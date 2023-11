On-Premise vs. Cloud: Wählen Sie Ihr Bereitstellungsmodell

Da Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln, wird eine zuverlässige, skalierbare und sichere IT-Infrastruktur immer wichtiger. Eine entscheidende Komponente für ein effektives IT-Management ist die Auswahl des richtigen Bereitstellungsmodells. Bereitstellungsmodelle beziehen sich auf die Art und Weise, wie Softwareanwendungen, Dienste und Ressourcen gehostet und gewartet werden, und fallen typischerweise in eine von zwei Kategorien: lokal und cloudbasiert. Jedes Bereitstellungsmodell hat einzigartige Vor- und Nachteile. Daher ist es für Unternehmen wichtig, ihre Optionen zu verstehen, wenn sie die richtige Lösung für ihre Geschäftsanforderungen auswählen möchten.

Das Verständnis der Bereitstellungsoptionen kann im heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld den entscheidenden Unterschied machen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über On-Premise- und Cloud-Bereitstellungsmodelle, erläutert die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Modells für Ihr Unternehmen.

Die Bereitstellung vor Ort ist das traditionelle Modell für IT-Infrastruktur, Ressourcen und Anwendungshosting. Unternehmen, die dieses Modell nutzen, unterhalten ihre eigenen Server, die normalerweise in einem Rechenzentrum auf dem Firmengelände untergebracht sind. Bei der Bereitstellung vor Ort müssen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur, einschließlich Hardware, Software und Sicherheitsmaßnahmen, verwalten. Dieser Ansatz bietet Unternehmen eine größere Kontrolle über ihre Daten und Systeme und ermöglicht einen höheren Grad an Anpassung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Bereitstellung vor Ort ist die Verantwortung für die Wartung und Verwaltung des IT-Personals. Unternehmen müssen ein technisches Team unterhalten, um das System zu aktualisieren und zu sichern, Probleme zu beheben und sicherzustellen, dass die Infrastruktur effizient funktioniert. Unternehmen müssen außerdem Server- und Hardware-Aktualisierungszyklen einplanen, um mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten und dem Wachstum Rechnung zu tragen.

Vor- und Nachteile der Bereitstellung vor Ort

Jedes Bereitstellungsmodell hat seine einzigartigen Vorteile und Herausforderungen. Im Folgenden sind die wichtigsten Vor- und Nachteile im Zusammenhang mit der Bereitstellung vor Ort aufgeführt:

Vorteile

Kontrolle: Die Bereitstellung vor Ort bietet Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten und Systeme mit direktem Zugriff auf physische Server und Infrastruktur. Diese Kontrolle kann insbesondere Unternehmen mit besonderen Sicherheitsanforderungen oder Datenverarbeitungsvorschriften zugute kommen.

Die Bereitstellung vor Ort bietet Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten und Systeme mit direktem Zugriff auf physische Server und Infrastruktur. Diese Kontrolle kann insbesondere Unternehmen mit besonderen Sicherheitsanforderungen oder Datenverarbeitungsvorschriften zugute kommen.

Durch die vollständige Kontrolle über Hardware und Software können Unternehmen ihre IT-Umgebung an ihre spezifischen Anforderungen anpassen, was zu einer höheren Leistung, maßgeschneiderten Sicherheitsmaßnahmen und einer optimalen Integration führt.

Bei der Bereitstellung vor Ort fallen in der Regel einmalige Kosten für Hardware, Softwarelizenzen und Installation an, gefolgt von laufenden Wartungskosten. Diese Kosten sind in der Regel vorhersehbar, sodass die Budgetierung einfacher ist als bei cloudbasierten Modellen mit schwankenden Ausgaben.

Nachteile

Anfangsinvestition: Die Bereitstellung vor Ort erfordert eine beträchtliche Vorabinvestition in Hardware, Softwarelizenzen und Rechenzentrumsinfrastruktur. Unternehmen müssen auch Installationskosten wie Verkabelung, Kühlsysteme und Notstromversorgung einkalkulieren.

Die Bereitstellung vor Ort erfordert eine beträchtliche Vorabinvestition in Hardware, Softwarelizenzen und Rechenzentrumsinfrastruktur. Unternehmen müssen auch Installationskosten wie Verkabelung, Kühlsysteme und Notstromversorgung einkalkulieren.

Die Wartung der lokalen Infrastruktur ist ressourcenintensiv und erfordert die Verwaltung, Aktualisierung und Sicherung der Systeme durch IT-Mitarbeiter. Diese laufenden Verwaltungsanforderungen können kostspielig und zeitaufwändig sein.

Die Bereitstellung vor Ort kann die Skalierbarkeit einschränken, da Unternehmen potenzielles Wachstum im Voraus planen und in die notwendige Infrastruktur investieren müssen, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Dies kann bei unerwarteten Nachfrageänderungen zu Ressourcenverschwendung und Einschränkungen führen.

Bei der Entscheidung, welches Modell für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile der Bereitstellung vor Ort zu verstehen. In den nächsten Abschnitten befassen wir uns eingehender mit der Cloud-Bereitstellung, ihren Vor- und Nachteilen, anderen Bereitstellungsmodelloptionen und wie AppMaster Sie bei Ihren Bereitstellungsanforderungen unterstützen kann. Am Ende sind Sie besser gerüstet, um eine fundierte Entscheidung über das richtige Bereitstellungsmodell für Ihr Unternehmen zu treffen.

Cloud-Bereitstellung verstehen

Bei der Cloud-Bereitstellung handelt es sich um ein Modell, bei dem IT-Infrastruktur und -Anwendungen auf Remote-Servern gehostet und verwaltet werden, die einem Cloud-Service-Provider (CSP) gehören und von diesem betrieben werden. Unternehmen können über das Internet auf ihre Anwendungen und Daten zugreifen, häufig über webbasierte Schnittstellen oder APIs . Cloud-Dienste können in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) .

Bei IaaS stellt der CSP virtualisierte Rechenressourcen über das Internet bereit, einschließlich Server, Speicher und Netzwerkinfrastruktur. Dieses Modell ist häufig kosteneffizient, da Benutzer ihre Ressourcen bei Bedarf entsprechend ihren Anforderungen skalieren können. Beispiele für IaaS-Anbieter sind Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure .

PaaS bietet Entwicklern eine Umgebung zum Erstellen, Testen und Bereitstellen von Anwendungen, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen. Es umfasst Software-Frameworks, Sprachen, Tools und Bibliotheken, die für die App-Entwicklung erforderlich sind. PaaS ist nützlich für Unternehmen, die schnell benutzerdefinierte Anwendungen erstellen müssen. Beispiele für PaaS-Anbieter sind Heroku, IBM Cloud und AppMaster.

SaaS stellt Anwendungen dar, die in der Cloud von einem CSP gehostet und verwaltet werden und auf die über Webbrowser oder APIs zugegriffen werden kann. SaaS macht es für Unternehmen überflüssig, Software auf ihren eigenen Geräten oder Servern zu installieren oder zu verwalten. Beispiele für SaaS-Anbieter sind Salesforce, Slack und Microsoft Office 365.

Vor- und Nachteile der Cloud-Bereitstellung

Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der Cloud-Bereitstellung zu verstehen, um fundierte Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen zu können.

Vorteile der Cloud-Bereitstellung

Kosteneffizienz: Die Cloud-Bereitstellung verfügt über ein Pay-as-you-go-Preismodell, das es Unternehmen ermöglicht, Ressourcen nach Bedarf zuzuweisen und nur für das zu zahlen, was sie nutzen, was zu Kosteneinsparungen im Vergleich zur Wartung einer Infrastruktur vor Ort führen kann.

Die Cloud-Bereitstellung verfügt über ein Pay-as-you-go-Preismodell, das es Unternehmen ermöglicht, Ressourcen nach Bedarf zuzuweisen und nur für das zu zahlen, was sie nutzen, was zu Kosteneinsparungen im Vergleich zur Wartung einer Infrastruktur vor Ort führen kann.

Cloud-Anbieter bieten eine schnelle Skalierbarkeit, was bedeutet, dass Unternehmen ihre Ressourcen je nach Bedarf schnell erhöhen oder verringern können, ohne in zusätzliche Hardware oder physische Infrastruktur zu investieren.

Die Cloud-Bereitstellung bietet die Möglichkeit, neue Anwendungen oder Funktionen schnell bereitzustellen, sodass Unternehmen schnell auf Markttrends oder Änderungen der Kundennachfrage reagieren können.

Der CSP kümmert sich um die Wartung und Verwaltung der Cloud-Infrastruktur, sodass sich das IT-Team auf die Kerngeschäftsaufgaben konzentrieren kann.

Nachteile der Cloud-Bereitstellung

Sicherheit: Beim Hosten durch einen Drittanbieter können Daten und Anwendungen zusätzlichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sein. Dennoch setzen seriöse CSPs häufig strenge Sicherheitsprotokolle und -maßnahmen ein, um die Daten und Anwendungen ihrer Kunden zu schützen.

Beim Hosten durch einen Drittanbieter können Daten und Anwendungen zusätzlichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sein. Dennoch setzen seriöse CSPs häufig strenge Sicherheitsprotokolle und -maßnahmen ein, um die Daten und Anwendungen ihrer Kunden zu schützen.

Organisationen, die die Cloud-Bereitstellung nutzen, haben weniger Kontrolle über die physischen Ressourcen und die Infrastruktur, was möglicherweise die Anpassung und Kontrolle der Anwendungseinstellungen einschränkt.

Die Cloud-Bereitstellung erfordert eine stabile Internetverbindung, um auf Anwendungen und Daten zuzugreifen. Ausfallzeiten oder Verbindungsprobleme können zu Unterbrechungen beim Zugriff auf cloudbasierte Ressourcen führen.

Einige Unternehmen sehen sich mit regulatorischen Anforderungen für die Datenspeicherung und -verarbeitung konfrontiert, die ihre Möglichkeiten zur Nutzung von Cloud-Bereitstellungsoptionen einschränken können, wenn der Anbieter Daten in einer anderen Gerichtsbarkeit speichert.

Hybridbereitstellung: Das Beste aus beiden Welten

Bei der Hybridbereitstellung handelt es sich um ein Modell, das die Vorteile von On-Premise- und Cloud-Bereitstellungsmodellen kombiniert. Unternehmen können Anwendungen auf ihren Servern hosten und cloudbasierte Dienste für andere Aspekte ihres IT-Betriebs nutzen. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Infrastruktur optimal an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und dabei ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle der Bereitstellung vor Ort und der Flexibilität der Cloud-Bereitstellung zu finden.

In einem Hybridmodell können Unternehmen ihre lokale Infrastruktur für den Umgang mit sensiblen Daten oder Anwendungen mit strengen gesetzlichen Anforderungen nutzen und gleichzeitig cloudbasierte Dienste für weniger kritische oder besser skalierbare Vorgänge nutzen. Dieser Ansatz kann auch einen schrittweisen Übergang zur Cloud unterstützen, sodass Unternehmen bestimmte Anwendungen oder Dienste zu einem Cloud-basierten Anbieter verlagern und gleichzeitig die Kontrolle über ihre bestehende On-Premise-Infrastruktur behalten können. Einige hybride Bereitstellungsszenarien umfassen:

Ein Unternehmen, das ein Rechenzentrum vor Ort zum Speichern sensibler Informationen nutzt und gleichzeitig cloudbasierte Dienste für das Hosting von Web- oder mobilen Anwendungen nutzt.

Eine Organisation, die ältere Anwendungen vor Ort ausführt und Cloud-Dienste für neue, skalierbare Webanwendungen oder -dienste einführt.

Nutzung einer cloudbasierten Backup- und Disaster-Recovery-Lösung als Ergänzung zu einer lokalen IT-Infrastruktur.

Die erfolgreiche Implementierung eines Hybrid-Bereitstellungsmodells erfordert ein umfassendes Verständnis der IT-Infrastruktur, Sicherheitsaspekte und regulatorischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Tools wie AppMaster können diesen Prozess vereinfachen, indem sie verschiedene Bereitstellungsmodelle unterstützen, einschließlich der Generierung von Quellcode für das Hosting vor Ort und der Bereitstellung cloudbasierter Entwicklungs- und Hosting-Optionen.

Wie AppMaster beide Bereitstellungsmodelle unterstützt

AppMaster ist eine vielseitige No-Code- Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, auf einfache Weise Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Die Plattform berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden, indem sie sowohl On-Premise- als auch Cloud-Bereitstellungsmodelle unterstützt und so einen flexiblen Ansatz für Unternehmen jeder Größe bietet.

Für Unternehmen, die eine Bereitstellung vor Ort bevorzugen, bietet AppMaster das Enterprise-Abonnement an. Dieser Plan ermöglicht Kunden den Zugriff auf den Quellcode ihrer Anwendungen und ermöglicht ihnen so, die Anwendungen in ihrer eigenen Infrastruktur zu hosten und zu verwalten. Mit dieser Option haben Unternehmen die volle Kontrolle über ihre IT-Ressourcen und gewährleisten so ein Höchstmaß an Sicherheit und Anpassung.

Für Unternehmen, die sich für die Cloud-Bereitstellung entscheiden, bietet AppMaster weitere Abonnementpläne an, darunter Startup, Startup+, Business und Business+. Diese Pläne übernehmen das App-Hosting und -Management in der Cloud und bieten eine einfache Implementierung und Skalierbarkeit bei Bedarf. Durch die Verwendung dieser Pläne können Unternehmen die anfänglichen hohen Kosten vermeiden, die mit der Bereitstellung vor Ort verbunden sind, und gleichzeitig die Vorteile einer schnellen Anwendungsentwicklung und -bereitstellung nutzen.

Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen an einem On-Premise-, Cloud- oder Hybrid-Bereitstellungsmodell interessiert ist, hat AppMaster eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Mit Blick auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit stellt die Plattform sicher, dass Ihre IT-Ressourcen auf eine Weise bereitgestellt werden, die Ihren spezifischen Unternehmenszielen entspricht.

Bewertung Ihrer Geschäftsanforderungen

Bei der Auswahl eines Bereitstellungsmodells für Ihre Anwendungen ist es wichtig, Ihre Unternehmensziele und Geschäftsanforderungen sorgfältig zu berücksichtigen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihr Unternehmen die folgenden Faktoren:

Kosten: Die Bereitstellung vor Ort erfordert häufig erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware, Software und Infrastruktur, während laufende Wartung und Upgrades die Kosten erhöhen. Die Cloud-Bereitstellung ist in der Regel mit geringeren Anfangskosten verbunden, wobei die abonnementbasierten Preise von den spezifischen Diensten und Ressourcen abhängen, die Sie benötigen.

Die Bereitstellung vor Ort erfordert häufig erhebliche Vorabinvestitionen in Hardware, Software und Infrastruktur, während laufende Wartung und Upgrades die Kosten erhöhen. Die Cloud-Bereitstellung ist in der Regel mit geringeren Anfangskosten verbunden, wobei die abonnementbasierten Preise von den spezifischen Diensten und Ressourcen abhängen, die Sie benötigen.

Wenn Ihr Unternehmen vollständige Kontrolle und Anpassung Ihrer IT-Umgebung benötigt, ist die Bereitstellung vor Ort möglicherweise die richtige Wahl. Aber mehr Kontrolle bedeutet, die Verantwortung für die Verwaltung, Wartung und Verbesserung der Infrastruktur zu übernehmen.

Die Cloud-Bereitstellung bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, indem sie es Unternehmen ermöglicht, je nach sich ändernden Anforderungen schnell zu skalieren. Die Bereitstellung vor Ort kann eine größere Herausforderung für die Skalierbarkeit darstellen, da möglicherweise erhebliche Investitionen in zusätzliche Infrastruktur und Ressourcen erforderlich sind.

Während beide Bereitstellungsmodelle ein hohes Maß an Sicherheit bieten können, gewährt die Bereitstellung vor Ort eine direktere Kontrolle über Daten und die IT-Umgebung. Dennoch haben viele Cloud-Anbieter stark in Sicherheitsmaßnahmen investiert und die Cloud für verschiedene Branchen immer sicherer gemacht.

Bereitstellungen vor Ort können in bestimmten Situationen eine bessere Leistung bieten, da keine Abhängigkeit von externen Netzwerken besteht. Gleichzeitig verfügen Cloud-Anbieter in der Regel über global verteilte Netzwerke, die die Anwendungsleistung durch reduzierte Latenz und die Nähe zum Rechenzentrum verbessern können.

Nach der Bewertung dieser Faktoren stellen Sie möglicherweise fest, dass ein Hybridmodell eine optimale Lösung bietet, die das Beste aus beiden Welten vereint. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, kritische und sensible Anwendungen vor Ort zu verwalten und gleichzeitig Cloud-Dienste für weniger sensible oder flexible Ressourcen zu nutzen.

Die Wahl des Bereitstellungsmodells hängt von Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen, Prioritäten und Ressourcen ab. Durch sorgfältige Berücksichtigung der oben genannten Faktoren und den Einsatz einer flexiblen Plattform wie AppMaster können Sie sicherstellen, dass das richtige Bereitstellungsmodell implementiert und auf Ihre individuellen organisatorischen Anforderungen zugeschnitten wird.