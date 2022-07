Bu günlerde emojiler oldukça popüler ve birçok kişi Apple'ın iOS cihazlarında emojileri tanıtmasının neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor. Emoji, dünya çapında en çok konuşulan ve hızla büyüyen dildir ve internet nüfusunun %90'ının günlük olarak emoji kullanması mantıklıdır. Yaklaşık üç milyar insan delice olan emojileri kullandı. Bugün iletişimin %50'si teknoloji aracılığıyla yapılıyor ve Unicode emoji bunu kolaylaştırıyor. Bir Unicode emoji kullanmazsanız, konuşmanız sade ve düz, duygulardan yoksun hissediyor. Şimdiye kadar muhtemelen bir emoji hayranısınız ve bunları günlük iletişiminizde kullanıyorsunuz.

Emojiler İlk Defa Ne Zaman Kullanıldı?

Emojilerin tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Beklediğinizden daha yaşlılar. Emojilerden önce noktalama işaretleri kullanılarak oluşturulan insani duygular olan ifadeler vardı. İlk ifadeler 1881 yılında Puck dergisinin bir sayısında yayınlandı. Dergi yayınladığı dört "yüz"e haz, keder, tarafsızlık ve şaşkınlık taşıdıkları için "tipografik sanat" adını verdi.

İlk kez 1982'de çevrimiçi olarak duyguları ifade etmenin bir aracı olarak kullanıldılar. Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki sanal bir duyuru panosunda şakalar ve derin mesajlar arasındaki çizgi bulanıklaştığında öğretim üyesi Scott Fahlman bir çare buldu: Komik gönderileri belirtmek için şu sembolü kullanın:- ) ve derin mesajları belirtmek için şu sembolü kullanın:-(.

Şimdi, çağdaş emojilere gelince, 1998 yılında Japon cep telefonu firması NTT Docomo'nun mühendisi Shigetaka Kurita tarafından tasarlandı. Tüketiciler için ikon tabanlı bir iletişim sistemi geliştiriyordu. Emoji adını verdiği 176 sembolden oluşan bir koleksiyon buldu. "Emoji" terimi, iki Japonca kelimenin birleşimidir: "e" (görüntü) ve "moji" (karakter). Kurita emoji fikirlerini mangadan, Çince karakterlerden ve küresel tuvalet tabelalarından aldığını iddia ediyor.

İlk olarak, bunlar ifadelerdi.

Buna "Tipografik sanat" dediler.

Sembollerle ifade edilen, 1982'de çevrimiçi olarak ortaya çıktılar.

Bir Japon mühendis ikon tabanlı bir tasarım tasarladı. "emoji" adı verilen iletişim sistemi.

Bugün, iletişimimizi daha erişilebilir ve daha eğlenceli hale getiren 1.800'den fazla emoji var.

tek kod



Unicode, bilgisayarların çeşitli dillerden karakterleri görüntülemesini sağlayan bir kodlama sistemidir. Örneğin, Yunanca alfa harfi Unicode'da α olarak yazılabilir. Kodlama ve kod çözme programları, bilgisayarların anlayabilmesi için karakterleri koda dönüştürür.

Emojiler, yüz ifadelerinin veya duyguların resimli temsilleridir. Bu günlerde emojiler, ifadelerden daha fazla kullanılıyor ve dijital iletişimde dünya çapında çok yaygın olarak kabul ediliyor. Diğer tüm diller gibi, bazı emojiler de tamamen farklı anlamlara sahip simgeler haline geldi. Ayrıca sohbetlerde öfke, mutluluk, aşk gibi duyguları iletmek için de kullanılabilirler.

Unicode Emojiler



Unicode, yazılım için evrensel bir karakter kodlama standardıdır. Bilgisayarların karakterleri sayısal kodlara dönüştürmesini ve tekrar geri döndürmesini sağlar. Unicode, tüm önemli dillerdeki her karakter için bir kodlama sağlayarak herhangi bir dilde metin göndermeyi ve almayı mümkün kılar. Unicode Emojiler, karikatürize yüzler ve vücut parçaları dahil olmak üzere Unicode'a özgü özel sembollerdir. Bu emojilere mobil cihazlarda klavye ile isimlerini yazarak veya göndereceğiniz mesaja görseli kopyalayıp/yapıştırarak erişilebilir.

Emojiler, 2010 yılında Unicode'da tanıtıldı

Google ekibinin üyeleri Kat Momoi, Mark Davis ve Markus Scherer, Japon akıllı telefon kültüründe geliştirilen emojilerin ilgisini çekti. İki Apple geliştiricisi olan Yasuo Kida ve Peter Edberg, diyaloğu 2009'da başlattı. 2007'den beri dijital iletişimde yönergeleri sürdüren kar amacı gütmeyen bir grup olan Unicode'a 625 yeni emojiden oluşan resmi bir başvuru sundular. Emoji, 2010'da Unicode 6.0'a yerleştirildi. , görünürlüklerini büyük ölçüde genişletiyor ve tüm bilgisayarlarda kullanılmalarına izin veriyor.

Unicode nedir?



Unicode, bilgisayarlarda metni temsil etmenin bir yoludur. Her karaktere bir sayı atar ve farklı dillerin tek bir sistem üzerinden temsil edilmesini sağlar. Unicode, iOS ve Android dahil tüm platformlarda ve cihazlarda metin görüntüleme standardı haline geldi.

Unicode Emoji Kapsayıcılığını Nasıl Artırdı?



2015 yılında Unicode, kullanıcıların ten rengini ayarlamalarına izin vererek emoji çeşitliliğine doğru ilerledi. Emoji kapsayıcılığını artırmanın ve tüm etnik kökenleri çekmenin bir yoluydu. Bundan sonra emojiler etnik çeşitliliğe ilgi ve temsiliyet göstermeye başlamıştır.

Artık kullanıcıların seçebileceği birden fazla cilt tonu var. Ayrıca, kullanıcıların geri gelmesini sağlayan bir kişiselleştirme duygusu verir.

Unicode Emojileri, Kullanıcı Deneyimini Geliştirmenize Yardımcı Olabilir mi?



Facebook

İnternet devi Facebook, kullanıcılarına altı emoji tepkisi sunuyor. Bunlar arasında Beğen, aşk, kızgın, haha, üzgün ve vay. Facebook, emojiler aracılığıyla kullanıcıların akışlarını kişiselleştirir. Facebook yaptığı açıklamada, bir gönderiye tepki vermenin, kullanıcıların bu tür gönderilerle ilgilendikleri anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca, Facebook'un kişinin daha fazla gönderi isteyeceğini bilmesini sağlar. Böylece algoritma benzer fotoğraflar önermeye devam ediyor. Facebook, diğer tepkileri Beğeni'den "daha yüksek" olarak değerlendiriyor. Buna karşılık, her tepkinin/duygunun %50'sine sahip olmasına rağmen Aşk tepkisi diğerine eşit kabul edilir.

Instagram

Son zamanlarda, Instagram emojileri zorluyor. Bunları uygulamanın her bölümüne entegre ettiler. Kullanıcılar yorumları açtığında, görünen ilk şey emojidir. Instagram, kullanıcılar için kolay olan bir Unicode emoji aracılığıyla anında yanıt vermeyi önerir. Benzer şekilde, kullanıcılar metin yazmadan önce bir Instagram hikayesine tepki vermeye çalışırsa emojiler ortaya çıkıyor. Uygulama ayrıca hikayelere daha uygun olan bir tepki düğmesi ekledi. Instagram araştırması, emojili gönderilerin %47,7 daha yüksek etkileşim sağladığını, tüm kullanıcıların %56,5'inin emoji kullandığını ve emoji kullanımının 2016'da %19 arttığını gösterdi. 2018'de Instagram, temelde katılımı artırırken aynı zamanda katılım oranını da azaltan emoji yüz kaydırma çıkartmalarını piyasaya sürdü. anketlere katılma çabaları Bu nedenle uygulama, etkileşimi artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için emojileri kullanır.

Snapchat

Snapchat, emojileri çeşitli nedenlerle kullanır. Hatta bir sonraki seviyeye geçtiler; kişiselleştirilmiş emojiler ve animasyonlu çizgi filmler. Snapchat'te, anlık görüntülerinizi göndermek için bir kısayol/grup oluşturduğunuzda, onu bir Unicode emojisinden sonra adlandırmanız gerekir. Örneğin, aile üyeleriniz için bir kısayol oluşturduysanız, buna "ev emojisi" adını verebilirsiniz. Benzer şekilde, ofis arkadaşları, kolej arkadaşları ve yakın arkadaşlar grubunu temsil etmek için çeşitli emojiler kullanabilirsiniz. Snapchat, insanlar ve gruplar arasındaki iletişimi kaydeder ve ne kadar yakın olduklarına göre çeşitli emojiler atar. Uzun bir süre boyunca iletişim gerçekleşmezse emojiler görüntülenmez veya kaybolmaz. Örneğin, besleyici emojisi olan bir bebek, onun yeni bir arkadaş olduğu anlamına gelir. Normal anlık görüntüler göndererek biriyle çok fazla etkileşim kurduğunuzda, gelen kutusunda bir ateş "yanan" emoji belirir. "Sarı kalp", o kişiye en çok fotoğrafı siz gönderdiğiniz için ikinizin en iyi arkadaş olduğunuz anlamına gelir. Ayrıca, ekran fotoğrafınız veya canlı 3D video avatarlarınız için kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, uygulama Unicode emojilerini iyi bir şekilde kullanıyor ve deneyimi daha sorunsuz hale getiriyor.

Unicode Emojiyi Nereye Entegre Ederim?



Unicode Emoji, aşağıdaki şekillerde daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olabilir:

tablolar

Genel semboller ve simgeler yerine Unicode Emojilerini kullanmak, verilerin son kullanıcılarınız için ne anlama geldiği konusunda daha doğru bir anlayış sağlayabilir. Bu nedenle, ham bilgilerden belirli verileri çıkarmak isteyen herkes, emoji sütun bölümleriyle tablo raporlarından yararlanabilir.

Tüm deneyimi kolay ve pürüzsüz hale getirecek. Bu nedenle, ilgili bazı eğlenceli emojiler kullandığınızdan ve kullanıcı deneyimini geliştirdiğinizden emin olun.

Başlıklara İlgili Emojiyi Entegre Edin

Her web sitesi ve uygulamanın başlıkları ve etiketleri vardır. Her başlığın belirli bir amacı ve iletmek istediği mesaj vardır. Bunlar, dikkat çekmek ve web sitesinin veya uygulamanın genel sesini yansıtmak için kullanılır. Bu nedenle, bu boşlukları okunması zor düz metin bloklarıyla doldurmak yerine emojileri entegre edin. Her Unicode emojisi aracılığıyla okuyucularınıza ve ziyaretçilerinize belirli bir mesaj iletebilirsiniz. Unicode emoji, potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kuracak ve metnin tonunu netleştirecektir. Her başlık ve etikete bir Unicode emoji eklemek, kullanıcı deneyimini farklı şekilde alabilir.

Bildirimler

Son birkaç yılda, promosyon stratejileri önemli ölçüde değişti. Televizyon reklamlarından büyük reklam panolarına ve gazete ilanlarına kadar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ancak dijital pazarlamanın ortaya çıkması, reklam mesajlarını tamamen dönüştürmüştür. Video ve fotoğraf gibi promosyon teminatları, dijital pazarlama ve reklamcılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu uygulama bazen iletişim ortamı veya ticari alan sınırlamalarından etkilenir. Bu, özellikle bilgiler bir web tarayıcısındaki bir sekmede veya bir anında iletme bildirimi yoluyla bir cep telefonunda sunulduğunda geçerlidir. Ayrıca, insanlar tanıtım mesajlarınızla geçmişte olduğundan daha az ilgileniyorlar. İnsanlar, beğendikleri şirketler veya mallarla etkileşime girme olasılıkları daha yüksektir. Diğer markalardan gelen mesajları görmezden gelirler.

Peki, bu hiç bitmeyen güvenilirlik oluşturma, katılımı artırma ve anında bildirim sistemi aracılığıyla fark edilme sorunuyla nasıl başa çıkabilirsiniz? Peki, çözüm sizi şaşırtabilir. Emojiler, push bildirimlerinizin etkinliğini yüzde 85'e kadar artırmanıza yardımcı olabilecek alışılmadık bir bileşendir. Emojilerin kullanıma sunulmasından bu yana, duygularımızı çevrimiçi olarak ifade etmenin ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bildirimlere bir Unicode emojisi entegre etmek, kullanıcılarla etkileşim kurmanın ve deneyimlerini geliştirmenin harika bir yoludur. Her büyük markanın mesajlarında bir Unicode emojisi kullandığını görmüş olmalısınız. Örneğin, araç paylaşım uygulaması Uber, bildirimlerinde araba emojisini kullanır. Birçok borsa uygulaması, belirli bir hisse senedindeki artışı belirtmek için Unicode emoji "roketini" kullanır. Diğer markaların da aynısını yaptığını görebilirsiniz. Emojileri kullanmak artık Facebook, Instagram ve diğer çevrimiçi uygulamalar da dahil olmak üzere her dijital platformda hayati önem taşıyor.

Açılır seçenekler

Kullanıcılar genellikle ihtiyaçlarını karşılayan bilgileri aramak için bu öğeleri tarar. Bu tür listeler genellikle monotondur ve kullanıcılar yanlış seçeneklere tıklayabilir. Monotonluğu kırmak, hataları en aza indirmek ve arayüzü basitleştirmek için Unicode emojileri eklemelisiniz. Her seçenek için bir Unicode emoji, onları görsel olarak daha çekici ve kolay hale getirecek. Bu, Unicode emojileriyle kullanıcı deneyimini geliştirmenin bir yoludur.

Otomasyonlar

Özel Uygulamanızda otomasyon veya bildirimler kullanıyorsanız, biraz eğlence ekleyerek kullanıcılarınıza nasıl tetiklendiklerini bildirebilirsiniz! Otomatik e-posta ve Metin hatırlatıcıları için Unicode desteği de mevcuttur ve bunları herhangi bir emoji veya sembolle özelleştirmenize olanak tanır.

AppMaster'ın Size Yardımcı Olmasına İzin Verin



AppMaster, gelişmiş Tetiklenen Eylemler ve Periyodik Etkinlikler oluşturmak için prosedürlerinize Unicode emojileri eklemenize olanak tanır. Artık sisteminizde değiştirilen, eklenen veya kaldırılan Unicode karakterlerine başvurarak yeni süreç durumları oluşturabilirsiniz. Otomatik e-posta ve SMS bildirimleri için Unicode desteği de mevcuttur ve bunları herhangi bir emoji veya sembolle özelleştirmenize olanak tanır. AppMaster, formüllerinizin sonuçlarına veya mevcut web uygulamalarını kesin istatistikler ve benzersiz kodlama ile geliştirmesi gereken yüksek teknolojiyle ilgili müşteriler için herhangi bir koşullu mantığa bağlı olarak Unicode emojileri sunmanıza olanak tanır. Örneğin mutlu gülümseme emojisi, bir projenin tamamlandığını belirtmek için kullanılabilir.

Çözüm



Unicode emoji'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, sosyal medya devleri ve diğer uygulamalar ve web siteleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Unicode ile erişilebilirliği arttı ve tüm normal bilgisayarlara ve web uygulamalarına yayıldı. Bugün, her çevrimiçi iletişim, mesajı etkili bir şekilde iletmek için Unicode emojiyi kullanır. Araştırmalar, emoji kullanmanın duyguları ifade etmede daha etkili ve kullanışlı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat ve diğerleri gibi uygulamalar emojileri benimsemiştir. Şimdiye kadar emojiler, kullanıcıların gönderilere yanıt vermesini kolaylaştırırken gönderi ve hikaye etkileşimlerini artırdı. Bu nedenle, kullanıcı deneyimini ve etkileşimini geliştirmek için ilgili emojileri uygulamanızda doğru yerlere eklemek çok önemlidir.