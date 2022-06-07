如今，表情符号非常流行，许多人想知道为什么苹果花了这么长时间才在他们的 iOS 设备上引入表情符号。表情符号是全球使用最广泛且发展迅速的语言，这是有道理的，因为 90% 的互联网人口每天都使用表情符号。大约有 30 亿人使用过表情符号，这太疯狂了。今天，50% 的交流是通过技术完成的，而 Unicode 表情符号为它提供了便利。如果您不使用 Unicode 表情符号，您的对话会感觉平淡无奇，缺乏情感。到目前为止，您可能是表情符号的粉丝，并在日常交流中使用它们。

第一次使用表情符号是什么时候？

表情符号的历史可以追溯到 19 世纪。他们比你想象的要老。表情符号之前有表情符号，这是使用标点符号构建的人类情感。第一个表情符号于 1881 年在 Puck 杂志上发表。该杂志将其出版的四张“面孔”命名为“印刷艺术”，因为它们传达了快乐、悲伤、中立和惊喜。

1982 年，它们首次被用作在线表达情感的一种方式。当卡内基梅隆大学的虚拟布告栏上的笑话和深刻信息之间的界限变得模糊时，教员 Scott Fahlman 设计了一种补救措施：为了表示有趣的帖子，请使用以下符号：- )，为了表示深刻的信息，请使用符号：-(。

现在，现代表情符号是由日本手机公司 NTT Docomo 的工程师 Shigetaka Kurita 于 1998 年设计的。他正在为消费者开发一个基于图标的通信系统。他想出了一组 176 个符号，他称之为表情符号。 “表情符号”一词是两个日语单词的组合：“e”（图像）和“moji”（字符）。 Kurita 声称他从漫画、汉字和全球厕所标志中得到了他对表情符号的想法。

首先，它们是表情符号。

他们称之为“印刷艺术”。

它们于 1982 年在网上出现，通过符号表达。

一位日本工程师设计了一个基于图标的。称为“表情符号”的通信系统。

今天，存在 1,800 多个表情符号，使我们的交流更容易访问和更有趣。

统一码



Unicode 是一种编码系统，允许计算机显示各种语言的字符。例如，希腊字母 alpha 可以用 Unicode 写成 α。编码和解码程序将字符转换为代码，以便计算机能够理解它们。

表情符号是面部表情或感觉的图形表示。如今，表情符号的使用已超过表情符号，并且在全球范围内的数字通信中被广泛接受。与任何其他语言一样，一些表情符号已经完全成为具有不同含义的图标。它们还可以用于聊天来传达愤怒、幸福、爱等情绪。

Unicode 表情符号



Unicode 是软件的通用字符编码标准。它使计算机能够将字符转换为数字代码并再次转换回来。 Unicode 为所有重要语言的每个字符提供编码，从而可以发送和接收任何语言的文本。 Unicode 表情符号是 Unicode 特有的特殊符号，包括卡通面孔和身体部位。这些表情符号可以在移动设备上访问，方法是用键盘输入他们的名字或将图像复制/粘贴到您发送的消息中。

表情符号于 2010 年在 Unicode 中引入

Google 团队的成员 Kat Momoi、Mark Davis 和 Markus Scherer 对日本智能手机文化中发展起来的表情符号很感兴趣。两位 Apple 开发人员 Yasuo Kida 和 Peter Edberg 于 2009 年开始对话。他们向 Unicode 提交了一个包含 625 个新表情符号的官方应用程序，Unicode 是一个自 2007 年以来一直在维护数字通信指南的非营利组织。表情符号于 2010 年嵌入到 Unicode 6.0 ，大大扩展了它们的可见性并允许它们在所有计算机上使用。

什么是统一码？



Unicode 是一种在计算机上表示文本的方法。它为每个字符分配一个数字，并允许通过一个系统表示不同的语言。 Unicode 已成为跨所有平台和设备（包括 iOS 和 Android）显示文本的标准。

Unicode 如何提高表情符号的包容性？



2015 年，Unicode 通过允许用户调整自己的肤色来实现表情符号的多样性。这是增加表情符号包容性并吸引所有种族的一种方式。在那之后，表情符号开始表现出对种族多样性的兴趣和代表。

现在，用户可以选择多种肤色。它还给人一种个性化的感觉，使用户不断回头。

Unicode Emojis 可以帮助您增强用户体验吗？



Facebook

互联网巨头 Facebook 为其用户提供六种表情符号反应。它们包括喜欢、爱、愤怒、哈哈、悲伤和哇。通过表情符号，Facebook 个性化用户的提要。 Facebook 在一份声明中表示，对帖子做出反应意味着用户对此类帖子感兴趣。它还让 Facebook 知道该人会想要更多帖子。因此，该算法不断建议相似的照片。 Facebook 认为其他反应“高于”赞。相比之下，爱的反应被认为与另一个反应相同，即使它占每种反应/情绪的 50%。

Instagram

最近，Instagram 一直在推动表情符号。他们已将它们集成到应用程序的每个部分。当用户打开评论时，首先出现的是表情符号。 Instagram 立即建议通过 Unicode 表情符号进行响应，这对用户来说很容易。同样，如果用户在输入文本之前尝试对 Instagram 故事做出反应，则会出现表情符号。该应用程序还在故事中添加了一个更方便的反应按钮。 Instagram 研究表明，带有表情符号的帖子产生了 47.7% 的参与度，56.5% 的用户使用表情符号，表情符号的使用在 2016 年增长了 19%。2018 年，Instagram 推出了表情符号面部滑块贴纸，这基本上提高了参与度，同时也减少了努力参与投票。因此，该应用程序利用表情符号来增加参与度并增强用户体验。

Snapchat

Snapchat 使用表情符号有几个原因。他们甚至更上一层楼；个性化的表情符号和动画卡通。在 Snapchat 中，当您为发送快照创建快捷方式/组时，您必须以 Unicode 表情符号命名。例如，如果您为家人创建了快捷方式，则可以将其命名为“家庭表情符号”。同样，您可以使用各种表情符号来代表办公室同事、大学朋友和密友。 Snapchat 记录人和群组之间的通信，并根据他们的接近程度分配各种表情符号。如果长时间没有交流，表情符号将不会显示或消失。例如，带有喂食器表情符号的婴儿意味着它是一个新朋友。当您通过定期发送快照与某人进行很多互动时，他们的收件箱中会出现一个“点燃”的表情符号。而“黄心”则意味着你们两个是最好的朋友，因为你向那个人发送了最多的快照。此外，您可以为您的展示照片或实时 3D 视频头像制作个性化头像。因此，该应用程序充分利用了 Unicode 表情符号并使体验更加流畅。

在哪里集成 Unicode 表情符号？



Unicode Emoji 可以通过以下方式帮助您创建更好的用户体验：

表

使用 Unicode 表情符号代替通用符号和图标可以更准确地理解数据对最终用户的意义。因此，任何希望从原始信息中提取特定数据的人都可以使用带有表情符号列部分的表格报告。

这将使整个体验变得轻松流畅。因此，请务必使用一些相关的有趣表情符号并增强用户体验。

在标题中集成相关表情符号

每个网站和应用程序都有标题和标签。每个标题都有特定的目的和要传达的信息。这些用于吸引注意力并反映网站或应用程序的整体声音。因此，整合表情符号，而不是用难以阅读的纯文本块填充这些空间。您可以通过每个 Unicode 表情符号向您的读者和访客传达特定信息。 Unicode 表情符号将有效地与潜在客户沟通并阐明文本的语气。在每个标题和标签中添加 Unicode 表情符号可以带来不同的用户体验。

通知

在过去的几年中，促销策略发生了显着变化。它引起了观众的极大兴趣，从电视广告到大型广告牌和报纸广告。然而，数字营销的出现彻底改变了广告信息。视频和照片等宣传资料在数字营销和广告中发挥着重要作用。然而，这种实现有时会受到通信介质或商业空间限制的影响。当信息通过推送通知显示在 Web 浏览器的选项卡中或手机上时，尤其如此。此外，人们对您的促销信息的兴趣不如过去。人们更有可能与他们喜欢的公司或商品互动。他们忽略来自其他品牌的信息。

那么，如何通过推送通知系统来处理建立可信度、增加参与度和引起注意的永无止境的问题呢？好吧，解决方案可能会让您大吃一惊。表情符号是一个不寻常的组件，它可以帮助您将推送通知的有效性提高多达 85%。自从引入表情符号以来，它们已成为在线表达我们情感的不可或缺的元素。在通知中集成 Unicode 表情符号是吸引用户并增强他们体验的好方法。您一定已经看到每个主要品牌在他们的消息中都使用 Unicode 表情符号。例如，拼车应用 Uber 在其通知中使用汽车表情符号。许多股票市场应用程序使用 Unicode 表情符号“火箭”来表示特定股票的上涨。你可以看到其他品牌也在做同样的事情。使用表情符号现在在每个数字平台中都至关重要，包括 Facebook、Instagram 和其他在线应用程序。

下拉选项

用户经常扫描这些项目以寻找满足其需求的信息。这样的列表通常很单调，用户可能会点击错误的选项。要打破单调、减少错误并使界面简单明了，您应该添加 Unicode 表情符号。每个选项的 Unicode 表情符号将使它们在视觉上更具吸引力和简单。这是使用 Unicode 表情符号增强用户体验的一种方法。

自动化

如果您在自定义应用程序中使用自动化或通知，您可以通过添加一点乐趣让您的用户知道他们是如何被触发的！ Unicode 支持也可用于自动电子邮件和文本提醒，使您能够使用任何表情符号或符号自定义它们。

让 AppMaster 协助您



AppMaster 允许您在程序中添加 Unicode 表情符号来构建高级触发操作和定期活动。您现在可以通过引用系统中正在更改、添加或删除的 Unicode 字符来创建新的流程情况。 Unicode 支持也可用于自动电子邮件和 SMS 通知，使您能够使用任何表情符号或符号自定义它们。 AppMaster 使您能够根据公式的结果或任何条件逻辑呈现 Unicode 表情符号，以便必须通过精确的统计数据和独特的编码来增强现有 Web 应用程序的高科技相关客户。例如，快乐的微笑表情符号可能用于表示项目已经完成。

结论



自 Unicode 表情符号推出以来，它已被社交媒体巨头和其他应用程序和网站广泛使用。它的可访问性随着 Unicode 而增加，扩展到所有常规计算机和 Web 应用程序。今天，每一次在线交流都使用 Unicode 表情符号来有效地传达信息。研究表明，使用表情符号更有效、更方便地表达情绪。因此，Instagram、Facebook、WhatsApp、Snapchat 等许多应用程序都采用了表情符号。到目前为止，表情符号增加了他们的帖子和故事参与度，同时让用户更容易回复帖子。因此，必须在应用中的正确位置添加相关表情符号，以增强用户体验和参与度。



