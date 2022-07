Heutzutage sind Emojis ziemlich beliebt, und viele Leute fragen sich, warum es so lange gedauert hat, bis Apple Emojis auf ihren iOS-Geräten eingeführt hat. Emoji ist die am weitesten verbreitete und am schnellsten wachsende Sprache weltweit, was sinnvoll ist, da 90 % der Internetbevölkerung täglich Emojis verwenden. Ungefähr drei Milliarden Menschen haben Emojis verwendet, was verrückt ist. Heutzutage erfolgt 50 % der Kommunikation über Technologie, und Unicode-Emoji erleichtern dies. Wenn Sie kein Unicode-Emoji verwenden, fühlt sich Ihre Konversation schlicht und flach an, ohne Emotionen. Inzwischen sind Sie wahrscheinlich ein Emoji-Fan und verwenden sie in Ihrer täglichen Kommunikation.

Wann wurden Emojis zum ersten Mal verwendet?

Die Geschichte der Emojis reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Sie sind älter als erwartet. Es gab Emoticons vor Emojis, bei denen es sich um menschliche Emotionen handelte, die mit Satzzeichen konstruiert wurden. Die ersten Emoticons wurden 1881 in einer Ausgabe der Zeitschrift Puck veröffentlicht. Die Zeitschrift nannte die vier „Gesichter“, die sie veröffentlichte, „typografische Kunst“, da sie Freude, Trauer, Neutralität und Überraschung vermittelten.

Sie wurden erstmals 1982 als Mittel verwendet, um Gefühle online auszudrücken. Als die Grenze zwischen Witzen und tiefgründigen Botschaften auf einer virtuellen Pinnwand an der Carnegie Mellon University verschwommen war, entwickelte Fakultätsmitglied Scott Fahlman eine Abhilfe: Um auf lustige Beiträge hinzuweisen, verwenden Sie das Symbol:- ), und um tiefgründige Botschaften anzuzeigen, verwenden Sie das Symbol:-(.

Die nun zeitgemäßen Emojis wurden 1998 von Shigetaka Kurita, einem Ingenieur der japanischen Mobiltelefonfirma NTT Docomo, entworfen. Er entwickelte ein Icon-basiertes Kommunikationssystem für Verbraucher. Er entwickelte eine Sammlung von 176 Symbolen, die er Emojis nannte. Der Begriff „Emoji“ ist eine Kombination aus zwei japanischen Wörtern: „e“ (Bild) und „moji“ (Zeichen). Kurita behauptet, er habe seine Ideen für Emojis von Mangas, chinesischen Schriftzeichen und globalen Toilettenschildern bekommen.

Zuerst waren sie Emoticons.

Sie nannten es „typografische Kunst“.

Sie tauchten 1982 online auf, ausgedrückt durch Symbole.

Ein japanischer Ingenieur entwarf ein Icon-basiertes. Kommunikationssystem namens „Emoji“.

Heute gibt es mehr als 1.800 Emojis, die unsere Kommunikation zugänglicher und unterhaltsamer machen.

Unicode



Unicode ist ein Codierungssystem, das es Computern ermöglicht, Zeichen aus verschiedenen Sprachen anzuzeigen. Beispielsweise kann der griechische Buchstabe Alpha in Unicode als α geschrieben werden. Codier- und Decodierprogramme wandeln Zeichen in Code um, damit Computer sie verstehen können.

Emojis sind bildliche Darstellungen von Gesichtsausdrücken oder Gefühlen. Emojis werden heute mehr als Emoticons verwendet und sind in der digitalen Kommunikation weltweit sehr verbreitet. Wie jede andere Sprache sind einige Emojis zu Symbolen mit insgesamt unterschiedlichen Bedeutungen geworden. Sie können auch in Chats verwendet werden, um Emotionen wie Wut, Glück, Liebe usw. zu vermitteln.

Unicode-Emojis



Unicode ist ein universeller Zeichencodierungsstandard für Software. Es ermöglicht Computern, Zeichen in Zahlencodes und wieder zurück umzuwandeln. Unicode stellt für jedes Zeichen aus allen wichtigen Sprachen eine Kodierung zur Verfügung, wodurch es möglich ist, Texte in jeder Sprache zu senden und zu empfangen. Unicode-Emojis sind spezielle Unicode-spezifische Symbole, darunter karikaturartige Gesichter und Körperteile. Auf diese Emojis kann auf mobilen Geräten zugegriffen werden, indem Sie ihre Namen mit einer Tastatur eingeben oder das Bild kopieren/in die Nachricht einfügen, die Sie senden.

Emojis wurden 2010 im Unicode eingeführt

Kat Momoi, Mark Davis und Markus Scherer, Mitglieder des Google-Teams, waren fasziniert von Emojis, die sich in der japanischen Smartphone-Kultur entwickelt haben. Yasuo Kida und Peter Edberg, zwei Apple-Entwickler, begannen den Dialog im Jahr 2009. Sie stellten Unicode, einer gemeinnützigen Gruppe, die seit 2007 Richtlinien in der digitalen Kommunikation pflegt, eine offizielle Anwendung mit 625 neuen Emojis vor. Emoji wurden 2010 in Unicode 6.0 eingebettet , wodurch ihre Sichtbarkeit erheblich erweitert wird und sie auf allen Computern verwendet werden können.

Was ist Unicode?



Unicode ist eine Möglichkeit, Text auf Computern darzustellen. Es weist jedem Zeichen eine Nummer zu und ermöglicht die Darstellung verschiedener Sprachen durch ein System. Unicode ist zum Standard für die Anzeige von Text auf allen Plattformen und Geräten geworden, einschließlich iOS und Android.

Wie Unicode die Emoji-Inklusivität erhöhte?



Im Jahr 2015 bewegte sich Unicode in Richtung Emoji-Vielfalt, indem es Benutzern ermöglichte, ihre Hautfarbe anzupassen. Es war eine Möglichkeit, die Emoji-Inklusivität zu erhöhen und alle Ethnien anzuziehen. Danach haben Emojis begonnen, Interesse an und Repräsentation der ethnischen Vielfalt zu zeigen.

Jetzt gibt es mehrere Hauttöne, aus denen Benutzer auswählen können. Es vermittelt auch ein Gefühl der Personalisierung, das die Benutzer dazu bringt, wiederzukommen.

Können Unicode-Emojis Ihnen helfen, die Benutzererfahrung zu verbessern?



Facebook

Der Internetgigant Facebook bietet seinen Nutzern sechs Emoji-Reaktionen an. Dazu gehören „Gefällt mir“, „Liebe“, „Wütend“, „Haha“, „Traurig“ und „Wow“. Durch Emojis personalisiert Facebook die Feeds der Nutzer. In einer Erklärung sagte Facebook, dass die Reaktion auf einen Beitrag bedeutet, dass Benutzer an solchen Beiträgen interessiert sind. Es lässt Facebook auch wissen, dass die Person mehr Posts haben möchte. Der Algorithmus schlägt also immer wieder ähnliche Fotos vor. Facebook hält andere Reaktionen für „höher“ als das Like. Im Gegensatz dazu wird die Liebesreaktion der anderen gleichgestellt, obwohl sie 50 % jeder Reaktion/Emotion hat.

Instagram

In letzter Zeit hat Instagram Emojis gepusht. Sie haben sie in jeden Abschnitt der App integriert. Wenn Benutzer Kommentare öffnen, erscheint als erstes ein Emoji. Instagram schlägt sofort vor, über ein Unicode-Emoji zu antworten, was für Benutzer einfach ist. Wenn Benutzer versuchen, auf eine Instagram-Story zu reagieren, bevor sie Text eingeben, erscheinen Emojis. Die App hat auch eine Reaktionsschaltfläche in Geschichten hinzugefügt, was bequemer ist. Die Instagram-Studie ergab, dass Posts mit Emojis 47,7 % mehr Interaktionen generierten, 56,5 % aller Benutzer Emojis verwendeten und die Verwendung von Emojis im Jahr 2016 um 19 % zunahm Bemühungen, an Umfragen teilzunehmen. Daher verwendet die App Emojis, um das Engagement zu erhöhen und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Snapchat

Snapchat verwendet Emojis aus mehreren Gründen. Sie haben sogar die nächste Stufe erreicht; personalisierte Emojis und Zeichentrickfilme. Wenn Sie in Snapchat eine Verknüpfung/Gruppe zum Senden Ihrer Schnappschüsse erstellen, müssen Sie diese nach einem Unicode-Emoji benennen. Wenn Sie beispielsweise eine Verknüpfung für Ihre Familienmitglieder erstellt haben, können Sie sie „Zuhause-Emoji“ nennen. Ebenso können Sie verschiedene Emojis verwenden, um die Gruppe der Bürokollegen, College-Freunde und engen Freunde darzustellen. Snapchat zeichnet die Kommunikation zwischen Personen und Gruppen auf und weist je nach Nähe verschiedene Emojis zu. Emojis werden nicht angezeigt oder verschwinden, wenn über einen längeren Zeitraum keine Kommunikation stattfindet. Zum Beispiel bedeutet ein Baby mit Fütterer-Emoji, dass es ein neuer Freund ist. Wenn Sie viel mit jemandem interagieren, indem Sie regelmäßig Schnappschüsse senden, erscheint ein Feuer-Emoji in seinem Posteingang. Während das "gelbe Herz" bedeutet, dass Sie beide beste Freunde sind, weil Sie dieser Person die meisten Schnappschüsse geschickt haben. Darüber hinaus können Sie personalisierte Avatare für Ihr Anzeigefoto oder Live-3D-Video-Avatare erstellen. Die App nutzt die Unicode-Emojis also gut und macht das Erlebnis reibungsloser.

Wo integriere ich Unicode-Emojis?



Unicode Emoji kann Ihnen auf folgende Weise helfen, ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen:

Tische

Die Verwendung von Unicode-Emojis anstelle von generischen Symbolen und Symbolen kann zu einem genaueren Verständnis dessen führen, was die Daten für Ihre Endbenutzer bedeuten. Wer also bestimmte Daten aus Rohinformationen extrahieren möchte, kann tabellarische Berichte mit Emoji-Spaltenabschnitten verwenden.

Es wird die ganze Erfahrung einfach und reibungslos machen. Stellen Sie also sicher, dass Sie einige relevante lustige Emojis verwenden und die Benutzererfahrung verbessern.

Integrieren Sie relevante Emojis in die Überschriften

Jede Website und App hat Überschriften und Labels. Jede Überschrift hat einen bestimmten Zweck und eine Botschaft zu vermitteln. Diese werden verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Gesamtstimme der Website oder App widerzuspiegeln. Integrieren Sie also Emojis, anstatt diese Lücken mit schwer lesbaren Klartextblöcken zu füllen. Mit jedem Unicode-Emoji können Sie Ihren Lesern und Besuchern eine bestimmte Botschaft vermitteln. Das Unicode-Emoji kommuniziert effektiv mit potenziellen Kunden und verdeutlicht den Ton des Textes. Das Hinzufügen eines Unicode-Emojis in jeder Überschrift und Beschriftung kann die Benutzererfahrung anders gestalten.

Benachrichtigungen

In den letzten Jahren haben sich die Werbestrategien stark verändert. Es hat großes Interesse bei den Zuschauern geweckt, von Fernsehwerbung bis hin zu großen Werbetafeln und Zeitungsanzeigen. Das Aufkommen des digitalen Marketings hat die Werbebotschaften jedoch völlig verändert. Werbematerialien wie Videos und Fotos spielen eine wichtige Rolle im digitalen Marketing und in der Werbung. Diese Implementierung wird jedoch manchmal durch das Kommunikationsmedium oder Beschränkungen des kommerziellen Raums beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere, wenn die Informationen in einer Registerkarte in einem Webbrowser oder auf einem Mobiltelefon über eine Push-Benachrichtigung angezeigt werden. Außerdem interessieren sich die Leute weniger für Ihre Werbebotschaften als in der Vergangenheit. Menschen interagieren eher mit Unternehmen oder Waren, die ihnen gefallen. Sie ignorieren Nachrichten von anderen Marken.

Wie können Sie also mit diesem nie endenden Problem umgehen, Glaubwürdigkeit aufzubauen, das Engagement zu steigern und über ein Push-Benachrichtigungssystem wahrgenommen zu werden? Nun, die Lösung mag Sie überraschen. Emojis sind eine ungewöhnliche Komponente, mit der Sie die Effektivität Ihrer Push-Benachrichtigungen um bis zu 85 Prozent steigern können. Seit der Einführung von Emojis sind sie zu einem integralen Element geworden, um unsere Emotionen online auszudrücken. Die Integration eines Unicode-Emojis in Benachrichtigungen ist eine großartige Möglichkeit, Benutzer einzubeziehen und ihre Erfahrung zu verbessern. Sie müssen jede große Marke gesehen haben, die ein Unicode-Emoji in ihren Nachrichten verwendet. Die Mitfahr-App Uber nutzt beispielsweise das Auto-Emoji in ihren Benachrichtigungen. Viele Börsen-Apps verwenden das Unicode-Emoji „Rakete“, um den Anstieg einer bestimmten Aktie anzuzeigen. Sie können sehen, dass andere Marken dasselbe tun. Die Verwendung von Emojis ist heute auf jeder digitalen Plattform, einschließlich Facebook, Instagram und anderen Online-Anwendungen, von entscheidender Bedeutung.

Dropdown-Optionen

Benutzer scannen diese Elemente häufig auf der Suche nach Informationen, die ihren Anforderungen entsprechen. Solche Listen sind normalerweise eintönig und Benutzer können auf die falschen Optionen klicken. Um die Monotonie zu durchbrechen, Fehler zu minimieren und die Benutzeroberfläche unkompliziert zu gestalten, sollten Sie Unicode-Emojis hinzufügen. Ein Unicode-Emoji für jede Option macht sie optisch ansprechender und einfacher. Dies ist eine Möglichkeit, die Benutzererfahrung mit Unicode-Emojis zu verbessern.

Automatisierungen

Wenn Sie Automatisierung oder Benachrichtigungen in Ihrer benutzerdefinierten App verwenden, können Sie Ihre Benutzer wissen lassen, wie sie ausgelöst wurden, indem Sie ein wenig Spaß hinzufügen! Unicode-Unterstützung ist auch für automatische E-Mail- und Texterinnerungen verfügbar, sodass Sie sie mit beliebigen Emojis oder Symbolen anpassen können.

Lassen Sie sich von AppMaster unterstützen



Mit AppMaster können Sie Ihren Verfahren Unicode-Emojis hinzufügen, um erweiterte ausgelöste Aktionen und periodische Aktivitäten zu erstellen. Sie können jetzt neue Prozesssituationen erstellen, indem Sie auf Unicode-Zeichen verweisen, die in Ihrem System geändert, hinzugefügt oder entfernt werden. Unicode-Unterstützung ist auch für automatische E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen verfügbar, sodass Sie sie mit beliebigen Emojis oder Symbolen anpassen können. Mit AppMaster können Sie Unicode-Emojis in Abhängigkeit von den Ergebnissen Ihrer Formeln oder einer beliebigen bedingten Logik für hochtechnisierte Kunden präsentieren, die bestehende Webanwendungen mit präzisen Statistiken und eindeutiger Codierung verbessern müssen. Das Smiley-Emoji zum Beispiel könnte verwendet werden, um anzuzeigen, dass ein Projekt abgeschlossen wurde.

Fazit



Seit der Einführung von Unicode-Emoji wurde es ausgiebig von Social-Media-Giganten und anderen Apps und Websites verwendet. Die Zugänglichkeit wurde mit Unicode verbessert und erstreckte sich auf alle regulären Computer und Web-Apps. Heutzutage verwendet jede Online-Kommunikation Unicode-Emoji, um die Nachricht effektiv zu übermitteln. Untersuchungen zeigen, dass die Verwendung von Emojis effektiver und bequemer ist, um Emotionen auszudrücken. Daher haben Apps wie Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat und viele andere Emojis übernommen. Bisher haben Emojis ihr Post- und Story-Engagement erhöht und es den Benutzern erleichtert, auf Posts zu antworten. Daher ist es wichtig, relevante Emojis an den richtigen Stellen in Ihrer App hinzuzufügen, um die Benutzererfahrung und das Engagement zu verbessern.