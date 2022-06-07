في هذه الأيام ، تحظى الرموز التعبيرية بشعبية كبيرة ، ويتساءل الكثير من الناس عن سبب استغراق Apple لهذه الفترة الطويلة في تقديم الرموز التعبيرية على أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS. Emoji هي اللغة الأكثر انتشارًا والأسرع نموًا على مستوى العالم ، وهو أمر منطقي نظرًا لأن 90٪ من مستخدمي الإنترنت يستخدمون الرموز التعبيرية يوميًا. استخدم ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص الرموز التعبيرية ، وهو أمر مجنون. اليوم ، 50٪ من الاتصالات تتم من خلال التكنولوجيا ، والرموز التعبيرية Unicode تسهل ذلك. إذا كنت لا تستخدم رمزًا تعبيريًا لـ Unicode ، فستبدو محادثتك واضحة ومسطحة ، وتفتقر إلى المشاعر. الآن ، ربما تكون من محبي الرموز التعبيرية وتستخدمها في اتصالاتك اليومية.

متى تم استخدام الرموز التعبيرية لأول مرة؟

يعود تاريخ الرموز التعبيرية إلى القرن التاسع عشر. هم أكبر مما تتوقع. كانت هناك رموز تعبيرية قبل الرموز التعبيرية ، والتي كانت عبارة عن مشاعر بشرية تم إنشاؤها باستخدام علامات الترقيم. نُشرت الرموز الأولى في طبعة من مجلة Puck عام 1881. أطلقت المجلة اسم "الوجوه" الأربعة على "فن مطبعي" لأنها تنقل المتعة والحزن والحياد والمفاجأة.

تم استخدامها لأول مرة كوسيلة للتعبير عن المشاعر عبر الإنترنت في عام 1982. عندما كان الخط الفاصل بين النكات والرسائل العميقة غير واضح على لوحة ملاحظات افتراضية في جامعة كارنيجي ميلون ، ابتكر عضو هيئة التدريس سكوت فالمان علاجًا: للإشارة إلى المنشورات المضحكة ، استخدم الرمز: - ) ، وللإشارة إلى الرسائل العميقة ، استخدم الرمز :-(.

الآن ، تم تصميم القدوم إلى الرموز التعبيرية المعاصرة في عام 1998 بواسطة Shigetaka Kurita ، مهندس شركة الهواتف المحمولة اليابانية NTT Docomo. كان يطور نظام اتصال قائم على الأيقونات للمستهلكين. توصل إلى مجموعة من 176 رمزًا أطلق عليها الرموز التعبيرية. مصطلح "emoji" عبارة عن مزيج من كلمتين يابانيتين: "e" (صورة) و "moji" (حرف). يدعي كوريتا أنه حصل على أفكاره عن الرموز التعبيرية من المانجا والشخصيات الصينية وعلامات المرحاض العالمية.

أولاً ، كانت عبارة عن رموز تعبيرية.

أطلقوا عليه اسم "فن الطباعة".

ظهرت على الإنترنت في عام 1982 ، تم التعبير عنها من خلال الرموز.

مهندس ياباني صمم على أساس الأيقونة. نظام اتصال يسمى "الرموز التعبيرية".

يوجد اليوم أكثر من 1800 رمز تعبيري ، مما يجعل تواصلنا أكثر سهولة ومتعة.

يونيكود



Unicode هو نظام تشفير يسمح لأجهزة الكمبيوتر بعرض أحرف من لغات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكن كتابة الحرف اليوناني ألفا في Unicode كـ α. تقوم برامج التشفير وفك التشفير بتحويل الأحرف إلى رمز حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر من فهمها.

الرموز التعبيرية هي تمثيلات مصورة لتعبيرات الوجه أو المشاعر. تُستخدم الرموز التعبيرية هذه الأيام أكثر من الرموز التعبيرية وهي مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في الاتصالات الرقمية. مثل أي لغة أخرى ، أصبحت بعض الرموز التعبيرية أيقونات ذات معاني مختلفة تمامًا. يمكن استخدامها أيضًا في الدردشات لنقل المشاعر مثل الغضب والسعادة والحب وما إلى ذلك.

Unicode Emojis



Unicode هو معيار عالمي لترميز الأحرف للبرامج. تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحويل الأحرف إلى رموز رقمية والعودة مرة أخرى. يوفر Unicode ترميزًا لكل حرف من جميع اللغات المهمة ، مما يجعل من الممكن إرسال واستقبال النصوص بأي لغة. Unicode Emojis هي رموز خاصة خاصة بـ Unicode ، بما في ذلك الوجوه الكرتونية وأجزاء الجسم. يمكن الوصول إلى هذه الرموز التعبيرية على الأجهزة المحمولة عن طريق كتابة أسمائهم باستخدام لوحة المفاتيح أو نسخ / لصق الصورة في الرسالة التي ترسلها.

تم تقديم Emojis في Unicode في عام 2010

كات موموي ، مارك ديفيس ، وماركوس شيرير ، أعضاء فريق Google ، كانوا مفتونين بالرموز التعبيرية التي تطورت في ثقافة الهواتف الذكية اليابانية. Yasuo Kida و Peter Edberg ، مطورو Apple ، بدأوا الحوار في عام 2009. وقد قدموا تطبيقًا رسميًا يتألف من 625 رمزًا تعبيريًا جديدًا إلى Unicode ، وهي مجموعة غير ربحية تحافظ على إرشادات في الاتصالات الرقمية منذ عام 2007. تم تضمين Emoji في Unicode 6.0 في عام 2010 ، مما يوسع نطاق رؤيتها بشكل كبير ويسمح باستخدامها على جميع أجهزة الكمبيوتر.

ما هو يونيكود؟



Unicode هي طريقة لتمثيل النص على أجهزة الكمبيوتر. يقوم بتعيين رقم لكل حرف ويسمح بتمثيل لغات مختلفة من خلال نظام واحد. أصبح Unicode هو المعيار لعرض النص عبر جميع الأنظمة الأساسية والأجهزة ، بما في ذلك iOS و Android.

كيف زاد Unicode من شمولية الرموز التعبيرية؟



في عام 2015 ، تحرك Unicode نحو تنوع الرموز التعبيرية من خلال السماح للمستخدمين بتعديل لون بشرتهم. كانت طريقة لزيادة شمولية الرموز التعبيرية وجذب جميع الأعراق. بعد ذلك ، بدأت الرموز التعبيرية في إظهار الاهتمام بالتنوع العرقي وتمثيله.

الآن ، هناك العديد من درجات لون البشرة التي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها. كما أنه يعطي إحساسًا بالتخصيص الذي يحافظ على عودة المستخدمين.

هل يمكن أن تساعدك Unicode Emojis على تحسين تجربة المستخدم؟



فيسبوك

يقدم عملاق الإنترنت فيسبوك ستة ردود فعل إيموجي لمستخدميه. وهي تشمل الإعجاب والحب والغضب والهاها والحزن والواو. من خلال الرموز التعبيرية ، يقوم Facebook بتخصيص خلاصات المستخدمين. في بيان ، قال فيسبوك إن الرد على منشور يعني أن المستخدمين مهتمون بمثل هذه المنشورات. كما أنه يتيح لـ Facebook معرفة أن الشخص سيرغب في المزيد من المنشورات. لذلك ، تستمر الخوارزمية في اقتراح صور متشابهة. يعتبر Facebook ردود الفعل الأخرى "أعلى" من الإعجاب. في المقابل ، يعتبر رد فعل الحب مساويًا للآخر على الرغم من أنه يحتوي على 50٪ من كل استجابة / عاطفة.

انستغرام

في الآونة الأخيرة ، كان Instagram يدفع بالرموز التعبيرية. لقد قاموا بدمجها في كل قسم من أقسام التطبيق. عندما يفتح المستخدمون التعليقات ، فإن أول شيء يظهر هو الرموز التعبيرية. يقترح Instagram الاستجابة على الفور من خلال رمز تعبيري Unicode وهو سهل للمستخدمين. وبالمثل ، إذا حاول المستخدمون الرد على قصة على Instagram قبل كتابة نص ، تظهر الرموز التعبيرية. أضاف التطبيق أيضًا زر رد في القصص وهو أكثر ملاءمة. أشارت دراسة Instagram إلى أن المنشورات التي تحتوي على رموز تعبيرية ولّدت مشاركات أعلى بنسبة 47.7٪ ، ويستخدم 56.5٪ من جميع المستخدمين الرموز التعبيرية ، ونما استخدام الرموز التعبيرية بنسبة 19٪ في عام 2016. في عام 2018 ، أطلق Instagram ملصقات شريط التمرير لوجه الرموز التعبيرية ، والتي تعزز بشكل أساسي المشاركة مع تقليل جهود المشاركة في الاقتراع. لذلك ، يستخدم التطبيق الرموز التعبيرية لزيادة المشاركة وتحسين تجربة المستخدم.

سناب شات

يستخدم Snapchat الرموز التعبيرية لعدة أسباب. لقد انتقلوا حتى إلى المستوى التالي ؛ الرموز التعبيرية الشخصية والرسوم المتحركة. في Snapchat ، عندما تقوم بإنشاء اختصار / مجموعة لإرسال اللقطات الخاصة بك ، يجب عليك تسميتها بعد رمز تعبيري Unicode. على سبيل المثال ، إذا قمت بإنشاء اختصار لأفراد عائلتك ، فيمكنك تسميته "رمز تعبيري للمنزل". وبالمثل ، يمكنك استخدام العديد من الرموز التعبيرية لتمثيل مجموعة زملاء العمل وأصدقاء الكلية والأصدقاء المقربين. يسجل Snapchat الاتصالات بين الأشخاص والمجموعات ويخصص العديد من الرموز التعبيرية بناءً على مدى قربهم. لن يتم عرض الرموز التعبيرية أو تختفي إذا لم يتم إجراء اتصال لفترة طويلة من الوقت. على سبيل المثال ، يعني الطفل الذي لديه رمز تعبيري عن التغذية أنه صديق جديد. عندما تتفاعل كثيرًا مع شخص ما عن طريق إرسال لقطات منتظمة ، يظهر رمز تعبيري "مشتعل" في صندوق الوارد الخاص به. بينما يعني "القلب الأصفر" أنكما أفضل صديقين لأنكما أرسلت معظم اللقطات إلى هذا الشخص. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء صور رمزية مخصصة لصورة العرض أو تجسيدات الفيديو ثلاثية الأبعاد الحية. لذلك ، يستفيد التطبيق بشكل جيد من Unicode emojis ويجعل التجربة أكثر سلاسة.

أين يتم دمج Unicode Emoji؟



يمكن أن يساعدك Unicode Emoji في إنشاء تجربة مستخدم أفضل بالطرق التالية:

الجداول

قد يوفر استخدام Unicode Emojis بدلاً من الرموز والأيقونات العامة فهمًا أكثر دقة لما تعنيه البيانات للمستخدمين النهائيين. لذلك ، يمكن لأي شخص يتطلع إلى استخراج بيانات معينة من المعلومات الأولية استخدام التقارير المجدولة مع أقسام عمود الرموز التعبيرية.

ستجعل التجربة برمتها سهلة وسلسة. لذلك ، تأكد من استخدام بعض الرموز التعبيرية المرحة ذات الصلة وتعزيز تجربة المستخدم.

دمج الرموز التعبيرية ذات الصلة في العناوين

يحتوي كل موقع ويب وتطبيق على عناوين وتسميات. كل عنوان له غرض محدد ورسالة لنقلها. تُستخدم لجذب الانتباه وتعكس الصوت العام لموقع الويب أو التطبيق. لذا ، قم بدمج الرموز التعبيرية بدلاً من ملء تلك الفراغات بكتل من نص عادي يصعب قراءتها. يمكنك نقل رسالة معينة إلى القراء والزوار من خلال كل رمز تعبيري Unicode. ستتواصل رموز Unicode التعبيرية بفعالية مع العملاء المحتملين وتوضح نغمة النص. يمكن أن تؤدي إضافة رمز تعبيري Unicode في كل عنوان وتسمية إلى تغيير تجربة المستخدم.

إشعارات

في السنوات العديدة الماضية ، تغيرت الاستراتيجيات الترويجية بشكل كبير. لقد اجتذب اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين ، من الإعلانات التلفزيونية إلى اللوحات الإعلانية الكبيرة وإعلانات الصحف. ومع ذلك ، فقد أدى ظهور التسويق الرقمي إلى تحويل الرسائل الإعلانية بالكامل. تلعب الضمانات الترويجية مثل مقاطع الفيديو والصور دورًا مهمًا في التسويق الرقمي والإعلان. ومع ذلك ، يتأثر هذا التنفيذ أحيانًا بوسائط الاتصال أو قيود المساحة التجارية. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتم تقديم المعلومات في علامة تبويب في متصفح الويب أو على الهاتف المحمول من خلال إشعار الدفع. علاوة على ذلك ، أصبح الأشخاص أقل اهتمامًا برسائلك الترويجية عما كانوا عليه في الماضي. من المرجح أن يتفاعل الناس مع الشركات أو السلع التي يحبونها. يتجاهلون الرسائل من العلامات التجارية الأخرى.

إذًا ، كيف يمكنك التعامل مع هذه المشكلة التي لا تنتهي ، المتمثلة في إرساء المصداقية وزيادة المشاركة وجذب الانتباه عبر نظام إعلام الدفع؟ حسنًا ، قد يفاجئك الحل. تعد Emojis مكونًا غير معتاد قد يساعدك على زيادة فعالية إشعارات الدفع بنسبة تصل إلى 85 بالمائة. منذ إدخال الرموز التعبيرية ، أصبحت عنصرًا أساسيًا في التعبير عن مشاعرنا عبر الإنترنت. يعد دمج رمز تعبيري Unicode في الإشعارات طريقة رائعة لإشراك المستخدمين وتحسين تجربتهم. يجب أن تكون قد رأيت كل علامة تجارية كبرى تستخدم رمزًا تعبيريًا Unicode في رسائلها. على سبيل المثال ، يستخدم تطبيق Ridesharing Uber الرموز التعبيرية للسيارة في إشعاراته. تستخدم العديد من تطبيقات سوق الأوراق المالية "صاروخ" Unicode emoji للإشارة إلى ارتفاع سهم معين. يمكنك أن ترى العلامات التجارية الأخرى تفعل الشيء نفسه. يعد استخدام الرموز التعبيرية الآن أمرًا حيويًا في كل منصة رقمية ، بما في ذلك Facebook و Instagram والتطبيقات الأخرى عبر الإنترنت.

خيارات القائمة المنسدلة

غالبًا ما يفحص المستخدمون هذه العناصر بحثًا عن المعلومات التي تلبي احتياجاتهم. عادة ما تكون مثل هذه القوائم رتيبة ، ويمكن للمستخدمين النقر فوق الخيارات الخاطئة. لكسر الرتابة وتقليل الأخطاء وجعل الواجهة مباشرة ، يجب إضافة Unicode emojis. سيجعل رمز تعبيري Unicode لكل خيار أكثر جاذبية وسهولة من الناحية المرئية. هذه طريقة واحدة لتحسين تجربة المستخدم مع Unicode emojis.

الأتمتة

إذا كنت تستخدم الأتمتة أو الإشعارات في تطبيقك المخصص ، فيمكنك السماح للمستخدمين بمعرفة كيفية تشغيلها عن طريق إضافة القليل من المرح! يتوفر دعم Unicode أيضًا للبريد الإلكتروني التلقائي والتذكيرات النصية ، مما يتيح لك تخصيصها بأي رمز تعبيري أو رمز.

دع AppMaster يساعدك



يتيح لك AppMaster إضافة رموز تعبيرية Unicode في إجراءاتك لإنشاء إجراءات تشغيل وأنشطة دورية متقدمة. يمكنك الآن إنشاء مواقف عملية جديدة بالرجوع إلى أحرف Unicode التي يتم تغييرها أو إضافتها أو إزالتها في نظامك. يتوفر دعم Unicode أيضًا للإشعارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية ، مما يتيح لك تخصيصها بأي رمز تعبيري أو رمز. يمكّنك AppMaster من تقديم رموز تعبيرية Unicode بناءً على نتائج الصيغ الخاصة بك أو أي منطق شرطي للعملاء ذوي الصلة بالتقنية العالية والذين يتعين عليهم تحسين تطبيقات الويب الحالية بإحصاءات دقيقة وتشفير فريد. يمكن استخدام الرموز التعبيرية للابتسامة السعيدة ، على سبيل المثال ، للإشارة إلى اكتمال المشروع.

استنتاج



منذ تقديم Unicode emoji ، تم استخدامه على نطاق واسع من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواقع الأخرى. زادت إمكانية الوصول إليه باستخدام Unicode ، ليشمل جميع أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات الويب العادية. اليوم ، يستخدم كل اتصال عبر الإنترنت رموز تعبيرية Unicode لنقل الرسالة بشكل فعال. تظهر الأبحاث أن استخدام الرموز التعبيرية أكثر فعالية وملاءمة للتعبير عن المشاعر. لذلك ، اعتمدت تطبيقات مثل Instagram و Facebook و WhatsApp و Snapchat وغيرها الكثير الرموز التعبيرية. حتى الآن ، زادت الرموز التعبيرية من مشاركة منشوراتها وقصتها مع تسهيل الرد على المنشورات على المستخدمين. لذلك ، من الضروري إضافة الرموز التعبيرية ذات الصلة في الأماكن الصحيحة في تطبيقك لتحسين تجربة المستخدم والمشاركة.



