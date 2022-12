W dzisiejszych czasach emojis są dość popularne i wiele osób zastanawia się, dlaczego tak długo zajęło Apple wprowadzenie emojis na swoich urządzeniach z systemem iOS. Emoji jest najczęściej używanym i szybko rozwijającym się językiem na świecie, co ma sens, ponieważ 90% populacji internetowej używa emojis codziennie. Około trzech miliardów ludzi użyło emojis, co jest szaleństwem. Dziś 50% komunikacji odbywa się za pośrednictwem technologii, a Unicode emoji to ułatwia. Jeśli nie używasz emoji Unicode, twoja rozmowa czuje się zwykła i płaska, brakuje jej emocji. Do tej pory prawdopodobnie jesteś fanem emoji i używasz ich w swojej codziennej komunikacji.

Kiedy emojis zostały użyte po raz pierwszy?

Historia emoji sięga XIX wieku. Są starsze niż można by się spodziewać. Przed emojis istniały emotikony, które były ludzkimi emocjami skonstruowanymi za pomocą znaków interpunkcyjnych. Pierwsze emotikony zostały opublikowane w wydaniu magazynu Puck w 1881 roku. Czasopismo nazwało cztery "twarze", które opublikowało "sztuką typograficzną", ponieważ przekazywały one przyjemność, smutek, neutralność i zaskoczenie.

Po raz pierwszy użyto ich jako środka do wyrażania uczuć w Internecie w 1982 roku. Kiedy na wirtualnej tablicy ogłoszeń na Uniwersytecie Carnegie Mellon zatarła się granica między żartami a głębokimi wiadomościami, członek wydziału Scott Fahlman opracował środek zaradczy: do oznaczania zabawnych postów używaj symbolu:-), a do oznaczania głębokich wiadomości - symbolu:-(.

Przechodząc do współczesności, emojis zostały zaprojektowane w 1998 roku przez Shigetakę Kuritę, inżyniera japońskiej firmy NTT Docomo, zajmującej się telefonią komórkową. Opracowywał on system komunikacji dla konsumentów oparty na ikonach. Wymyślił zbiór 176 symboli, które określił mianem emojis. Termin "emoji" to połączenie dwóch japońskich słów: "e" (obraz) i "moji" (postać). Kurita twierdzi, że pomysły na emojis zaczerpnął z mangi, chińskich znaków i globalnych znaków toaletowych.

Unicode

Unicode to system kodowania, który pozwala komputerom wyświetlać znaki z różnych języków. Na przykład grecka litera alfa może być zapisana w Unicode jako α. Programy kodujące i dekodujące przekształcają znaki w kod, aby komputery mogły je zrozumieć.

Emojis to obrazkowa reprezentacja wyrazów twarzy lub uczuć. W dzisiejszych czasach emojis są używane bardziej niż emotikony i są bardzo szeroko akceptowane na całym świecie w komunikacji cyfrowej. Jak w każdym innym języku, niektóre emojis stały się ikonami o różnych znaczeniach. Mogą być również używane w czatach, aby przekazać emocje, takie jak złość, szczęście, miłość itp.

Emojis Unicode

Unicode to uniwersalny standard kodowania znaków dla oprogramowania. Umożliwia on komputerom konwersję znaków na kody numeryczne i z powrotem. Unicode zapewnia kodowanie dla każdego znaku ze wszystkich znaczących języków, umożliwiając wysyłanie i odbieranie tekstów w każdym języku. Emojis Unicode to specjalne symbole specyficzne dla Unicode, w tym kreskówkowe twarze i części ciała. Dostęp do tych emojis można uzyskać na urządzeniach mobilnych, wpisując ich nazwy za pomocą klawiatury lub kopiując/wklejając obrazek do wysyłanej wiadomości.

Emojis zostały wprowadzone do Unicode w 2010 r.

Kat Momoi, Mark Davis i Markus Scherer, członkowie zespołu Google, byli zaintrygowani emojis, które rozwinęły się w japońskiej kulturze smartfonów. Yasuo Kida i Peter Edberg, dwaj programiści Apple, rozpoczęli dialog w 2009 roku. Przedstawili oficjalną aplikację zawierającą 625 nowych emojis do Unicode, grupy non-profit, która od 2007 roku utrzymuje wytyczne w komunikacji cyfrowej. Emoji zostały włączone do Unicode 6.0 w 2010 roku, co znacznie zwiększyło ich widoczność i pozwoliło na używanie ich na wszystkich komputerach.

Co to jest Unicode?

Unicode to sposób reprezentowania tekstu na komputerach. Przypisuje on numer każdemu znakowi i pozwala na reprezentację różnych języków za pomocą jednego systemu. Unicode stał się standardem wyświetlania tekstu na wszystkich platformach i urządzeniach, w tym iOS i Android.

Jak Unicode zwiększył inkluzywność Emoji?

W 2015 roku Unicode poszedł w kierunku różnorodności emoji, pozwalając użytkownikom dostosować kolor skóry. Był to sposób na zwiększenie inkluzywności emoji i przyciągnięcie wszystkich grup etnicznych. Po tym, emojis zaczęły wykazywać zainteresowanie i reprezentację różnorodności etnicznej.

Teraz istnieje wiele odcieni skóry, z których użytkownicy mogą wybierać. Daje to również poczucie personalizacji, które sprawia, że użytkownicy wciąż wracają.

Czy Unicode Emojis może pomóc Ci zwiększyć doświadczenie użytkownika?

Facebook

Internetowy gigant Facebook oferuje swoim użytkownikom sześć reakcji emoji. Należą do nich Like, love, angry, haha, sad i wow. Poprzez emojis, Facebook personalizuje feedy użytkowników. W oświadczeniu Facebook powiedział, że reagowanie na post oznacza, że użytkownicy są zainteresowani takimi postami. Pozwala to również Facebookowi wiedzieć, że dana osoba będzie chciała więcej postów. Algorytm więc cały czas sugeruje podobne zdjęcia. Facebook uważa inne reakcje za "wyższe" niż Like. Natomiast reakcja Love jest uznawana za równą innym, mimo że ma 50% wszystkich reakcji/emocji.

Instagram

W ostatnim czasie Instagram forsuje emojis. Zintegrowali je z każdą sekcją aplikacji. Kiedy użytkownicy otwierają komentarze, pierwszą rzeczą, która się pojawia, są emoji. Instagram natychmiast sugeruje odpowiedź poprzez emoji Unicode, co jest łatwe dla użytkowników. Podobnie, jeśli użytkownicy próbują reagować na historię Instagrama przed wpisaniem tekstu, pojawiają się emojis. Aplikacja dodała również przycisk reagowania w historiach, który jest wygodniejszy. Badanie Instagrama wskazało, że posty z emojisami generują o 47,7 proc. wyższe zaangażowanie, 56,5 proc. wszystkich użytkowników używa emojisów, a użycie emoji wzrosło o 19 proc. w 2016 roku. W 2018 roku Instagram wprowadził naklejki emoji face slider, które zasadniczo zwiększają udział, a jednocześnie zmniejszają wysiłek, aby wziąć udział w ankietach. Tak więc aplikacja wykorzystuje emojis, aby zwiększyć zaangażowanie i poprawić doświadczenie użytkownika.

Snapchat

Snapchat używa emojis z kilku powodów. Wzięli nawet na następny poziom; spersonalizowane emojis i animowane kreskówki. W Snapchacie, kiedy tworzysz skrót/grupę do wysyłania snapów, musisz nazwać ją po emoji Unicode. Na przykład, jeśli zrobiłeś skrót dla członków swojej rodziny, możesz nazwać go "domowym emoji". Podobnie możesz użyć różnych emoji, aby reprezentować grupę kolegów z biura, przyjaciół z uczelni i bliskich przyjaciół. Snapchat rejestruje komunikację między ludźmi i grupami i przypisuje im różne emojis na podstawie tego, jak blisko są. Emojis nie będą wyświetlane lub znikną, jeśli przez dłuższy czas nie będzie miała miejsca żadna komunikacja. Na przykład dziecko z emoji karmienia oznacza, że jest to nowy przyjaciel. Kiedy wchodzisz z kimś w dużą interakcję, wysyłając regularnie snapy, w jego skrzynce odbiorczej pojawia się ognisty "zapalony" emoji. Podczas gdy "żółte serce" oznacza, że wy dwaj jesteście najlepszymi przyjaciółmi, ponieważ wysłałeś najwięcej snapów do tej osoby. Co więcej, możesz stworzyć spersonalizowane awatary dla swojego zdjęcia na wyświetlaczu lub awatary wideo 3D na żywo. Tak więc, aplikacja dobrze wykorzystuje emojis Unicode i sprawia, że doświadczenie jest płynniejsze.

Gdzie zintegrować Unicode Emoji?

Unicode Emoji może pomóc Ci stworzyć lepsze doświadczenie użytkownika na następujące sposoby:

Tabele

Używanie Unicode Emojis zamiast ogólnych symboli i ikon może zapewnić dokładniejsze zrozumienie tego, co dane oznaczają dla użytkowników końcowych. Tak więc, każdy kto chce wyodrębnić konkretne dane z surowych informacji może wykorzystać raporty tabelaryczne z sekcjami kolumn emoji.

Dzięki temu całe doświadczenie będzie łatwe i płynne. Upewnij się więc, że używasz odpowiednich zabawnych emoji i zwiększasz doświadczenie użytkownika.

Włącz odpowiednie emoji do nagłówków

Każda strona i aplikacja posiada nagłówki i etykiety. Każdy nagłówek ma konkretny cel i wiadomość do przekazania. Są one używane do przyciągnięcia uwagi i odzwierciedlają ogólny głos strony internetowej lub aplikacji. Zintegruj więc emojis zamiast wypełniać te przestrzenie blokami zwykłego tekstu, które są trudne do odczytania. Możesz przekazać konkretną wiadomość swoim czytelnikom i odwiedzającym poprzez każdy emoji Unicode. Emoji Unicode będą skutecznie komunikować się z potencjalnymi klientami i wyjaśnić ton tekstu. Dodanie emoji Unicode w każdym nagłówku i etykiecie może inaczej odebrać user-experience.

Powiadomienia

W ciągu ostatnich kilku lat strategie promocyjne znacznie się zmieniły. Wzbudziły one duże zainteresowanie widzów, od reklam telewizyjnych po duże billboardy i reklamy prasowe. Jednak pojawienie się marketingu cyfrowego całkowicie odmieniło przekaz reklamowy. Kolaterale promocyjne, takie jak filmy i zdjęcia, odgrywają znaczącą rolę w marketingu cyfrowym i reklamie. Jednak na to wdrożenie wpływa czasem medium komunikacyjne lub ograniczenia przestrzeni handlowej. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy informacje są prezentowane w zakładce w przeglądarce internetowej lub na telefonie komórkowym za pośrednictwem powiadomienia push. Co więcej, ludzie są mniej zainteresowani Twoimi komunikatami promocyjnymi niż w przeszłości. Ludzie są bardziej skłonni do interakcji z firmami lub towarami, które lubią. Ignorują wiadomości od innych marek.

Jak więc możesz poradzić sobie z tym niekończącym się problemem ustanawiania wiarygodności, zwiększania zaangażowania i zdobywania uwagi za pośrednictwem systemu powiadomień push? Cóż, rozwiązanie może Cię zaskoczyć. Emojis to niezwykły element, który może pomóc Ci zwiększyć skuteczność Twoich powiadomień push nawet o 85%. Od czasu wprowadzenia emojis, stały się one integralnym elementem wyrażania naszych emocji w sieci. Integracja emoji Unicode w powiadomieniach to świetny sposób na zaangażowanie użytkowników i zwiększenie ich doświadczenia. Pewnie widziałeś, jak każda większa marka używa emoji Unicode w swoich wiadomościach. Na przykład aplikacja ridesharingowa Uber używa emoji samochodu w swoich powiadomieniach. Wiele aplikacji giełdowych używa emoji Unicode "rocket", aby wskazać wzrost w konkretnej akcji. Można zauważyć, że inne marki robią to samo. Używanie emojis jest teraz kluczowe w każdej platformie cyfrowej, w tym na Facebooku, Instagramie i innych aplikacjach internetowych.

Opcje rozwijane

Użytkownicy często skanują te pozycje, szukając informacji, które spełniają ich potrzeby. Takie listy są zwykle monotonne, a użytkownicy mogą kliknąć niewłaściwe opcje. Aby przełamać monotonię, zminimalizować błędy i uczynić interfejs prostym, powinieneś dodać emojis Unicode. Emoji Unicode dla każdej opcji sprawi, że będą one bardziej atrakcyjne wizualnie i łatwe. Jest to jeden ze sposobów na zwiększenie doświadczenia użytkownika dzięki emojisom Unicode.

Automatyzacje

Jeśli używasz automatyzacji lub powiadomień w swojej aplikacji niestandardowej, możesz dać swoim użytkownikom znać, jak zostały one wywołane, dodając trochę zabawy! Obsługa Unicode jest również dostępna dla automatycznych przypomnień e-mailowych i tekstowych, umożliwiając dostosowanie ich do dowolnych emoji lub symboli.

Pozwól, by AppMaster Cię wspomógł

AppMaster pozwala na dodawanie emoji Unicode w procedurach, aby skonstruować zaawansowane Akcje Wyzwalane i Działania Okresowe. Możesz teraz tworzyć nowe sytuacje w procesach, odwołując się do znaków Unicode, które są zmieniane, dodawane lub usuwane w Twoim systemie. Wsparcie Unicode jest również dostępne dla automatycznych powiadomień e-mail i SMS, umożliwiając dostosowanie ich do dowolnych emoji lub symboli. AppMaster umożliwia prezentację emoji Unicode w zależności od wyników formuł lub dowolnej logiki warunkowej dla klientów związanych z technologią, którzy muszą wzbogacić istniejące aplikacje internetowe o precyzyjne statystyki i unikalne kodowanie. Na przykład emoji szczęśliwego uśmiechu może być używany do wskazania, że projekt został zakończony.

Wniosek

Od czasu wprowadzenia emoji Unicode, jest on szeroko wykorzystywany przez gigantów mediów społecznościowych oraz inne aplikacje i strony internetowe. Jego dostępność wzrosła wraz z Unicode, rozszerzając się na wszystkie zwykłe komputery i aplikacje internetowe. Dziś każda komunikacja online wykorzystuje emoji Unicode, aby skutecznie przekazać wiadomość. Badania pokazują, że używanie emoji jest bardziej skuteczne i wygodne w wyrażaniu emocji. Dlatego aplikacje takie jak Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat i wiele innych przyjęły emojis. Do tej pory emojis zwiększyły swoje zaangażowanie w posty i historie, jednocześnie ułatwiając użytkownikom reagowanie na posty. Tak więc, ważne jest, aby dodać odpowiednie emojis w odpowiednich miejscach w swojej aplikacji, aby zwiększyć doświadczenie użytkownika i zaangażowanie.