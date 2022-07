Atualmente, os emojis são bastante populares e muitas pessoas se perguntam por que demorou tanto para a Apple introduzir emojis em seus dispositivos iOS. Emoji é o idioma mais falado e em rápido crescimento globalmente, fazendo sentido, já que 90% da população da Internet usa emojis diariamente. Aproximadamente três bilhões de pessoas usaram emojis, o que é insano. Hoje, 50% da comunicação é feita por meio da tecnologia, e o emoji Unicode facilita isso. Se você não usar um emoji Unicode, sua conversa parecerá simples e sem emoção, sem emoções. Até agora, você provavelmente é um fã de emojis e os usa em sua comunicação cotidiana.

Quando os emojis foram usados pela primeira vez?

A história dos emojis remonta ao século 19. Eles são mais velhos do que você esperaria. Havia emoticons antes dos emojis, que eram emoções humanas construídas usando sinais de pontuação. Os primeiros emoticons foram publicados em uma edição da revista Puck em 1881. A revista chamou os quatro "rostos" que publicou de "arte tipográfica", pois transmitiam prazer, tristeza, neutralidade e surpresa.

Eles foram usados pela primeira vez como um meio de expressar sentimentos online em 1982. Quando a linha entre piadas e mensagens profundas ficou borrada em um quadro de avisos virtual na Carnegie Mellon University, o membro do corpo docente Scott Fahlman criou um remédio: Para indicar postagens engraçadas, use o símbolo: - ), e para indicar mensagens profundas, use o símbolo:-(.

Agora, chegando aos emojis contemporâneos, foram projetados em 1998 por Shigetaka Kurita, um engenheiro da empresa japonesa de telefonia celular NTT Docomo. Ele estava desenvolvendo um sistema de comunicação baseado em ícones para os consumidores. Ele criou uma coleção de 176 símbolos que chamou de emojis. O termo "emoji" é uma combinação de duas palavras japonesas: "e" (imagem) e "moji" (personagem). Kurita afirma que tirou suas ideias de emojis de mangás, caracteres chineses e placas de banheiros globais.

Unicode



Unicode é um sistema de codificação que permite que os computadores exibam caracteres de vários idiomas. Por exemplo, a letra grega alfa pode ser escrita em Unicode como α. Programas de codificação e decodificação convertem caracteres em código para que os computadores possam entendê-los.

Emojis são representações pictóricas de expressões faciais ou sentimentos. Atualmente, os emojis são mais usados do que emoticons e são amplamente aceitos em todo o mundo na comunicação digital. Como qualquer outro idioma, alguns emojis se tornaram ícones com significados diferentes. Eles também podem ser usados em chats para transmitir emoções como raiva, felicidade, amor, etc.

Emojis Unicode



Unicode é um padrão universal de codificação de caracteres para software. Ele permite que os computadores convertam caracteres em códigos numéricos e vice-versa. O Unicode fornece uma codificação para cada caractere de todos os idiomas importantes, tornando possível enviar e receber textos em qualquer idioma. Unicode Emojis são símbolos especiais específicos para Unicode, incluindo rostos de desenho animado e partes do corpo. Esses emojis podem ser acessados em dispositivos móveis digitando seus nomes com um teclado ou copiando/colando a imagem na mensagem que você está enviando.

Emojis foram introduzidos no Unicode em 2010

Kat Momoi, Mark Davis e Markus Scherer, membros da equipe do Google, ficaram intrigados com os emojis desenvolvidos na cultura japonesa de smartphones. Yasuo Kida e Peter Edberg, dois desenvolvedores da Apple, iniciaram o diálogo em 2009. Eles apresentaram um aplicativo oficial com 625 novos emojis para o Unicode, um grupo sem fins lucrativos que mantém diretrizes em comunicações digitais desde 2007. Os emojis foram incorporados ao Unicode 6.0 em 2010 , expandindo muito sua visibilidade e permitindo que sejam usados em todos os computadores.

O que é Unicode?



Unicode é uma maneira de representar texto em computadores. Ele atribui um número a cada caractere e permite a representação de diferentes idiomas por meio de um sistema. Unicode tornou-se o padrão para exibir texto em todas as plataformas e dispositivos, incluindo iOS e Android.

Como o Unicode aumentou a inclusão de emojis?



Em 2015, o Unicode mudou para a diversidade de emojis, permitindo que os usuários ajustassem a cor da pele. Foi uma forma de aumentar a inclusão de emojis e atrair todas as etnias. Depois disso, os emojis começaram a mostrar interesse e representação da variedade étnica.

Agora, existem vários tons de pele que os usuários podem selecionar. Também dá uma sensação de personalização que mantém os usuários voltando.

Os emojis Unicode podem ajudá-lo a melhorar a experiência do usuário?



Facebook

O gigante da internet Facebook oferece seis reações de emoji para seus usuários. Eles incluem Gosto, amor, raiva, haha, triste e uau. Por meio de emojis, o Facebook personaliza os feeds dos usuários. Em um comunicado, o Facebook disse que reagir a uma postagem significa que os usuários estão interessados em tais postagens. Ele também permite que o Facebook saiba que a pessoa vai querer mais postagens. Assim, o algoritmo continua sugerindo fotos semelhantes. O Facebook considera outras reações “superiores” do que o Like. Em contraste, a reação de Amor é considerada igual à outra, embora tenha 50% de cada resposta/emoção.

Instagram

Recentemente, o Instagram tem empurrado emojis. Eles os integraram em todas as seções do aplicativo. Quando os usuários abrem comentários, a primeira coisa que aparece é o emoji. O Instagram sugere instantaneamente responder por meio de um emoji Unicode que é fácil para os usuários. Da mesma forma, se os usuários tentarem reagir a uma história do Instagram antes de digitar o texto, os emojis aparecerão. O aplicativo também adicionou um botão de reação nas histórias, o que é mais conveniente. O estudo do Instagram indicou que as postagens com emojis geraram engajamentos 47,7% maiores, 56,5% de todos os usuários usam emojis e o uso de emojis cresceu 19% em 2016. esforços para participar das urnas. Assim, o aplicativo utiliza emojis para aumentar o engajamento e aprimorar a experiência do usuário.

Snapchat

O Snapchat usa emojis por vários motivos. Eles até levaram para o próximo nível; emojis personalizados e desenhos animados. No Snapchat, quando você cria um atalho/grupo para enviar seus snaps, você deve nomeá-lo com um emoji Unicode. Por exemplo, se você criou um atalho para os membros de sua família, pode nomeá-lo como "emoji de casa". Da mesma forma, você pode usar vários emojis para representar o grupo de colegas de escritório, amigos de faculdade e amigos próximos. O Snapchat registra as comunicações entre pessoas e grupos e atribui vários emojis com base na proximidade deles. Os emojis não serão exibidos ou desaparecerão se nenhuma comunicação ocorrer por um longo período de tempo. Por exemplo, um bebê com emoji de alimentador significa que é um novo amigo. Quando você interage muito com alguém enviando snaps regulares, um emoji "aceso" de fogo aparece em sua caixa de entrada. Enquanto o "coração amarelo" significa que vocês dois são melhores amigos porque você enviou mais snaps para essa pessoa. Além disso, você pode criar avatares personalizados para sua foto de exibição ou avatares de vídeo 3D ao vivo. Portanto, o aplicativo está fazendo bom uso dos emojis Unicode e tornando a experiência mais suave.

Onde Integrar Emoji Unicode?



O Unicode Emoji pode ajudá-lo a criar uma melhor experiência do usuário das seguintes maneiras:

Tabelas

O uso de Emojis Unicode em vez de símbolos e ícones genéricos pode fornecer uma compreensão mais precisa do que os dados significam para seus usuários finais. Portanto, qualquer pessoa que queira extrair dados específicos de informações brutas pode utilizar relatórios tabulares com seções de coluna de emoji.

Isso tornará toda a experiência fácil e suave. Portanto, certifique-se de usar alguns emojis divertidos relevantes e melhorar a experiência do usuário.

Integrar emojis relevantes nos títulos

Cada site e aplicativo tem títulos e rótulos. Cada título tem um propósito específico e uma mensagem para transmitir. Eles são usados para chamar a atenção e refletir a voz geral do site ou aplicativo. Portanto, integre emojis em vez de preencher esses espaços com blocos de texto simples que são difíceis de ler. Você pode transmitir uma mensagem específica para seus leitores e visitantes por meio de cada emoji Unicode. O emoji Unicode se comunicará efetivamente com clientes em potencial e esclarecerá o tom do texto. Adicionar um emoji Unicode em cada título e rótulo pode levar a experiência do usuário de maneira diferente.

Notificações

Nos últimos anos, as estratégias promocionais mudaram significativamente. Atraiu muito interesse dos telespectadores, de comerciais de TV a grandes outdoors e anúncios de jornais. No entanto, o surgimento do marketing digital transformou completamente as mensagens publicitárias. Os colaterais promocionais, como vídeos e fotos, desempenham um papel significativo no marketing digital e na publicidade. No entanto, esta implementação às vezes é afetada pelo meio de comunicação ou limitações de espaço comercial. Isso é particularmente verdadeiro quando as informações são apresentadas em uma guia em um navegador da web ou em um celular por meio de uma notificação por push. Além disso, as pessoas estão menos interessadas em suas mensagens promocionais do que no passado. As pessoas são mais propensas a interagir com empresas ou produtos de que gostam. Eles ignoram mensagens de outras marcas.

Então, como você pode lidar com esse problema interminável de estabelecer credibilidade, aumentar o engajamento e ser notado por meio de um sistema de notificação por push? Bem, a solução pode surpreendê-lo. Os emojis são um componente incomum que pode ajudá-lo a aumentar a eficácia de suas notificações push em até 85%. Desde a introdução dos emojis, eles se tornaram um elemento integral para expressar nossas emoções online. Integrar um emoji Unicode nas notificações é uma ótima maneira de envolver os usuários e aprimorar sua experiência. Você deve ter visto todas as grandes marcas usando um emoji Unicode em suas mensagens. Por exemplo, o aplicativo de carona Uber usa o emoji do carro em suas notificações. Muitos aplicativos do mercado de ações usam o emoji Unicode "foguete" para indicar o aumento de uma ação específica. Você pode ver outras marcas fazendo o mesmo. O uso de emojis agora é vital em todas as plataformas digitais, incluindo Facebook, Instagram e outros aplicativos online.

Opções suspensas

Os usuários geralmente verificam esses itens em busca de informações que atendam às suas necessidades. Essas listas geralmente são monótonas e os usuários podem clicar nas opções erradas. Para quebrar a monotonia, minimizar erros e tornar a interface simples, você deve adicionar emojis Unicode. Um emoji Unicode para cada opção os tornará visualmente mais atraentes e fáceis. Essa é uma maneira de aprimorar a experiência do usuário com emojis Unicode.

Automações

Se você estiver usando automação ou notificações em seu aplicativo personalizado, poderá informar aos usuários como eles foram acionados adicionando um pouco de diversão! O suporte Unicode também está disponível para lembretes automáticos por e-mail e texto, permitindo que você os personalize com qualquer emoji ou símbolo.

Deixe o AppMaster ajudá-lo



AppMaster permite que você adicione emojis Unicode em seus procedimentos para construir Ações Acionadas e Atividades Periódicas avançadas. Agora você pode criar novas situações de processo referenciando caracteres Unicode sendo alterados, adicionados ou removidos em seu sistema. O suporte Unicode também está disponível para notificações automáticas por e-mail e SMS, permitindo que você as personalize com qualquer emoji ou símbolo. O AppMaster permite que você apresente emojis Unicode dependendo dos resultados de suas fórmulas ou qualquer lógica condicional para clientes altamente relacionados à tecnologia que precisam aprimorar aplicativos da Web existentes com estatísticas precisas e codificação exclusiva. O emoji de sorriso feliz, por exemplo, pode ser usado para indicar que um projeto foi concluído.

Conclusão



Desde a introdução do emoji Unicode, ele tem sido amplamente usado por gigantes da mídia social e outros aplicativos e sites. Sua acessibilidade aumentou com o Unicode, estendendo-se a todos os computadores comuns e aplicativos da web. Hoje, todas as comunicações online utilizam emojis Unicode para transmitir a mensagem de forma eficaz. Pesquisas mostram que usar emojis é mais eficaz e conveniente para expressar emoções. Por isso, aplicativos como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat e muitos outros adotaram emojis. Até agora, os emojis aumentaram o envolvimento de postagens e histórias, facilitando a resposta dos usuários às postagens. Portanto, é essencial adicionar emojis relevantes nos lugares certos do seu aplicativo para aprimorar a experiência e o engajamento do usuário.