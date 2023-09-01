Kodsuz Geliştirmeye Giriş

No-Code Geliştirme Nedir?

Kodsuz geliştirme, kullanıcıların tek satır kod yazmadan görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu paradigma değişimi, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların minimum teknik uzmanlıkla yazılım uygulamalarını tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirir.

No-code platformlar, veri tabanı yönetimi, süreç otomasyonu ve kullanıcı arayüzü tasarımı da dahil olmak üzere geniş bir işlevsellik yelpazesi sunarak bireylere ve kuruluşlara belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturma yetkisi verir. İşletmeler, no-code gücünden yararlanarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilir, iş akışlarını kolaylaştırabilir ve yenilikçi fikirleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilir.

No-Code Platformların Başlıca Faydaları

No-code geliştirme platformları, yazılım uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde geliştiren işletmelere çok sayıda avantaj sunar. Bu avantajlar şunları içerir:

Gelişim Hızı

No-code platformlar, uygulamaları geliştirmek ve dağıtmak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltır. Görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler, kullanıcıların uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde daha hızlı tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Bu, yeni yazılım çözümlerinin sunulmasını hızlandırır, değişen pazar ve kullanıcı taleplerine yanıt olarak yenilikçiliği ve hızlı yinelemeyi teşvik eder.

Tasarruf

no-code platformlar, kapsamlı programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırarak yazılım geliştirmeyle ilgili maliyetleri de azaltır . İşletmeler yetenekleri işe alma ve elde tutma masraflarından tasarruf edebilir ve geliştirme sürecini düzene sokarak emek ve zaman masraflarını azaltabilir. Ayrıca, no-code uygulamaların bakımı ve değiştirilmesi genellikle daha kolay olduğundan kuruluşlar uzun vadeli operasyonel maliyetleri daha da azaltabilir.

İnovasyon Artışı

no-code platformların kullanım kolaylığı ve erişilebilirliği, denemeyi ve yaratıcılığı teşvik eder. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar fikirlerini işlevsel uygulamalara dönüştürebilir, işlevler arası işbirliğini artırabilir ve geliştirme sürecinde farklı bakış açılarını teşvik edebilir. no-code platformlar, geliştirici olmayanları güçlendirerek yenilik ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

Basitleştirilmiş Bakım

no-code platformlar teknik hususların çoğunu ele aldığından uygulama bakımı çok daha basit bir süreç haline gelir. Görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler uygulamanın yönetimini ve güncellenmesini daha kolay hale getirdiğinden, karmaşık kodlarla veya bağımlılıklarla uğraşmanıza gerek yoktur. Bu, işletmelerin önemli miktarda masraf ve yatırım gerektirmeden uygulamalarını güncel tutmasına olanak tanır.

Geliştirici Olmayanlar için Erişilebilirlik

no-code platformların en önemli faydalarından biri yazılım geliştirmenin demokratikleşmesidir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, kullanımı kolay görsel araçlar ve sürükle-bırak işlevi sağlayarak uygulama oluşturma sürecine katılabilirler. Bu, farklı departmanlar arasında işbirliği fırsatları yaratır ve kapsayıcı, inovasyon odaklı bir ortamı teşvik eder.

No-Code Geliştirmeye Yönelik Yol Haritası

no-code geliştirmeden başarılı bir şekilde yararlanmak için kuruluşların, uygulamalarının amaç ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan stratejik bir yol haritasını izlemesi gerekir. Bu yol haritası genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur:

İhtiyaçları ve Hedefleri Belirleyin

no-code geliştirmeye dalmadan önce uygulamanın temel ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek çok önemlidir. Özel gereksinimlerin tanımlanması, geliştiricilerin ve paydaşların çabalarını kuruluşun hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur ve ilgili, değerli bir ürün oluşturmalarını sağlar.

Doğru No-Code Platformu Seçin

Farklı özelliklere, yeteneklere ve hedef sektörlere sahip çok sayıda no-code platform mevcuttur. Kuruluşlar, en fazla değeri elde etmek için kendilerine özgü gereksinimlerini dikkatle değerlendirmeli ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veren bir platform seçmelidir. Bu karardaki temel faktörler arasında kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, mevcut entegrasyonlar, özelleştirme seçenekleri ve maliyet yer alıyor.

Uygulamayı Tasarlayın ve Planlayın

İhtiyaçların ve hedeflerin net bir şekilde anlaşılması ve uygun bir no-code platformun seçilmesiyle uygulamayı tasarlamanın ve planlamanın zamanı gelmiştir. Bu, iş akışlarının, uygulama yapısının, kullanıcı arayüzlerinin, veri modellerinin ve üçüncü taraf entegrasyonlarının ana hatlarının belirlenmesini içerir. İyi tanımlanmış planlama, no-code sorunsuz bir geliştirme süreci için ve tüm uygulama bileşenlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Uygulamayı Oluşturun ve Test Edin

Seçilen no-code platformu kullanan geliştiriciler, görsel araçlardan ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak uygulamayı oluşturabilirler. Uygulamayı derledikten sonra işlevsellik, kullanılabilirlik ve performanstan emin olmak için kapsamlı testler yapmak önemlidir. No-code platformlar genellikle yerleşik test yetenekleri sunarak geliştiricilerin testleri verimli bir şekilde ve minimum düzeyde ek yük ile yürütmesine olanak tanır.

Uygulamayı Başlatın ve İzleyin

Kapsamlı testlerden sonra no-code uygulama devreye alınabilir. Ancak süreç burada bitmiyor. İşletmeler, başarıyı ve etkiyi değerlendirmek için uygulamanın performansını, kullanıcı geri bildirimlerini ve ölçümlerini sürekli olarak izlemelidir. Bu değerli veriler, iyileştirilecek alanların belirlenmesine yardımcı olabilir ve kullanıcılara ve kuruluşun hedeflerine daha iyi hizmet verebilmek için gelecekteki yinelemelere rehberlik edebilir.

En İyi No-Code Geliştirme Platformları

Doğru no-code platformu seçmek, uygulama geliştirme projelerinizin başarısını garantilemek için çok önemlidir. Her platform benzersiz özellikler, araçlar ve entegrasyonlar sunar; dolayısıyla ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak çok önemlidir. Göz önünde bulundurulması gereken en iyi no-code geliştirme platformlarından bazıları şunlardır:

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AppMaster .io: Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platform. AppMaster.io, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçlerini tasarlamasına, REST API'lerini ve WebSocket Uç Noktalarını tanımlamasına ve drag-and-drop arayüzüyle kullanıcı arayüzü geliştirmesine olanak tanır. Popüler veritabanı sistemleri ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu desteğiyle AppMaster .io, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm arayan işletmeler için mükemmeldir. Webflow : Herhangi bir kodlamaya gerek kalmadan duyarlı web siteleri tasarlamak ve geliştirmek için popüler, kullanıcı dostu bir platform. Webflow , kullanıcıların görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici web deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir CSS tasarımcısına sahiptir. Ayrıca güçlü CMS (içerik yönetim sistemi) yetenekleri sunar, bu da onu içerik odaklı web siteleri için mükemmel bir seçim haline getirir. Bubble : Web uygulaması geliştirmeye odaklanan Bubble , kullanıcıların özel iş akışları oluşturmasına, görsel kullanıcı arayüzü öğeleri tasarlamasına ve çeşitli üçüncü taraf API'ler ve hizmetlerle entegre olmasına olanak tanıyan esnek ve çok yönlü no-code bir platform sunar. Bubble görsel programlama arayüzü, herhangi bir kod yazmadan karmaşık mantık ve veri odaklı uygulamalar oluşturmak için mükemmeldir. Wix: Yaygın olarak bilinen bir web sitesi oluşturucusu olan Wix, görsel olarak etkileyici web siteleri veya web uygulamaları oluşturmak için kullanımı kolay, drag-and-drop arayüzü sunar. Wix, işletmelerin çevrimiçi varlık oluşturmasına yardımcı olmak için çeşitli tasarım şablonları, yerleşik SEO araçları ve çok sayıda uygulama entegrasyonu sağlar. Shopify: Her ölçekteki işletme için popüler bir e-Ticaret platformu olan Shopify, herhangi bir kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi mağazaların oluşturulmasına olanak tanır. Shopify, kapsamlı tema, uygulama ve entegrasyon kitaplığıyla çevrimiçi ürün satan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar.

No-Code Çözümlerin Benimsenmesi: Kullanım Örnekleri

No-code geliştirme, çeşitli sektörlerde ve kullanım durumlarında uygulanarak işletmelere ve kullanıcılara önemli değer sağlar. no-code çözümlerin son derece faydalı olduğu bazı yaygın senaryolar şunlardır:

Hızlı prototipleme:

No-code platformlar, ürün fikirleri ve uygulama konseptleri için prototiplerin hızla oluşturulmasını sağlar. Bu, işletmelerin yeni bir ürünün uygulanabilirliğini test etmesine, kullanıcı geri bildirimi toplamasına ve geliştirme için fazla zaman ve kaynak harcamadan tasarımları yinelemesine olanak tanır.

İş Süreci Otomasyonu:

No-code platformlar, tekrarlanan ve zaman alan görevlerin otomatikleştirilmesine, iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve iş verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir. Kullanıcılar, mevcut yazılım ve veri kaynaklarıyla etkileşime giren özel uygulamalar oluşturabilir, böylece manuel çabayı azaltırken doğruluğu artırır.

Web ve Mobil Uygulama Geliştirme:

no-code platformlarla web ve mobil uygulamaları başlatmak daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar arayüzleri görsel olarak tasarlayabilir, veri modelleri oluşturabilir ve platform içinde iş mantığını uygulayabilir; böylece uygulamaların çeşitli cihazlar ve pazarlar arasında hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına olanak sağlanır.

CRM ve Müşteri Desteği:

No-code uygulama geliştirme, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) ve destek süreçlerini iyileştirmelerine olanak sağlayabilir. İşletmeler, mevcut CRM çözümleriyle entegre olarak veya özel uygulamalar oluşturarak müşteri etkileşimlerini daha iyi yönetebilir, önemli ölçümleri takip edebilir ve müşteri deneyimini geliştirebilir.

e-Ticaret:

E no-code platformların kullanılması, işletmelerin ürün veya hizmetleri çevrimiçi olarak hızlı bir şekilde satmaya başlamasına olanak tanır. Özelleştirilebilir şablonlar ve çeşitli ödeme ağ geçitleriyle entegrasyonlar, çevrimiçi bir mağaza kurmayı ve küresel bir hedef kitleyi hedeflemeyi kolaylaştırır.

Dahili Araçlar ve İntranet:

No-code geliştirme, işletmelerin kaynaklarını ve iş gücünü daha verimli bir şekilde yönetmeleri için özel dahili araçlar, gösterge tabloları ve intranet uygulamaları oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu platformlar daha iyi karar alma, işbirliği ve süreç optimizasyonuna yardımcı olabilir.

No-Code ve Düşük Kodlu: İki Modelin Karşılaştırılması

Hem no-code hem de low-code geliştirme platformları , yazılım geliştirme sürecini basitleştirmeyi ve hızlandırmayı vaat ediyor, ancak temel yönlerden farklılık gösteriyorlar. Bu farklılıkları anlamak, ihtiyaçlarınız için doğru yaklaşımı seçmenize yardımcı olabilir:

No-Code Geliştirme:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, vatandaş geliştiriciler ve iş kullanıcıları için idealdir

Görsel uygulama geliştirmeye ve önceden oluşturulmuş bileşenler sağlamaya odaklanmıştır

Hiçbir programlama bilgisi gerekmez

Gelişmiş entegrasyonlarla hem basit uygulamalar hem de karmaşık uygulamalar için uygundur

Çoğunlukla, özellikle daha küçük projeler ve prototipler için daha hızlı bir geliştirme sürecine yol açar

Genellikle teknik bilgisi olmayan kullanıcıların oluşturması ve bakımı daha iyidir

Düşük Kod Geliştirme:

Öncelikle profesyonel geliştiricileri hedef alıyor

Bazı süreçleri görsel olarak basitleştirir ancak yine de bazı programlama becerileri gerektirir

Daha yüksek derecede özelleştirme sunar, ancak artan karmaşıklık pahasına

Son derece karmaşık, kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirmek için uyarlanabilir

Benzersiz iş gereksinimlerini karşılamak için daha fazla esneklik sağlar

Uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için genellikle yetenekli geliştiriciler gerekir

No-code geliştirme, kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden yazılım uygulamaları oluşturmanın hızlı, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli bir yolunu arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Buna karşılık, low-code geliştirme, daha fazla özelleştirme ve esneklik sağlarken geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen profesyonel geliştiricilere yöneliktir. Organizasyonel ihtiyaçlarınızı, kaynak kısıtlamalarınızı ve oluşturmayı planladığınız uygulamaların karmaşıklığını anlamak, no-code ve low-code geliştirme yaklaşımları arasında karar vermenize yardımcı olabilir.

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AppMaster.io: No-Code Devrimi Güçlendirmek

AppMaster.io, uygulama geliştirme araçları dünyasında öne çıkan güçlü no-code bir geliştirme platformudur. 2020 yılında kurulan AppMaster, bugün 60.000'den fazla kullanıcıyla önemli ölçüde büyüdü. Kullanıcıların herhangi bir kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulamaları sorunsuz bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Platform, müşterilerin İş Süreçleri (BP'ler), REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını görsel olarak oluşturmasına olanak sağlayarak benzersiz bir avantaj sunar.

Web uygulamaları için kullanıcılar, kullanıcı dostu drag-and-drop özelliğine sahip kullanıcı arayüzü oluşturabilir, Web BP tasarımcısında her bileşenin iş mantığını tasarlayabilir ve uygulamayı tamamen etkileşimli hale getirebilir. Web BP'leri doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülür. Mobile BP tasarımcısı etrafında tasarlanan mobil uygulamalar için de eşdeğer bir süreç kullanılır. 'Yayınla' düğmesine basıldığında, AppMaster farklı uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, derler, testler yapar, bunları Docker kapsayıcılarına (yalnızca arka uç için) paketler ve buluta dağıtır.

Arka uç uygulamaları Go (golang) kullanılarak oluşturulur, web uygulamaları Vue3 çerçevesine ve JS/TS'ye dayanır ve mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı çerçevesini kullanır. AppMaster sayesinde uygulamalar, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir. Go aracılığıyla oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanılması, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sağlar. Üstelik platform, her plan değişikliğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu düşük tutuyor.

No-Code Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Uygulamalar

No-code uygulama geliştirme, çeşitli sektörleri ve kullanım örneklerini kapsayacak şekilde uygulamaların oluşturulma biçimini derinden değiştirdi. no-code bir uygulama projesine başlarken başarısını en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki en iyi uygulamaları göz önünde bulundurun:

Kapsamlı plan yapın: Geliştirme sürecine başlamadan önce uygulamanızın gereksinimlerini, özelliklerini ve yapısını planlayın. İyi yapılandırılmış bir plan, potansiyel sorunların belirlenmesine ve geliştirme sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. İşlevselliğe odaklanın: Kullanıcılarınız için en önemli özelliklere öncelik verin ve gereksiz karmaşıklıktan kaçının. Uygulamanızın odaklanmış, kullanıcı dostu olduğundan ve hedef kitlesine değer sunduğundan emin olmak önemlidir. Önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanın: No-code platformlar, zengin bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen ve şablon sunar. Geliştirme süresini en aza indirmek ve tasarım ile işlevsellik açısından tutarlılığı sağlamak için bu kaynakları kullanın. Kullanıcı odaklı tasarımı aklınızda bulundurun: Uygulamanızı kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak tasarlayın. İlgi çekici ve etkili bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için uygulama performansını, gezinmeyi ve erişilebilirliği dikkate alın. Sürekli olarak test edin ve yineleyin: Uygulamanızı düzenli olarak test edin ve iyileştirilecek alanları belirlemek için kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Sürekli yineleme, uygulamanın değişen kullanıcı ihtiyaçları ve beklentilerine uygun ve güncel kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bu en iyi uygulamaları no-code uygulama projenize uygulamak, potansiyelini en üst düzeye çıkarmanıza ve uzun vadeli başarıya zemin hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

No-Code Geliştirmenin Geleceği ve Önümüzde Neler Var?

no-code geliştirme genişlemeye devam ettikçe görsel araçlarda, bileşenlerde ve entegrasyonlarda birçok ilerleme bekleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda no-code geliştirmenin geleceği muhtemelen aşağıdaki trendler tarafından şekillenecek:

Artan benimsenme: no-code çözümlerin sayısız avantajlarına ilişkin farkındalığın ve anlayışın devam etmesiyle, daha fazla işletme ve bireysel içerik oluşturucu no-code platformları tercih edecek ve no-code ekosistemin daha fazla benimsenmesini ve genişlemesini sağlayacak. Gelişmiş entegrasyonlar: no-code platformlar ile diğer yazılım çözümleri arasındaki entegrasyon yeteneği daha karmaşık hale gelecek, veri yönetimindeki anlaşmazlıklar azaltılacak ve kod tabanlı ve no-code geliştirme arasındaki boşluklar daha da kapatılacak. Yapay zeka destekli geliştirme: Yapay zeka ve makine öğrenimi ilerlemeye devam ettikçe, gelişmiş tasarım yardımı, işlevsellik ve performans optimizasyonu için bunların no-code platformlara entegrasyonunu muhtemelen göreceğiz. Yazılım oluşturmanın demokratikleştirilmesi: No-code geliştirme, yazılım oluşturmaya yönelik erişilebilirliği geliştiricilerin ötesine genişletir ve teknik olmayan kullanıcılara güç verir. Gelecekte, daha fazla kişi ve kuruluşun vizyonlarını hayata geçirmek için no-code araçlardan yararlanması nedeniyle daha fazla demokratikleşme bekleyebilirsiniz.

no-code hareket ivme kazandıkça yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yaratmaya devam edecek. Her ölçekteki işletmeye gelişmiş uygulamalar oluşturma, süreçleri kolaylaştırma ve inovasyondan etkileyici bir hız ve verimlilikle yararlanma gücü veren, ezber bozan bir özelliktir. no-code geliştirmenin geleceği, bu heyecan verici yolculuğa çıkmak isteyen yaratıcılar için sınırsız potansiyel barındırıyor.