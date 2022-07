De nos jours, les emojis sont très populaires et beaucoup de gens se demandent pourquoi Apple a mis autant de temps à introduire les emojis sur leurs appareils iOS. Emoji est la langue la plus parlée et en croissance rapide dans le monde, ce qui est logique puisque 90% de la population Internet utilise les emojis quotidiennement. Environ trois milliards de personnes ont utilisé des emojis, ce qui est insensé. Aujourd'hui, 50% de la communication se fait via la technologie, et l'emoji Unicode la facilite. Si vous n'utilisez pas d'emoji Unicode, votre conversation semble simple et plate, sans émotions. À présent, vous êtes probablement un fan d'emoji et vous les utilisez dans votre communication quotidienne.

Quand les emojis ont-ils été utilisés pour la première fois ?

L'histoire des emojis remonte au 19ème siècle. Ils sont plus âgés que vous ne le pensez. Il y avait des émoticônes avant les émojis, qui étaient des émotions humaines construites à l'aide de signes de ponctuation. Les premières émoticônes ont été publiées dans une édition du magazine Puck en 1881. Le journal a nommé les quatre "visages" qu'il a publiés "l'art typographique" car ils véhiculaient le plaisir, le chagrin, la neutralité et la surprise.

Ils ont été utilisés pour la première fois comme moyen d'exprimer des sentiments en ligne en 1982. Lorsque la frontière entre les blagues et les messages profonds s'est estompée sur un panneau d'affichage virtuel de l'Université Carnegie Mellon, le membre du corps professoral Scott Fahlman a conçu un remède : pour indiquer des messages amusants, utilisez le symbole : - ), et pour indiquer des messages profonds, utilisez le symbole :-(.

Maintenant, les emojis contemporains ont été conçus en 1998 par Shigetaka Kurita, un ingénieur de la société japonaise de téléphonie mobile NTT Docomo. Il développait un système de communication basé sur des icônes pour les consommateurs. Il a proposé une collection de 176 symboles qu'il a appelés emojis. Le terme "emoji" est une combinaison de deux mots japonais : "e" (image) et "moji" (caractère). Kurita affirme qu'il a tiré ses idées d'emojis de mangas, de caractères chinois et de panneaux de toilette mondiaux.

D'abord, ils étaient des émoticônes.

Ils l'appelaient "l'art typographique".

Ils ont fait surface en ligne en 1982, exprimés par des symboles.

Un ingénieur japonais a conçu une icône basée sur. système de communication appelé "emoji".

Aujourd'hui, plus de 1 800 émojis existent, rendant notre communication plus accessible et plus ludique.

Unicode



Unicode est un système de codage qui permet aux ordinateurs d'afficher des caractères de différentes langues. Par exemple, la lettre grecque alpha peut être écrite en Unicode sous la forme α. Les programmes d'encodage et de décodage convertissent les caractères en code afin que les ordinateurs puissent les comprendre.

Les emojis sont des représentations picturales d'expressions faciales ou de sentiments. De nos jours, les emojis sont plus utilisés que les émoticônes et sont très largement acceptés dans le monde entier dans la communication numérique. Comme toute autre langue, certains emojis sont devenus des icônes avec des significations complètement différentes. Ils peuvent également être utilisés dans les chats pour transmettre des émotions telles que la colère, le bonheur, l'amour, etc.

Émoticônes Unicode



Unicode est une norme universelle de codage de caractères pour les logiciels. Il permet aux ordinateurs de convertir des caractères en codes numériques et inversement. Unicode fournit un codage pour chaque caractère de toutes les langues significatives, ce qui permet d'envoyer et de recevoir des textes dans n'importe quelle langue. Les emojis Unicode sont des symboles spéciaux spécifiques à Unicode, y compris des visages et des parties du corps caricaturaux. Ces emojis sont accessibles sur les appareils mobiles en tapant leurs noms avec un clavier ou en copiant/collant l'image dans le message que vous envoyez.

Les emojis ont été introduits dans l'Unicode en 2010

Kat Momoi, Mark Davis et Markus Scherer, membres de l'équipe Google, ont été intrigués par les emojis qui se sont développés dans la culture japonaise des smartphones. Yasuo Kida et Peter Edberg, deux développeurs Apple, ont entamé le dialogue en 2009. Ils ont présenté une application officielle comprenant 625 nouveaux emojis à Unicode, un groupe à but non lucratif qui maintient des directives en matière de communications numériques depuis 2007. Les emoji ont été intégrés à Unicode 6.0 en 2010. , élargissant considérablement leur visibilité et leur permettant d'être utilisés sur tous les ordinateurs.

Qu'est-ce qu'Unicode ?



Unicode est un moyen de représenter du texte sur les ordinateurs. Il attribue un numéro à chaque caractère et permet la représentation de différentes langues à travers un seul système. Unicode est devenu la norme pour afficher du texte sur toutes les plates-formes et tous les appareils, y compris iOS et Android.

Comment Unicode a-t-il augmenté l'inclusivité des emoji ?



En 2015, Unicode s'est orienté vers la diversité des emoji en permettant aux utilisateurs d'ajuster leur couleur de peau. C'était un moyen d'augmenter l'inclusivité des emoji et d'attirer toutes les ethnies. Après cela, les emojis ont commencé à montrer un intérêt et une représentation de la variété ethnique.

Désormais, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs tons de peau. Cela donne également un sentiment de personnalisation qui incite les utilisateurs à revenir.

Les emojis Unicode peuvent-ils vous aider à améliorer l'expérience utilisateur ?



Facebook

Le géant de l'internet Facebook propose six réactions emoji à ses utilisateurs. Ils incluent Like, love, en colère, haha, triste et wow. Grâce aux emojis, Facebook personnalise les flux des utilisateurs. Dans un communiqué, Facebook a déclaré que réagir à une publication signifie que les utilisateurs sont intéressés par ces publications. Cela permet également à Facebook de savoir que la personne voudra plus de publications. Ainsi, l'algorithme continue de suggérer des photos similaires. Facebook considère d'autres réactions "plus élevées" que le Like. En revanche, la réaction d'amour est considérée comme égale à l'autre même si elle a 50 % de chaque réponse/émotion.

Instagram

Récemment, Instagram a poussé les emojis. Ils les ont intégrés dans chaque section de l'application. Lorsque les utilisateurs ouvrent des commentaires, la première chose qui apparaît est un emoji. Instagram suggère instantanément de répondre via un emoji Unicode, ce qui est facile pour les utilisateurs. De même, si les utilisateurs essaient de réagir à une story Instagram avant de taper du texte, des emojis apparaissent. L'application a également ajouté un bouton de réaction dans les histoires, ce qui est plus pratique. L'étude Instagram a indiqué que les publications avec emojis ont généré 47,7 % d'engagements plus élevés, 56,5 % de tous les utilisateurs utilisent des emojis et l'utilisation d'emojis a augmenté de 19 % en 2016. efforts pour participer aux sondages. Ainsi, l'application utilise des emojis pour augmenter l'engagement et améliorer l'expérience utilisateur.

Snapchat

Snapchat utilise les emojis pour plusieurs raisons. Ils sont même passés au niveau supérieur; emojis personnalisés et dessins animés. Dans Snapchat, lorsque vous créez un raccourci/groupe pour envoyer vos clichés, vous devez le nommer d'après un emoji Unicode. Par exemple, si vous avez créé un raccourci pour les membres de votre famille, vous pouvez le nommer "emoji maison". De même, vous pouvez utiliser divers emojis pour représenter le groupe de collègues de bureau, d'amis du collège et d'amis proches. Snapchat enregistre les communications entre les personnes et les groupes et attribue divers emojis en fonction de leur proximité. Les emojis ne s'afficheront pas ou ne disparaîtront pas si aucune communication n'a lieu pendant une période prolongée. Par exemple, un bébé avec des émoticônes d'alimentation signifie que c'est un nouvel ami. Lorsque vous interagissez beaucoup avec quelqu'un en envoyant des clichés réguliers, un emoji "allumé" par le feu apparaît dans sa boîte de réception. Alors que le "cœur jaune" signifie que vous êtes les meilleurs amis parce que vous avez envoyé le plus de clichés à cette personne. De plus, vous pouvez créer des avatars personnalisés pour votre photo d'affichage ou des avatars vidéo 3D en direct. Ainsi, l'application fait bon usage des emojis Unicode et rend l'expérience plus fluide.

Où intégrer Unicode Emoji ?



Unicode Emoji peut vous aider à créer une meilleure expérience utilisateur des manières suivantes :

les tables

L'utilisation d'emojis Unicode au lieu de symboles et d'icônes génériques peut fournir une compréhension plus précise de ce que les données signifient pour vos utilisateurs finaux. Ainsi, quiconque cherche à extraire des données particulières à partir d'informations brutes peut utiliser des rapports tabulaires avec des sections de colonnes emoji.

Cela rendra toute l'expérience facile et fluide. Assurez-vous donc d'utiliser des emojis amusants pertinents et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Intégrez des emoji pertinents dans les titres

Chaque site Web et chaque application ont des en-têtes et des étiquettes. Chaque rubrique a un objectif spécifique et un message à transmettre. Ceux-ci sont utilisés pour attirer l'attention et refléter la voix globale du site Web ou de l'application. Alors, intégrez des emojis au lieu de remplir ces espaces avec des blocs de texte brut difficiles à lire. Vous pouvez transmettre un message particulier à vos lecteurs et visiteurs à travers chaque emoji Unicode. L'emoji Unicode communiquera efficacement avec les clients potentiels et clarifiera le ton du texte. L'ajout d'un emoji Unicode dans chaque en-tête et étiquette peut modifier l'expérience utilisateur.

Avis

Au cours des dernières années, les stratégies promotionnelles ont considérablement changé. Il a suscité beaucoup d'intérêt de la part des téléspectateurs, des publicités télévisées aux grands panneaux d'affichage et aux publicités dans les journaux. Cependant, l'émergence du marketing digital a complètement transformé les messages publicitaires. Les supports promotionnels tels que les vidéos et les photos jouent un rôle important dans le marketing et la publicité numériques. Cependant, cette mise en œuvre est parfois affectée par les limitations du support de communication ou de l'espace commercial. Cela est particulièrement vrai lorsque les informations sont présentées dans un onglet dans un navigateur Web ou sur un téléphone portable via une notification push. De plus, les gens sont moins intéressés par vos messages promotionnels qu'ils ne l'étaient par le passé. Les gens sont plus susceptibles d'interagir avec des entreprises ou des biens qu'ils aiment. Ils ignorent les messages des autres marques.

Alors, comment pouvez-vous gérer ce problème sans fin d'établissement de crédibilité, d'augmentation de l'engagement et de se faire remarquer via un système de notification push ? Eh bien, la solution peut vous surprendre. Les emojis sont un composant inhabituel qui peut vous aider à augmenter l'efficacité de vos notifications push jusqu'à 85 %. Depuis l'introduction des emojis, ils sont devenus un élément essentiel de l'expression de nos émotions en ligne. L'intégration d'un emoji Unicode dans les notifications est un excellent moyen d'engager les utilisateurs et d'améliorer leur expérience. Vous devez avoir vu toutes les grandes marques utiliser un emoji Unicode dans leurs messages. Par exemple, l'application de covoiturage Uber utilise l'emoji de la voiture dans ses notifications. De nombreuses applications boursières utilisent la "fusée" emoji Unicode pour indiquer la hausse d'une action spécifique. Vous pouvez voir d'autres marques faire de même. L'utilisation d'emojis est désormais vitale sur toutes les plateformes numériques, y compris Facebook, Instagram et d'autres applications en ligne.

Options de liste déroulante

Les utilisateurs parcourent souvent ces éléments à la recherche d'informations qui répondent à leurs besoins. Ces listes sont généralement monotones et les utilisateurs peuvent cliquer sur les mauvaises options. Pour rompre la monotonie, minimiser les erreurs et rendre l'interface simple, vous devez ajouter des emojis Unicode. Un emoji Unicode pour chaque option les rendra plus attrayants et faciles à utiliser. C'est une façon d'améliorer l'expérience utilisateur avec les emojis Unicode.

Automatisations

Si vous utilisez l'automatisation ou les notifications dans votre application personnalisée, vous pouvez faire savoir à vos utilisateurs comment ils ont été déclenchés en ajoutant un peu de plaisir ! La prise en charge d'Unicode est également disponible pour les rappels automatiques par e-mail et SMS, vous permettant de les personnaliser avec n'importe quel emoji ou symbole.

Laissez AppMaster vous aider



AppMaster vous permet d'ajouter des emojis Unicode dans vos procédures pour construire des actions déclenchées avancées et des activités périodiques. Vous pouvez désormais créer de nouvelles situations de processus en faisant référence aux caractères Unicode modifiés, ajoutés ou supprimés dans votre système. La prise en charge d'Unicode est également disponible pour les notifications automatiques par e-mail et SMS, vous permettant de les personnaliser avec n'importe quel emoji ou symbole. AppMaster vous permet de présenter des emojis Unicode en fonction des résultats de vos formules ou de toute logique conditionnelle pour les clients hautement technologiques qui doivent améliorer les applications Web existantes avec des statistiques précises et un codage unique. L'emoji sourire heureux, par exemple, peut être utilisé pour indiquer qu'un projet est terminé.

Conclusion



Depuis l'introduction de l'emoji Unicode, il a été largement utilisé par les géants des médias sociaux et d'autres applications et sites Web. Son accessibilité a augmenté avec Unicode, s'étendant à tous les ordinateurs et applications Web ordinaires. Aujourd'hui, chaque communication en ligne utilise les emoji Unicode pour transmettre efficacement le message. La recherche montre que l'utilisation d'emojis est plus efficace et plus pratique pour exprimer des émotions. Par conséquent, des applications telles qu'Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat et bien d'autres ont adopté les emojis. Jusqu'à présent, les emojis ont augmenté leur engagement dans les publications et les histoires tout en permettant aux utilisateurs de répondre facilement aux publications. Il est donc essentiel d'ajouter des emojis pertinents aux bons endroits de votre application pour améliorer l'expérience et l'engagement de l'utilisateur.