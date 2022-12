Tegenwoordig zijn emoji's behoorlijk populair, en veel mensen vragen zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat Apple emoji's op hun iOS-apparaten introduceerde. Emoji zijn wereldwijd de meest gesproken en snelst groeiende taal, wat logisch is aangezien 90% van de internetbevolking dagelijks emoji's gebruikt. Ongeveer drie miljard mensen hebben emoji's gebruikt, wat waanzinnig is. Tegenwoordig verloopt 50% van de communicatie via technologie, en Unicode-emoji vergemakkelijken dat. Als je geen Unicode-emoji gebruikt, voelt je gesprek gewoon en plat, zonder emoties. Inmiddels ben je waarschijnlijk fan van emoji en gebruik je ze in je dagelijkse communicatie.

Wanneer werden emoji's voor het eerst gebruikt?

De geschiedenis van emoji's gaat terug tot de 19e eeuw. Ze zijn ouder dan je zou verwachten. Er waren al emoticons vóór de emoji's, dat waren menselijke emoties opgebouwd uit leestekens. De eerste emoticons werden gepubliceerd in een editie van het tijdschrift Puck in 1881. Het tijdschrift noemde de vier "gezichten" die het publiceerde "typografische kunst" omdat ze plezier, verdriet, neutraliteit en verrassing uitstraalden.

In 1982 werden ze voor het eerst gebruikt om online gevoelens uit te drukken. Toen de grens tussen grappen en diepgaande berichten vervaagde op een virtueel prikbord aan de Carnegie Mellon University, bedacht faculteitslid Scott Fahlman een remedie: om grappige berichten aan te duiden, gebruik je het symbool:-), en om diepgaande berichten aan te duiden, gebruik je het symbool:-(.

De emoji's werden in 1998 ontworpen door Shigetaka Kurita, een ingenieur van het Japanse mobiele telefoonbedrijf NTT Docomo. Hij ontwikkelde een op pictogrammen gebaseerd communicatiesysteem voor consumenten. Hij bedacht een verzameling van 176 symbolen die hij emoji's noemde. De term "emoji" is een combinatie van twee Japanse woorden: "e" (afbeelding) en "moji" (karakter). Kurita beweert dat hij zijn ideeën voor emoji's haalde uit manga, Chinese karakters en wereldwijde toilettekens.

Eerst waren het emoticons.

Ze noemden het "typografische kunst".

Ze doken online op in 1982, uitgedrukt in symbolen.

Een Japanse ingenieur ontwierp een op pictogrammen gebaseerd communicatiesysteem dat "emoji" werd genoemd.

Vandaag bestaan er meer dan 1800 emoji's, die onze communicatie toegankelijker en leuker maken.

Unicode

Unicode is een coderingssysteem waarmee computers tekens uit verschillende talen kunnen weergeven. Zo kan de Griekse letter alfa in Unicode worden geschreven als α. Encodeer- en decodeerprogramma's zetten tekens om in code zodat computers ze kunnen begrijpen.

Emoji's zijn afbeeldingen van gezichtsuitdrukkingen of gevoelens. Tegenwoordig worden emoji's meer gebruikt dan emoticons en zijn ze wereldwijd zeer geaccepteerd in digitale communicatie. Net als elke andere taal zijn sommige emoji's iconen geworden met verschillende betekenissen. Ze kunnen ook worden gebruikt in chats om emoties over te brengen zoals woede, geluk, liefde, enz.

Unicode-emoji's

Unicode is een universele tekencoderingsnorm voor software. Hiermee kunnen computers tekens omzetten in numerieke codes en weer terug. Unicode biedt een codering voor elk karakter uit alle belangrijke talen, waardoor het mogelijk is om teksten in elke taal te verzenden en te ontvangen. Unicode-emoji's zijn speciale symbolen die specifiek zijn voor Unicode, waaronder cartooneske gezichten en lichaamsdelen. Deze emoji's zijn toegankelijk op mobiele apparaten door hun naam in te typen met een toetsenbord of door de afbeelding te kopiëren/plakken in het bericht dat u verstuurt.

Emoji's werden in 2010 in de Unicode geïntroduceerd.

Kat Momoi, Mark Davis en Markus Scherer, leden van het Google-team, waren geïntrigeerd door de emoji's die in de Japanse smartphonecultuur ontstonden. Yasuo Kida en Peter Edberg, twee Apple-ontwikkelaars, begonnen de dialoog in 2009. Ze presenteerden een officiële toepassing met 625 nieuwe emoji's aan Unicode, een non-profitgroep die sinds 2007 richtlijnen voor digitale communicatie onderhoudt. In 2010 werden de emoji opgenomen in Unicode 6.0, waardoor hun zichtbaarheid sterk toenam en ze op alle computers konden worden gebruikt.

Wat is Unicode?

Unicode is een manier om tekst op computers weer te geven. Het kent een nummer toe aan elk teken en maakt de weergave van verschillende talen via één systeem mogelijk. Unicode is de standaard geworden voor de weergave van tekst op alle platforms en apparaten, waaronder iOS en Android.

Hoe Unicode de inclusiviteit van Emoji verhoogde?

In 2015 zette Unicode een stap in de richting van emoji-diversiteit door gebruikers toe te staan hun huidskleur aan te passen. Het was een manier om de inclusiviteit van de emoji te vergroten en alle etnische groepen aan te trekken. Daarna zijn emoji's belangstelling gaan tonen voor en vertegenwoordiging van de etnische verscheidenheid.

Nu zijn er meerdere huidtinten waaruit gebruikers kunnen kiezen. Het geeft ook een gevoel van personalisatie waardoor gebruikers blijven terugkomen.

Kunnen Unicode Emojis u helpen de gebruikerservaring te verbeteren?

Facebook

De internetgigant Facebook biedt zijn gebruikers zes emoji-reacties. Dat zijn Like, love, angry, haha, sad en wow. Door middel van emoji's personaliseert Facebook de feeds van gebruikers. In een verklaring zei Facebook dat reageren op een bericht betekent dat gebruikers geïnteresseerd zijn in dergelijke berichten. Het laat Facebook ook weten dat de persoon meer posts wil. Dus blijft het algoritme soortgelijke foto's voorstellen. Facebook acht andere reacties "hoger" dan de Like. Daarentegen wordt de Love-reactie gelijk geacht aan de andere, ook al heeft die 50% van elke reactie/emotie.

Instagram

Onlangs heeft Instagram emoji's gepusht. Ze hebben ze geïntegreerd in elk deel van de app. Wanneer gebruikers reacties openen, is het eerste wat verschijnt emoji. Instagram stelt onmiddellijk voor om te reageren via een Unicode-emoji, wat gemakkelijk is voor gebruikers. Ook als gebruikers proberen te reageren op een Instagram-verhaal voordat ze tekst typen, verschijnen er emoji's. De app heeft ook een reactieknop toegevoegd in stories wat handiger is. Het onderzoek van Instagram gaf aan dat posts met emoji's 47,7% hogere engagements genereerden, 56,5 procent van alle gebruikers gebruikt emoji's en het gebruik van emoji's groeide in 2016 met 19 procent. In 2018 lanceerde Instagram emoji face slider stickers, wat in principe deelname stimuleert terwijl het ook minder moeite doet om deel te nemen aan polls. De app maakt dus gebruik van emoji's om de betrokkenheid te vergroten en de gebruikerservaring te verbeteren.

Snapchat

Snapchat gebruikt emoji's om verschillende redenen. Ze zijn zelfs naar het volgende niveau getild; gepersonaliseerde emojis en geanimeerde cartoons. Wanneer je in Snapchat een snelkoppeling/groep maakt voor het verzenden van je snaps, moet je die noemen naar een Unicode-emoji. Als je bijvoorbeeld een snelkoppeling maakt voor je familieleden, kun je die een "thuis-emoji" noemen. Evenzo kunt u verschillende emoji's gebruiken om de groep kantoorcollega's, studievrienden en goede vrienden weer te geven. Snapchat registreert de communicatie tussen mensen en groepen en wijst verschillende emoji's toe op basis van hoe dicht ze bij elkaar staan. Emoji's worden niet weergegeven of verdwijnen als er gedurende langere tijd geen communicatie plaatsvindt. Een baby met voeder-emoji betekent bijvoorbeeld dat het om een nieuwe vriend gaat. Wanneer je veel interactie met iemand hebt door regelmatig snaps te sturen, verschijnt er een brandende "aangestoken" emoji in hun inbox. Terwijl het "gele hartje" betekent dat jullie twee beste vrienden zijn omdat je de meeste snaps naar die persoon hebt gestuurd. Bovendien kun je gepersonaliseerde avatars maken voor je displayfoto of live 3D-video-avatars. De app maakt dus goed gebruik van de Unicode-emoji's en maakt de ervaring soepeler.

Waar Unicode Emoji integreren?

Unicode Emoji kunnen u helpen een betere gebruikerservaring te creëren op de volgende manieren:

Tabellen

Het gebruik van Unicode Emoji's in plaats van algemene symbolen en pictogrammen kan zorgen voor een nauwkeuriger begrip van wat de gegevens betekenen voor uw eindgebruikers. Iedereen die bepaalde gegevens uit ruwe informatie wil halen, kan dus gebruikmaken van tabellarische rapporten met emoji-kolomsecties.

Dat maakt de hele ervaring gemakkelijk en soepel. Zorg er dus voor dat u enkele relevante leuke emoji's gebruikt en verbeter de gebruikerservaring.

Integreer relevante emoji in de koppen

Elke website en app heeft koppen en labels. Elke kop heeft een specifiek doel en een boodschap. Deze worden gebruikt om de aandacht te trekken en de algemene stem van de website of app weer te geven. Integreer dus emoji's in plaats van de ruimte te vullen met moeilijk leesbare tekstblokken. Met elke Unicode-emoji kunt u een bepaalde boodschap overbrengen aan uw lezers en bezoekers. De Unicode-emoji zullen effectief communiceren met potentiële klanten en de toon van de tekst verduidelijken. Het toevoegen van een Unicode-emoji in elke kop en label kan de gebruikerservaring anders maken.

Meldingen

In de afgelopen jaren zijn promotiestrategieën aanzienlijk veranderd. Er is veel belangstelling van kijkers voor, van tv-reclame tot grote billboards en krantenadvertenties. De opkomst van digitale marketing heeft de reclameboodschappen echter volledig veranderd. Promotiemateriaal zoals video's en foto's spelen een belangrijke rol in digitale marketing en reclame. Deze uitvoering wordt echter soms beïnvloed door het communicatiemedium of de beperkingen van de commerciële ruimte. Dit geldt met name wanneer de informatie wordt gepresenteerd in een tabblad in een webbrowser of op een mobiele telefoon via een pushmelding. Bovendien zijn mensen minder geïnteresseerd in uw reclameboodschappen dan in het verleden. Mensen gaan eerder in interactie met bedrijven of goederen die ze leuk vinden. Ze negeren berichten van andere merken.

Dus, hoe kun je omgaan met dit eindeloze probleem van geloofwaardigheid opbouwen, betrokkenheid vergroten en opvallen via een pushmelding? Nou, de oplossing kan u verrassen. Emoji's zijn een ongebruikelijk onderdeel dat u kan helpen de effectiviteit van uw pushberichten met wel 85 procent te verhogen. Sinds de introductie van emoji's zijn ze een integraal onderdeel geworden van het online uitdrukken van onze emoties. Het integreren van een Unicode-emoji in meldingen is een geweldige manier om gebruikers te betrekken en hun ervaring te verbeteren. Je hebt vast al gezien dat elk groot merk een Unicode-emoji gebruikt in hun berichten. De ridesharing-app Uber gebruikt bijvoorbeeld de auto-emoji in zijn meldingen. Veel beursapps gebruiken de Unicode-emoji "raket" om de stijging van een bepaald aandeel aan te geven. Je ziet andere merken hetzelfde doen. Het gebruik van emoji's is nu essentieel in elk digitaal platform, inclusief Facebook, Instagram en andere online toepassingen.

Dropdown opties

Gebruikers scannen deze items vaak op zoek naar informatie die aan hun behoeften voldoet. Dergelijke lijsten zijn meestal eentonig, en gebruikers kunnen op de verkeerde opties klikken. Om de eentonigheid te doorbreken, fouten te minimaliseren en de interface overzichtelijk te maken, moet je Unicode-emoji's toevoegen. Een Unicode-emoji voor elke optie maakt ze visueel aantrekkelijker en eenvoudiger. Dit is één manier om de gebruikerservaring te verbeteren met Unicode-emoji's.

Automatiseringen

Als u in uw aangepaste app automatiseringen of meldingen gebruikt, kunt u uw gebruikers laten weten hoe ze werden geactiveerd door een beetje plezier toe te voegen! Unicode-ondersteuning is ook beschikbaar voor automatische e-mail- en tekstherinneringen, zodat u ze kunt aanpassen met elke emoji of elk symbool.

Laat AppMaster u helpen

Met AppMaster kunt u Unicode-emoji's toevoegen aan uw procedures om geavanceerde getriggerde acties en periodieke activiteiten te construeren. U kunt nu nieuwe processituaties creëren door te verwijzen naar Unicode-tekens die in uw systeem worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Unicode-ondersteuning is ook beschikbaar voor automatische e-mail- en sms-berichten, zodat u deze kunt aanpassen met een emoji of symbool. Met AppMaster kunt u Unicode-emoji's presenteren afhankelijk van de uitkomsten van uw formules of enige voorwaardelijke logica voor zeer technische klanten die bestaande webapplicaties moeten verbeteren met nauwkeurige statistieken en unieke codering. De happy smile emoji kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven dat een project is afgerond.

Conclusie

Sinds de introductie van de Unicode-emoji wordt deze op grote schaal gebruikt door sociale mediagiganten en andere apps en websites. Met Unicode nam de toegankelijkheid ervan toe en breidde zich uit naar alle reguliere computers en webapps. Tegenwoordig maakt elke online communicatie gebruik van Unicode-emoji om de boodschap effectief over te brengen. Onderzoek toont aan dat het gebruik van emoji's effectiever en handiger is om emoties uit te drukken. Daarom hebben apps zoals Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat en vele andere emoji's overgenomen. Tot nu toe hebben emoji's de betrokkenheid bij berichten en verhalen vergroot en het gebruikers gemakkelijk gemaakt om op berichten te reageren. Het is dus essentieel om relevante emoji's op de juiste plaatsen in je app toe te voegen om de gebruikerservaring en betrokkenheid te verbeteren.