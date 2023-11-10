本地部署与云：选择部署模型

随着业务的增长和发展，可靠、可扩展且安全的 IT 基础设施变得越来越重要。有效 IT 管理的一个重要组成部分是选择正确的部署模型。部署模型是指软件应用程序、服务和资源的托管和维护方式，通常分为两类之一：内部部署和基于云。每种部署模型都有独特的优点和缺点，因此组织在选择适合其业务需求的模型时必须了解其选项。

了解部署选项可以在当今竞争激烈的商业环境中发挥重要作用。本文将概述本地和云部署模型，探讨每种模型的优缺点，并指导您为您的组织选择正确的模型。

了解本地部署

本地部署是 IT 基础设施、资源和应用程序托管的传统模型。使用此模型的企业维护自己的服务器，通常位于公司场所的数据中心。本地部署要求组织管理其 IT 基础设施，包括硬件、软件和安全措施。这种方法使组织能够更好地控制其数据和系统，从而提供更高程度的定制。

本地部署的另一个重要方面是 IT 人员的维护和管理责任。公司必须维持一支技术团队来更新和保护系统、解决问题并确保基础设施高效运行。企业还必须规划服务器和硬件更新周期，以跟上技术进步并适应增长。

本地部署的优点和缺点

每种部署模型都有其独特的优势和挑战。以下是与本地部署相关的主要优缺点：

优点

控制： 本地部署为组织提供了对其数据和系统的更多控制，可以直接访问物理服务器和基础设施。这种控制尤其有利于具有特定安全要求或数据处理法规的企业。

本地部署为组织提供了对其数据和系统的更多控制，可以直接访问物理服务器和基础设施。这种控制尤其有利于具有特定安全要求或数据处理法规的企业。 定制： 通过对硬件和软件的完全控制，企业可以定制其 IT 环境以满足其特定需求，从而实现更高的性能、量身定制的安全措施和最佳集成。

通过对硬件和软件的完全控制，企业可以定制其 IT 环境以满足其特定需求，从而实现更高的性能、量身定制的安全措施和最佳集成。 固定成本： 本地部署通常涉及硬件、软件许可证和安装的一次性成本，以及持续的维护成本。这些成本通常是可预测的，使得预算比费用波动的基于云的模型更加简单。

本地部署通常涉及硬件、软件许可证和安装的一次性成本，以及持续的维护成本。这些成本通常是可预测的，使得预算比费用波动的基于云的模型更加简单。 数据安全：通过将数据保留在内部，组织可以实施安全措施，确保遵守内部政策和监管要求。这对于处理敏感信息的企业尤其重要。

缺点

初始投资： 本地部署需要在硬件、软件许可证和数据中心基础设施方面进行大量前期投资。组织还必须对布线、冷却系统和备用电源等安装成本进行预算。

本地部署需要在硬件、软件许可证和数据中心基础设施方面进行大量前期投资。组织还必须对布线、冷却系统和备用电源等安装成本进行预算。 维护： 维护本地基础设施需要大量资源，需要 IT 人员管理、更新和保护系统。这些持续的管理需求可能成本高昂且耗时。

维护本地基础设施需要大量资源，需要 IT 人员管理、更新和保护系统。这些持续的管理需求可能成本高昂且耗时。 可扩展性和灵活性： 本地部署可能会限制可扩展性，因为组织必须提前规划潜在增长并投资必要的基础设施以满足未来需求。当面临意外的需求变化时，这可能会导致资源浪费和限制。

本地部署可能会限制可扩展性，因为组织必须提前规划潜在增长并投资必要的基础设施以满足未来需求。当面临意外的需求变化时，这可能会导致资源浪费和限制。 能源消耗：本地硬件（尤其是服务器）会消耗大量电力，从而造成巨大的能源支出和环境影响。

在决定哪种模型最适合您的组织时，了解本地部署的优缺点至关重要。在接下来的部分中，我们将深入探讨云部署、其优缺点、其他部署模型选项，以及AppMaster如何帮助您满足部署需求。最后，您将能够更好地就适合您的业务的部署模型做出明智的决定。

了解云部署

云部署是一种在云服务提供商 (CSP) 拥有和运营的远程服务器上托管和管理 IT 基础设施和应用程序的模型。企业可以通过互联网访问其应用程序和数据，通常使用基于 Web 的界面或API 。云服务可分为三大类：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS） 。

在IaaS中，CSP 通过互联网提供虚拟化计算资源，包括服务器、存储和网络基础设施。这种模式通常具有成本效益，因为用户可以根据自己的需求按需扩展资源。 IaaS 提供商的示例包括Amazon Web Services (AWS) 、Google Cloud Platform (GCP) 和Microsoft Azure 。

PaaS为开发人员提供了一个创建、测试和部署应用程序的环境，而无需担心底层基础设施。它包括应用程序开发所需的软件框架、语言、工具和库。 PaaS 对于需要快速构建自定义应用程序的组织非常有用。 PaaS 提供商的示例包括 Heroku、IBM Cloud 和AppMaster 。

SaaS代表由 CSP 在云中托管和管理的应用程序，可通过 Web 浏览器或 API 访问。 SaaS 使企业无需在自己的设备或服务器上安装或管理软件。 SaaS 提供商的示例包括 Salesforce、 Slack和 Microsoft Office 365。

云部署的优点和缺点

了解云部署的优点和缺点对于为您的业务做出明智的决策至关重要。

云部署的优点

成本效率： 云部署采用即用即付的定价模式，允许企业根据需要分配资源，并仅按其使用的量付费，与维护本地基础设施相比，这可以节省成本。

云部署采用即用即付的定价模式，允许企业根据需要分配资源，并仅按其使用的量付费，与维护本地基础设施相比，这可以节省成本。 可扩展性： 云提供商提供快速的可扩展性，这意味着企业可以根据需要快速增加或减少资源，而无需投资额外的硬件或物理基础设施。

云提供商提供快速的可扩展性，这意味着企业可以根据需要快速增加或减少资源，而无需投资额外的硬件或物理基础设施。 敏捷性： 云部署提供了快速部署新应用程序或功能的能力，使企业能够快速响应市场趋势或客户需求的变化。

云部署提供了快速部署新应用程序或功能的能力，使企业能够快速响应市场趋势或客户需求的变化。 减少维护和管理： CSP 负责云基础设施的维护和管理，使 IT 团队能够专注于核心业务任务。

CSP 负责云基础设施的维护和管理，使 IT 团队能够专注于核心业务任务。 可访问性：可以通过互联网连接从任何地方访问基于云的应用程序和数据，从而促进远程工作和协作。

云部署的缺点

安全性： 当由第三方提供商托管时，数据和应用程序可能会面临额外的安全风险。尽管如此，信誉良好的通信服务提供商通常会采用严格的安全协议和措施来保护客户的数据和应用程序。

当由第三方提供商托管时，数据和应用程序可能会面临额外的安全风险。尽管如此，信誉良好的通信服务提供商通常会采用严格的安全协议和措施来保护客户的数据和应用程序。 控制： 使用云部署的组织对物理资源和基础设施的控制较少，这可能会限制应用程序设置的定制和控制。

使用云部署的组织对物理资源和基础设施的控制较少，这可能会限制应用程序设置的定制和控制。 对互联网连接的依赖： 云部署需要稳定的互联网连接来访问应用程序和数据。停机或连接问题可能会导致对基于云的资源的访问中断。

云部署需要稳定的互联网连接来访问应用程序和数据。停机或连接问题可能会导致对基于云的资源的访问中断。 数据主权和合规性： 一些企业面临数据存储和处理的监管要求，如果提供商将数据存储在不同的司法管辖区，这可能会限制他们使用云部署选项的能力。

一些企业面临数据存储和处理的监管要求，如果提供商将数据存储在不同的司法管辖区，这可能会限制他们使用云部署选项的能力。 供应商锁定：云提供商平台和工具的差异可能会使提供商之间的迁移变得困难，可能会将业务锁定在特定提供商的生态系统中。

混合部署：两全其美

混合部署是一种结合了本地部署模型和云部署模型优点的模型。企业可以在其服务器上托管应用程序，并使用基于云的服务来实现 IT 运营的其他方面。该模型使组织能够定制 IT 基础设施，以最好地满足其特定需求，在本地部署的控制和云部署的灵活性之间取得平衡。

在混合模型中，企业可以利用其本地基础设施来处理具有严格监管要求的敏感数据或应用程序，同时利用基于云的服务来进行不太重要或更具可扩展性的操作。这种方法还可以支持逐步过渡到云，允许企业将某些应用程序或服务转移到基于云的提供商，同时保持对其现有本地基础设施的控制。一些混合部署场景包括：

使用本地数据中心存储敏感信息，同时使用基于云的服务进行 Web 或移动应用程序托管的企业。

在本地运行旧应用程序并采用云服务来构建新的、可扩展的 Web 应用程序或服务的组织。

利用基于云的备份和灾难恢复解决方案来补充本地 IT 基础设施。

成功实施混合部署模型需要全面了解企业的​​ IT 基础架构、安全注意事项和法规要求。 AppMaster等工具可以通过支持各种部署模型来简化此过程，包括生成用于本地托管的源代码以及提供基于云的开发和托管选项。

AppMaster如何支持两种部署模型

AppMaster是一个多功能的无代码平台，使企业能够轻松创建后端、Web 和移动应用程序。该平台通过为本地和云部署模型提供支持来考虑客户的多样化需求，从而为各种规模的组织提供灵活的方法。

对于喜欢本地部署的公司， AppMaster提供企业订阅计划。该计划允许客户访问其应用程序的源代码，使他们能够在自己的基础设施上托管和管理应用程序。通过此选项，企业可以完全控制其 IT 资源，确保最高级别的安全性和定制性。

对于选择云部署的组织， AppMaster提供其他订阅计划，包括 Startup、Startup+、Business 和 Business+。这些计划在云中处理应用程序托管和管理，提供易于实施和按需可扩展性。通过使用这些计划，公司可以避免与本地部署相关的初始高成本，同时享受快速应用程序开发和部署的好处。

无论您的企业对本地、云还是混合部署模型感兴趣， AppMaster都能提供满足您需求的解决方案。考虑到灵活性和适应性，该平台可确保您的 IT 资源的部署方式符合您的特定组织目标。

评估您的业务需求

为您的应用程序选择部署模型时，必须仔细考虑您的组织目标和业务需求。要选择适合您业务的产品，请考虑以下因素：

成本： 本地部署通常需要在硬件、软件和基础设施方面进行大量前期投资，而持续的维护和升级会增加费用。云部署通常具有较低的初始成本，基于订阅的定价取决于您需要的特定服务和资源。

本地部署通常需要在硬件、软件和基础设施方面进行大量前期投资，而持续的维护和升级会增加费用。云部署通常具有较低的初始成本，基于订阅的定价取决于您需要的特定服务和资源。 控制： 如果您的组织需要完全控制和自定义 IT 环境，本地部署可能是正确的选择。但加强控制意味着承担管理、维护和改进基础设施的责任。

如果您的组织需要完全控制和自定义 IT 环境，本地部署可能是正确的选择。但加强控制意味着承担管理、维护和改进基础设施的责任。 可扩展性： 云部署允许企业根据不断变化的需求快速扩展或缩减，从而提供灵活性和可扩展性。本地部署在可扩展性方面可能更具挑战性，因为它可能需要对额外基础设施和资源进行大量投资。

云部署允许企业根据不断变化的需求快速扩展或缩减，从而提供灵活性和可扩展性。本地部署在可扩展性方面可能更具挑战性，因为它可能需要对额外基础设施和资源进行大量投资。 安全性： 虽然两种部署模型都可以提供高级别安全性，但本地部署可以更直接地控制数据和 IT 环境。尽管如此，许多云提供商在安全措施上投入了大量资金，使各行业的云变得越来越安全。

虽然两种部署模型都可以提供高级别安全性，但本地部署可以更直接地控制数据和 IT 环境。尽管如此，许多云提供商在安全措施上投入了大量资金，使各行业的云变得越来越安全。 性能： 本地部署在某些情况下可能会提供更好的性能，因为不依赖外部网络。与此同时，云提供商通常拥有全球分布式网络，可以通过减少延迟和接近数据中心来增强应用程序性能。

本地部署在某些情况下可能会提供更好的性能，因为不依赖外部网络。与此同时，云提供商通常拥有全球分布式网络，可以通过减少延迟和接近数据中心来增强应用程序性能。 维护：本地部署中的维护由内部 IT 团队负责，而云提供商负责大部分维护工作，使您的团队能够专注于其他优先事项。

评估这些因素后，您可能会发现混合模型提供了最佳解决方案，结合了两全其美的优点。这种方法使您能够在本地维护关键和敏感的应用程序，同时利用云服务获取不太敏感或灵活的资源。

部署模型的选择取决于您的特定业务需求、优先级和资源。通过仔细考虑上述因素并利用AppMaster这样的灵活平台，您可以确保实施正确的部署模型并根据您独特的组织需求进行定制。