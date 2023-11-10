Şirket İçi ve Bulut Karşılaştırması: Dağıtım Modelinizi Seçme

İşletmeler büyüyüp geliştikçe güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli BT altyapısı giderek daha önemli hale geliyor. Etkili BT yönetiminin önemli bir bileşeni, doğru dağıtım modelini seçmektir. Dağıtım modelleri, yazılım uygulamalarının, hizmetlerinin ve kaynaklarının nasıl barındırıldığı ve bakımının nasıl yapıldığına atıfta bulunur ve genellikle iki kategoriden birine girer: şirket içi ve bulut tabanlı. Her dağıtım modelinin benzersiz avantajları ve dezavantajları vardır; bu da kuruluşların iş ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerken seçeneklerini anlamalarını zorunlu kılar.

Dağıtım seçeneklerini anlamak, günümüzün rekabetçi iş ortamında büyük fark yaratabilir. Bu makale, şirket içi ve bulut dağıtım modellerine genel bir bakış sunacak, her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını keşfedecek ve kuruluşunuz için doğru modeli seçmenizde size yol gösterecektir.

Şirket İçi Dağıtımı Anlamak

Şirket içi dağıtım, BT altyapısı, kaynaklar ve uygulama barındırma için geleneksel modeldir. Bu modeli kullanan işletmeler, genellikle şirket tesislerindeki bir veri merkezinde bulunan kendi sunucularını korurlar. Şirket içi dağıtım, kuruluşların donanım, yazılım ve güvenlik önlemleri dahil olmak üzere BT altyapılarını yönetmelerini gerektirir. Bu yaklaşım, kuruluşlara verileri ve sistemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak daha yüksek düzeyde özelleştirme sağlar.

Şirket içi dağıtımın bir diğer önemli yönü de BT personelinin bakım ve yönetim sorumluluğudur. Şirketlerin sistemi güncellemek ve güvenliğini sağlamak, sorunları gidermek ve altyapının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için teknik bir ekip bulundurması gerekir. İşletmelerin ayrıca teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve büyümeye uyum sağlamak için sunucu ve donanım yenileme döngülerini planlaması gerekir.

Şirket İçi Dağıtımın Artıları ve Eksileri

Her dağıtım modelinin kendine özgü avantajları ve zorlukları vardır. Aşağıda şirket içi dağıtımla ilgili önemli artılar ve eksiler verilmiştir:

Artıları

Kontrol: Şirket içi dağıtım, fiziksel sunuculara ve altyapıya doğrudan erişimle kuruluşlara verileri ve sistemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu kontrol, özellikle belirli güvenlik gereksinimlerine veya veri işleme düzenlemelerine sahip işletmelere fayda sağlayabilir.

Şirket içi dağıtım, fiziksel sunuculara ve altyapıya doğrudan erişimle kuruluşlara verileri ve sistemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu kontrol, özellikle belirli güvenlik gereksinimlerine veya veri işleme düzenlemelerine sahip işletmelere fayda sağlayabilir. Özelleştirme: Donanım ve yazılım üzerinde tam kontrol sahibi olan işletmeler, BT ortamlarını kendi özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirebilir; bu da daha yüksek performans, özel güvenlik önlemleri ve optimum entegrasyon potansiyeline yol açar.

Donanım ve yazılım üzerinde tam kontrol sahibi olan işletmeler, BT ortamlarını kendi özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirebilir; bu da daha yüksek performans, özel güvenlik önlemleri ve optimum entegrasyon potansiyeline yol açar. Sabit Maliyetler: Şirket içi dağıtım genellikle donanım, yazılım lisansları ve kurulum için tek seferlik maliyetleri ve ardından devam eden bakım maliyetlerini içerir. Bu maliyetler genellikle öngörülebilir olduğundan, bütçelemeyi dalgalanan giderlere sahip bulut tabanlı modellere göre daha basit hale getirir.

Şirket içi dağıtım genellikle donanım, yazılım lisansları ve kurulum için tek seferlik maliyetleri ve ardından devam eden bakım maliyetlerini içerir. Bu maliyetler genellikle öngörülebilir olduğundan, bütçelemeyi dalgalanan giderlere sahip bulut tabanlı modellere göre daha basit hale getirir. Veri Güvenliği: Kuruluşlar, verileri şirket içinde tutarak güvenlik önlemlerini uygulayabilir, iç politikalara ve düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlayabilir. Bu, özellikle hassas bilgilerle uğraşan işletmeler için önemli olabilir.

Eksileri

İlk Yatırım: Şirket içi dağıtım, donanıma, yazılım lisanslarına ve veri merkezi altyapısına büyük bir ön yatırım gerektirir. Kuruluşların ayrıca kablolama, soğutma sistemleri ve güç yedeklemeleri gibi kurulum maliyetlerine de bütçe ayırması gerekir.

Şirket içi dağıtım, donanıma, yazılım lisanslarına ve veri merkezi altyapısına büyük bir ön yatırım gerektirir. Kuruluşların ayrıca kablolama, soğutma sistemleri ve güç yedeklemeleri gibi kurulum maliyetlerine de bütçe ayırması gerekir. Bakım: Şirket içi altyapının bakımı yoğun kaynak gerektirir ve BT personelinin sistemleri yönetmesini, güncellemesini ve güvenliğini sağlamasını gerektirir. Devam eden bu yönetim talepleri maliyetli ve zaman alıcı olabilir.

Şirket içi altyapının bakımı yoğun kaynak gerektirir ve BT personelinin sistemleri yönetmesini, güncellemesini ve güvenliğini sağlamasını gerektirir. Devam eden bu yönetim talepleri maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Ölçeklenebilirlik ve Esneklik: Kuruluşların potansiyel büyüme için önceden plan yapması ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için gerekli altyapıya yatırım yapması gerektiğinden, şirket içi dağıtım ölçeklenebilirliği sınırlayabilir. Bu durum, talepte beklenmeyen değişikliklerle karşılaşıldığında kaynak israfına ve sınırlamalara yol açabilir.

Kuruluşların potansiyel büyüme için önceden plan yapması ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için gerekli altyapıya yatırım yapması gerektiğinden, şirket içi dağıtım ölçeklenebilirliği sınırlayabilir. Bu durum, talepte beklenmeyen değişikliklerle karşılaşıldığında kaynak israfına ve sınırlamalara yol açabilir. Enerji Tüketimi: Şirket içi donanımlar, özellikle de sunucular, büyük miktarlarda elektrik tüketir ve dolayısıyla önemli enerji harcamalarına ve çevresel etkiye katkıda bulunur.

Kuruluşunuz için hangi modelin en uygun olduğuna karar verirken şirket içi dağıtımın avantajlarını ve dezavantajlarını anlamak çok önemlidir. Sonraki bölümlerde bulut dağıtımına, artılarına ve eksilerine, diğer dağıtım modeli seçeneklerine ve AppMaster'ın dağıtım gereksinimlerinize nasıl yardımcı olabileceğine daha derinlemesine bakacağız. Sonunda, işletmeniz için doğru dağıtım modeli hakkında bilinçli bir karar verme konusunda daha donanımlı olacaksınız.

Bulut Dağıtımını Anlamak

Bulut dağıtımı, BT altyapısının ve uygulamalarının, bir bulut hizmet sağlayıcısının (CSP) sahip olduğu ve işlettiği uzak sunucularda barındırıldığı ve yönetildiği bir modeldir. İşletmeler uygulamalarına ve verilerine internet üzerinden, genellikle web tabanlı arayüzleri veya API'leri kullanarak erişebilirler. Bulut hizmetleri üç ana kategoriye ayrılabilir: Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) .

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IaaS'de CSP, sunucular, depolama ve ağ altyapısı dahil olmak üzere internet üzerinden sanallaştırılmış bilgi işlem kaynakları sağlar. Kullanıcılar kaynaklarını talep üzerine ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebildikleri için bu model genellikle uygun maliyetlidir. IaaS sağlayıcılarına örnek olarak Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) ve Microsoft Azure verilebilir.

PaaS, geliştiricilerin temel altyapı hakkında endişelenmeden uygulamaları oluşturması, test etmesi ve dağıtması için bir ortam sağlar. Uygulama geliştirme için gerekli yazılım çerçevelerini, dilleri, araçları ve kitaplıkları içerir. PaaS, özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturması gereken kuruluşlar için kullanışlıdır. PaaS sağlayıcılarına örnek olarak Heroku, IBM Cloud ve AppMaster verilebilir.

SaaS, bir CSP tarafından bulutta barındırılan ve yönetilen, web tarayıcıları veya API'ler aracılığıyla erişilebilen uygulamaları temsil eder. SaaS, işletmelerin kendi cihazlarına veya sunucularına yazılım yükleme veya yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. SaaS sağlayıcılarına örnek olarak Salesforce, Slack ve Microsoft Office 365 verilebilir.

Bulut Dağıtımının Artıları ve Eksileri

İşletmeniz için bilinçli kararlar verebilmek amacıyla bulut dağıtımının avantajlarını ve dezavantajlarını anlamak çok önemlidir.

Bulut Dağıtımının Artıları

Maliyet verimliliği: Bulut dağıtımı, işletmelerin kaynakları gerektiği gibi tahsis etmesine ve yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmasına olanak tanıyan, kullandıkça öde fiyatlandırma modeline sahiptir; bu, şirket içi bir altyapının bakımıyla karşılaştırıldığında maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Bulut dağıtımı, işletmelerin kaynakları gerektiği gibi tahsis etmesine ve yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmasına olanak tanıyan, kullandıkça öde fiyatlandırma modeline sahiptir; bu, şirket içi bir altyapının bakımıyla karşılaştırıldığında maliyet tasarrufu sağlayabilir. Ölçeklenebilirlik: Bulut sağlayıcıları hızlı ölçeklenebilirlik sunar; bu, işletmelerin ek donanım veya fiziksel altyapıya yatırım yapmadan kaynakları gerektiği gibi hızla artırabileceği veya azaltabileceği anlamına gelir.

Bulut sağlayıcıları hızlı ölçeklenebilirlik sunar; bu, işletmelerin ek donanım veya fiziksel altyapıya yatırım yapmadan kaynakları gerektiği gibi hızla artırabileceği veya azaltabileceği anlamına gelir. Çeviklik: Bulut dağıtımı, yeni uygulamaları veya özellikleri hızlı bir şekilde dağıtma yeteneği sağlayarak işletmelerin pazar eğilimlerine veya müşteri talebindeki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

Bulut dağıtımı, yeni uygulamaları veya özellikleri hızlı bir şekilde dağıtma yeteneği sağlayarak işletmelerin pazar eğilimlerine veya müşteri talebindeki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Daha az bakım ve yönetim: CSP, bulut altyapısının bakımını ve yönetimini üstlenerek BT ​​ekibinin temel iş görevlerine odaklanabilmesini sağlar.

CSP, bulut altyapısının bakımını ve yönetimini üstlenerek BT ​​ekibinin temel iş görevlerine odaklanabilmesini sağlar. Erişilebilirlik: Bulut tabanlı uygulamalara ve verilere internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir, bu da uzaktan çalışmayı ve işbirliğini teşvik eder.

Bulut Dağıtımının Eksileri

Güvenlik: Veriler ve uygulamalar üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından barındırıldığında ek güvenlik risklerine maruz kalabilir. Yine de saygın CSP'ler, müşterilerinin verilerini ve uygulamalarını korumak için sıklıkla katı güvenlik protokolleri ve önlemleri kullanır.

Veriler ve uygulamalar üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından barındırıldığında ek güvenlik risklerine maruz kalabilir. Yine de saygın CSP'ler, müşterilerinin verilerini ve uygulamalarını korumak için sıklıkla katı güvenlik protokolleri ve önlemleri kullanır. Kontrol: Bulut dağıtımını kullanan kuruluşların fiziksel kaynaklar ve altyapı üzerinde daha az kontrolü vardır, bu da potansiyel olarak uygulama ayarlarının özelleştirilmesini ve kontrolünü sınırlandırır.

Bulut dağıtımını kullanan kuruluşların fiziksel kaynaklar ve altyapı üzerinde daha az kontrolü vardır, bu da potansiyel olarak uygulama ayarlarının özelleştirilmesini ve kontrolünü sınırlandırır. İnternet bağlantısına bağımlılık: Bulut dağıtımı, uygulamalara ve verilere erişmek için istikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir. Kesinti süresi veya bağlantı sorunları, bulut tabanlı kaynaklara erişimde kesintilere neden olabilir.

Bulut dağıtımı, uygulamalara ve verilere erişmek için istikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir. Kesinti süresi veya bağlantı sorunları, bulut tabanlı kaynaklara erişimde kesintilere neden olabilir. Veri bağımsızlığı ve uyumluluğu: Bazı işletmeler, veri depolama ve işlemeye ilişkin düzenleyici gerekliliklerle karşı karşıyadır ve bu, sağlayıcının verileri farklı bir yetki bölgesinde saklaması durumunda bulut dağıtım seçeneklerini kullanma yeteneklerini kısıtlayabilir.

Bazı işletmeler, veri depolama ve işlemeye ilişkin düzenleyici gerekliliklerle karşı karşıyadır ve bu, sağlayıcının verileri farklı bir yetki bölgesinde saklaması durumunda bulut dağıtım seçeneklerini kullanma yeteneklerini kısıtlayabilir. Satıcıya bağlılık: Bulut sağlayıcılarının platformları ve araçlarındaki farklılıklar, sağlayıcılar arasında geçişi zorlaştırabilir ve potansiyel olarak bir işletmeyi belirli bir sağlayıcının ekosistemine kilitleyebilir.

Hibrit Dağıtım: Her İki Dünyanın En İyisi

Hibrit dağıtım, hem şirket içi hem de bulut dağıtım modellerinin avantajlarını birleştiren bir modeldir. İşletmeler, sunucularında uygulamaları barındırabilir ve BT operasyonlarının diğer yönleri için bulut tabanlı hizmetleri kullanabilir. Bu model, kuruluşların BT altyapılarını kendi özel ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır ve şirket içi dağıtımın kontrolü ile bulut dağıtımının esnekliği arasında bir denge kurar.

Hibrit bir modelde işletmeler, hassas verileri veya sıkı düzenleme gerekliliklerine sahip uygulamaları yönetmek için şirket içi altyapılarını kullanabilir ve daha az kritik veya daha ölçeklenebilir operasyonlar için bulut tabanlı hizmetlerden yararlanabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda buluta kademeli geçişi de destekleyebilir ve işletmelerin mevcut şirket içi altyapıları üzerinde kontrolü korurken belirli uygulamaları veya hizmetleri bulut tabanlı bir sağlayıcıya taşımasına olanak tanır. Bazı hibrit dağıtım senaryoları şunları içerir:

Web veya mobil uygulama barındırma için bulut tabanlı hizmetleri kullanırken, hassas bilgileri depolamak için şirket içi veri merkezini kullanan bir işletme.

Eski uygulamaları şirket içinde çalıştıran ve yeni, ölçeklenebilir web uygulamaları veya hizmetleri için bulut hizmetlerini benimseyen bir kuruluş.

Şirket içi BT altyapısını tamamlamak için bulut tabanlı bir yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma çözümünden faydalanma.

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Hibrit bir dağıtım modelinin başarılı bir şekilde uygulanması, işletmenizin BT altyapısının, güvenlik hususlarının ve mevzuat gereksinimlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. AppMaster gibi araçlar, şirket içi barındırma için kaynak kodu oluşturma ve bulut tabanlı geliştirme ve barındırma seçenekleri sağlama dahil olmak üzere çeşitli dağıtım modellerini destekleyerek bu süreci basitleştirebilir.

AppMaster Her İki Dağıtım Modelini Nasıl Destekler?

AppMaster, işletmelerin kolayca arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü , kodsuz bir platformdur. Platform, hem şirket içi hem de bulut dağıtım modellerine destek sunarak müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor ve böylece her büyüklükteki kuruluş için esnek bir yaklaşım sağlıyor.

Şirket içi dağıtımı tercih eden şirketler için AppMaster, Kurumsal abonelik planını sunar. Bu plan, müşterilerin uygulamalarının kaynak koduna erişmesine olanak tanıyarak uygulamaları kendi altyapıları üzerinde barındırmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Bu seçenekle işletmeler BT kaynakları üzerinde tam kontrole sahip olur ve en üst düzeyde güvenlik ve özelleştirme sağlanır.

AppMaster bulut dağıtımını tercih eden kuruluşlar için Startup, Startup+, Business ve Business+ dahil olmak üzere başka abonelik planları da sunar. Bu planlar, bulutta uygulama barındırma ve yönetimini yöneterek uygulama kolaylığı ve isteğe bağlı ölçeklenebilirlik sunar. Şirketler bu planları kullanarak, hızlı uygulama geliştirme ve dağıtımın avantajlarından yararlanırken aynı zamanda şirket içi dağıtımla ilişkili başlangıçtaki yüksek maliyetlerden kaçınabilirler.

İşletmeniz ister şirket içi, ister bulut, ister hibrit dağıtım modeliyle ilgileniyor olsun, AppMaster ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir çözüm vardır. Esnekliği ve uyarlanabilirliği göz önünde bulunduran platform, BT kaynaklarınızın belirli kurumsal hedeflerinizle uyumlu bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

İş İhtiyaçlarınızı Değerlendirme

Uygulamalarınız için bir dağıtım modeli seçerken kurumsal hedeflerinizi ve iş gereksinimlerinizi dikkatle dikkate almanız önemlidir. İşletmeniz için doğru olanı seçmek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Maliyet: Şirket içi dağıtım genellikle donanım, yazılım ve altyapıya önemli miktarda ön yatırım gerektirirken, devam eden bakım ve yükseltmeler de masrafları artırır. Bulut dağıtımının başlangıç ​​maliyeti genellikle daha düşüktür ve ihtiyaç duyduğunuz belirli hizmetlere ve kaynaklara bağlı olarak aboneliğe dayalı fiyatlandırma yapılır.

Şirket içi dağıtım genellikle donanım, yazılım ve altyapıya önemli miktarda ön yatırım gerektirirken, devam eden bakım ve yükseltmeler de masrafları artırır. Bulut dağıtımının başlangıç ​​maliyeti genellikle daha düşüktür ve ihtiyaç duyduğunuz belirli hizmetlere ve kaynaklara bağlı olarak aboneliğe dayalı fiyatlandırma yapılır. Kontrol: Kuruluşunuz, BT ortamınızın tam kontrolünü ve özelleştirilmesini gerektiriyorsa, şirket içi dağıtım doğru seçim olabilir. Ancak artan kontrol, altyapıyı yönetme, sürdürme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelir.

Kuruluşunuz, BT ortamınızın tam kontrolünü ve özelleştirilmesini gerektiriyorsa, şirket içi dağıtım doğru seçim olabilir. Ancak artan kontrol, altyapıyı yönetme, sürdürme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelir. Ölçeklenebilirlik: Bulut dağıtımı, işletmelerin değişen ihtiyaçlara göre hızla ölçek büyütme veya küçültme yapmasına olanak tanıyarak esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Ek altyapı ve kaynaklara önemli yatırımlar gerektirebileceğinden, şirket içi dağıtım ölçeklenebilirlik açısından daha zorlayıcı olabilir.

Bulut dağıtımı, işletmelerin değişen ihtiyaçlara göre hızla ölçek büyütme veya küçültme yapmasına olanak tanıyarak esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Ek altyapı ve kaynaklara önemli yatırımlar gerektirebileceğinden, şirket içi dağıtım ölçeklenebilirlik açısından daha zorlayıcı olabilir. Güvenlik: Her iki dağıtım modeli de yüksek düzeyde güvenlik sunabilirken, şirket içi dağıtım, veriler ve BT ortamı üzerinde daha doğrudan kontrol sağlar. Bununla birlikte, birçok bulut sağlayıcısı güvenlik önlemlerine büyük yatırımlar yaparak bulutu çeşitli endüstriler için giderek daha güvenli hale getirdi.

Her iki dağıtım modeli de yüksek düzeyde güvenlik sunabilirken, şirket içi dağıtım, veriler ve BT ortamı üzerinde daha doğrudan kontrol sağlar. Bununla birlikte, birçok bulut sağlayıcısı güvenlik önlemlerine büyük yatırımlar yaparak bulutu çeşitli endüstriler için giderek daha güvenli hale getirdi. Performans: Şirket içi dağıtımlar, harici ağlara bağımlılık olmadığından belirli durumlarda daha iyi performans sunabilir. Aynı zamanda, bulut sağlayıcıları genellikle küresel olarak dağıtılmış ağlara sahiptir ve bu, gecikme süresini ve veri merkezine yakınlığı azaltarak uygulama performansını artırabilir.

Şirket içi dağıtımlar, harici ağlara bağımlılık olmadığından belirli durumlarda daha iyi performans sunabilir. Aynı zamanda, bulut sağlayıcıları genellikle küresel olarak dağıtılmış ağlara sahiptir ve bu, gecikme süresini ve veri merkezine yakınlığı azaltarak uygulama performansını artırabilir. Bakım: Şirket içi dağıtımda bakım, şirket içi BT ekibinizin sorumluluğundadır; bulut sağlayıcıları ise bakımın çoğunu üstlenerek ekibinizin diğer önceliklere odaklanmasına olanak tanır.

Bu faktörleri değerlendirdikten sonra, hibrit bir modelin her iki dünyanın en iyilerini birleştiren en uygun çözümü sunduğunu görebilirsiniz. Bu yaklaşım, daha az hassas veya esnek kaynaklar için bulut hizmetlerinden yararlanırken, kritik ve hassas uygulamaları şirket içinde tutmanıza olanak tanır.

Dağıtım modelinin seçimi, özel iş gereksinimlerinize, önceliklerinize ve kaynaklarınıza bağlıdır. Yukarıda belirtilen faktörleri dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak ve AppMaster gibi esnek bir platform kullanarak, doğru dağıtım modelinin uygulandığından ve benzersiz organizasyonel gereksinimlerinize göre uyarlandığından emin olabilirsiniz.