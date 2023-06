पिछले एक दशक में वेब विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, जिसमें कई नई प्रोग्रामिंग भाषाएं और प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं और वेब अनुप्रयोगों के निर्माण के तरीके को बदल रही हैं। इन भाषाओं में, गो (या गोलंग) ने अपनी सादगी, प्रदर्शन और मापनीयता के कारण विशेष रूप से बैकएंड विकास के लिए अपार लोकप्रियता और ध्यान आकर्षित किया है।

गो एक ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे Google टीम द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें रॉबर्ट ग्रिसेमर, रॉब पाइक और केन थॉम्पसन शामिल हैं। जावा, पायथन और सी ++ जैसी भाषाओं के विकल्प के रूप में कल्पना की गई, गो का उद्देश्य समवर्ती प्रोग्रामिंग के लिए मजबूत समर्थन की पेशकश करते हुए एक अधिक सीधा सिंटैक्स और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करना है।

स्टेटिक रूप से टाइप की गई और संकलित भाषा के रूप में, गो ने सर्वर-साइड एप्लिकेशन, माइक्रोसर्विसेज और कंटेनरीकरण में एक मजबूत आधार पाया है। HTTP और शक्तिशाली मानक पुस्तकालयों के लिए अपने मूल समर्थन के साथ, गो किसी भी आकार और जटिलता की वेब विकास परियोजनाओं के लिए भी एक उत्कृष्ट विकल्प है।

इस लेख में, हम वेब विकास के लिए गो के लाभों पर चर्चा करेंगे, गो वेब विकास के साथ आरंभ करने के चरणों की रूपरेखा तैयार करेंगे, और भाषा का उपयोग करके वेब अनुप्रयोगों के निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाएंगे।

वेब डेवलपमेंट के लिए गो क्यों चुनें

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको अपनी वेब विकास परियोजनाओं के लिए गो पर विचार करना चाहिए। गो के कुछ सबसे सम्मोहक लाभों में शामिल हैं:

संगामिति: गो के पास अपने गोरोइन और चैनलों के माध्यम से अंतर्निर्मित समवर्ती समर्थन है। ये आपको कुशल समवर्ती कोड लिखने की अनुमति देते हैं, जिससे एक साथ कई अनुरोधों को संभालना आसान हो जाता है और उच्च-प्रदर्शन वाले वेब एप्लिकेशन का निर्माण होता है जो आसानी से बढ़े हुए ट्रैफ़िक को संभालने के लिए स्केल कर सकते हैं। सरलता: सी और पास्कल जैसी भाषाओं से प्रेरित अपने साफ और सीधे सिंटैक्स के साथ, गो पठनीयता और रखरखाव को बढ़ावा देता है। यह भाषा डिजाइन दृष्टिकोण डेवलपर्स के लिए गो का उपयोग करके वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए आवश्यक अवधारणाओं और तकनीकों को जल्दी से समझना आसान बनाता है। प्रदर्शन: एक संकलित भाषा के रूप में, गो उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है, व्याख्या की गई भाषाओं और गतिशील टाइपिंग से जुड़े ओवरहेड को कम करता है। यह सुविधा आपके वेब एप्लिकेशन के लिए तेज़ निष्पादन गति और कम संसाधन खपत सुनिश्चित करती है। मजबूत मानक पुस्तकालय: गो के पास एक प्रभावशाली मानक पुस्तकालय है, जिसमें नेट/एचटीटीपी जैसे पैकेज शामिल हैं, जो वेब अनुप्रयोगों के निर्माण, एचटीटीपी अनुरोधों को संभालने और एचटीटीपीएस यातायात की सेवा के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करता है। इस अंतर्निहित समर्थन का मतलब है कि आप तीसरे पक्ष के पुस्तकालयों या रूपरेखाओं पर भरोसा किए बिना तेजी से वेब एप्लिकेशन विकसित कर सकते हैं। बढ़ता समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र: गो के पास डेवलपर्स का एक बढ़ता और जीवंत समुदाय है, जो आपके गो वेब विकास अनुभव को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों, रूपरेखाओं और उपकरणों का योगदान देता है। स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब जैसी साइटों पर भाषा को लगातार शीर्ष प्रोग्रामिंग भाषाओं में स्थान दिया गया है, इसकी बढ़ती लोकप्रियता और अपनाने पर प्रकाश डाला गया है। कंटेनरीकरण और परिनियोजन: एकल निष्पादन योग्य बाइनरी फ़ाइल के लिए गो का मूल संकलन इसे डॉकटर जैसी कंटेनरीकरण तकनीकों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है, जिससे आपके वेब अनुप्रयोगों की आसान तैनाती, स्केलिंग और प्रबंधन को सक्षम किया जा सकता है।

गो वेब डेवलपमेंट के साथ शुरुआत करना

गो वेब डेवलपमेंट के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

गो स्थापित करें: सबसे पहले, golang.org से अपने विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows, macOS, या Linux) के लिए Go प्रोग्रामिंग भाषा वितरण को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। गो को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद, सुनिश्चित करें कि GO दस्तावेज़ में सिफारिशों के अनुसार GOPATH और GOBIN पर्यावरण चर सेट करें। गो फंडामेंटल सीखें: गो के साथ वेब विकास में गोता लगाने से पहले, आपको भाषा के वाक्य-विन्यास और बुनियादी बातों की ठोस समझ होनी चाहिए। गो सीखने के लिए, आप ए टूर ऑफ गो, इफेक्टिव गो जैसे संसाधनों और एलन एए डोनोवन और ब्रायन डब्ल्यू कर्निघन की "द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज" जैसी पुस्तकों का पता लगा सकते हैं। गो के बिल्ट-इन वेब डेवलपमेंट सपोर्ट का अन्वेषण करें: नेट/एचटीटीपी पैकेज से परिचित हों, जो वेब एप्लिकेशन बनाने, एचटीटीपी अनुरोधों को संभालने और एचटीटीपीएस ट्रैफिक की सेवा के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट प्रदान करता है। पैकेज दस्तावेज़ देखें और भाषा का उपयोग करके सरल HTTP सर्वर और क्लाइंट बनाने का प्रयास करें। गो वेब फ्रेमवर्क के साथ प्रयोग: ईको, रेवेल और जिन जैसे तीसरे पक्ष के गो वेब फ्रेमवर्क के साथ मूल्यांकन और प्रयोग करें। ये ढांचे आपके गो वेब विकास अनुभव को बढ़ाने के लिए रूटिंग, मिडलवेयर और टेम्पलेट रेंडरिंग जैसी अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। वेब एप्लिकेशन बनाने का अभ्यास करें: अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर गो और इसके बिल्ट-इन पैकेज या बाहरी ढांचे का उपयोग करके छोटे वेब एप्लिकेशन बनाना शुरू करें। यह व्यावहारिक अनुभव आपको गो वेब विकास परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र, पैटर्न और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित होने में मदद करेगा। गो समुदाय में शामिल हों: मंचों में भाग लेकर, बैठक या सम्मेलनों में भाग लेकर और ओपन सोर्स परियोजनाओं में योगदान करके गो विकास समुदाय के साथ जुड़ें। साथी डेवलपर्स के साथ बातचीत करने से आपको उनके अनुभवों से सीखने, नए टूल और पुस्तकालयों की खोज करने और नवीनतम गो वेब विकास प्रवृत्तियों के साथ अद्यतित रहने में मदद मिलेगी।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

इन चरणों के साथ, आप गो वेब विकास में महारत हासिल करने और कुशल, स्केलेबल और बनाए रखने योग्य वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए इस शक्तिशाली और बहुमुखी भाषा का लाभ उठाने के अपने रास्ते पर होंगे।

एक साधारण वेब सर्वर बनाना

गो भाषा के लिए प्राथमिक उपयोग मामलों में से एक वेब सर्वर बनाने में है। गो का बिल्ट-इन net/http पैकेज एक साधारण वेब सर्वर बनाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। इस खंड में, हम आपको गो में एक बुनियादी वेब सर्वर बनाने की प्रक्रिया से रूबरू कराएंगे।

आरंभ करने के लिए, आपको net/http पैकेज आयात करना होगा, जो आपको उन एचटीटीपी कार्यों तक पहुंच प्रदान करता है जिनका उपयोग आपके वेब सर्वर में किया जाएगा। आप अपने मार्गों और उनसे संबंधित हैंडलर कार्यों को भी परिभाषित करना चाहेंगे। हैंडलर फ़ंक्शन आने वाले HTTP अनुरोधों को संसाधित करने और अनुरोध करने वाले क्लाइंट को वापस भेजे जाने वाले HTTP प्रतिसाद उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

package main import ( "fmt" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.HandleFunc("/about", AboutHandler) fmt.Println("Starting web server on port 8080...") err := http.ListenAndServe(":8080", nil) if err != nil { fmt.Println("Error starting web server:", err) } } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "Welcome to the Home Page!") } func AboutHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { fmt.Fprintf(w, "This is the About Page!") }

उपरोक्त कोड स्निपेट में, हम हैंडलर मैपिंग के लिए हमारे मार्ग को परिभाषित करने के लिए http.HandleFunc() फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं। इस फ़ंक्शन का पहला पैरामीटर मार्ग का वर्णन करने वाला एक स्ट्रिंग पैटर्न है (उदाहरण के लिए, "/" घर के लिए), और दूसरा पैरामीटर हैंडलर फ़ंक्शन का संदर्भ है जो मार्ग से मेल खाता है।

एक बार आपके मार्ग और हैंडलर जगह में होने के बाद, आप अपने वेब सर्वर को शुरू करने के लिए http.ListenAndServe() फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, वांछित श्रवण बंदरगाह को पहले पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं और दूसरे पैरामीटर के रूप में nil । दूसरा पैरामीटर आमतौर पर कस्टम अनुरोध मल्टीप्लेक्सर निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है; हालाँकि, हम इस मामले में nil पास कर सकते हैं क्योंकि हम गो के डिफ़ॉल्ट अनुरोध मल्टीप्लेक्सर का उपयोग कर रहे हैं।

अब, जब आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो आपका गो वेब सर्वर पोर्ट 8080 पर HTTP अनुरोधों को सुनना शुरू कर देगा। जैसे ही क्लाइंट सर्वर को अनुरोध भेजते हैं, यह आपके द्वारा परिभाषित रूट और हैंडलर मैपिंग के आधार पर उचित प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया देगा।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

वेब फ्रेमवर्क जाओ

जबकि बिल्ट-इन net/http पैकेज सरल वेब सर्वर बनाने के लिए पर्याप्त है, आप बड़े पैमाने पर, सुविधा संपन्न वेब एप्लिकेशन बनाते समय अतिरिक्त सुविधाओं या अधिक अभिव्यंजक एपीआई का लाभ उठाना चाह सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, आप उपलब्ध कई गो वेब फ्रेमवर्क में से एक का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। ये ढाँचे रूटिंग, मिडलवेयर, वेब एप्लिकेशन टेम्प्लेट और अन्य जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ एक उन्नत वेब विकास अनुभव प्रदान करते हैं। कुछ लोकप्रिय गो वेब फ्रेमवर्क में शामिल हैं:

इको : एक शक्तिशाली टेम्प्लेटिंग इंजन, मिडलवेयर सपोर्ट और एक व्यापक एपीआई के साथ एक उच्च-प्रदर्शन और एक्स्टेंसिबल वेब फ्रेमवर्क

: एक शक्तिशाली टेम्प्लेटिंग इंजन, मिडलवेयर सपोर्ट और एक व्यापक एपीआई के साथ एक उच्च-प्रदर्शन और एक्स्टेंसिबल वेब फ्रेमवर्क Revel : एक अंतर्निहित विकास वातावरण, लचीला और स्केलेबल आर्किटेक्चर, और एक सहज एपीआई के साथ एक पूर्ण-विशेषताओं वाला वेब फ्रेमवर्क

: एक अंतर्निहित विकास वातावरण, लचीला और स्केलेबल आर्किटेक्चर, और एक सहज एपीआई के साथ एक पूर्ण-विशेषताओं वाला वेब फ्रेमवर्क Gin : प्रदर्शन, सरलता और लचीलेपन पर एक मजबूत फोकस के साथ एक हल्का वेब फ्रेमवर्क, मिडलवेयर समर्थन और एक अभिव्यंजक API प्रदान करता है

: प्रदर्शन, सरलता और लचीलेपन पर एक मजबूत फोकस के साथ एक हल्का वेब फ्रेमवर्क, मिडलवेयर समर्थन और एक अभिव्यंजक API प्रदान करता है आईरिस : एमवीसी आर्किटेक्चर, सेशन हैंडलिंग और वेबसॉकेट सपोर्ट जैसी प्रभावशाली विशेषताओं से युक्त एक उच्च-प्रदर्शन वेब फ्रेमवर्क

: एमवीसी आर्किटेक्चर, सेशन हैंडलिंग और वेबसॉकेट सपोर्ट जैसी प्रभावशाली विशेषताओं से युक्त एक उच्च-प्रदर्शन वेब फ्रेमवर्क गोरिल्ला : पुन: प्रयोज्य घटकों का एक सूट प्रदान करने वाला एक शक्तिशाली, मॉड्यूलर वेब टूलकिट जिसे उच्च-गुणवत्ता वाले वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है

वेब फ्रेमवर्क का चुनाव काफी हद तक आपकी विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और फ्रेमवर्क के साथ परिचित होने पर निर्भर करता है। कुछ डेवलपर एक न्यूनतम दृष्टिकोण पसंद कर सकते हैं, जिन या गोरिल्ला जैसे ढांचे का चयन कर सकते हैं, जबकि अन्य Revel या Echo जैसे पूर्ण विशेषताओं वाले प्लेटफॉर्म की तलाश कर सकते हैं।

टेम्प्लेट के साथ काम करना

वेब अनुप्रयोगों को अक्सर विभिन्न स्रोतों (जैसे उपयोगकर्ता इनपुट या डेटाबेस) से प्राप्त डेटा के साथ टेम्प्लेट को पॉप्युलेट करके गतिशील सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। गो html/template और text/template पैकेज का उपयोग करके टेम्पलेट्स के साथ काम करने के लिए अंतर्निहित समर्थन प्रदान करता है।

ये पैकेज आपको प्लेसहोल्डर्स वाले टेम्प्लेट को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें रनटाइम के दौरान वास्तविक डेटा से बदल दिया जाता है। यह लचीला और गतिशील वेब पेज बनाना संभव बनाता है जो विभिन्न प्रकार की सामग्री और उपयोगकर्ता इनपुट को पूरा करता है। गो में टेम्प्लेट के साथ काम करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

एक टेम्प्लेट फ़ाइल बनाएँ : एक टेक्स्ट या HTML फ़ाइल परिभाषित करें जिसमें डबल कर्ली ब्रेसिज़ के भीतर प्लेसहोल्डर शामिल हों, जैसे, {{.}} या {{.Title}} । टेम्पलेट फ़ाइल को पार्स करें : *template.Template उदाहरण बनाते हुए, टेम्पलेट फ़ाइल को पार्स करने के लिए template.ParseFiles() फ़ंक्शन का उपयोग करें। टेम्पलेट रेंडर करें : टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए Execute() या ExecuteTemplate() फ़ंक्शंस का उपयोग करें, आउटपुट लिखने के लिए एक io.Writer (जैसे कि एक http.ResponseWriter ) पास करके डेटा के साथ टेम्पलेट के प्लेसहोल्डर्स को पॉप्युलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है।

यहां एक उदाहरण दिया गया है जो दर्शाता है कि गो में टेम्प्लेट के साथ कैसे काम करना है:

package main import ( "html/template" "net/http" ) func main() { http.HandleFunc("/", HomeHandler) http.ListenAndServe(":8080", nil) } func HomeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { data := struct { Title string Content string }{ Title: "Welcome to the home page", Content: "This is a sample Go web application using templates.", } tmpl, err := template.ParseFiles("templates/home.html") if err != nil { http.Error(w, "Error parsing template: "+err.Error(), 500) return } tmpl.Execute(w, data) }

इस उदाहरण में, हम पहले दो क्षेत्रों, Title और Content के साथ एक संरचना को परिभाषित करते हैं, जो हमारे टेम्पलेट में उपयोग किए जाने वाले डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, हम अपने "टेम्पलेट्स/home.html" टेम्पलेट फ़ाइल को पार्स करने के लिए template.ParseFiles() फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं। अंत में, हम टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए Execute() फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं और आउटपुट राइटर के रूप में http.ResponseWriter का उपयोग करके हमारे द्वारा निर्दिष्ट डेटा के साथ प्लेसहोल्डर्स को पॉप्युलेट करते हैं।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

टेम्प्लेट के साथ काम करना आपको आसानी से गतिशील और डेटा-संचालित सामग्री बनाने की अनुमति देकर आपके गो वेब विकास अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। गो के मूल टेम्प्लेट समर्थन के साथ, आप लचीले वेब एप्लिकेशन बना सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की सामग्री, उपयोगकर्ता इनपुट और प्रोजेक्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

AppMaster.io के साथ एकीकरण

AppMaster.io के साथ अपने गो वेब विकास परियोजनाओं को एकीकृत करने से विकास प्रक्रिया सरल हो सकती है और आपके द्वारा अपने अनुप्रयोगों को वितरित करने की गति में काफी तेजी आ सकती है। AppMaster.io एक नो-कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको शक्तिशाली विज़ुअल टूल और सुविधाओं के साथ बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है।

इस खंड में, हम चर्चा करेंगे कि कैसे AppMaster.io को आपके गो वेब विकास परियोजनाओं के भीतर लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

गो के साथ कोड जनरेशन (गोलंग)

AppMaster.io आपको अपने बैकएंड एप्लिकेशन के लिए गो (गोलंग) कोड उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जिससे आप अपने मौजूदा गो वेब विकास परियोजनाओं के साथ मूल रूप से एकीकृत हो सकते हैं। Go के साथ एप्लिकेशन जनरेट करके, AppMaster.io सुनिश्चित करता है कि आपके एप्लिकेशन कुशल, बनाए रखने में आसान और विभिन्न एंटरप्राइज़ और हाईलोड उपयोग मामलों के लिए स्केलेबल हैं।

दृश्य डेटा मॉडल निर्माण

AppMaster.io के साथ, आप नेत्रहीन डेटा मॉडल बना सकते हैं, जो आपके एप्लिकेशन के डेटाबेस स्कीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आपके एप्लिकेशन की डेटा संरचनाओं को डिजाइन करने और लागू करने की प्रक्रिया को सरल करता है, इस प्रकार समग्र विकास प्रक्रिया को गति देता है। दृश्य डेटा मॉडल निर्माण डेवलपर्स के लिए आसान बनाता है, यहां तक ​​​​कि गो में बहुत कम या कोई अनुभव नहीं होने पर, अपने वेब अनुप्रयोगों के डेटा मॉडल को कुशलतापूर्वक डिजाइन और समझना।

बिजनेस प्रोसेस डिजाइन

AppMaster.io एक व्यवसाय प्रक्रिया (BP) डिज़ाइनर प्रदान करता है जो आपको अपने अनुप्रयोगों के व्यावसायिक तर्क को नेत्रहीन रूप से बनाने की अनुमति देता है। BP डिज़ाइनर का उपयोग करके, आप अपने एप्लिकेशन लॉजिक के प्रवाह को डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ ही परिभाषित कर सकते हैं कि आपका एप्लिकेशन अंतर्निहित डेटा मॉडल और बाहरी सेवाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। एप्लिकेशन लॉजिक डिज़ाइन के लिए यह दृश्य दृष्टिकोण विकास को सरल करता है और बनाए रखने योग्य कोड सुनिश्चित करता है जो सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करता है।

REST API और WebSocket समापन बिंदु

AppMaster.io के साथ, आपके गो बैकएंड एप्लिकेशन के लिए REST API और WebSocket endpoints बनाना सरल हो जाता है। आप गो का उपयोग करके endpoints नेत्रहीन रूप से परिभाषित कर सकते हैं, उनकी संरचना को डिजाइन कर सकते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए जल्दी से कोड तैयार कर सकते हैं। एपीआई डिजाइन के लिए यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण आपके वेब अनुप्रयोगों के लिए इष्टतम प्रदर्शन, सुरक्षा और मापनीयता सुनिश्चित करता है।

अनुकूलन परिनियोजन विकल्प

AppMaster.io आपके गो वेब एप्लिकेशन के लिए परिनियोजन विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें बाइनरी फ़ाइलों या स्रोत कोड के साथ ऑन-प्रिमाइसेस परिनियोजन शामिल है। यह लचीलापन आपको अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम परिनियोजन विकल्प चुनने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म परिनियोजन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डेटाबेस स्कीमा माइग्रेशन स्क्रिप्ट और स्वैगर (ओपनएपीआई) प्रलेखन का स्वत: निर्माण भी प्रदान करता है।

अपने गो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में AppMaster.io को शामिल करने से आप आसानी से उच्च-गुणवत्ता, स्केलेबल और रखरखाव योग्य एप्लिकेशन वितरित करने के लिए शक्तिशाली no-code सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। AppMaster.io के साथ एकीकरण करके, आप अपनी विकास प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं, तकनीकी ऋण कम कर सकते हैं, और गो प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके नवीन वेब एप्लिकेशन वितरित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।