouwde ondersteuning biedt voor het bouwen van webapplicaties, het afhandelen van HTTP-verzoeken en het serveren van HTTPS-verkeer. Neem de documentatie van het pakket door en probeer eenvoudige HTTP-servers en -clients te bouwen met de taal. Experimenteren met Go Web Frameworks: Evalueer en experimenteer met Go web frameworks van derden zoals Echo, Revel en Gin. Deze frameworks bieden extra functionaliteit zoals routing, middleware en template rendering om je Go web development ervaring te verbeteren. Oefen met het bouwen van webapplicaties: Begin met het bouwen van kleine webapplicaties met Go en de ingebouwde pakketten of externe frameworks, afhankelijk van je voorkeuren en eisen. Deze praktijkervaring helpt u vertrouwd te raken met het ecosysteem, patronen en best practices die worden gebruikt in Go webontwikkelingsprojecten. Word lid van de Go-gemeenschap: Kom in contact met de Go-ontwikkelgemeenschap door deel te nemen aan forums, meetups of conferenties bij te wonen en bij te dragen aan open source projecten. Interactie met collega-ontwikkelaars helpt u te leren van hun ervaringen, nieuwe tools en bibliotheken te ontdekken en op de hoogte te blijven van de nieuwste Go webontwikkeltrends.

Met deze stappen bent u goed op weg om Go webontwikkeling onder de knie te krijgen en gebruik te maken van deze krachtige en veelzijdige taal om efficiënte, schaalbare en onderhoudbare webapplicaties te bouwen.

Een eenvoudige webserver maken

Een van de belangrijkste toepassingen van de taal Go is het maken van webservers. Go's ingebouwde net/http pakket biedt alle essentiële hulpmiddelen die nodig zijn om een eenvoudige webserver te bouwen. In dit gedeelte lopen we met je door het proces van het maken van een eenvoudige webserver in Go.

Om te beginnen moet je het net/http pakket importeren, dat je toegang geeft tot de HTTP functies die gebruikt zullen worden in je webserver. Je moet ook je routes en de bijbehorende handler-functies definiëren. De handlerfuncties zijn verantwoordelijk voor het verwerken van inkomende HTTP-verzoeken en het genereren van het HTTP-antwoord dat wordt teruggestuurd naar de aanvragende client.

package main import ("fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Webserver starten op poort 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Fout bij starten webserver:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Welkom op de Home Page!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Dit is de About Page!") }

In het bovenstaande codefragment gebruiken we de functie http.HandleFunc() om onze route-naar-handler-toewijzingen te definiëren. De eerste parameter van deze functie is een stringpatroon dat de route beschrijft (bijvoorbeeld "/" voor home) en de tweede parameter is een verwijzing naar de handlerfunctie die overeenkomt met de route.

Als je routes en handlers er eenmaal zijn, kun je de functie http.ListenAndServe() gebruiken om je webserver te starten, waarbij je de gewenste luisterpoort doorgeeft als eerste parameter en nihil als tweede parameter. De tweede parameter wordt meestal gebruikt om een aangepaste verzoekmultiplexer op te geven, maar in dit geval kunnen we nil doorgeven omdat we de standaard verzoekmultiplexer van Go gebruiken.

Als je dit programma uitvoert, begint je Go webserver te luisteren naar HTTP-verzoeken op poort 8080. Als clients verzoeken naar de server sturen, zal deze reageren met het juiste antwoord op basis van de route en handler mappings die je hebt gedefinieerd.

Go Web Frameworks

Hoewel het ingebouwde net/http pakket voldoende is voor het maken van eenvoudige webservers, wil je misschien extra mogelijkheden of een expressievere API gebruiken bij het bouwen van grootschalige webapplicaties met veel mogelijkheden. Om dit te bereiken, kun je overwegen om een van de vele beschikbare Go webframeworks te gebruiken. Deze frameworks bieden een verbeterde webontwikkelervaring met geavanceerde functies zoals routing, middleware, webapplicatiesjablonen en meer. Enkele populaire Go webframeworks zijn

Echo : Een krachtig en uitbreidbaar webframework met een krachtige templating-engine, middleware-ondersteuning en een uitgebreide API.

: Een krachtig en uitbreidbaar webframework met een krachtige templating-engine, middleware-ondersteuning en een uitgebreide API. Revel : Een volledig webframework met een ingebouwde ontwikkelomgeving, een flexibele en schaalbare architectuur en een intuïtieve API.

: Een volledig webframework met een ingebouwde ontwikkelomgeving, een flexibele en schaalbare architectuur en een intuïtieve API. Gin : Een lichtgewicht webframework met een sterke focus op prestaties, eenvoud en flexibiliteit, met ondersteuning voor middleware en een expressieve API

: Een lichtgewicht webframework met een sterke focus op prestaties, eenvoud en flexibiliteit, met ondersteuning voor middleware en een expressieve API Iris : Een krachtig webraamwerk met indrukwekkende functies zoals MVC-architectuur, sessieverwerking en ondersteuning voor WebSocket.

: Een krachtig webraamwerk met indrukwekkende functies zoals MVC-architectuur, sessieverwerking en ondersteuning voor WebSocket. Gorilla: een krachtige, modulaire webtoolkit met een reeks herbruikbare componenten die kunnen worden gecombineerd om hoogwaardige webapplicaties te maken.

De keuze van een webframework hangt grotendeels af van uw specifieke projectvereisten, persoonlijke voorkeuren en bekendheid met het framework. Sommige ontwikkelaars geven misschien de voorkeur aan een minimalistische aanpak en kiezen voor frameworks zoals Gin of Gorilla, terwijl anderen misschien op zoek zijn naar platforms met uitgebreide functies zoals Revel of Echo.

Werken met sjablonen

Webapplicaties vereisen vaak de mogelijkheid om dynamische inhoud te genereren door sjablonen te vullen met gegevens uit verschillende bronnen (zoals gebruikersinvoer of databases). Go biedt ingebouwde ondersteuning voor het werken met sjablonen met behulp van de html/template en text/template pakketten.

Met deze pakketten kun je sjablonen definiëren die plaatshouders bevatten, die tijdens runtime worden vervangen door daadwerkelijke gegevens. Dit maakt het mogelijk om flexibele en dynamische webpagina's te bouwen die inspelen op verschillende soorten inhoud en gebruikersinvoer. Volg deze stappen om met sjablonen te werken in Go:

Maak een sjabloonbestand: Definieer een tekst- of HTML-bestand met plaatshouders binnen dubbele accolades, bijvoorbeeld {{.}} of {{.Title}} . Parseer het sjabloonbestand: Gebruik de functie template.ParseFiles() om het sjabloonbestand te parseren en creëer een instantie *template.Template. De sjabloon renderen: Gebruik de functies Execute() of ExecuteTemplate() om het sjabloon te renderen en geef een io.Writer door om de uitvoer te schrijven (zoals een http.ResponseWriter ) samen met de gegevens die gebruikt moeten worden om de plaatshouders van het sjabloon in te vullen.

Hier is een voorbeeld dat laat zien hoe je met sjablonen kunt werken in Go:

package main import ("html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Welkom op de startpagina", Content: "Dit is een voorbeeld van een Go-webtoepassing die gebruikmaakt van sjablonen.", } tmpl, err := sjabloon.ParseFiles("sjablonen/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Fout bij het parsen van sjabloon: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

In dit voorbeeld definiëren we eerst een struct met twee velden, Title en Content , die de gegevens vertegenwoordigen die gebruikt moeten worden in ons sjabloon. Vervolgens gebruiken we de functie template.ParseFiles() om ons sjabloonbestand "templates/home.html" te analyseren. Tot slot gebruiken we de functie Execute() om de sjabloon te renderen en de plaatshouders te vullen met de gegevens die we hebben gespecificeerd, waarbij we de http.ResponseWriter gebruiken als de uitvoer-schrijver.

Het werken met sjablonen kan je Go-ervaring met webontwikkeling aanzienlijk verbeteren doordat je eenvoudig dynamische en gegevensgestuurde inhoud kunt maken. Met Go's native ondersteuning voor sjablonen kun je flexibele webapplicaties bouwen die inspelen op verschillende soorten inhoud, gebruikersinvoer en projectvereisten.

Integratie met AppMaster.io

Door uw Go-webontwikkelingsprojecten te integreren met AppMaster.io kunt u het ontwikkelingsproces vereenvoudigen en de snelheid waarmee u uw toepassingen aflevert aanzienlijk verhogen. AppMaster.io is een no-code platform waarmee je backend-, web- en mobiele applicaties kunt maken met krachtige visuele tools en functies.

In dit gedeelte bespreken we hoe AppMaster.io kan worden gebruikt binnen uw Go-webontwikkelingsprojecten, waaronder:

Code genereren met Go (golang)

AppMasterMet .io kunt u Go (golang)-code genereren voor uw back-end toepassingen, waardoor u naadloos kunt integreren met uw bestaande Go-webontwikkelingsprojecten. Door toepassingen met Go te genereren, zorgt AppMaster.io ervoor dat uw toepassingen efficiënt, gemakkelijk te onderhouden en schaalbaar zijn voor verschillende enterprise en highload use cases.

Visuele creatie van datamodellen

Met AppMaster.io kunt u visueel gegevensmodellen maken die het databaseschema van uw toepassing weergeven. Dit vereenvoudigt het proces van het ontwerpen en implementeren van de gegevensstructuren van je applicatie en versnelt zo het algehele ontwikkelproces. Het visueel creëren van datamodellen maakt het gemakkelijk voor ontwikkelaars, zelfs met weinig of geen ervaring in Go, om de datamodellen van hun webapplicaties efficiënt te ontwerpen en te begrijpen.

Ontwerp van bedrijfsprocessen

AppMaster.io biedt een Business Process (BP) Designer waarmee u de bedrijfslogica van uw toepassingen visueel kunt creëren. Met de BP Designer kunt u de stroom van uw applicatielogica ontwerpen en definiëren hoe uw applicatie interageert met de onderliggende gegevensmodellen en externe services. Deze visuele benadering van het ontwerpen van applicatielogica vereenvoudigt de ontwikkeling en zorgt voor onderhoudbare code die voldoet aan best practices.

REST API en WebSocket Eindpunten

Met AppMaster.io wordt het maken van REST API en WebSocket endpoints voor je Go backend applicaties een fluitje van een cent. Je kunt visueel endpoints definiëren, hun structuur ontwerpen en snel code genereren voor hun implementatie met Go. Deze gestroomlijnde benadering van API-ontwerp zorgt voor optimale prestaties, veiligheid en schaalbaarheid voor je webapplicaties.

Aanpasbare implementatieopties

AppMaster.io biedt een reeks implementatieopties voor uw Go-webtoepassingen, waaronder implementatie op locatie met binaire bestanden of broncode. Dankzij deze flexibiliteit kunt u de beste implementatieoptie kiezen voor uw specifieke behoeften en vereisten. Het platform biedt ook automatische generatie van database schema migratie scripts en Swagger (OpenAPI) documentatie om het implementatieproces te stroomlijnen.

Door AppMaster.io te integreren in uw Go webontwikkelingsprojecten kunt u gebruikmaken van krachtige no-code functies om met gemak hoogwaardige, schaalbare en onderhoudbare toepassingen te leveren. Door te integreren met AppMaster.io kunt u uw ontwikkelingsproces versnellen, de technische schuld verminderen en u richten op het leveren van innovatieve webapplicaties met de programmeertaal Go.