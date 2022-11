Negli ultimi anni, la popolarità delle piattaforme di sviluppo a basso codice è cresciuta rapidamente. Le piattaforme di sviluppo a basso codice consentono alle aziende di sviluppare applicazioni senza dover ricorrere ai metodi di sviluppo tradizionali, costosi e dispendiosi in termini di tempo. Una piattaforma a basso codice è un software che consente agli utenti di creare e sviluppare applicazioni con poca codifica. In genere viene utilizzata dalle aziende per sviluppare applicazioni interne, come strumenti di gestione del flusso di lavoro o sistemi CRM. Le piattaforme di sviluppo a basso codice offrono diversi vantaggi rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Spesso sono più veloci e facili da usare, richiedono meno competenze tecniche e possono essere distribuite senza la necessità di test e debug approfonditi. Esistono diverse piattaforme di sviluppo low-code e si prevede che il loro numero crescerà nei prossimi anni.

Per i proprietari di aziende, la scelta della migliore piattaforma low-code continua a essere impegnativa. Oltre al fatto che sono disponibili molte opzioni di piattaforme low-code, molte di esse hanno strutture di prezzo elevate, che le rendono inadatte ad alcune aziende. Questo articolo vi aiuterà a determinare le applicazioni low-code più convenienti che possono rivoluzionare digitalmente le operazioni aziendali senza perdere in qualità.

Cosa sono le piattaforme di sviluppo a basso codice?

Le piattaforme di sviluppo a basso codice consentono agli sviluppatori di creare applicazioni software con un minimo di codifica. Nella maggior parte dei casi, il programma utilizza un'interfaccia utente grafica e strumenti di trascinamento per costruire l'applicazione. I software di sviluppo low-code sono popolari perché consentono uno sviluppo più rapido, richiedono meno formazione e aiutano gli sviluppatori a lavorare più velocemente.

Vantaggi delle piattaforme di sviluppo low-code

L'ambiente di codifica per lo sviluppo low-code consente alle aziende di rilasciare rapidamente le applicazioni senza dover spendere un sacco di soldi per la programmazione extra.

Le piattaforme low-code consentono di sviluppare e distribuire le applicazioni con un numero inferiore di personale fisso.

Infine, le piattaforme low-code consentono alle industrie di distribuire applicazioni da utilizzare su una varietà di software e dispositivi, compresi i programmi mobili, web e basati su cloud.

10 Piattaforme di sviluppo low-code più economiche

Piattaforma di sviluppo Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps è un'applicazione di sviluppo low-code che consente agli utenti di creare applicazioni aziendali senza scrivere codice. Funziona con un'interfaccia drag-and-drop, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni a partire da varie parti precostituite. PowerApps è compatibile con diverse fonti di dati, come Microsoft Excel, OneDrive e SharePoint, e può essere utilizzato per connettersi a servizi di dati basati su cloud come Azure SQL. Questo software è una delle risorse low-code più apprezzate dalle aziende che desiderano sviluppare applicazioni aziendali personalizzate senza dover sostenere i costi elevati della programmazione personalizzata tradizionale. Offre una prova gratuita di 30 giorni.

Caratteristiche:

PowerApps consente di sviluppare applicazioni personalizzate in modo rapido e semplice senza la necessità di conoscenze di codifica.

È possibile distribuire le applicazioni PowerApps sui dispositivi mobili, in modo che i dipendenti possano lavorare ovunque.

PowerApps si integra con altri prodotti Microsoft come Office 365 e Dynamics 365, in modo da poter aggiungere facilmente i dati di questi prodotti alle vostre applicazioni.

Piattaforma di sviluppo Zoho Creator

Zoho Creator è uno dei programmi software low-code più diffusi. È una buona opzione per i servizi di piccole e medie dimensioni. Oltre ad avere un budget ridotto, il software è semplice da usare e fornisce servizi di sviluppo di applicazioni intuitive per rendere i lavori più semplici. Gli sviluppatori non hanno a disposizione molti modelli già pronti tra cui scegliere, quindi devono creare alcuni design per variare l'aspetto dei loro programmi. Il costo di Premium parte da 25 dollari al mese per gli utenti professionali.

Caratteristiche:

Un IDE ad alte prestazioni e a basso codice per desktop, siti web e applicazioni mobili, con la possibilità di utilizzare strumenti per lo sviluppo, la distribuzione e l'integrazione delle applicazioni.

Creazione di applicazioni più rapida, semplice e a costi inferiori rispetto ad altri metodi tradizionali.

Ampie possibilità di test, distribuzione e integrazione. Utilizzato da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo.

Piattaforma di sviluppo Visual LANSA

Visual LANSA è una piattaforma di sviluppo a basso codice unica in questo elenco, perché incorpora sia la codifica tradizionale che il basso codice nel contesto di un unico IDE. È efficace nella gestione del tempo. Include una serie di tecnologie per accelerare la trasformazione digitale, rendendo molto semplice progettare e distribuire rapidamente applicazioni web e mobili aziendali completamente funzionali.

Attualmente, Visual LANSA è il principale ambiente di piattaforma di sviluppo low-code che supporta i servizi integrati IBM. Inoltre, rende semplice lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni complesse grazie al supporto di servizi di web hosting Windows, servizi basati su cloud e servizi ponte. Un altro vantaggio notevole di LANSA è rappresentato dalle sue capacità di system bridge, che aiutano le aziende e gli utenti a trasferire le applicazioni esistenti scritte con altre estensioni.

Caratteristiche:

Un ambiente di sviluppo integrato: Visual LANSA fornisce una serie completa di strumenti per lo sviluppo di applicazioni, tra cui un editor visivo, un debugger e un compilatore. In questo modo è facile iniziare a creare applicazioni sulla piattaforma.

Un set completo di librerie: Visual LANSA include un'ampia gamma di librerie integrate che forniscono funzionalità per le attività aziendali più comuni, come l'accesso ai dati, la sicurezza e lo sviluppo dell'interfaccia utente. Ciò significa che non dovrete partire da zero nella creazione delle vostre applicazioni.

Piattaforma di sviluppo OutSystems

OutSystems è una piattaforma omnichannel low-code, il che significa che le aziende possono creare applicazioni per diversi mezzi. Tra le caratteristiche più apprezzate della piattaforma vi sono i cruscotti delle prestazioni in tempo reale e le solide misure di sicurezza, oltre alla possibilità di uno sviluppo rapido.

Caratteristiche:

Monitoraggio e reporting in tempo reale dell'utilizzo e delle prestazioni di ogni app.

Le API garantiscono una scalabilità completa

Funzionamento completamente sicuro

Automazione DevOps nella sua interezza

Gestione di accessi e permessi

Supporto nativo per lo sviluppo Agile

Motore di debug integrato

Piattaforma di sviluppo Web.com

Per mantenere la vostra attività in espansione, Web.com offre il miglior design di siti web, la protezione delle e-mail e del marchio, strumenti di social media e marketing automation e servizi di hosting. Con l'aiuto di questa piattaforma low-code, la vostra identità online completerà gli obiettivi aziendali e darà un aspetto e una sensazione unificati a tutte le vostre risorse online. Web.com non prevede un periodo di prova gratuito: il prezzo più basso costa almeno 1,95 dollari al mese per ogni utente.

Caratteristiche:

Semplifica la gestione aziendale

Può essere integrato con software CRM e ERP

Fornisce uno strumento grafico per la progettazione del flusso di lavoro

Produce moduli mobili e siti SharePoint

Soluzione completa per siti web

Piattaforma di sviluppo Appian

Appian è una piattaforma low-code che consente alle aziende di sviluppare applicazioni personalizzate in modo rapido e con una minore quantità di codice. Le applicazioni Appian sono progettate utilizzando un approccio basato su modelli, facile da imparare e da utilizzare. Questa piattaforma a basso codice consente agli utenti di sviluppare qualsiasi cosa, da un'applicazione mobile a un sistema a livello aziendale, e permette alle piccole e medie imprese di innovare facilmente, gestendo allo stesso tempo l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.

Caratteristiche:

Un sistema dinamico drag-and-drop

Può integrarsi con diversi sistemi aziendali

È compatibile con decine di altri software di terze parti

Piattaforma di sviluppo Retool

Retool è una piattaforma low-code in cui i componenti di costruzione drag-and-drop consentono di creare strumenti interni basati sul web, collegandoli ai database e alle API. Ogni piano ha una modalità di modifica che consente di creare query e azioni dell'interfaccia utente. è possibile connettersi a qualsiasi database o API, tranne Salesforce.

Caratteristiche:

L'elevato grado di personalizzazione consente agli utenti di adattare il design dell'app in modo più preciso alle loro preferenze.

Sviluppo efficiente sul lato server con molti elementi drag-and-drop

SAML e log di audit per la migliore sicurezza dei dati possibile

Gli strumenti interni della piattaforma non sono ideali per alcuni dispositivi e gli utenti potrebbero anche dover avere qualche conoscenza di codifica per ottenere il meglio dalla piattaforma. Il prezzo dipende dalle funzionalità richieste dagli utenti e varia da impresa a team di sviluppo. Tuttavia, i prezzi sono più bassi per i singoli e i team di sviluppo che per un singolo utente aziendale.

Piattaforma Salesforce

Con Salesforce Platform è possibile creare applicazioni per fare tutto ciò che si desidera, dalla raccolta dei dati all'automazione del marketing. Salesforce è una delle migliori piattaforme per lo sviluppo di software informatico con l'approccio low-code. Le applicazioni mobili e le applicazioni desktop possono essere create facilmente con il builder della piattaforma, che consente agli utenti di personalizzare l'esperienza del cliente offerta e di fornire più valore.

Questa piattaforma a basso codice consente ai clienti di sviluppare le loro applicazioni software con poco sforzo, in modo da poter lanciare nuove applicazioni in breve tempo. In questo modo, le aziende possono avviare rapidamente le loro applicazioni senza dover dedicare ingenti risorse allo sviluppo.

Caratteristiche:

Fornisce un'interfaccia drag-and-drop per la creazione di applicazioni.

Viene fornito con una raccolta di moduli precostruiti

Viene fornito con una selezione di componenti precostruiti

Mendix

Mendix supporta lo sviluppo di applicazioni per qualsiasi dispositivo. È possibile scegliere tra cloud privato, cloud pubblico e distribuzione on-premise. Insieme all'edizione enterprise, offre le funzionalità di backup automatico e di scalabilità orizzontale.

Caratteristiche:

Gestione di progetti agili

Software di modellazione visiva

Componenti riutilizzabili

Piattaforma di sviluppo Kissflow

Kissflow è una piattaforma low-code/no-code che automatizza i processi aziendali e tiene traccia delle prestazioni. È adatta a imprese di ogni dimensione e settore. Questa piattaforma aiuta ad avviare il processo di richiesta, a visualizzare le cose che richiedono azioni da parte dell'utente e ad approvare le attività in sospeso. Inoltre, aiuta a gestire molti processi come l'inserimento dei dipendenti, la gestione dei fogli di presenza, l'approvazione delle richieste di ferie e l'elaborazione delle fatture.

Caratteristiche:

Amministrazione degli arretrati

Gestione del tempo

Indice di prestazione ponderato

Come scegliere la migliore piattaforma di sviluppo low-code?

È necessaria la piattaforma giusta se si sta costruendo un'applicazione utilizzando applicazioni low-code. Tuttavia, non tutti sanno quale piattaforma scegliere, dal momento che si tratta di un approccio alla creazione di applicazioni recentemente diffuso ma anche nuovo. È necessario selezionare la piattaforma software low-code corretta per le proprie operazioni. Utilizzate questo elenco di consigli utili per aiutarvi a scegliere un'opzione.

Aspettatevi il coinvolgimento degli sviluppatori

Quando si sceglie una piattaforma low-code per la propria organizzazione, è importante considerare il livello di coinvolgimento degli sviluppatori che sarà richiesto. Alcune piattaforme sono progettate per essere utilizzate da sviluppatori principianti con poca esperienza di codifica, mentre altre richiedono competenze di codifica più avanzate.

La piattaforma low-code giusta per l'organizzazione dipenderà dalle competenze del team e dal livello di controllo necessario sul processo di sviluppo. Se nel vostro staff ci sono sviluppatori esperti che vogliono e possono essere coinvolti nel processo di sviluppo, probabilmente vorrete una piattaforma che offra maggiore flessibilità e personalizzazione. Tuttavia, se non disponete di sviluppatori esperti o avete bisogno di un processo di sviluppo più rapido e snello, una piattaforma che richiede un minore coinvolgimento degli sviluppatori può essere una scelta migliore o addirittura una piattaforma no-code.

Valutare più casi d'uso

Quando si valutano le piattaforme di sviluppo low-code, è importante considerare più casi d'uso. Ad esempio, se state cercando una piattaforma che vi aiuti a sviluppare applicazioni mobili, dovrete scegliere una piattaforma che offra solide funzionalità di sviluppo di applicazioni mobili. D'altra parte, se il vostro obiettivo principale è creare rapidamente prototipi o prove di concetto, vorrete scegliere una piattaforma che faciliti la creazione e l'iterazione dei prototipi.

FAQ approccio delle piattaforme low-code

Quanto costano le piattaforme di sviluppo low-code?

I costi delle piattaforme di sviluppo low-code possono variare e spesso sono fatturati in abbonamento. Il costo aumenta quando un'azienda esegue più applicazioni. Il costo varia da azienda ad azienda. Le stime per il software di livello aziendale vanno da circa 25 dollari al mese a oltre 5.000 dollari.

Come scegliere una piattaforma di sviluppo low-code gratuita?

Esistono molte piattaforme di sviluppo low-code sul mercato, ma non esiste una piattaforma che offra piattaforme di sviluppo low-code gratuite a vita o a lungo termine. Alcuni sistemi forniscono prove gratuite per un mese, mentre altri le offrono solo per 15 giorni. Per scegliere un buon software di sviluppo low-code gratuito, è necessario considerare le proprie esigenze e i propri obiettivi. Alcuni elementi da tenere a mente per prendere una decisione:

Che tipo di applicazioni volete realizzare/creare?

Quanto controllo avete bisogno sull'aspetto e sulla funzionalità della vostra applicazione?

Che tipo di supporto offre il software agli utenti?

Esiste una comunità di utenti in grado di offrire aiuto e consigli?

Una volta considerate le vostre esigenze, potete iniziare a esaminare le diverse piattaforme di sviluppo low-code gratuite e scegliere la migliore per voi!

Google ha una piattaforma low-code?

Google non è tra le principali piattaforme per lo sviluppo low-code o no-code. Le aziende leader nel mercato delle applicazioni aziendali low-code includono OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce e ServiceNow.

Conclusioni

Oggi numerose startup, piccole e medie imprese e aziende utilizzano piattaforme low-code per creare applicazioni interne di livello consumer. Questo aiuta a ridurre i costi di sviluppo, ma c'è comunque bisogno di sviluppatori con conoscenze di codifica. Ma è possibile scoprire un modo più semplice, economico e veloce per creare applicazioni web o mobili con una piattaforma no-code, ad esempio AppMaster. La particolarità di questa piattaforma è che crea il codice sorgente e gli utenti non devono preoccuparsi di essere limitati alla piattaforma, se lo desiderano; possono sempre prendere il loro codice sorgente. La maggior parte delle piattaforme vi fa scegliere tra un'applicazione web e una mobile. AppMaster vi permette di avere entrambe e di crearle senza conoscere il linguaggio di codifica. È la scelta perfetta per creare un'applicazione web o mobile!