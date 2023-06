W ciągu ostatniej dekady nastąpiła znacząca zmiana w tworzeniu stron internetowych, wraz z pojawieniem się wielu nowych języków programowania i technologii, które zmieniły sposób tworzenia aplikacji internetowych. Wśród tych języków, Go (lub Golang ) zyskał ogromną popularność i uwagę, szczególnie w zakresie rozwoju backendu, ze względu na swoją prostotę, wydajność i skalowalność.

Go to język programowania typu open-source opracowany przez zespół Google, w tym Roberta Griesemera, Roba Pike'a i Kena Thompsona. Stworzony jako alternatywa dla języków takich jak Java, Python i C++, Go ma na celu zapewnienie prostszej składni i lepszej wydajności, oferując jednocześnie solidne wsparcie dla programowania współbieżnego.

Jako statycznie typowany i kompilowany język, Go znalazł silne oparcie w aplikacjach po stronie serwera, mikrousługach i konteneryzacji. Dzięki natywnej obsłudze protokołu HTTP i potężnym standardowym bibliotekom, Go jest również doskonałym wyborem dla projektów tworzenia stron internetowych o dowolnej wielkości i złożoności.

W tym artykule omówimy korzyści płynące z Go dla tworzenia stron internetowych, nakreślimy kroki, aby rozpocząć tworzenie stron internetowych w Go i zbadamy najlepsze praktyki w tworzeniu aplikacji internetowych przy użyciu tego języka.

Dlaczego warto wybrać Go do tworzenia stron internetowych?

Istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć Go w swoich projektach tworzenia stron internetowych. Niektóre z najbardziej przekonujących zalet Go obejmują:

Współbieżność: Go posiada wbudowaną obsługę współbieżności poprzez Goroutines i kanały. Umożliwiają one pisanie wydajnego kodu współbieżnego, ułatwiając obsługę wielu żądań jednocześnie i tworzenie wysokowydajnych aplikacji internetowych, które można łatwo skalować w celu obsługi zwiększonego ruchu. Prostota: Dzięki czystej i prostej składni inspirowanej językami takimi jak C i Pascal, Go promuje czytelność i łatwość konserwacji. Takie podejście do projektowania języka ułatwia programistom szybkie zrozumienie pojęć i technik wymaganych do tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu Go. Wydajność: Jako język kompilowany, Go oferuje doskonałą wydajność, redukując narzut związany z językami interpretowanymi i dynamicznym typowaniem. Ta cecha zapewnia dużą szybkość wykonywania i mniejsze zużycie zasobów przez aplikacje internetowe. Silna biblioteka standardowa: Go posiada imponującą bibliotekę standardową, w tym pakiety takie jak net/http, które oferują kompleksowe wsparcie dla tworzenia aplikacji internetowych, obsługi żądań HTTP i obsługi ruchu HTTPS. Ta wbudowana obsługa oznacza, że możesz szybko tworzyć aplikacje internetowe bez polegania na bibliotekach lub frameworkach innych firm. Rosnąca społeczność i ekosystem: Go ma rosnącą i tętniącą życiem społeczność programistów, którzy współtworzą biblioteki, frameworki i narzędzia zwiększające możliwości programowania w Go. Język ten jest konsekwentnie zaliczany do najlepszych języków programowania w witrynach takich jak Stack Overflow i GitHub, co podkreśla jego rosnącą popularność i przyjęcie. Konteneryzacja i wdrażanie: Natywna kompilacja Go do pojedynczego wykonywalnego pliku binarnego sprawia, że dobrze nadaje się on do technologii konteneryzacji, takich jak Docker, umożliwiając łatwe wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami internetowymi.

Rozpoczęcie pracy z Go Web Development

Aby rozpocząć swoją przygodę z Go Web Development, wykonaj kroki opisane poniżej:

Zainstaluj Go: Najpierw pobierz i zainstaluj dystrybucję języka programowania Go dla określonego systemu operacyjnego (Windows, macOS lub Linux) ze strony golang.org. Po pomyślnym zainstalowaniu Go, upewnij się, że ustawiłeś zmienne środowiskowe GOPATH i GOBIN zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji Go. Naucz się podstaw Go: Zanim zaczniesz tworzyć strony internetowe w Go, musisz dobrze zrozumieć składnię i podstawy tego języka. Aby nauczyć się Go, możesz zapoznać się z zasobami takimi jak A Tour of Go, Effective Go i książkami takimi jak "The Go Programming Language" autorstwa Alana A.A. Donovana i Briana W. Kernighana. Poznaj wbudowane wsparcie Go dla tworzenia stron internetowych: Zapoznaj się z pakietem net/http, który zapewnia wbudowane wsparcie dla tworzenia aplikacji internetowych, obsługi żądań HTTP i obsługi ruchu HTTPS. Zapoznaj się z dokumentacją pakietu i spróbuj zbudować proste serwery i klientów HTTP przy użyciu języka. Eksperymentuj z Go Web Frameworks: Oceń i poeksperymentuj z platformami internetowymi Go innych firm, takimi jak Echo, Revel i Gin. Te frameworki oferują dodatkowe funkcje, takie jak routing, oprogramowanie pośredniczące i renderowanie szablonów, aby zwiększyć doświadczenie w tworzeniu stron internetowych Go. Ćwicz tworzenie aplikacji internetowych: Rozpocznij tworzenie małych aplikacji internetowych przy użyciu Go i jego wbudowanych pakietów lub zewnętrznych frameworków, w zależności od preferencji i wymagań. To praktyczne doświadczenie pomoże ci zapoznać się z ekosystemem, wzorcami i najlepszymi praktykami stosowanymi w projektach tworzenia stron internetowych w Go. Dołącz do społeczności Go: Zaangażuj się w społeczność programistów Go, uczestnicząc w forach, spotkaniach lub konferencjach i wnosząc wkład w projekty open source. Interakcja z innymi programistami pomoże ci uczyć się na podstawie ich doświadczeń, odkrywać nowe narzędzia i biblioteki oraz być na bieżąco z najnowszymi trendami w tworzeniu stron internetowych Go.

Dzięki tym krokom będziesz na dobrej drodze do opanowania tworzenia stron internetowych w Go i wykorzystania tego potężnego i wszechstronnego języka do tworzenia wydajnych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji internetowych.

Tworzenie prostego serwera WWW

Jednym z głównych zastosowań języka Go jest tworzenie serwerów internetowych. Wbudowany w Go pakiet net/http zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia wymagane do zbudowania prostego serwera WWW. W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia podstawowego serwera WWW w Go.

Aby rozpocząć, należy zaimportować pakiet net/http , który zapewnia dostęp do funkcji HTTP, które będą używane w serwerze internetowym. Będziesz także chciał zdefiniować swoje trasy i powiązane z nimi funkcje obsługi. Funkcje obsługi są odpowiedzialne za przetwarzanie przychodzących żądań HTTP i generowanie odpowiedzi HTTP, która zostanie odesłana do żądającego klienta.

package main import ("fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Uruchamianie serwera WWW na porcie 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Error starting web server:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Witamy na stronie głównej!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "To jest strona z informacjami!") }

W powyższym fragmencie kodu używamy funkcji http.HandleFunc( ), aby zdefiniować nasze mapowania trasy do obsługi. Pierwszym parametrem tej funkcji jest wzorzec łańcuchowy opisujący trasę (np. "/" dla home), a drugim parametrem jest odwołanie do funkcji obsługi, która odpowiada trasie.

Gdy trasy i funkcje obsługi są już gotowe, można użyć funkcji http.ListenAndServe() , aby uruchomić serwer WWW, przekazując żądany port nasłuchiwania jako pierwszy parametr i nil jako drugi parametr. Drugi parametr jest zwykle używany do określenia niestandardowego multipleksera żądań; jednak w tym przypadku możemy przekazać nil , ponieważ używamy domyślnego multipleksera żądań Go.

Teraz, po uruchomieniu tego programu, serwer WWW Go zacznie nasłuchiwać żądań HTTP na porcie 8080. Gdy klienci będą wysyłać żądania do serwera, będzie on odpowiadał odpowiednią odpowiedzią w oparciu o zdefiniowane mapowania trasy i obsługi.

Go Web Frameworks

Podczas gdy wbudowany pakiet net/http jest wystarczający do tworzenia prostych serwerów internetowych, możesz chcieć wykorzystać dodatkowe funkcje lub bardziej ekspresyjny interfejs API podczas tworzenia dużych, bogatych w funkcje aplikacji internetowych. Aby to osiągnąć, można rozważyć użycie jednego z wielu dostępnych frameworków internetowych Go. Szkielety te zapewniają ulepszone środowisko programowania stron internetowych z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak routing, oprogramowanie pośredniczące, szablony aplikacji internetowych i inne. Niektóre z popularnych frameworków Go obejmują:

Echo : Wysokowydajny i rozszerzalny framework sieciowy z potężnym silnikiem szablonów, obsługą oprogramowania pośredniego i wszechstronnym interfejsem API.

: Wysokowydajny i rozszerzalny framework sieciowy z potężnym silnikiem szablonów, obsługą oprogramowania pośredniego i wszechstronnym interfejsem API. Revel : W pełni funkcjonalny framework webowy z wbudowanym środowiskiem programistycznym, elastyczną i skalowalną architekturą oraz intuicyjnym API.

: W pełni funkcjonalny framework webowy z wbudowanym środowiskiem programistycznym, elastyczną i skalowalną architekturą oraz intuicyjnym API. Gin : Lekki framework webowy z silnym naciskiem na wydajność, prostotę i elastyczność, oferujący obsługę oprogramowania pośredniczącego i ekspresyjny interfejs API.

: Lekki framework webowy z silnym naciskiem na wydajność, prostotę i elastyczność, oferujący obsługę oprogramowania pośredniczącego i ekspresyjny interfejs API. Iris : Wysokowydajny framework webowy oferujący imponujące funkcje, takie jak architektura MVC, obsługa sesji i obsługa WebSocket.

: Wysokowydajny framework webowy oferujący imponujące funkcje, takie jak architektura MVC, obsługa sesji i obsługa WebSocket. Gorilla: potężny, modułowy zestaw narzędzi internetowych zapewniający zestaw komponentów wielokrotnego użytku, które można łączyć w celu tworzenia wysokiej jakości aplikacji internetowych.

Wybór frameworka webowego w dużej mierze zależy od konkretnych wymagań projektu, osobistych preferencji i znajomości frameworka. Niektórzy deweloperzy mogą preferować minimalistyczne podejście, wybierając frameworki takie jak Gin lub Gorilla, podczas gdy inni mogą szukać w pełni funkcjonalnych platform, takich jak Revel lub Echo.

Praca z szablonami

Aplikacje internetowe często wymagają możliwości generowania dynamicznej zawartości poprzez wypełnianie szablonów danymi otrzymanymi z różnych źródeł (takich jak dane wejściowe użytkownika lub bazy danych). Go oferuje wbudowaną obsługę pracy z szablonami przy użyciu pakietów html/template i text/template .

Pakiety te umożliwiają definiowanie szablonów zawierających symbole zastępcze, które są zastępowane rzeczywistymi danymi w czasie wykonywania. Umożliwia to tworzenie elastycznych i dynamicznych stron internetowych, które są dostosowane do różnych typów treści i danych wprowadzanych przez użytkownika. Aby pracować z szablonami w Go, wykonaj następujące kroki:

Utwórz plik szablonu: Zdefiniuj plik tekstowy lub HTML, który zawiera symbole zastępcze w podwójnych nawiasach klamrowych, np. {{.}} lub {{.Title}} . Przeanalizuj plik szablonu: Użyj funkcji template.ParseFiles( ), aby przeanalizować plik szablonu, tworząc instancję *template.Template. Renderowanie szablonu: Użyj funkcji Execute() lub ExecuteTemplate( ), aby wyrenderować szablon, przekazując io.Writer do zapisu danych wyjściowych (takich jak http.ResponseWriter ) wraz z danymi, które mają być użyte do wypełnienia symboli zastępczych szablonu.

Oto przykład, który pokazuje, jak pracować z szablonami w Go:

package main import ("html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Witamy na stronie głównej", Content: "This is a sample Go web application using templates.", } tmpl, err := template.ParseFiles("templates/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Error parsing template: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

W tym przykładzie najpierw definiujemy strukturę z dwoma polami, Title i Content , które reprezentują dane do wykorzystania w naszym szablonie. Następnie używamy funkcji template.ParseFiles() do przeanalizowania naszego pliku szablonu "templates/home.html". Na koniec używamy funkcji Execute (), aby wyrenderować szablon i wypełnić symbole zastępcze danymi, które określiliśmy, używając http.ResponseWriter jako pisarza wyjściowego.

Praca z szablonami może znacznie poprawić wrażenia z tworzenia stron internetowych w Go, umożliwiając łatwe tworzenie dynamicznych i opartych na danych treści. Dzięki natywnej obsłudze szablonów Go można tworzyć elastyczne aplikacje internetowe, które zaspokajają różne rodzaje treści, dane wejściowe użytkownika i wymagania projektu.

Integracja z AppMaster.io

Integracja projektów webowych Go z AppMaster. io może uprościć proces rozwoju i znacznie przyspieszyć dostarczanie aplikacji. AppMaster.io to platforma typu no-code, która umożliwia tworzenie aplikacji backendowych, webowych i mobilnych za pomocą zaawansowanych narzędzi i funkcji wizualnych.

W tej sekcji omówimy, w jaki sposób AppMaster.io można wykorzystać w projektach tworzenia stron internetowych Go, w tym:

Generowanie kodu z Go (golang)

AppMaster.io umożliwia generowanie kodu Go (golang) dla aplikacji zaplecza, pozwalając na płynną integrację z istniejącymi projektami tworzenia stron internetowych Go. Generując aplikacje w języku Go, AppMaster.io zapewnia, że aplikacje są wydajne, łatwe w utrzymaniu i skalowalne dla różnych zastosowań korporacyjnych i dużych obciążeń.

Wizualne tworzenie modeli danych

Dzięki AppMaster.io można wizualnie tworzyć modele danych, które reprezentują schemat bazy danych aplikacji. Upraszcza to proces projektowania i wdrażania struktur danych aplikacji, przyspieszając w ten sposób ogólny proces rozwoju. Wizualne tworzenie modeli danych ułatwia programistom, nawet z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w Go, efektywne projektowanie i zrozumienie modeli danych ich aplikacji internetowych.

Projektowanie procesów biznesowych

AppMaster.io udostępnia kreator procesów biznesowych (BP), który umożliwia wizualne tworzenie logiki biznesowej aplikacji. Korzystając z BP Designer, można zaprojektować przepływ logiki aplikacji, a także zdefiniować sposób interakcji aplikacji z bazowymi modelami danych i usługami zewnętrznymi. To wizualne podejście do projektowania logiki aplikacji upraszcza rozwój i zapewnia łatwy w utrzymaniu kod, który jest zgodny z najlepszymi praktykami.

Punkty końcowe REST API i WebSocket

Dzięki AppMaster.io tworzenie REST API i WebSocket endpoints dla aplikacji zaplecza Go staje się łatwe. Możesz wizualnie zdefiniować endpoints, zaprojektować ich strukturę i szybko wygenerować kod do ich implementacji za pomocą Go. To usprawnione podejście do projektowania API zapewnia optymalną wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność aplikacji internetowych.

Konfigurowalne opcje wdrażania

AppMaster.io oferuje szereg opcji wdrażania aplikacji internetowych Go, w tym wdrażanie lokalne z plikami binarnymi lub kodem źródłowym. Ta elastyczność pozwala wybrać najlepszą opcję wdrożenia dla konkretnych potrzeb i wymagań. Platforma zapewnia również automatyczne generowanie skryptów migracji schematu bazy danych i dokumentacji Swagger (OpenAPI) w celu usprawnienia procesu wdrażania.

Włączenie AppMaster.io do projektów tworzenia stron internetowych Go umożliwia wykorzystanie potężnych funkcji no-code w celu łatwego dostarczania wysokiej jakości, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Dzięki integracji z AppMaster.io można przyspieszyć proces rozwoju, zmniejszyć dług techniczny i skupić się na dostarczaniu innowacyjnych aplikacji internetowych przy użyciu języka programowania Go.