Локальная или облачная среда: выбор модели развертывания

По мере роста и развития бизнеса надежная, масштабируемая и безопасная ИТ-инфраструктура становится все более важной. Важнейшим компонентом эффективного управления ИТ является выбор правильной модели развертывания. Модели развертывания относятся к тому, как размещаются и обслуживаются программные приложения, службы и ресурсы, обычно попадая в одну из двух категорий: локальные и облачные. Каждая модель развертывания имеет уникальные преимущества и недостатки, поэтому организациям важно понимать свои варианты при выборе того, что лучше всего соответствует их бизнес-потребностям.

Понимание вариантов развертывания может иметь решающее значение в современной конкурентной бизнес-среде. В этой статье будет представлен обзор моделей локального и облачного развертывания, рассмотрены плюсы и минусы каждой из них, а также приведены рекомендации по выбору подходящей модели для вашей организации.

Понимание локального развертывания

Локальное развертывание — это традиционная модель для ИТ-инфраструктуры, ресурсов и хостинга приложений. Компании, использующие эту модель, имеют собственные серверы, обычно размещаемые в центре обработки данных на территории компании. Локальное развертывание требует от организаций управления своей ИТ-инфраструктурой, включая оборудование, программное обеспечение и меры безопасности. Этот подход предлагает организациям больший контроль над своими данными и системами, обеспечивая более высокую степень настройки.

Еще одним важным аспектом локального развертывания является ответственность за обслуживание и управление ИТ-персоналом. Компании должны иметь техническую команду для обновления и защиты системы, устранения неполадок и обеспечения эффективной работы инфраструктуры. Компании также должны планировать циклы обновления серверов и оборудования, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями и обеспечивать рост.

Плюсы и минусы локального развертывания

Каждая модель развертывания имеет свой уникальный набор преимуществ и проблем. Ниже приведены основные плюсы и минусы, связанные с локальным развертыванием:

Плюсы

Контроль: локальное развертывание предлагает организациям больший контроль над своими данными и системами с прямым доступом к физическим серверам и инфраструктуре. Этот контроль может быть особенно полезен предприятиям с особыми требованиями безопасности или правилами обработки данных.

локальное развертывание предлагает организациям больший контроль над своими данными и системами с прямым доступом к физическим серверам и инфраструктуре. Этот контроль может быть особенно полезен предприятиям с особыми требованиями безопасности или правилами обработки данных. Кастомизация. Имея полный контроль над аппаратным и программным обеспечением, компании могут настраивать свою ИТ-среду в соответствии со своими конкретными потребностями, что обеспечивает потенциал более высокой производительности, индивидуальные меры безопасности и оптимальную интеграцию.

Имея полный контроль над аппаратным и программным обеспечением, компании могут настраивать свою ИТ-среду в соответствии со своими конкретными потребностями, что обеспечивает потенциал более высокой производительности, индивидуальные меры безопасности и оптимальную интеграцию. Фиксированные затраты. Локальное развертывание обычно включает единовременные затраты на оборудование, лицензии на программное обеспечение и установку, за которыми следуют текущие расходы на обслуживание. Эти затраты обычно предсказуемы, что делает составление бюджета более простым, чем облачные модели с меняющимися расходами.

Локальное развертывание обычно включает единовременные затраты на оборудование, лицензии на программное обеспечение и установку, за которыми следуют текущие расходы на обслуживание. Эти затраты обычно предсказуемы, что делает составление бюджета более простым, чем облачные модели с меняющимися расходами. Безопасность данных. Храня данные внутри организации, организации могут применять меры безопасности, обеспечивая соответствие внутренним политикам и нормативным требованиям. Это может быть особенно важно для предприятий, которые имеют дело с конфиденциальной информацией.

Минусы

Первоначальные инвестиции. Локальное развертывание требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, лицензии на программное обеспечение и инфраструктуру центра обработки данных. Организации также должны планировать затраты на установку, такие как прокладка кабелей, системы охлаждения и резервное питание.

Локальное развертывание требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, лицензии на программное обеспечение и инфраструктуру центра обработки данных. Организации также должны планировать затраты на установку, такие как прокладка кабелей, системы охлаждения и резервное питание. Обслуживание. Обслуживание локальной инфраструктуры требует больших ресурсов и требует от ИТ-персонала управления, обновления и защиты систем. Эти постоянные требования к управлению могут быть дорогостоящими и отнимать много времени.

Обслуживание локальной инфраструктуры требует больших ресурсов и требует от ИТ-персонала управления, обновления и защиты систем. Эти постоянные требования к управлению могут быть дорогостоящими и отнимать много времени. Масштабируемость и гибкость. Локальное развертывание может ограничивать масштабируемость, поскольку организации должны заранее планировать потенциальный рост и инвестировать в необходимую инфраструктуру для удовлетворения будущих потребностей. Это может привести к расточительству ресурсов и ограничениям в случае неожиданных изменений спроса.

Локальное развертывание может ограничивать масштабируемость, поскольку организации должны заранее планировать потенциальный рост и инвестировать в необходимую инфраструктуру для удовлетворения будущих потребностей. Это может привести к расточительству ресурсов и ограничениям в случае неожиданных изменений спроса. Потребление энергии. Локальное оборудование, особенно серверы, потребляет большое количество электроэнергии и, таким образом, приводит к значительным расходам на электроэнергию и воздействию на окружающую среду.

Понимание плюсов и минусов локального развертывания имеет решающее значение при принятии решения о том, какая модель лучше всего подходит для вашей организации. В следующих разделах мы более подробно рассмотрим развертывание в облаке, его плюсы и минусы, другие варианты моделей развертывания, а также то, как AppMaster может помочь с вашими потребностями в развертывании. К концу вы будете лучше подготовлены к принятию обоснованного решения о правильной модели развертывания для вашего бизнеса.

Понимание развертывания в облаке

Облачное развертывание — это модель, в которой ИТ-инфраструктура и приложения размещаются и управляются на удаленных серверах, принадлежащих и управляемых поставщиком облачных услуг (CSP). Предприятия могут получить доступ к своим приложениям и данным через Интернет, часто используя веб-интерфейсы или API . Облачные сервисы можно разделить на три основные категории: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение как услуга (SaaS) .

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В IaaS CSP предоставляет виртуализированные вычислительные ресурсы через Интернет, включая серверы, хранилище и сетевую инфраструктуру. Эта модель зачастую экономически эффективна, поскольку пользователи могут масштабировать свои ресурсы по требованию в соответствии со своими потребностями. Примеры поставщиков IaaS включают Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) и Microsoft Azure .

PaaS предоставляет разработчикам среду для создания, тестирования и развертывания приложений, не беспокоясь о базовой инфраструктуре. Он включает в себя программные платформы, языки, инструменты и библиотеки, необходимые для разработки приложений. PaaS полезен для организаций, которым необходимо быстро создавать собственные приложения. Примеры поставщиков PaaS: Heroku, IBM Cloud и AppMaster.

SaaS представляет собой приложения, размещенные и управляемые в облаке CSP, доступные через веб-браузеры или API. SaaS избавляет предприятия от необходимости устанавливать программное обеспечение или управлять им на собственных устройствах или серверах. Примеры поставщиков SaaS: Salesforce, Slack и Microsoft Office 365.

Плюсы и минусы облачного развертывания

Очень важно понимать преимущества и недостатки развертывания облака, чтобы принимать обоснованные решения для вашего бизнеса.

Плюсы облачного развертывания

Экономическая эффективность: при развертывании облака используется модель ценообразования с оплатой по мере использования, позволяющая предприятиям распределять ресурсы по мере необходимости и платить только за то, что они используют, что может привести к экономии затрат по сравнению с обслуживанием локальной инфраструктуры.

при развертывании облака используется модель ценообразования с оплатой по мере использования, позволяющая предприятиям распределять ресурсы по мере необходимости и платить только за то, что они используют, что может привести к экономии затрат по сравнению с обслуживанием локальной инфраструктуры. Масштабируемость. Поставщики облачных услуг предлагают быструю масштабируемость, что означает, что предприятия могут быстро увеличивать или уменьшать ресурсы по мере необходимости без инвестиций в дополнительное оборудование или физическую инфраструктуру.

Поставщики облачных услуг предлагают быструю масштабируемость, что означает, что предприятия могут быстро увеличивать или уменьшать ресурсы по мере необходимости без инвестиций в дополнительное оборудование или физическую инфраструктуру. Гибкость: развертывание облака обеспечивает возможность быстрого развертывания новых приложений или функций, позволяя предприятиям быстро реагировать на рыночные тенденции или изменения в потребительском спросе.

развертывание облака обеспечивает возможность быстрого развертывания новых приложений или функций, позволяя предприятиям быстро реагировать на рыночные тенденции или изменения в потребительском спросе. Снижение затрат на обслуживание и управление. CSP занимается обслуживанием и управлением облачной инфраструктурой, позволяя ИТ-команде сосредоточиться на основных бизнес-задачах.

CSP занимается обслуживанием и управлением облачной инфраструктурой, позволяя ИТ-команде сосредоточиться на основных бизнес-задачах. Доступность: доступ к облачным приложениям и данным можно получить из любого места, где есть подключение к Интернету, что способствует удаленной работе и совместной работе.

Минусы облачного развертывания

Безопасность. При размещении у стороннего поставщика данные и приложения могут подвергаться дополнительным рискам безопасности. Тем не менее, авторитетные поставщики услуг связи часто используют строгие протоколы безопасности и меры для защиты данных и приложений своих клиентов.

При размещении у стороннего поставщика данные и приложения могут подвергаться дополнительным рискам безопасности. Тем не менее, авторитетные поставщики услуг связи часто используют строгие протоколы безопасности и меры для защиты данных и приложений своих клиентов. Контроль. Организации, использующие облачное развертывание, имеют меньший контроль над физическими ресурсами и инфраструктурой, что потенциально ограничивает настройку и контроль параметров приложений.

Организации, использующие облачное развертывание, имеют меньший контроль над физическими ресурсами и инфраструктурой, что потенциально ограничивает настройку и контроль параметров приложений. Зависимость от подключения к Интернету. Для развертывания облака требуется стабильное подключение к Интернету для доступа к приложениям и данным. Простои или проблемы с подключением могут привести к перебоям в доступе к облачным ресурсам.

Для развертывания облака требуется стабильное подключение к Интернету для доступа к приложениям и данным. Простои или проблемы с подключением могут привести к перебоям в доступе к облачным ресурсам. Суверенитет данных и соответствие требованиям. Некоторые компании сталкиваются с нормативными требованиями к хранению и обработке данных, что может ограничить их возможность использовать варианты развертывания облака, если поставщик хранит данные в другой юрисдикции.

Некоторые компании сталкиваются с нормативными требованиями к хранению и обработке данных, что может ограничить их возможность использовать варианты развертывания облака, если поставщик хранит данные в другой юрисдикции. Привязка к поставщику. Различия в платформах и инструментах поставщиков облачных услуг могут затруднить миграцию между поставщиками, потенциально привязывая бизнес к экосистеме конкретного поставщика.

Гибридное развертывание: лучшее из обоих миров

Гибридное развертывание — это модель, сочетающая в себе преимущества моделей локального и облачного развертывания. Компании могут размещать приложения на своих серверах и использовать облачные сервисы для других аспектов своей ИТ-операции. Эта модель позволяет организациям адаптировать свою ИТ-инфраструктуру в соответствии со своими конкретными потребностями, обеспечивая баланс между контролем локального развертывания и гибкостью развертывания в облаке.

В гибридной модели компании могут использовать свою локальную инфраструктуру для обработки конфиденциальных данных или приложений со строгими нормативными требованиями, одновременно используя облачные сервисы для менее важных или более масштабируемых операций. Этот подход также может способствовать постепенному переходу в облако, позволяя предприятиям перемещать определенные приложения или услуги к облачному провайдеру, сохраняя при этом контроль над существующей локальной инфраструктурой. Некоторые сценарии гибридного развертывания включают в себя:

Компания, использующая локальный центр обработки данных для хранения конфиденциальной информации, а также облачные сервисы для хостинга веб-приложений или мобильных приложений.

Организация, использующая устаревшие приложения локально и внедряющая облачные сервисы для новых масштабируемых веб-приложений или сервисов.

Использование облачного решения для резервного копирования и аварийного восстановления в дополнение к локальной ИТ-инфраструктуре.

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Успешная реализация гибридной модели развертывания требует всестороннего понимания ИТ-инфраструктуры вашего бизнеса, вопросов безопасности и нормативных требований. Такие инструменты, как AppMaster могут упростить этот процесс, поддерживая различные модели развертывания, включая создание исходного кода для локального хостинга и предоставление вариантов облачной разработки и хостинга.

Как AppMaster поддерживает обе модели развертывания

AppMaster — это универсальная no-code платформа, позволяющая предприятиям легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Платформа учитывает разнообразные потребности своих клиентов, предлагая поддержку как локальных, так и облачных моделей развертывания, обеспечивая тем самым гибкий подход для организаций любого размера.

Для компаний, предпочитающих локальное развертывание, AppMaster предлагает план подписки Enterprise. Этот план позволяет клиентам получить доступ к исходному коду своих приложений, что позволяет им размещать приложения и управлять ими в собственной инфраструктуре. Благодаря этому варианту предприятия получают полный контроль над своими ИТ-ресурсами, обеспечивая высочайший уровень безопасности и настройки.

Для организаций, выбирающих развертывание в облаке, AppMaster предлагает другие планы подписки, включая Startup, Startup+, Business и Business+. Эти планы обеспечивают хостинг и управление приложениями в облаке, обеспечивая простоту внедрения и масштабируемость по требованию. Используя эти планы, компании могут избежать первоначальных высоких затрат, связанных с локальным развертыванием, и при этом воспользоваться преимуществами быстрой разработки и развертывания приложений .

Независимо от того, заинтересован ли ваш бизнес в локальной, облачной или гибридной модели развертывания, AppMaster есть решение, отвечающее вашим потребностям. Учитывая гибкость и адаптируемость, платформа гарантирует, что ваши ИТ-ресурсы будут развернуты в соответствии с конкретными целями вашей организации.

Оценка потребностей вашего бизнеса

При выборе модели развертывания ваших приложений важно тщательно учитывать цели вашей организации и бизнес-требования. Чтобы выбрать подходящий вариант для вашего бизнеса, примите во внимание следующие факторы:

Стоимость: локальное развертывание часто требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру, а постоянное обслуживание и обновления увеличивают расходы. Развертывание в облаке обычно требует более низких первоначальных затрат, а цены на основе подписки зависят от конкретных необходимых вам услуг и ресурсов.

локальное развертывание часто требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру, а постоянное обслуживание и обновления увеличивают расходы. Развертывание в облаке обычно требует более низких первоначальных затрат, а цены на основе подписки зависят от конкретных необходимых вам услуг и ресурсов. Контроль. Если вашей организации требуется полный контроль и настройка вашей ИТ-среды, локальное развертывание может быть правильным выбором. Но усиление контроля означает принятие на себя ответственности за управление, поддержание и улучшение инфраструктуры.

Если вашей организации требуется полный контроль и настройка вашей ИТ-среды, локальное развертывание может быть правильным выбором. Но усиление контроля означает принятие на себя ответственности за управление, поддержание и улучшение инфраструктуры. Масштабируемость. Развертывание облака обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя предприятиям быстро увеличивать или уменьшать масштаб в зависимости от меняющихся потребностей. Локальное развертывание может оказаться более сложным с точки зрения масштабируемости, поскольку может потребовать значительных инвестиций в дополнительную инфраструктуру и ресурсы.

Развертывание облака обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя предприятиям быстро увеличивать или уменьшать масштаб в зависимости от меняющихся потребностей. Локальное развертывание может оказаться более сложным с точки зрения масштабируемости, поскольку может потребовать значительных инвестиций в дополнительную инфраструктуру и ресурсы. Безопасность. Хотя обе модели развертывания могут обеспечить высокий уровень безопасности, локальное развертывание обеспечивает более прямой контроль над данными и ИТ-средой. Тем не менее, многие поставщики облачных услуг вложили значительные средства в меры безопасности, что делает облако все более безопасным для различных отраслей.

Хотя обе модели развертывания могут обеспечить высокий уровень безопасности, локальное развертывание обеспечивает более прямой контроль над данными и ИТ-средой. Тем не менее, многие поставщики облачных услуг вложили значительные средства в меры безопасности, что делает облако все более безопасным для различных отраслей. Производительность. Локальные развертывания могут обеспечить более высокую производительность в определенных ситуациях, поскольку нет зависимости от внешних сетей. В то же время поставщики облачных услуг обычно имеют глобально распределенные сети, которые могут повысить производительность приложений за счет снижения задержек и близости центров обработки данных.

Локальные развертывания могут обеспечить более высокую производительность в определенных ситуациях, поскольку нет зависимости от внешних сетей. В то же время поставщики облачных услуг обычно имеют глобально распределенные сети, которые могут повысить производительность приложений за счет снижения задержек и близости центров обработки данных. Обслуживание. За обслуживание локального развертывания отвечает ваша собственная ИТ-команда, тогда как большую часть обслуживания берут на себя поставщики облачных услуг, что позволяет вашей команде сосредоточиться на других приоритетах.

Оценив эти факторы, вы можете обнаружить, что гибридная модель предлагает оптимальное решение, сочетающее в себе лучшее из обоих миров. Такой подход позволяет вам поддерживать критически важные и конфиденциальные приложения локально, одновременно используя облачные сервисы для менее конфиденциальных или гибких ресурсов.

Выбор модели развертывания зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса, приоритетов и ресурсов. Тщательно учитывая вышеупомянутые факторы и используя гибкую платформу, такую ​​как AppMaster, вы можете гарантировать, что правильная модель развертывания будет реализована и адаптирована к уникальным требованиям вашей организации.