В наши дни смайлики довольно популярны, и многие люди задаются вопросом, почему Apple потребовалось так много времени, чтобы представить смайлики на своих устройствах iOS. Эмодзи — самый распространенный и быстрорастущий язык во всем мире, что имеет смысл, поскольку 90% интернет-населения ежедневно использует эмодзи. Приблизительно три миллиарда человек использовали смайлики, что безумно. Сегодня 50% общения осуществляется с помощью технологий, и эмодзи Unicode облегчает это. Если вы не используете эмодзи Unicode, ваша беседа будет простой и плоской, без эмоций. К настоящему времени вы, вероятно, являетесь поклонником смайликов и используете их в своем повседневном общении.

Когда эмодзи использовались впервые?

История эмодзи восходит к 19 веку. Они старше, чем вы ожидали. До эмодзи были смайлики, которые представляли собой человеческие эмоции, созданные с помощью знаков препинания. Первые смайлики были опубликованы в выпуске журнала Puck в 1881 году. Журнал назвал четыре опубликованных «лица» «типографским искусством», поскольку они передавали удовольствие, горе, нейтральность и удивление.

Впервые они были использованы как средство выражения чувств в Интернете в 1982 году. Когда грань между шутками и глубокими сообщениями стерлась на виртуальной доске объявлений в Университете Карнеги-Меллона, преподаватель Скотт Фалман придумал средство: чтобы указать на забавные сообщения, используйте символ: ), а для обозначения глубоких сообщений используйте символ:-(.

Что касается современных смайликов, они были разработаны в 1998 году Шигетакой Куритой, инженером японской компании мобильных телефонов NTT Docomo. Он разрабатывал систему коммуникации для потребителей на основе иконок. Он придумал коллекцию из 176 символов, которые назвал смайликами. Термин «эмодзи» представляет собой комбинацию двух японских слов: «е» (изображение) и «модзи» (символ). Курита утверждает, что свои идеи для смайликов он черпал из манги, китайских иероглифов и глобальных туалетных знаков.

Во-первых, это были смайлики.

Они называли это «Типографское искусство».

Они появились в Интернете в 1982 году, выраженные с помощью символов.

Японский инженер разработал иконку на основе. система связи под названием «эмодзи».

Сегодня существует более 1800 эмодзи, что делает наше общение более доступным и увлекательным.

Юникод



Юникод — это система кодирования, которая позволяет компьютерам отображать символы разных языков. Например, греческая буква альфа может быть записана в Unicode как α. Программы кодирования и декодирования преобразуют символы в код, чтобы компьютеры могли их понимать.

Смайлики — это графические изображения выражений лица или чувств. В наши дни смайлики используются больше, чем смайлики, и очень широко распространены во всем мире в цифровой коммуникации. Как и в любом другом языке, некоторые смайлики стали значками с совершенно другим значением. Их также можно использовать в чатах для передачи таких эмоций, как гнев, счастье, любовь и т. д.

Юникод Эмоджи



Юникод — это универсальный стандарт кодировки символов для программного обеспечения. Он позволяет компьютерам преобразовывать символы в числовые коды и обратно. Unicode обеспечивает кодировку для каждого символа всех значимых языков, что позволяет отправлять и получать тексты на любом языке. Unicode Emojis — это специальные символы, характерные для Unicode, включая мультяшные лица и части тела. Доступ к этим смайликам можно получить на мобильных устройствах, набрав их имена с клавиатуры или скопировав/вставив изображение в отправляемое сообщение.

Смайлики были введены в Unicode в 2010 году.

Кэт Момои, Марк Дэвис и Маркус Шерер, члены команды Google, были заинтригованы смайликами, появившимися в японской культуре смартфонов. Ясуо Кида и Питер Эдберг, два разработчика Apple, начали диалог в 2009 году. Они представили официальное приложение, включающее 625 новых эмодзи, в Unicode, некоммерческую группу, которая с 2007 года поддерживает руководящие принципы в области цифровых коммуникаций. В 2010 году эмодзи были встроены в Unicode 6.0. , значительно расширяя их видимость и позволяя использовать их на всех компьютерах.

Что такое Юникод?



Юникод — это способ представления текста на компьютерах. Он присваивает номер каждому символу и позволяет представлять разные языки в одной системе. Юникод стал стандартом для отображения текста на всех платформах и устройствах, включая iOS и Android.

Как Unicode увеличил инклюзивность эмодзи?



В 2015 году Unicode перешел к разнообразию эмодзи, позволив пользователям настраивать цвет своей кожи. Это был способ повысить инклюзивность смайликов и привлечь все этнические группы. После этого смайлики начали проявлять интерес к этническому разнообразию и представлять его.

Теперь пользователи могут выбирать из нескольких оттенков кожи. Это также дает ощущение персонализации, которое заставляет пользователей возвращаться.

Могут ли Unicode Emojis помочь вам улучшить взаимодействие с пользователем?



Фейсбук

Интернет-гигант Facebook предлагает своим пользователям шесть эмодзи-реакций. Они включают в себя лайк, любовь, злость, ха-ха, грусть и вау. С помощью эмодзи Facebook персонализирует ленту пользователей. В заявлении Facebook говорится, что реакция на сообщение означает, что пользователи заинтересованы в таких сообщениях. Это также позволяет Facebook узнать, что человек захочет больше сообщений. Итак, алгоритм продолжает предлагать похожие фотографии. Facebook считает другие реакции «выше», чем «Мне нравится». Напротив, реакция Любви считается равной другой, даже если она имеет 50% каждой реакции/эмоции.

Инстаграм

В последнее время Instagram активно продвигает смайлики. Они интегрировали их в каждый раздел приложения. Когда пользователи открывают комментарии, первое, что появляется, — это смайлики. Instagram мгновенно предлагает ответить с помощью эмодзи Unicode, который удобен для пользователей. Точно так же, если пользователи пытаются отреагировать на историю в Instagram, прежде чем набирать текст, появляются смайлики. Приложение также добавило кнопку реакции в историях, что более удобно. Исследование Instagram показало, что сообщения со смайликами привлекали на 47,7% больше внимания, 56,5% всех пользователей используют смайлики, а использование смайликов выросло на 19% в 2016 году. усилия по участию в выборах. Таким образом, приложение использует смайлики для повышения вовлеченности и улучшения взаимодействия с пользователем.

Снапчат

Snapchat использует эмодзи по нескольким причинам. Они даже перешли на следующий уровень; персонализированные смайлики и анимационные мультфильмы. В Snapchat, когда вы создаете ярлык/группу для отправки своих снимков, вы должны назвать его в честь эмодзи Unicode. Например, если вы создали ярлык для членов своей семьи, вы можете назвать его «домашний смайлик». Точно так же вы можете использовать различные смайлики для представления группы коллег по офису, друзей по колледжу и близких друзей. Snapchat записывает общение между людьми и группами и назначает различные смайлики в зависимости от того, насколько они близки. Смайлики не будут отображаться или исчезать, если в течение длительного периода времени не будет осуществляться общение. Например, ребенок с эмодзи-кормилкой означает, что это новый друг. Когда вы много общаетесь с кем-то, отправляя регулярные снимки, в его почтовом ящике появляется «зажженный» смайлик. В то время как «желтое сердце» означает, что вы двое лучшие друзья, потому что вы отправили этому человеку больше всего снимков. Кроме того, вы можете создавать персонализированные аватары для отображаемой фотографии или живых 3D-видео аватаров. Таким образом, приложение хорошо использует смайлики Unicode и делает работу с ним более плавной.

Куда интегрировать Unicode Emoji?



Unicode Emoji может помочь вам улучшить взаимодействие с пользователем следующими способами:

Столы

Использование Unicode Emojis вместо общих символов и значков может обеспечить более точное понимание того, что данные означают для ваших конечных пользователей. Таким образом, любой, кто хочет извлечь определенные данные из необработанной информации, может использовать табличные отчеты с разделами столбцов смайликов.

Это сделает весь опыт легким и гладким. Поэтому обязательно используйте соответствующие забавные смайлики и улучшите взаимодействие с пользователем.

Интегрируйте соответствующие эмодзи в заголовки

У каждого веб-сайта и приложения есть заголовки и ярлыки. У каждого заголовка есть определенная цель и сообщение, которое нужно передать. Они используются, чтобы привлечь внимание и отразить общий голос веб-сайта или приложения. Итак, интегрируйте смайлики вместо того, чтобы заполнять эти пробелы блоками простого текста, которые трудно прочитать. Вы можете передать определенное сообщение своим читателям и посетителям с помощью каждого смайлика Unicode. Смайлик Unicode будет эффективно общаться с потенциальными клиентами и уточнять тон текста. Добавление эмодзи Unicode в каждый заголовок и метку может по-разному воспринимать пользовательский опыт.

Уведомления

За последние несколько лет стратегии продвижения значительно изменились. Он вызвал большой интерес у зрителей, от телевизионных рекламных роликов до больших рекламных щитов и объявлений в газетах. Однако появление цифрового маркетинга полностью изменило рекламные сообщения. Рекламные материалы, такие как видео и фотографии, играют важную роль в цифровом маркетинге и рекламе. Однако на эту реализацию иногда влияют ограничения среды связи или коммерческого пространства. Это особенно верно, когда информация представлена на вкладке в веб-браузере или на мобильном телефоне с помощью push-уведомления. Кроме того, люди меньше интересуются вашими рекламными сообщениями, чем раньше. Люди более склонны взаимодействовать с компаниями или товарами, которые им нравятся. Они игнорируют сообщения от других брендов.

Итак, как вы можете справиться с этой бесконечной проблемой установления доверия, повышения вовлеченности и привлечения внимания с помощью системы push-уведомлений? Что ж, решение может вас удивить. Смайлики — это необычный компонент, который может помочь вам повысить эффективность ваших push-уведомлений до 85 процентов. С момента появления эмодзи они стали неотъемлемым элементом выражения наших эмоций в Интернете. Интеграция эмодзи Unicode в уведомления — отличный способ привлечь пользователей и повысить их удобство. Вы, должно быть, видели, как каждый крупный бренд использует смайлики Unicode в своих сообщениях. Например, приложение Uber для совместного использования использует эмодзи автомобиля в своих уведомлениях. Многие приложения для фондового рынка используют эмодзи Unicode «ракета», чтобы указать на рост стоимости определенных акций. Вы можете видеть, что другие бренды делают то же самое. Использование эмодзи сейчас жизненно важно на каждой цифровой платформе, включая Facebook, Instagram и другие онлайн-приложения.

Параметры раскрывающегося списка

Пользователи часто просматривают эти элементы в поисках информации, отвечающей их потребностям. Такие списки обычно однообразны, и пользователи могут выбрать не те параметры. Чтобы сломать монотонность, свести к минимуму ошибки и сделать интерфейс понятным, вы должны добавить смайлики Unicode. Смайлики Unicode для каждого варианта сделают их более привлекательными и простыми. Это один из способов улучшить взаимодействие с пользователем с помощью эмодзи Unicode.

Автоматизация

Если вы используете автоматизацию или уведомления в своем пользовательском приложении, вы можете сообщить своим пользователям, как они были запущены, добавив немного веселья! Поддержка Unicode также доступна для автоматических электронных и текстовых напоминаний, что позволяет настраивать их с помощью любых эмодзи или символов.

Позвольте AppMaster помочь вам



AppMaster позволяет добавлять смайлики Unicode в ваши процедуры для создания расширенных триггерных действий и периодических действий. Теперь вы можете создавать новые ситуации процесса, ссылаясь на символы Unicode, которые изменяются, добавляются или удаляются в вашей системе. Поддержка Unicode также доступна для автоматических уведомлений по электронной почте и SMS, что позволяет настроить их с помощью любого смайлика или символа. AppMaster позволяет вам отображать эмодзи Unicode в зависимости от результатов ваших формул или любой условной логики для клиентов, связанных с высокими технологиями, которым необходимо улучшить существующие веб-приложения с помощью точной статистики и уникального кодирования. Например, смайлик счастливой улыбки может использоваться для обозначения того, что проект завершен.

Вывод



С момента появления эмодзи Unicode он широко использовался гигантами социальных сетей, а также другими приложениями и веб-сайтами. Его доступность увеличилась с Unicode, распространяясь на все обычные компьютеры и веб-приложения. Сегодня каждое онлайн-общение использует эмодзи Unicode для эффективной передачи сообщения. Исследования показывают, что использование смайликов более эффективно и удобно для выражения эмоций. Поэтому такие приложения, как Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat и многие другие, используют смайлики. До сих пор смайлики увеличивали вовлеченность в публикации и истории, облегчая пользователям возможность отвечать на сообщения. Таким образом, важно добавлять соответствующие смайлики в нужные места в вашем приложении, чтобы повысить удобство работы и взаимодействие с пользователем.



