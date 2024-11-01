Visual Basic Programlamadan No-Code'a Geçiş: Önemli Hususlar

Visual Basic'e Giriş ve Tarihsel Önemi

Programlama dillerinin ve platformlarının evrimini tartışırken, Visual Basic yazılım geliştirme tarihinde özellikle önemli bir yere sahiptir. 1991 yılında Microsoft tarafından geliştirilen Visual Basic, geliştiricilerin Windows işletim sistemi için grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) içeren uygulamalar oluşturmasını sağlayan, öğrenmesi kolay bir dil olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu dil, bir nesil geliştirici için temel bir dil haline gelerek, basitlik ve uygulamaları hızla tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için güçlü bir yeteneğin birleşimini sunmuştur.

Visual Basic (VB), geliştiricilerin bir uygulamanın kullanıcı arayüzünü görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyan sürükle ve bırak işlevselliğini sağlama yöntemiyle devrim niteliğindeydi. Bu, o dönemde hakim olan C ve C++ gibi kod merkezli programlama yaklaşımlarından bir sapmaydı; bu yaklaşımlar geliştiricilerin hem mantığı hem de GUI'yi manuel olarak kodlamasını gerektiriyordu. VB ile geliştiriciler, değişikliklerin son kullanıcılara nasıl görünebileceğini gerçek zamanlı olarak görerek grafiksel öğelerle sezgisel olarak deneyler yapabiliyordu; bu özellik tasarım sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyordu.

Dil, geliştiricilerin uygulamaların fare tıklamaları veya klavye girişleri gibi farklı kullanıcı eylemlerine nasıl yanıt vereceğini tanımlayabildiği olay odaklı programlamayı destekliyordu. VB'nin bu yönü, teknolojinin kullanıcı deneyimine daha fazla vurgu yapacak şekilde gelişmesiyle birlikte temel bir özellik haline gelen etkileşimli uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırdı.

1990'larda ve 2000'lerin başında birçok işletme için Visual Basic, iş uygulamaları geliştirmek için başvurulan çözümdü. Veritabanları ve diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon yetenekleri nedeniyle özellikle veri odaklı uygulamalar ve prototipler geliştirmek için popülerdi. Kullanım kolaylığı, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirdi ve daha fazla insanın köklü programlama uzmanlığı olmasa bile yazılım oluşturmasını sağladı.

Visual Basic for Applications (VBA) varyantıyla dil, komut dosyası alanına genişledi ve Microsoft Office uygulamalarında otomasyon ve özelleştirmeyi mümkün kıldı. Bu çok yönlülük, işletmelerin otomasyon yoluyla üretkenliği artırmaya çalıştığı çok sayıda sektörde VB'nin benimsenmesini daha da güçlendirdi.

Önemliliğine ve yeteneklerine rağmen, kaçınılmaz sınırlamalar vardı. Dil, ağırlıklı olarak Windows platformuyla sınırlıydı ve platformlar arası geliştirme fırsatlarını sınırladı. Dahası, yazılım mimarisi internete ve daha çeşitli ekosistemlere doğru kaydıkça, Visual Basic yaşlanma belirtileri göstermeye ve modern geliştirme taleplerini karşılamada yetersiz kalmaya başladı.

Bununla birlikte, Visual Basic'in etkisi devam ediyor ve daha sezgisel ve erişilebilir geliştirme ortamlarına giden yolu aydınlatıyor. Bugün gördüğümüz düşük kodlu ve kodsuz platformların öncüsü olarak hizmet etti ve bu yeni platformların yararlanmaya ve genişletmeye devam ettiği görsel kullanıcı arayüzü tasarımı ve sürükle ve bırak işlevselliği gibi temel kavramları ortaya koydu. Bu şekilde, Visual Basic yalnızca zamanının bir ürünü olarak değil, aynı zamanda yazılım geliştirme metodolojilerindeki gelecekteki ilerlemeler için bir temel olarak görülebilir.

Kodsuz Platformların Yükselişi

Kodsuz platformlar, uygulamaların geliştirilme ve dağıtılma biçimini dönüştürerek devrim niteliğinde bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak, yazılım geliştirme, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturmak için programlama dilleri ve teknik uzmanlık konusunda derin bir anlayış gerektirmiştir. Bu, genellikle yenilikçi fikirleri olan ancak bunları hayata geçirme becerilerine sahip olmayan teknik olmayan paydaşlar için bir engel teşkil etmiştir. Ancak, kodsuz platformların tanıtılması, geliştirme sürecini demokratikleştirmiş ve daha geniş bir yelpazedeki bireyin yazılım çözümleri oluşturmaya katılmasını sağlamıştır.

Kodsuz platformların özünde, görsel araçlar ve sezgisel arayüzler aracılığıyla karmaşık programlama görevlerini soyutlama ve basitleştirme yeteneği yer almaktadır. Bu platformlar, kullanıcıların kapsamlı kod yazmak yerine grafiksel öğeleri işleyerek uygulamalar tasarlamalarına olanak tanır. Sonuç olarak, geliştirme süreleri önemli ölçüde azalır ve hızlı prototipleme ve daha hızlı dağıtım döngülerine olanak tanır.

Kodsuz platformların büyümesi birkaç temel faktör tarafından yönlendirilir. İlk olarak, sektörler genelinde dijital dönüşüm talebi, hızlı ve etkili çözümlere olan ihtiyacı artırdı. İşletmeler, geleneksel olarak özel yazılım oluşturma ile ilişkilendirilen uzun geliştirme zaman çizelgelerini karşılayamaz. Kodsuz platformlar, değişen iş ortamlarına hızlı adaptasyonlar sağlayan çevik bir alternatif sunar.

Ayrıca, yazılım geliştirmedeki küresel yetenek kıtlığı, kodsuz çözümlerin benimsenmesini daha da hızlandırır. Kıt geliştirici kaynaklarıyla boğuşan kuruluşlar, bu platformların geliştirme iş yükünün bir kısmını teknoloji meraklısı iş kullanıcılarına, genellikle "vatandaş geliştiriciler" olarak bilinenlere devretme becerisinde rahatlama buluyor. Bu tür araçların yükselişi, BT profesyonelleri ve operasyonel gereksinimlere aşina olan iş paydaşları arasında iş birliğini sağlayarak ekiplerin mevcut kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor.

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Kodsuz platformların yükselişi, dijital ekosistemler aracılığıyla inovasyonu mümkün kılma eğilimiyle de örtüşüyor. Uygulama geliştirme alanındaki giriş engellerini düşürerek, bu platformlar bir deney ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturur. Ekipler, fikirleri gerçek zamanlı olarak test edip iyileştirerek hızlı bir şekilde yineleme yapabilir ve bu da yenilik yapma ve rekabetçi kalma becerilerini artırır.

Ancak, herhangi bir teknolojik gelişmede olduğu gibi, kodsuz platformların benimsenmesi kendi zorluklarını ve değerlendirmelerini beraberinde getirir. Kuruluşlar, bu araçların mevcut BT ekosistemlerine nasıl entegre olduğunu dikkatlice değerlendirmeli, veri güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamalı ve kullanıcılara bu tür platformların faydalarını en üst düzeye çıkarmak için uygun eğitim sağlamalıdır.

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Özetle, kodsuz platformların ortaya çıkışı, yazılım geliştirmede bir paradigma değişimini temsil eder. Çeşitli kullanıcı gruplarının uygulama oluşturmaya katılmasını sağlayarak, dijital dönüşümü hızlandırır ve sektörler genelinde yeniliği teşvik ederler. Kodsuz'un yükselişiyle, kuruluşlar daha çevik ve duyarlı geliştirme süreçlerine ulaşabilir ve sonuçta giderek dijitalleşen bir dünyada büyüme ve başarıyı sağlayabilirler.

Visual Basic'ten Geçişte Önemli Hususlar

Visual Basic'ten kodsuz bir platforma geçiş, uygulama geliştirme sürecinizi modernize etmek için stratejik bir adımdır. Azaltılmış geliştirme süresi ve maliyetleri gibi avantajlar vaat ediyor, ancak sorunsuz bir geçişi garantilemek için dikkate alınması gereken önemli hususlar var.

1. Platform Değerlendirmesi

İlk kritik adım, potansiyel kodsuz platformları değerlendirmektir. Düşündüğünüz platformların proje gereksinimlerinizle uyumlu yetenekler sunduğundan emin olun. Kullanıcı arayüzü tasarımı, veri modelleme, API entegrasyonu ve iş mantığı geliştirme gibi özellikleri arayın.

2. Entegrasyon Desteği

Bir diğer önemli faktör de platformun mevcut sistemler ve teknolojilerle entegre olma yeteneğidir. Platformun API'ler, webhooks ve diğer entegrasyon seçeneklerine olan desteğini değerlendirin. Bu, Visual Basic'ten geçişinizin mevcut iş akışlarında veya veri değişim süreçlerinde kesintilere yol açmamasını sağlamak için çok önemlidir.

3. Veri Göçü

Veri, her uygulamanın merkezinde yer alır. kodsuz platformun veri işleme yeteneklerini değerlendirerek veri göçünü planlayın. Minimum kayıp veya tutarsızlıkla sorunsuz göçü sağlamak önemlidir. Visual Basic uygulamalarınızdaki veri yapılarının karmaşıklığına bağlı olarak özel araçlara veya özel betiklere ihtiyaç duyabilirsiniz.

4. Öğrenme Eğrisi

Yeni teknolojiye uyum sağlamak her zaman bir öğrenme eğrisi içerir. Kodsuz platformlar genellikle daha erişilebilir olsa da, eğitime zaman ayırmak ve yeni ortama alışmak gerekir. Bazı ekip üyelerinin, modern geliştirme tekniklerine aşinalıklarına bağlı olarak diğerlerinden daha fazla desteğe ihtiyacı olabilir.

5. Maliyet Değerlendirmesi

Kodsuz platformlar çeşitli fiyatlandırma modelleri sunar. Abonelik ücretleri, ek kaynak tahsisi ve potansiyel eğitim maliyetleri açısından geçişin maliyet etkilerini değerlendirin. Bunları Visual Basic uygulamalarının bakımı ve güncellenmesinin devam eden giderleriyle karşılaştırmak hayati önem taşır.

6. Güvenlik ve Uyumluluk

kodsuz platform, Visual Basic ile uyduğunuz standartlarla eşleşen veya bunları aşan güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamalıdır. Yerleşik güvenlik özelliklerini kontrol edin ve platformun veri koruma ve gizlilik protokollerini değerlendirin.

7. Esneklik ve Ölçeklenebilirlik

Seçtiğiniz kodsuz platform, değişen gereksinimleri karşılayacak kadar esnek ve gelecekteki büyümeyi destekleyecek kadar ölçeklenebilir olmalıdır. Platformda oluşturulan uygulamaları güncelleme veya genişletme kolaylığı gibi yönleri değerlendirin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, kuruluşlar Visual Basic'ten kodsuz bir ortama başarılı bir şekilde geçiş yapabilirler. Bilinçli kararlar almak, olası zorlukları azaltırken kodsuz teknolojilerin tüm potansiyelinden yararlanmaya yardımcı olur.

Kodsuz Platformlara Geçmenin Avantajları

Visual Basic gibi geleneksel kodlamadan kodsuz platformlara geçiş, kuruluşların uygulamaları geliştirme ve dağıtma biçimini dönüştürebilecek çeşitli çekici avantajlar sunar. Bu avantajlar, özellikle operasyonlarında daha fazla çeviklik ve yenilik hedefleyen çeşitli büyüklük ve sektörlerdeki işletmelere hitap eden geniş bir avantaj yelpazesini kapsar.

1. Hızlandırılmış Geliştirme Süresi

kodsuz platformların birincil avantajı, geliştirme süresinde önemli bir azalmadır. Kapsamlı kodlama uzmanlığı ve zaman alıcı süreçler gerektiren geleneksel programlamanın aksine, kodsuz platformlar geliştiricilerin çok daha hızlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Geliştiriciler, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve görsel arayüzlerden, sürükle ve bırak işlevlerinden ve otomatik süreçlerden yararlanarak uygulamaları hızla bir araya getirebilir, pazara sunma süresini kısaltabilir ve kuruluşların hızla değişen teknolojik taleplere ayak uydurmasını sağlayabilir.

2. Maliyet Verimliliği

Kodsuz platformlar önemli ölçüde geliştirme maliyetlerini azaltır. Geleneksel geliştirme süreci, genellikle pahalı olabilen yetenekli geliştiricilerin işe alınmasını içerir. Kodsuz bir yaklaşıma geçerek, işletmeler kapsamlı kodlama bilgisine sahip olmayan çalışanların geliştirme sürecine katılmasını sağlayarak bu maliyetleri en aza indirebilir. Uygulama geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, genellikle önemli maliyet tasarrufları ve daha fazla ekip üyesinin inovasyon çabalarına katkıda bulunabileceği daha kapsayıcı bir ortamla sonuçlanır.

3. Gelişmiş Erişilebilirlik

Kodsuz platformlar yazılım geliştirmeyi daha geniş bir kitleye açar. Çok az veya hiç teknik bilgisi olmayan kişiler uygulama oluşturmaya katılabilir ve yazılım oluşturma sürecini etkili bir şekilde demokratikleştirebilir. Bu düzeydeki erişilebilirlik, iş kullanıcılarının ve vatandaş geliştiricilerin BT departmanlarını beklemeden fikirlerini hayata geçirmelerini sağlar. Sonuç olarak, kuruluşlar iş birliğinde artış ve çeşitli ekipler tarafından yönetilen dijital dönüşüm girişimlerinde artış yaşarlar.

4. Daha Fazla Esneklik ve Çeviklik

Kodsuz çözümler gelişmiş esneklik ve uyarlanabilirlik sunar. Kuruluşlar, kullanıcı geri bildirimlerine veya değişen pazar taleplerine yanıt olarak uygulamaları hızla değiştirebilir ve yineleyebilir. Bu çeviklik, günümüzün hızlı tempolu iş ortamında giderek daha da önemli hale geliyor ve şirketlerin teknik kısıtlamalar tarafından engellenmeden stratejilerini ve tekliflerini etkili bir şekilde değiştirmelerine olanak tanıyor. Sonuç olarak, firmalar rekabet üstünlüğünü koruyabilir ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilir.

5. Basitleştirilmiş Bakım ve Tekrarlama

Geleneksel kodlama ortamlarında uygulamaları sürdürmek ve güncellemek genellikle önemli çaba ve kaynak gerektirir. Tersine, kodsuz platformlar, sezgisel arayüzler ve otomatik güncellemeler sağlayarak bu süreçleri basitleştirir. Değişiklikler minimum kesintiyle gerçekleştirilebilir ve kapsamlı yeniden dağıtım süreçleri gerektirmez, böylece uygulamaların güncel kalması ve iş hedefleriyle uyumlu olması sağlanır.

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6. Artan Yenilik ve Deney

kodsuz platformlar, uygulama geliştirmede hem zaman hem de kaynak engellerini önemli ölçüde azalttığından, yeniliğe ve deneye elverişli bir ortam yaratır. Ekipler fikirleri hızla prototipleyebilir ve test edebilir, yaratıcılık ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik edebilir. Bu ortam yalnızca başarılı stratejileri daha hızlı belirlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hesaplanmış teknolojik ilerlemeleri benimsemekle ilişkili riskleri de azaltır.

7. Ölçeklenebilirlik

Modern kodsuz platformlar, işletmelerin küçük başlayıp büyüdükçe uygulamalarını ölçeklendirmelerini mümkün kılan ölçeklenebilirlik düşünülerek oluşturulmuştur. Bu tür platformlar, performanstan veya kullanıcı deneyiminden ödün vermeden büyük ölçekli işlemleri idare edebilen ve artan kullanıcı talebini karşılayabilen kurumsal düzeyde uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır.

Kuruluşlar, kodsuz platformları benimseyerek, çağdaş iş zorluklarının karmaşıklıklarında gezinmek, büyümeyi, verimliliği ve yeniliği yönlendirmek için teknolojiden yararlanmak üzere iyi bir konuma gelirler. Kodsuz yalnızca bir trend değil, yazılım geliştirmeye yönelik daha dinamik, verimli ve kapsayıcı yaklaşımlara doğru önemli bir değişimdir.

Potansiyel Zorluklar ve Bunların Üstesinden Nasıl Gelinir

Herhangi bir önemli teknoloji geçişinde olduğu gibi, Visual Basic programlama'dan kodsuz bir platforma geçiş, geliştiricilerin ve kuruluşların karşılaşabileceği belirli zorlukları içerir. Bu olası engelleri anlamak, başarılı bir geçişe hazırlanmak için çok önemlidir. Neyse ki, bu zorlukların her birinin üstesinden gelmek ve sorunsuz bir geçiş elde etmek için etkili stratejiler vardır.

1. Veri Geçişi ve Entegrasyonu

Visual Basic'ten kodsuz bir ortama geçiş yaparken karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, mevcut verileri verimli bir şekilde geçirmektir. Kayıtları bir sistemden diğerine aktarırken veri bütünlüğünü korumak karmaşık olabilir. Ayrıca, mevcut VB uygulamalarının yeni kodsuz platformla entegre edilmesi, iş süreçlerinde sürekliliği sağlamak için önemlidir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için şunları yapmanız önerilir:

Kapsamlı veri denetimleri gerçekleştirin: Mevcut veri yapılarını belirleyin ve değerlendirin ve bunların yeni sisteme nasıl uyduğunu anlayın.

Mevcut veri yapılarını belirleyin ve değerlendirin ve bunların yeni sisteme nasıl uyduğunu anlayın. Veri Göçü Araçlarını Kullanın: Göç sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek ve minimum veri kaybı veya bozulmasını sağlayacak otomatik araçları ve hizmetleri keşfedin.

Göç sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek ve minimum veri kaybı veya bozulmasını sağlayacak otomatik araçları ve hizmetleri keşfedin. Platform Uzmanlarıyla İletişime Geçin: Entegrasyon süreci boyunca değerli içgörüler ve destek sağlayabilen kodsuz platform uzmanlarıyla iş birliği yapın.

2. Yeni Geliştirme Paradigmalarına Uyum Sağlama

Geleneksel programlamaya alışık olan geliştiriciler, kodsuz platformların görsel ve bildirimsel yapısına uyum sağlamayı zor bulabilirler. Geçiş, geleneksel kodlama uygulamalarına güvenmeden uygulama mantığını tasarlama ve yönetme konusunda yeni yollara uyum sağlamayı gerektirir.

Bu geçişi kolaylaştırmak için şunları göz önünde bulundurun:

Kapsamlı Eğitim ve Öğrenme: Geliştiricilerin yeni araçlar ve metodolojilerle tanışmalarına yardımcı olmak için ayrıntılı eğitim oturumları ve öğrenme kaynaklarına erişim sunun.

Geliştiricilerin yeni araçlar ve metodolojilerle tanışmalarına yardımcı olmak için ayrıntılı eğitim oturumları ve öğrenme kaynaklarına erişim sunun. Adım Adım Oluşturma: Ölçeklendirmeden önce kodsuz platformunu kullanma konusunda aşinalık ve güven oluşturmak için daha küçük projelerle başlamayı teşvik edin.

3. Güvenlik Endişelerini Giderme

Güvenlik, herhangi bir yeni teknolojiyi benimserken genellikle birincil endişe kaynağıdır. no-code platformunun uygulamaları ve verileri korumak için sağlam güvenlik önlemleri sağladığından emin olmak çok önemlidir.

Şunları yaparak güvenlik endişelerini azaltın:

Platform Güvenlik Özelliklerini Değerlendirme: no-code platformu tarafından uygulanan güvenlik protokollerini ve uyumluluk standartlarını dikkatlice değerlendirin.

platformu tarafından uygulanan güvenlik protokollerini ve uyumluluk standartlarını dikkatlice değerlendirin. Ek Güvenlik Katmanlarını Uygulama: Şifreleme, erişim kontrolleri ve düzenli güvenlik denetimleri gibi ek güvenlik önlemlerini kullanın.

4. Uzun Vadeli Destek ve Ölçeklenebilirliğin Sağlanması

Tutarlı desteğin kullanılabilirliği ve iş ihtiyaçları geliştikçe uygulamaları ölçeklendirme yeteneği, kodsuz bir platforma geçişin başarısını belirlemede önemli faktörlerdir.

Bu faktörleri ele almak için:

Güvenilir Tedarikçilerle İş Ortaklığı Kurun: Mükemmel destek ve müşterilerin uygulamaları sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olma geçmişiyle bilinen kodsuz platform sağlayıcılarını seçin.

Mükemmel destek ve müşterilerin uygulamaları sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olma geçmişiyle bilinen platform sağlayıcılarını seçin. Gelecekteki Büyümeyi Göz Önünde Bulundurun: Gelecekteki büyüme taleplerini karşılamak için mimariyi ve kaynak tahsisini ölçeklenebilirliği göz önünde bulundurarak planlayın.

Bu zorlukları proaktif bir şekilde ele alarak ve stratejik çözümlerden yararlanarak, kuruluşlar Visual Basic'ten kodsuz platformlara geçişi etkili bir şekilde yönetebilir. Bu yaklaşımı benimsemek yalnızca geçişi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda uygulama geliştirmede gelişmiş verimlilik ve inovasyonun önünü açar.

Sonuç: Uygulama Geliştirmenin Geleceğini Kucaklamak

Teknik manzara evrimleştikçe, Visual Basic gibi geleneksel programlama dillerinden yenilikçi kodsuz platformlara geçiş, uygulama geliştirme stratejilerinde önemli bir değişimi işaret ediyor. Bu uyarlanabilirlik, yalnızca geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojiyi demokratikleştirerek hem profesyonel geliştiricilere hem de artık kapsamlı yazılım çözümlerinin oluşturulmasına katkıda bulunabilen vatandaş geliştiricilere erişim sağlıyor.

Kodsuz platformlar, benzersiz esneklik ve hızlı prototipleme yetenekleri sunarak geliştirme paradigmalarını yeniden tanımladı. Kullanıcıların karmaşık web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını sağlayan görsel araçlarla bu platformlar geleneksel engelleri ortadan kaldırır ve yaratıcılığı ve sürekli yeniliği teşvik eden iş birliğine dayalı bir ortam yaratır.

Ölçeklenebilirlik ve mevcut teknolojilerle sorunsuz entegrasyon potansiyeli, kodsuz çözümlerin her ölçekteki işletmede etkili bir şekilde dağıtılabilmesini sağlar. İşletmeler, piyasaya hazır uygulamaları hızla sunarak rekabetçi kalmayı hedefledikçe, kodsuz geliştirmeye yönelik eğilim ivme kazanmaya devam ediyor ve teknoloji yaratımının etkili olduğu kadar sezgisel olduğu bir gelecek vaat ediyor.

Sonuç olarak, işletmeler kodsuz platformları benimseyerek yalnızca operasyonel çevikliklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojik yeteneklerini de geleceğe hazır hale getiriyor. Dediği gibi, "tek sabit şey değişimdir" ve teknoloji alanında bu değişim, kodsuz geliştirmenin dönüştürücü potansiyeliyle destekleniyor.