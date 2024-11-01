الانتقال من برمجة Visual Basic إلى البرمجة بدون أكواد: اعتبارات أساسية

مقدمة إلى Visual Basic وأهميتها التاريخية

عند مناقشة تطور لغات البرمجة والمنصات، تحتل لغة Visual Basic مكانة مهمة بشكل خاص في تاريخ تطوير البرمجيات. طورت شركة Microsoft لغة Visual Basic في عام 1991، وصُممت لتكون لغة سهلة التعلم تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات بواجهة مستخدم رسومية (GUI) لنظام التشغيل Windows. أصبحت هذه اللغة أساسية لجيل من المطورين، حيث تقدم مزيجًا من البساطة والقدرة القوية على تصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها بسرعة.

كانت لغة Visual Basic (VB) ثورية في طريقتها في توفير وظيفة السحب والإفلات، والتي سمحت للمطورين بإنشاء واجهة مستخدم للتطبيق بصريًا. كان هذا بمثابة انحراف عن أساليب البرمجة المرتكزة على الكود والتي كانت مهيمنة في ذلك الوقت، مثل C وC++، والتي تطلبت من المطورين كتابة كل من المنطق وواجهة المستخدم الرسومية يدويًا. باستخدام VB، يمكن للمطورين تجربة العناصر الرسومية بشكل حدسي، ورؤية كيف قد تظهر التغييرات للمستخدمين النهائيين في الوقت الفعلي، وهي ميزة تبسط عملية التصميم بشكل فعال. تدعم اللغة البرمجة القائمة على الأحداث، حيث يمكن للمطورين تحديد كيفية استجابة التطبيقات لإجراءات المستخدم المختلفة، مثل نقرات الماوس أو مدخلات لوحة المفاتيح. سهّل هذا الجانب من VB إنشاء تطبيقات تفاعلية، والتي أصبحت ميزة أساسية مع تطور التكنولوجيا لوضع تركيز أكبر على تجربة المستخدم. بالنسبة للعديد من الشركات في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان Visual Basic هو الحل المفضل لتطوير تطبيقات الأعمال. كان شائعًا بشكل خاص لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية القائمة على البيانات نظرًا لقدراته على التكامل مع قواعد البيانات وتطبيقات Microsoft Office الأخرى. لقد أدى سهولة استخدامها إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات، مما مكن المزيد من الأشخاص من إنشاء برامج حتى لو لم يكن لديهم خبرة برمجية متجذرة.

مع متغير Visual Basic for Applications (VBA)، توسعت اللغة إلى عالم البرمجة النصية، مما مكن من الأتمتة والتخصيص عبر تطبيقات Microsoft Office. عزز هذا التنوع من تبني VB عبر مجموعة كبيرة من الصناعات حيث سعت الشركات إلى تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة.

على الرغم من بروزها وقدراتها، كانت هناك قيود لا مفر منها. كانت اللغة محصورة بشكل أساسي في منصة Windows، مما حد من فرص التطوير عبر الأنظمة الأساسية. وعلاوة على ذلك، مع تحول بنية البرمجيات نحو الإنترنت والنظم البيئية الأكثر تنوعًا، بدأت Visual Basic في إظهار علامات التقدم في السن وعدم الكفاءة في تلبية متطلبات التطوير الحديثة.

ومع ذلك، لا يزال تأثير Visual Basic قائمًا، مما ينير الطريق لبيئات تطوير أكثر سهولة في الوصول إليها. لقد كانت بمثابة مقدمة لمنصات المنخفضة التعليمات البرمجية والخالية من التعليمات البرمجية التي نراها اليوم، حيث وضعت مفاهيم أساسية مثل تصميم واجهة المستخدم المرئية ووظيفة السحب والإفلات التي تستمر هذه المنصات الأحدث في الاستفادة منها والتوسع فيها. وبهذه الطريقة، يمكن اعتبار Visual Basic ليس فقط منتجًا لعصره ولكن أيضًا كأساس للتقدم المستقبلي في منهجيات تطوير البرمجيات.

صعود منصات الخالية من التعليمات البرمجية

برزت منصات عدم الترميز كقوة ثورية، حيث غيرت طريقة تطوير التطبيقات ونشرها. تاريخيًا، كان تطوير البرمجيات يتطلب فهمًا عميقًا للغات البرمجة والخبرة الفنية لصياغة التطبيقات التي تلبي احتياجات العمل المحددة. غالبًا ما شكل هذا حاجزًا أمام أصحاب المصلحة غير الفنيين الذين لديهم أفكار مبتكرة لكنهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع. ومع ذلك، أدى تقديم منصات عدم الترميز إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير، مما مكن مجموعة أوسع من الأفراد من المشاركة في بناء حلول البرمجيات.

في صميم منصات عدم الترميز القدرة على تجريد وتبسيط مهام البرمجة المعقدة من خلال أدوات مرئية وواجهات بديهية. تمكن هذه المنصات المستخدمين من تصميم التطبيقات من خلال معالجة العناصر الرسومية بدلاً من كتابة تعليمات برمجية مكثفة. نتيجة لذلك، يتم تقليل أوقات التطوير بشكل كبير، مما يسمح بإنشاء نماذج أولية سريعة ودورات نشر أسرع.

يرجع نمو منصات عدم الترميز إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، أدى الطلب على التحول الرقمي عبر القطاعات إلى تضخيم الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة. لا تستطيع الشركات تحمل الجداول الزمنية الطويلة للتطوير المرتبطة تقليديًا بإنشاء برامج مخصصة. توفر منصات No-code بديلاً مرنًا، يستوعب التكيف السريع مع بيئات العمل المتغيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن النقص العالمي في المواهب في تطوير البرمجيات يعمل على تسريع تبني حلول No-code. تجد المنظمات التي تكافح مع موارد المطورين النادرة راحة في قدرة هذه المنصات على تفريغ بعض عبء العمل التنموي لمستخدمي الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والمعروفين غالبًا باسم "المطورين المواطنين". إن ظهور مثل هذه الأدوات يمكّن الفرق من تعظيم مواردها الحالية من خلال تمكين التعاون بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة في الأعمال الذين هم على دراية وثيقة بالمتطلبات التشغيلية.

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لتوضيح إمكانات حلول No-code، ضع في اعتبارك القدرات التي توفرها منصات مثل AppMaster. إنه يوفر مجموعة شاملة من الأدوات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال وواجهات مستخدم دون عناء. على سبيل المثال، يتيح مصمم العمليات التجارية المرئي للمستخدمين إنشاء تدفقات عمل معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية، مما يبسط تطوير العمليات الخلفية المعقدة. لا يؤدي هذا إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل يعزز الإنتاجية بشكل كبير أيضًا.

يتماشى ظهور المنصات التي لا تتطلب تعليمات برمجية أيضًا مع الاتجاه نحو تمكين الابتكار من خلال النظم البيئية الرقمية. من خلال خفض حواجز الدخول في تطوير التطبيقات، تعزز هذه المنصات ثقافة التجريب والتحسين المستمر. يمكن للفرق التكرار بسرعة واختبار الأفكار وتحسينها في الوقت الفعلي، مما يعزز قدرتها على الابتكار والبقاء في المنافسة. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي تقدم تكنولوجي، فإن اعتماد منصات بدون تعليمات برمجية يجلب مجموعة من التحديات والاعتبارات الخاصة به. يجب على المنظمات تقييم كيفية تكامل هذه الأدوات بعناية داخل أنظمتها البيئية الحالية لتكنولوجيا المعلومات، وضمان أمان البيانات والامتثال، وتوفير التدريب المناسب للمستخدمين لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصات. باختصار، يمثل ظهور منصات بدون تعليمات برمجية تحولًا نموذجيًا في تطوير البرمجيات. من خلال تمكين مجموعة متنوعة من المستخدمين للمشاركة في إنشاء التطبيقات، فإنهم يسرعون التحول الرقمي ويعززون الابتكار عبر الصناعات. مع ظهور البرمجة بدون أكواد، يمكن للمؤسسات تحقيق عمليات تطوير أكثر مرونة واستجابة، مما يؤدي في النهاية إلى دفع النمو والنجاح في عالم رقمي متزايد.

اعتبارات رئيسية عند الانتقال من Visual Basic

يعد الانتقال من Visual Basic إلى منصة بدون أكواد خطوة استراتيجية لتحديث عملية تطوير التطبيقات. ويعد ذلك بفوائد مثل تقليل وقت التطوير والتكاليف، ولكن هناك جوانب رئيسية يجب مراعاتها لضمان انتقال سلس.

1. تقييم المنصة

الخطوة الأولى الحاسمة هي تقييم المنصات المحتملة بدون أكواد. تأكد من أن المنصات التي تفكر فيها توفر إمكانيات تتوافق مع متطلبات مشروعك. ابحث عن ميزات مثل تصميم واجهة المستخدم ونمذجة البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وتطوير منطق الأعمال. 2. دعم التكامل هناك عامل مهم آخر وهو قدرة المنصة على التكامل مع الأنظمة والتقنيات الحالية. قم بتقييم دعم المنصة لواجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب وخيارات التكامل الأخرى. هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تسبب انتقالك من Visual Basic في حدوث انقطاعات في سير العمل الحالي أو عمليات تبادل البيانات.

3. نقل البيانات

البيانات هي جوهر أي تطبيق. خطط لنقل البيانات من خلال تقييم قدرات التعامل مع البيانات في منصة no-code. من الضروري ضمان انتقال سلس مع الحد الأدنى من الخسارة أو التناقضات. قد تحتاج إلى أدوات متخصصة أو نصوص مخصصة حسب تعقيد هياكل البيانات في تطبيقات Visual Basic.

4. منحنى التعلم

يتضمن التكيف مع التكنولوجيا الجديدة دائمًا منحنى تعلم. في حين أن منصات no-code أكثر سهولة في الوصول إليها بشكل عام، فإن استثمار الوقت في التدريب والتعرف على البيئة الجديدة أمر ضروري. قد يحتاج بعض أعضاء الفريق إلى مزيد من الدعم من غيرهم اعتمادًا على إلمامهم بتقنيات التطوير الحديثة.

5. تقييم التكلفة

تقدم منصات No-code نماذج تسعير مختلفة. قم بتقييم الآثار المترتبة على التكلفة المترتبة على التحول من حيث رسوم الاشتراك وتخصيص الموارد الإضافية وتكاليف التدريب المحتملة. من المهم مقارنة هذه بالنفقات المستمرة لصيانة وتحديث تطبيقات Visual Basic.

6. الأمان والامتثال

يجب أن تلبي منصة No-code معايير الأمان والامتثال التي تتطابق أو تتجاوز تلك التي التزمت بها مع Visual Basic. تحقق من ميزات الأمان المضمنة وقم بتقييم بروتوكولات المنصة لحماية البيانات والخصوصية.

7. المرونة وقابلية التوسعة

يجب أن تكون منصة بدون أكواد التي اخترتها مرنة بما يكفي لاستيعاب المتطلبات المتغيرة وقابلة للتوسع لدعم النمو المستقبلي. قم بتقييم جوانب مثل سهولة تحديث أو توسيع التطبيقات المبنية على المنصة.

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من خلال مراعاة هذه العوامل، يمكن للمؤسسات الانتقال بنجاح من بيئة Visual Basic إلى بيئة بدون أكواد. يساعد اتخاذ القرارات المستنيرة في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتقنيات بدون أكواد مع التخفيف من التحديات المحتملة.

فوائد الانتقال إلى منصات بدون أكواد

يقدم الانتقال من الترميز التقليدي، مثل Visual Basic، إلى منصات بدون ترميز العديد من الفوائد المقنعة التي يمكن أن تحول كيفية تطوير المؤسسات للتطبيقات ونشرها. تشمل هذه الفوائد مجموعة واسعة من المزايا التي تلبي احتياجات الشركات ذات الأحجام والصناعات المختلفة، وخاصة تلك التي تهدف إلى مزيد من المرونة والابتكار في عملياتها.

1. وقت تطوير أسرع

الفائدة الأساسية لمنصات بدون ترميز هي التخفيض الكبير في وقت التطوير. على عكس البرمجة التقليدية، التي تتطلب خبرة ترميز واسعة وعمليات تستغرق وقتًا طويلاً، تسمح منصات بدون ترميز للمطورين بإنشاء التطبيقات بشكل أسرع كثيرًا. من خلال الاستفادة من المكونات المعدة مسبقًا والواجهات المرئية ووظائف السحب والإفلات والعمليات الآلية، يمكن للمطورين تجميع التطبيقات بسرعة، مما يقلل من الوقت المستغرق لطرحها في السوق ويمكّن المؤسسات من مواكبة المتطلبات التكنولوجية المتغيرة بسرعة. 2. كفاءة التكلفة: تقلل المنصات التي لا تتطلب كتابة أكواد بشكل كبير من تكاليف التطوير. تتضمن عملية التطوير التقليدية توظيف مطورين مهرة، وهو ما قد يكون مكلفًا في كثير من الأحيان. من خلال الانتقال إلى نهج لا يتطلب كتابة أكواد، يمكن للشركات تقليل هذه التكاليف من خلال تمكين الموظفين الذين لا يتمتعون بمعرفة برمجية واسعة للمشاركة في عملية التطوير. غالبًا ما تؤدي هذه الديمقراطية في تطوير التطبيقات إلى توفير كبير في التكاليف وبيئة أكثر شمولاً حيث يمكن لمزيد من أعضاء الفريق المساهمة في جهود الابتكار. 3. 4. مرونة أكبر وقابلية للتكيف

توفر منصات عدم الترميز مرونة أكبر وقابلية للتكيف. ويمكن للأفراد الذين لديهم خلفية تقنية ضئيلة أو معدومة المشاركة في بناء التطبيقات، مما يجعل عملية إنشاء البرامج عملية ديمقراطية بشكل فعال. ويمكّن هذا المستوى من إمكانية الوصول مستخدمي الأعمال والمطورين المواطنين من تجسيد أفكارهم دون انتظار أقسام تكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لذلك، تشهد المؤسسات زيادة في التعاون وزيادة في مبادرات التحول الرقمي التي تقودها فرق متنوعة.

4. مرونة أكبر وقابلية للتكيف

توفر حلول عدم الترميز مرونة أكبر وقابلية للتكيف. ويمكن للمؤسسات تعديل التطبيقات وتكرارها بسرعة استجابة لملاحظات المستخدم أو متطلبات السوق المتغيرة. 5. الصيانة والتكرار المبسطان: غالبًا ما يتطلب صيانة وتحديث التطبيقات في بيئات الترميز التقليدية جهدًا وموارد كبيرة. وعلى العكس من ذلك، تعمل منصات عدم الترميز على تبسيط هذه العمليات من خلال توفير واجهات بديهية وتحديثات آلية. يمكن تنفيذ التغييرات بأقل قدر من الاضطراب ولا تتطلب عمليات إعادة نشر مكثفة، مما يضمن بقاء التطبيقات حديثة ومتوافقة مع أهداف العمل. 6. زيادة الابتكار والتجريب: نظرًا لأن منصات عدم الترميز تقلل بشكل كبير من حواجز الوقت والموارد لتطوير التطبيقات، فإنها تعزز بيئة مواتية للابتكار والتجريب. يمكن للفرق إنشاء نماذج أولية واختبار الأفكار بسرعة، مما يشجع ثقافة الإبداع والتحسين المستمر. لا تساعد هذه البيئة في تحديد الاستراتيجيات الناجحة بشكل أسرع فحسب، بل إنها تخفف أيضًا من المخاطر المرتبطة باتخاذ التطورات التكنولوجية المدروسة.

7. قابلية التوسع

تم تصميم منصات بدون أكواد الحديثة مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار، مما يجعل من الممكن للشركات أن تبدأ صغيرة وتوسع تطبيقاتها مع نموها. تسمح هذه المنصات بإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة يمكنها التعامل مع العمليات واسعة النطاق واستيعاب الطلب المتزايد من المستخدم دون المساس بالأداء أو تجربة المستخدم.

من خلال تبني منصات بدون أكواد، تكون المؤسسات في وضع جيد للتنقل بين تعقيدات تحديات الأعمال المعاصرة، والاستفادة من التكنولوجيا لدفع النمو والكفاءة والابتكار. لا يعد التطوير بدون أكواد مجرد اتجاه، بل هو تحول محوري نحو مناهج أكثر ديناميكية وكفاءة وشاملة لتطوير البرمجيات.

التحديات المحتملة وكيفية التغلب عليها

كما هو الحال مع أي انتقال تكنولوجي مهم، فإن الانتقال من برمجة Visual Basic إلى منصة خالية من التعليمات البرمجية يتضمن تحديات معينة قد يواجهها المطورون والمؤسسات. إن فهم هذه العقبات المحتملة أمر بالغ الأهمية في التحضير للانتقال الناجح. ولحسن الحظ، هناك استراتيجيات فعالة للتغلب على كل من هذه التحديات وتحقيق انتقال سلس.

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1. نقل البيانات وتكاملها

يعد نقل البيانات الحالية بكفاءة أحد أبرز التحديات عند التحول من بيئة Visual Basic إلى بيئة خالية من التعليمات البرمجية. يمكن أن يكون الحفاظ على سلامة البيانات أثناء نقل السجلات من نظام إلى آخر أمرًا معقدًا. علاوة على ذلك، يعد دمج تطبيقات VB الحالية مع منصة no-code الجديدة أمرًا ضروريًا لضمان الاستمرارية في عمليات الأعمال.

للتغلب على هذه التحديات، يُنصح بما يلي:

إجراء عمليات تدقيق شاملة للبيانات: تحديد وتقييم هياكل البيانات الحالية، وفهم كيفية ملاءمتها للنظام الجديد.

تحديد وتقييم هياكل البيانات الحالية، وفهم كيفية ملاءمتها للنظام الجديد. استخدام أدوات ترحيل البيانات: استكشف الأدوات والخدمات الآلية التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية الترحيل، وضمان الحد الأدنى من فقدان البيانات أو تلفها.

استكشف الأدوات والخدمات الآلية التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية الترحيل، وضمان الحد الأدنى من فقدان البيانات أو تلفها. التواصل مع خبراء المنصة: التعاون مع خبراء منصة no-code الذين يمكنهم تقديم رؤى ودعم قيم أثناء عملية التكامل.

2. التكيف مع نماذج التطوير الجديدة

قد يجد المطورون المعتادون على البرمجة التقليدية صعوبة في التكيف مع الطبيعة المرئية والتصريحية لمنصات بدون أكواد. يتطلب التحول التكيف مع طرق جديدة لتصميم وإدارة منطق التطبيق دون الاعتماد على ممارسات الترميز التقليدية.

لتسهيل هذا التحول، ضع في اعتبارك:

التدريب والتعلم الشامل: تقديم جلسات تدريبية مفصلة والوصول إلى موارد التعلم لمساعدة المطورين على التعرف على الأدوات والمنهجيات الجديدة.

تقديم جلسات تدريبية مفصلة والوصول إلى موارد التعلم لمساعدة المطورين على التعرف على الأدوات والمنهجيات الجديدة. البناء بشكل تدريجي: تشجيع البدء بمشاريع أصغر لبناء الألفة والثقة في استخدام منصة بدون ترميز قبل التوسع.

3. معالجة المخاوف الأمنية

غالبًا ما يكون الأمان مصدر قلق أساسي عند اعتماد أي تقنية جديدة. إن التأكد من أن منصة no-code توفر تدابير أمنية قوية لحماية التطبيقات والبيانات أمر بالغ الأهمية.

تخفيف المخاوف الأمنية من خلال:

تقييم ميزات أمان المنصة: قم بتقييم بروتوكولات الأمان ومعايير الامتثال التي تنفذها منصة no-code بعناية.

قم بتقييم بروتوكولات الأمان ومعايير الامتثال التي تنفذها منصة بعناية. تنفيذ طبقات أمان إضافية: استخدم تدابير أمان إضافية مثل التشفير وضوابط الوصول وعمليات تدقيق الأمان المنتظمة.

4.

يعد توفر الدعم المستمر والقدرة على توسيع نطاق التطبيقات مع تطور احتياجات العمل من العوامل الحاسمة في تحديد نجاح الانتقال إلى منصة بدون تعليمات برمجية.

لمعالجة هذه العوامل:

الشراكة مع البائعين الموثوق بهم: اختر موفري منصة بدون تعليمات برمجية المعروفين بدعمهم الممتاز وسجلهم الحافل بمساعدة العملاء على توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة.

اختر موفري منصة بدون تعليمات برمجية المعروفين بدعمهم الممتاز وسجلهم الحافل بمساعدة العملاء على توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة. التفكير في النمو المستقبلي: خطط للهندسة المعمارية وتخصيص الموارد مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار لاستيعاب متطلبات النمو المستقبلية.

من خلال معالجة هذه التحديات بشكل استباقي والاستفادة من الحلول الاستراتيجية، يمكن للمؤسسات التنقل بفعالية من التحول من منصات Visual Basic إلى منصات بدون تعليمات برمجية. إن تبني هذا النهج لا يسهل عملية الانتقال فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لتعزيز الكفاءة والابتكار في تطوير التطبيقات.

الخلاصة: احتضان مستقبل تطوير التطبيقات

مع تطور المشهد التقني، يمثل الانتقال من لغات البرمجة التقليدية مثل Visual Basic إلى منصات بدون أكواد المبتكرة تحولًا محوريًا في استراتيجيات تطوير التطبيقات. لا تعمل هذه القدرة على التكيف على تسريع عملية التطوير فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، مما يمنح الوصول إلى كل من المطورين المحترفين والمطورين المواطنين الذين يمكنهم الآن المساهمة في إنشاء حلول برمجية شاملة.

أعادت منصات بدون أكواد تعريف نماذج التطوير من خلال توفير مرونة لا مثيل لها وقدرات النمذجة السريعة. باستخدام الأدوات المرئية التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة للويب والجوال والخلفية، تعمل هذه المنصات على كسر الحواجز التقليدية وتعزيز بيئة تعاونية تعزز الإبداع والابتكار المستمر. وتضمن إمكانية التوسع والتكامل السلس مع التقنيات الحالية إمكانية نشر الحلول الخالية من التعليمات البرمجية بشكل فعال عبر المؤسسات من جميع الأحجام. مع سعي الشركات إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تقديم تطبيقات جاهزة للسوق بسرعة، يستمر الميل نحو التطوير بدون أكواد في اكتساب الزخم، مما يعد بمستقبل حيث يكون إنشاء التكنولوجيا بديهيًا ومؤثرًا.

وفي الختام، من خلال تبني منصات بدون أكواد، لا تعمل الشركات على تعزيز مرونتها التشغيلية فحسب، بل إنها أيضًا تحمي قدراتها التكنولوجية في المستقبل. وكما يقول المثل، "الثابت الوحيد هو التغيير"، وفي عالم التكنولوجيا، يتم تشغيل هذا التغيير من خلال الإمكانات التحويلية للتطوير بدون أكواد.