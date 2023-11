On-premise o cloud: scegliere il modello di distribuzione

Man mano che le aziende crescono ed evolvono, un'infrastruttura IT affidabile, scalabile e sicura diventa sempre più importante. Una componente cruciale per una gestione IT efficace è la selezione del giusto modello di implementazione. I modelli di distribuzione si riferiscono al modo in cui le applicazioni software, i servizi e le risorse vengono ospitati e gestiti, in genere rientrando in una delle due categorie: on-premise e basati su cloud. Ciascun modello di distribuzione presenta vantaggi e svantaggi unici, rendendo essenziale per le organizzazioni comprendere le proprie opzioni quando scelgono la soluzione più adatta alle proprie esigenze aziendali.

Comprendere le opzioni di implementazione può fare la differenza nell'ambiente aziendale competitivo di oggi. Questo articolo fornirà una panoramica dei modelli di distribuzione on-premise e cloud, esplorerà i pro e i contro di ciascuno e ti guiderà nella scelta del modello giusto per la tua organizzazione.

Comprendere la distribuzione in sede

La distribuzione on-premise è il modello tradizionale per l'infrastruttura IT, le risorse e l'hosting delle applicazioni. Le aziende che utilizzano questo modello mantengono i propri server, solitamente ospitati in un data center nei locali dell'azienda. L'implementazione on-premise richiede che le organizzazioni gestiscano la propria infrastruttura IT, inclusi hardware, software e misure di sicurezza. Questo approccio offre alle organizzazioni un maggiore controllo sui propri dati e sistemi, fornendo un livello più elevato di personalizzazione.

Un altro aspetto importante dell'implementazione in sede è la responsabilità della manutenzione e della gestione del personale IT. Le aziende devono mantenere un team tecnico per aggiornare e proteggere il sistema, risolvere i problemi e garantire che l'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Le aziende devono inoltre pianificare cicli di aggiornamento di server e hardware per stare al passo con i progressi tecnologici e far fronte alla crescita.

Pro e contro della distribuzione on-premise

Ogni modello di distribuzione presenta una serie unica di vantaggi e sfide. Di seguito sono riportati i principali vantaggi e svantaggi associati alla distribuzione in sede:

Professionisti

Controllo: l'implementazione on-premise offre alle organizzazioni un maggiore controllo sui propri dati e sistemi, con accesso diretto ai server fisici e all'infrastruttura. Questo controllo può avvantaggiare soprattutto le aziende con requisiti di sicurezza specifici o normative sulla gestione dei dati.

Personalizzazione: con il controllo completo su hardware e software, le aziende possono personalizzare il proprio ambiente IT in base alle proprie esigenze specifiche, ottenendo potenzialmente prestazioni più elevate, misure di sicurezza su misura e integrazione ottimale.

Costi fissi: la distribuzione in sede comporta in genere costi una tantum per hardware, licenze software e installazione, seguiti da costi di manutenzione continuativi. Questi costi sono generalmente prevedibili, rendendo la definizione del budget più semplice rispetto ai modelli basati su cloud con spese variabili.

Sicurezza dei dati: mantenendo i dati internamente, le organizzazioni possono applicare misure di sicurezza, garantendo la conformità alle politiche interne e ai requisiti normativi. Ciò può essere particolarmente importante per le aziende che trattano informazioni sensibili.

Contro

Investimento iniziale: l'implementazione on-premise richiede un considerevole investimento iniziale in hardware, licenze software e infrastruttura del data center. Le organizzazioni devono inoltre prevedere un budget per i costi di installazione quali cablaggio, sistemi di raffreddamento e backup di alimentazione.

Manutenzione: il mantenimento dell'infrastruttura locale richiede un uso intensivo delle risorse e richiede al personale IT di gestire, aggiornare e proteggere i sistemi. Queste continue esigenze di gestione possono essere costose e richiedere molto tempo.

Scalabilità e flessibilità: l'implementazione on-premise può limitare la scalabilità, poiché le organizzazioni devono pianificare in anticipo la crescita potenziale e investire nell'infrastruttura necessaria per soddisfare le esigenze future. Ciò può portare a sprechi e limitazioni delle risorse di fronte a cambiamenti imprevisti della domanda.

l'implementazione on-premise può limitare la scalabilità, poiché le organizzazioni devono pianificare in anticipo la crescita potenziale e investire nell'infrastruttura necessaria per soddisfare le esigenze future. Ciò può portare a sprechi e limitazioni delle risorse di fronte a cambiamenti imprevisti della domanda. Consumo energetico: l'hardware locale, in particolare i server, consuma grandi quantità di elettricità e contribuisce quindi a notevoli spese energetiche e impatto ambientale.

Comprendere i pro e i contro della distribuzione on-premise è fondamentale per decidere quale modello è più adatto alla tua organizzazione. Nelle sezioni successive, approfondiremo l'implementazione del cloud, i suoi pro e contro, altre opzioni del modello di distribuzione e il modo in cui AppMaster può aiutarti con le tue esigenze di distribuzione. Alla fine, sarai meglio attrezzato per prendere una decisione informata sul modello di distribuzione giusto per la tua azienda.

Comprendere la distribuzione del cloud

L'implementazione del cloud è un modello in cui l'infrastruttura e le applicazioni IT sono ospitate e gestite su server remoti posseduti e gestiti da un fornitore di servizi cloud (CSP). Le aziende possono accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati tramite Internet, spesso utilizzando interfacce o API basate sul Web. I servizi cloud possono essere classificati in tre categorie principali: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS) .

In IaaS , il CSP fornisce risorse informatiche virtualizzate su Internet, inclusi server, storage e infrastrutture di rete. Questo modello è spesso conveniente in termini di costi, poiché gli utenti possono ridimensionare le proprie risorse su richiesta in base alle proprie esigenze. Esempi di fornitori IaaS includono Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure .

PaaS fornisce un ambiente in cui gli sviluppatori possono creare, testare e distribuire applicazioni senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Include framework software, linguaggi, strumenti e librerie necessari per lo sviluppo di app. PaaS è utile per le organizzazioni che necessitano di creare rapidamente applicazioni personalizzate. Esempi di fornitori PaaS includono Heroku, IBM Cloud e AppMaster.

SaaS rappresenta applicazioni ospitate e gestite nel cloud da un CSP, accessibili tramite browser Web o API. SaaS elimina la necessità per le aziende di installare o gestire software sui propri dispositivi o server. Esempi di fornitori SaaS includono Salesforce, Slack e Microsoft Office 365.

Pro e contro della distribuzione cloud

È essenziale comprendere i vantaggi e gli svantaggi dell'implementazione del cloud per prendere decisioni informate per la tua azienda.

Vantaggi della distribuzione cloud

Efficienza in termini di costi: l'implementazione del cloud prevede un modello di prezzi a consumo, che consente alle aziende di allocare le risorse secondo necessità e pagare solo per ciò che utilizzano, il che può portare a risparmi sui costi rispetto al mantenimento di un'infrastruttura on-premise.

Scalabilità: i fornitori di servizi cloud offrono una rapida scalabilità, il che significa che le aziende possono aumentare o diminuire rapidamente le risorse in base alle esigenze, senza investire in hardware aggiuntivo o infrastruttura fisica.

Agilità: l'implementazione del cloud offre la possibilità di implementare rapidamente nuove applicazioni o funzionalità, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle tendenze del mercato o ai cambiamenti nella domanda dei clienti.

Manutenzione e gestione ridotte: il CSP si occupa della manutenzione e della gestione dell'infrastruttura cloud, consentendo al team IT di concentrarsi sulle attività aziendali principali.

il CSP si occupa della manutenzione e della gestione dell'infrastruttura cloud, consentendo al team IT di concentrarsi sulle attività aziendali principali. Accessibilità: è possibile accedere alle applicazioni e ai dati basati su cloud da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet, promuovendo il lavoro remoto e la collaborazione.

Contro della distribuzione cloud

Sicurezza: se ospitati da un provider di terze parti, i dati e le applicazioni potrebbero essere esposti a ulteriori rischi per la sicurezza. Tuttavia, i CSP affidabili spesso utilizzano protocolli e misure di sicurezza rigorosi per proteggere i dati e le applicazioni dei propri clienti.

Controllo: le organizzazioni che utilizzano l'implementazione del cloud hanno meno controllo sulle risorse fisiche e sull'infrastruttura, limitando potenzialmente la personalizzazione e il controllo delle impostazioni dell'applicazione.

Dipendenza dalla connettività Internet: l'implementazione del cloud richiede una connessione Internet stabile per accedere ad applicazioni e dati. I tempi di inattività o i problemi di connettività possono causare interruzioni nell'accesso alle risorse basate su cloud.

Sovranità e conformità dei dati: alcune aziende devono affrontare requisiti normativi per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, che potrebbero limitare la loro capacità di utilizzare le opzioni di implementazione del cloud se il fornitore archivia i dati in una giurisdizione diversa.

alcune aziende devono affrontare requisiti normativi per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati, che potrebbero limitare la loro capacità di utilizzare le opzioni di implementazione del cloud se il fornitore archivia i dati in una giurisdizione diversa. Blocco del fornitore: le differenze nelle piattaforme e negli strumenti dei fornitori di servizi cloud possono rendere difficile la migrazione tra fornitori, bloccando potenzialmente un'azienda nell'ecosistema di un fornitore specifico.

Distribuzione ibrida: il meglio di entrambi i mondi

La distribuzione ibrida è un modello che combina i vantaggi dei modelli di distribuzione on-premise e cloud. Le aziende possono ospitare applicazioni sui propri server e utilizzare servizi basati su cloud per altri aspetti delle proprie operazioni IT. Questo modello consente alle organizzazioni di personalizzare la propria infrastruttura IT per soddisfare al meglio le proprie esigenze specifiche, trovando un equilibrio tra il controllo dell'implementazione on-premise e la flessibilità dell'implementazione cloud.

In un modello ibrido, le aziende possono utilizzare la propria infrastruttura on-premise per gestire dati sensibili o applicazioni con severi requisiti normativi, sfruttando al tempo stesso i servizi basati su cloud per operazioni meno critiche o più scalabili. Questo approccio può anche supportare una transizione graduale al cloud, consentendo alle aziende di spostare determinate applicazioni o servizi verso un provider basato su cloud mantenendo il controllo sull’infrastruttura on-premise esistente. Alcuni scenari di distribuzione ibrida includono:

Un'azienda che utilizza un data center in sede per archiviare informazioni sensibili, mentre utilizza servizi basati su cloud per l'hosting di applicazioni Web o mobili.

Un'organizzazione che esegue applicazioni legacy on-premise e adotta servizi cloud per applicazioni o servizi Web nuovi e scalabili.

Utilizzo di una soluzione di backup e ripristino di emergenza basata su cloud per integrare un'infrastruttura IT on-premise.

Per implementare con successo un modello di distribuzione ibrida è necessaria una conoscenza approfondita dell'infrastruttura IT aziendale, delle considerazioni sulla sicurezza e dei requisiti normativi. Strumenti come AppMaster possono semplificare questo processo supportando vari modelli di distribuzione, inclusa la generazione di codice sorgente per l'hosting in sede e fornendo opzioni di sviluppo e hosting basate su cloud.

In che modo AppMaster supporta entrambi i modelli di distribuzione

AppMaster è una piattaforma versatile senza codice che consente alle aziende di creare facilmente applicazioni backend, Web e mobili. La piattaforma tiene conto delle diverse esigenze dei propri clienti offrendo supporto sia per modelli di distribuzione on-premise che su cloud, fornendo così un approccio flessibile per organizzazioni di tutte le dimensioni.

Per le aziende che preferiscono un'implementazione in sede, AppMaster offre il piano di abbonamento Enterprise. Questo piano consente ai clienti di accedere al codice sorgente delle loro applicazioni, consentendo loro di ospitare e gestire le applicazioni sulla propria infrastruttura. Con questa opzione, le aziende hanno il pieno controllo sulle proprie risorse IT, garantendo il massimo livello di sicurezza e personalizzazione.

Per le organizzazioni che optano per l'implementazione nel cloud, AppMaster fornisce altri piani di abbonamento, tra cui Startup, Startup+, Business e Business+. Questi piani gestiscono l'hosting e la gestione delle app nel cloud, offrendo facilità di implementazione e scalabilità su richiesta. Utilizzando questi piani, le aziende possono evitare gli elevati costi iniziali associati all'implementazione in sede, godendo al tempo stesso dei vantaggi di uno sviluppo e di un'implementazione rapidi delle applicazioni .

Che la tua azienda sia interessata a un modello di distribuzione on-premise, cloud o ibrido, AppMaster ha una soluzione che soddisfa le tue esigenze. Tenendo presente la flessibilità e l'adattabilità, la piattaforma garantisce che le tue risorse IT siano distribuite in modo da allinearsi ai tuoi specifici obiettivi organizzativi.

Valutazione delle esigenze aziendali

Quando si seleziona un modello di distribuzione per le proprie applicazioni, è essenziale considerare attentamente gli obiettivi organizzativi e i requisiti aziendali. Per scegliere la soluzione giusta per la tua attività, prendi in considerazione i seguenti fattori:

Costo: l'implementazione in sede spesso richiede un investimento iniziale significativo in hardware, software e infrastruttura, mentre la manutenzione e gli aggiornamenti continui si aggiungono alle spese. L'implementazione del cloud in genere ha un costo iniziale inferiore, con prezzi basati su abbonamento a seconda dei servizi e delle risorse specifici di cui hai bisogno.

Controllo: se la tua organizzazione richiede il controllo completo e la personalizzazione del tuo ambiente IT, la distribuzione in sede potrebbe essere la scelta giusta. Ma un maggiore controllo significa assumersi la responsabilità di gestire, mantenere e migliorare l'infrastruttura.

Scalabilità: l'implementazione del cloud offre flessibilità e scalabilità consentendo alle aziende di aumentare o diminuire rapidamente in base all'evoluzione delle esigenze. La distribuzione on-premise può essere più impegnativa per la scalabilità, poiché potrebbe richiedere investimenti significativi in ​​infrastrutture e risorse aggiuntive.

Sicurezza: sebbene entrambi i modelli di distribuzione possano offrire un elevato livello di sicurezza, la distribuzione in sede garantisce un controllo più diretto sui dati e sull'ambiente IT. Tuttavia, molti fornitori di cloud hanno investito molto in misure di sicurezza, rendendo il cloud sempre più sicuro per vari settori.

Prestazioni: le distribuzioni locali possono offrire prestazioni migliori in determinate situazioni, poiché non esiste dipendenza da reti esterne. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi cloud in genere dispongono di reti distribuite a livello globale, che possono migliorare le prestazioni delle applicazioni attraverso una latenza ridotta e la vicinanza ai data center.

le distribuzioni locali possono offrire prestazioni migliori in determinate situazioni, poiché non esiste dipendenza da reti esterne. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi cloud in genere dispongono di reti distribuite a livello globale, che possono migliorare le prestazioni delle applicazioni attraverso una latenza ridotta e la vicinanza ai data center. Manutenzione: la manutenzione in una distribuzione on-premise è responsabilità del team IT interno, mentre i provider cloud gestiscono gran parte della manutenzione, consentendo al team di concentrarsi su altre priorità.

Dopo aver valutato questi fattori, potresti scoprire che un modello ibrido offre una soluzione ottimale, combinando il meglio di entrambi i mondi. Questo approccio consente di mantenere le applicazioni critiche e sensibili in sede sfruttando al tempo stesso i servizi cloud per le risorse meno sensibili o flessibili.

La scelta del modello di distribuzione dipende dalle esigenze, dalle priorità e dalle risorse aziendali specifiche. Considerando attentamente i fattori sopra menzionati e utilizzando una piattaforma flessibile come AppMaster, puoi garantire che il giusto modello di distribuzione sia implementato e adattato alle tue specifiche esigenze organizzative.