De laatste jaren is de populariteit van low-code ontwikkelingsplatforms snel toegenomen. Met de low-code ontwikkelingsplatforms kunnen bedrijven toepassingen ontwikkelen zonder de noodzaak van dure en tijdrovende traditionele ontwikkelingsmethoden. Een low-code platform is software waarmee gebruikers toepassingen kunnen creëren en ontwikkelen met weinig codering. Het wordt meestal gebruikt door bedrijven om interne toepassingen te ontwikkelen, zoals tools voor workflowbeheer of CRM-systemen. Low-code ontwikkelingsplatforms bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele ontwikkelingsmethoden. Ze zijn vaak sneller en gemakkelijker te gebruiken, vereisen minder technische expertise, en kunnen worden ingezet zonder uitgebreide tests en debugging. Er zijn verschillende low-code ontwikkelingsplatforms beschikbaar, en het aantal zal de komende jaren naar verwachting toenemen.

Voor ondernemers blijft de keuze van het beste low-code platform een uitdaging. Naast het feit dat er veel low-code platformopties beschikbaar zijn, hebben veel ervan hoge prijsstructuren, waardoor ze voor sommige bedrijven ongeschikt zijn. Dit artikel zal u helpen bij het bepalen van de meest betaalbare low-code toepassingen die een digitale revolutie teweeg kunnen brengen in de bedrijfsvoering zonder aan kwaliteit in te boeten.

Wat zijn low-code ontwikkelingsplatforms?

Low-code ontwikkelingsplatforms stellen ontwikkelaars in staat om softwaretoepassingen te maken met slechts een beetje codering. In de meeste gevallen maakt het programma gebruik van een grafische gebruikersinterface en drag-and-drop tools om de applicatie te bouwen. Low-code ontwikkelingssoftware is populair omdat het een snellere ontwikkeling mogelijk maakt, minder training vereist en ontwikkelaars helpt sneller te werken.

Voordelen van low-code ontwikkelingsplatforms

De low-code ontwikkelingscoderingsomgeving stelt bedrijven in staat om snel applicaties uit te brengen zonder een heleboel geld te hoeven uitgeven aan extra programmering.

De low-code platforms maken het mogelijk om applicaties te ontwikkelen en te implementeren met minder vast personeel.

Tot slot stellen low-code platforms industrieën in staat om apps te implementeren voor gebruik op een verscheidenheid aan software en apparaten, waaronder mobiele, web- en cloud-gebaseerde programma's.

10 goedkope low-code ontwikkelingsplatforms

Microsoft PowerApps ontwikkelingsplatform

Microsoft PowerApps is een low-code ontwikkelingstoepassing waarmee gebruikers zakelijke toepassingen kunnen bouwen zonder code te schrijven. Het werkt met een drag-and-drop interface, waardoor ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen vanuit verschillende voorgebouwde onderdelen. PowerApps is compatibel met verschillende gegevensbronnen, zoals Microsoft Excel, OneDrive en SharePoint, en kan worden gebruikt om verbinding te maken met cloud-gebaseerde datadiensten zoals Azure SQL. Deze software is een van de best gewaardeerde low-code middelen voor bedrijven die op maat gemaakte bedrijfsapplicaties willen ontwikkelen zonder de hoge kosten van traditioneel maatwerk te betalen. Het geeft een gratis proefperiode van 30 dagen.

Kenmerken:

Met PowerApps kunt u snel en gemakkelijk aangepaste toepassingen ontwikkelen zonder dat u coderingskennis nodig hebt.

U kunt PowerApps-toepassingen implementeren op mobiele apparaten, zodat uw medewerkers overal kunnen werken.

PowerApps integreert met andere Microsoft-producten zoals Office 365 en Dynamics 365, zodat u gemakkelijk gegevens uit deze producten kunt toevoegen aan uw apps.

Zoho Creator ontwikkelingsplatform

Zoho Creator is een van de meest uitgebreide low-code softwareprogramma's. Het is een goede optie voor kleine en middelgrote diensten. Naast een laag budget is de software eenvoudig te gebruiken en biedt het intuïtieve diensten voor applicatieontwikkeling om opdrachten eenvoudig te maken. Ontwikkelaars hebben niet veel kant-en-klare sjablonen om uit te kiezen, dus programmeurs moeten een aantal van hun ontwerpen maken om het uiterlijk van hun programma's te variëren. De kosten van premium beginnen bij 25 dollar per maand voor professionele gebruikers.

Kenmerken:

Een high-performance, low-code IDE voor desktops, websites en mobiele toepassingen met de mogelijkheid om tools te functioneren die worden gebruikt bij de ontwikkeling, implementatie en integratie van toepassingen.

Bouw toepassingen sneller, gemakkelijker en goedkoper dan andere traditionele methoden.

Uitgebreide test-, implementatie- en integratietaken. Gebruikt door duizenden organisaties wereldwijd.

Visual LANSA ontwikkelingsplatform

Visual LANSA is een unieke vermelding van low-code ontwikkelingsplatform op deze lijst omdat het zowel traditionele codering als low-code in de context van één enkele IDE omvat. Het is effectief in het beheren van tijd. Het bevat een verscheidenheid aan technologieën om de digitale transformatie te versnellen, waardoor het zeer eenvoudig is om snel volledig functionele zakelijke web- en mobiele apps te ontwerpen en te implementeren.

Momenteel is Visual LANSA de toonaangevende low-code ontwikkelplatform omgeving die IBM geïntegreerde diensten ondersteunt. Het maakt ook de ontwikkeling en implementatie van ingewikkelde applicaties eenvoudig met ondersteuning voor Windows web hosting services, cloud-based services en bridge services. Een ander opmerkelijk voordeel van LANSA is de systeem bridge mogelijkheden die bedrijven en gebruikers helpen bij het overzetten van bestaande apps die geschreven zijn met andere extensies.

Kenmerken:

Een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving: Visual LANSA biedt een complete set tools voor applicatieontwikkeling, waaronder een visuele editor, debugger en compiler. Dit maakt het gemakkelijk om te beginnen met het bouwen van toepassingen op het platform.

Een uitgebreide set bibliotheken: Visual LANSA bevat een groot aantal ingebouwde bibliotheken die functionaliteit bieden voor veelvoorkomende bedrijfstaken zoals gegevenstoegang, beveiliging en ontwikkeling van gebruikersinterfaces. Dit betekent dat u bij het bouwen van uw toepassingen niet vanaf nul hoeft te beginnen.

OutSystems ontwikkelingsplatform

OutSystems is een omnichannel low-code platform, wat betekent dat bedrijven apps kunnen maken voor verschillende media. Enkele van de meest begeerde functies van het platform zijn real-time prestatiedashboards en solide beveiligingsmetingen, evenals de mogelijkheid tot snelle ontwikkeling.

Kenmerken:

Monitoring en rapportage van elk app-gebruik en prestaties in real-time

API's zorgen voor volledige schaalbaarheid

Volledig veilige werking

DevOps automatisering in zijn geheel

Beheer van toegang en machtigingen

Native Agile ontwikkelingsondersteuning

Debugging engine geïntegreerd

Web.com ontwikkelingsplatform

Om uw bedrijf te laten groeien, biedt Web.com het beste websiteontwerp, e-mail- en merkbescherming, tools voor sociale media & marketingautomatisering en hostingdiensten. Uw online identiteit zal uw bedrijfsdoelstellingen aanvullen en met behulp van dit low-code platform een uniform uiterlijk en gevoel geven aan al uw online activa. Web.com biedt geen gratis proefperiode: de laagste prijs kost minstens $1,95 per maand voor elke gebruiker.

Kenmerken:

Maakt bedrijfsbeheer eenvoudiger

Kan worden geïntegreerd met CRM- en ERP-software

Biedt een grafische tool voor het ontwerpen van workflows

Produceert mobiele formulieren en SharePoint-sites

Uitgebreide website oplossing

Appian ontwikkelingsplatform

Appian is een low-code platform waarmee bedrijven snel en met minder codering applicaties op maat kunnen ontwikkelen. Appian applicaties worden ontworpen volgens een modelgedreven aanpak die gemakkelijk te leren en te gebruiken is. Met dit low-code platform kunnen gebruikers alles ontwikkelen, van een mobiele app tot een bedrijfsbreed systeem. Kleine tot middelgrote bedrijven kunnen gemakkelijk innoveren en tegelijkertijd de hele levenscyclus van de softwareontwikkeling beheren.

Kenmerken:

Een dynamisch drag-and-drop systeem

Kan integreren met verschillende bedrijfssystemen

Het is compatibel met tientallen andere software van derden

Retool ontwikkelingsplatform

Retool is een low-code platform waarin u met drag-and-drop bouwcomponenten web-gebaseerde interne tools kunt creëren terwijl u ze verbindt met uw databases en API's. Elk plan heeft een edit mode waarmee u queries en UI acties kunt maken. men kan verbinding maken met elke database of API behalve Salesforce.

Kenmerken:

Hoge mate van maatwerk stelt consumenten in staat het ontwerp van de app beter af te stemmen op hun voorkeuren

Efficiënte server-side ontwikkeling met veel drag-and-drop elementen

SAML en auditlogs voor de best mogelijke gegevensbeveiliging

De interne tools van het platform zijn niet ideaal voor sommige apparaten, en gebruikers moeten mogelijk ook een beetje coderingskennis hebben om het beste uit het platform te halen. De prijs hangt af van de functies die gebruikers aanvragen, en het varieert van onderneming tot ontwikkelingsteams. De prijzen zijn echter lager voor individuen en ontwikkelingsteams dan voor een enkele zakelijke gebruiker.

Salesforce-platform

Met het Salesforce Platform kunt u apps bouwen waarmee u alles kunt doen wat u wilt, van gegevensverzameling tot marketingautomatisering. Salesforce is een van de beste platforms voor het ontwikkelen van computersoftware volgens de low-code-aanpak. Slimme mobiele apps en desktop apps kunnen eenvoudig worden gemaakt met de builder van het platform, waarmee gebruikers de klantervaring die ze bieden kunnen aanpassen en meer waarde kunnen leveren.

Met dit low-code-platform kunnen klanten hun softwaretoepassingen met weinig moeite ontwikkelen, zodat ze in korte tijd nieuwe toepassingen kunnen uitrollen. Dit maakt het voor bedrijven mogelijk om hun applicaties snel in gebruik te nemen zonder veel geld te hoeven besteden aan de betrokken ontwikkelingsmiddelen.

Kenmerken:

Biedt een drag-and-drop interface voor het bouwen van applicaties

Wordt geleverd met een verzameling vooraf gebouwde modules

Wordt geleverd met een selectie vooraf gebouwde componenten

Mendix

Mendix ondersteunt de ontwikkeling van applicaties voor elk apparaat. Er is een optie van private cloud, publieke cloud en on-premises implementatie. Samen met de enterprise editie biedt het de functies van automatische back-ups en horizontale schaling.

Kenmerken:

Beheer van agile projecten

Software voor visuele modellering

Herbruikbare componenten

Kissflow ontwikkelingsplatform

Kissflow is een low-code/no-code platform dat bedrijfsprocessen automatiseert en prestaties bijhoudt. Het is geschikt voor alle maten en sectoren van bedrijven. Dit platform helpt bij het opstarten van het proces van aanvragen, het bekijken van zaken die gebruikersacties vereisen en het goedkeuren van hangende taken. Ook helpt het met vele processen zoals het onboarding van werknemers, timesheet management, goedkeuring van vakantieverzoeken en factuurwerk.

Kenmerken:

Backlog administratie

Tijdbeheer

Gewogen prestatie-index

Hoe kiest u het beste low-code ontwikkelingsplatform?

U hebt het juiste platform nodig als u een toepassing bouwt met behulp van low-code apps. Niet alle mensen weten echter zeker welk platform ze moeten kiezen, aangezien dit een recentelijk populaire maar ook nieuwe benadering is voor het bouwen van applicaties. Het is noodzakelijk om het juiste low-code softwareplatform voor uw activiteiten te kiezen. Gebruik deze lijst met nuttige tips om u te helpen een optie te kiezen.

Verwacht betrokkenheid van ontwikkelaars

Bij het kiezen van een low-code platform voor uw organisatie is het belangrijk om na te denken over de mate van betrokkenheid van ontwikkelaars die nodig zal zijn. Sommige platforms zijn ontworpen voor gebruik door beginnende ontwikkelaars met weinig codeerervaring, terwijl andere meer geavanceerde codeervaardigheden vereisen.

Het juiste low-code platform voor de organisatie hangt af van de vaardigheden van het team en de mate van controle die u nodig hebt over het ontwikkelingsproces. Als u ervaren ontwikkelaars in dienst hebt die bereid en in staat zijn om betrokken te raken bij het ontwikkelingsproces, zult u waarschijnlijk een platform willen dat meer flexibiliteit en aanpasbaarheid biedt. Als u echter geen ervaren ontwikkelaars in dienst hebt of een sneller, meer gestroomlijnd ontwikkelingsproces nodig hebt, kan een platform dat minder betrokkenheid van ontwikkelaars vereist een betere keuze zijn of zelfs een no-code platform.

Evalueer meerdere use cases

Bij het evalueren van low-code ontwikkelingsplatforms is het belangrijk om meerdere use-cases te overwegen. Bijvoorbeeld, als u op zoek bent naar een platform om u te helpen bij de ontwikkeling van mobiele apps, zult u een platform willen kiezen dat robuuste mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van mobiele apps. Aan de andere kant, als uw belangrijkste doel is om snel prototypes of proof-of-concepts te maken, zult u een platform willen kiezen dat het gemakkelijk maakt om prototypes te maken en te itereren.

FAQ's low-code platforms aanpak

Hoeveel kosten low-code ontwikkelingsplatforms?

De kosten van een low-code ontwikkelingsplatform kunnen variëren en worden vaak op abonnementsbasis gefactureerd. De kosten stijgen wanneer een bedrijf meer apps draait. Het varieert van bedrijf tot bedrijf. Schattingen voor software op bedrijfsniveau variëren van ongeveer $25 per maand tot meer dan $5.000.

Hoe kiest u een gratis low-code ontwikkelingsplatform?

Er zijn veel low-code ontwikkelingsplatforms op de markt, maar er is geen platform dat levenslang of langdurig gratis low-code ontwikkelingsplatforms aanbiedt. Sommige systemen bieden gratis proeven voor een maand, terwijl andere ze slechts voor 15 dagen aanbieden. Om een goede gratis low-code ontwikkelingssoftware te kiezen, moet u rekening houden met uw behoeften en doelstellingen. Enkele dingen die u in gedachten kunt houden bij het maken van een beslissing:

Wat voor soort toepassingen wilt u maken/creëren?

Hoeveel controle heeft u nodig over het uiterlijk en de functionaliteit van uw app-ontwikkeling?

Wat voor soort ondersteuning geeft de software aan de gebruikers?

Is er een gemeenschap van gebruikers die hulp en advies kan bieden?

Zodra u uw behoeften hebt overwogen, kunt u beginnen te kijken naar verschillende gratis low-code ontwikkelingsplatforms en de beste voor u kiezen!

Heeft Google een low-code platform?

Google behoort niet tot de top platforms voor low- of no-code ontwikkeling. Toonaangevende bedrijven op de markt voor zakelijke low-code toepassingen zijn onder meer OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce en ServiceNow.

Conclusie

Vandaag de dag gebruiken talrijke startups, kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen low-code platforms om interne, consumentgerichte applicaties te bouwen. Het helpt de ontwikkelingskosten te drukken, maar toch is er behoefte aan ontwikkelaars met coderingskennis.