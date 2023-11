No local versus nuvem: escolhendo seu modelo de implantação

À medida que as empresas crescem e evoluem, a infraestrutura de TI confiável, escalável e segura torna-se cada vez mais importante. Um componente crucial para um gerenciamento de TI eficaz é selecionar o modelo de implantação correto. Os modelos de implantação referem-se a como os aplicativos de software, serviços e recursos são hospedados e mantidos, normalmente caindo em uma de duas categorias: no local e baseados na nuvem. Cada modelo de implantação tem vantagens e desvantagens exclusivas, tornando essencial que as organizações entendam suas opções ao escolher a opção certa para suas necessidades de negócios.

Compreender as opções de implantação pode fazer toda a diferença no competitivo ambiente de negócios atual. Este artigo fornecerá uma visão geral dos modelos de implantação local e na nuvem, explorará os prós e os contras de cada um e orientará você na escolha do modelo certo para sua organização.

Compreendendo a implantação local

A implantação local é o modelo tradicional para infraestrutura de TI, recursos e hospedagem de aplicativos. As empresas que utilizam esse modelo mantêm seus próprios servidores, geralmente alojados em um data center nas instalações da empresa. A implantação local exige que as organizações gerenciem sua infraestrutura de TI, incluindo hardware, software e medidas de segurança. Essa abordagem oferece às organizações maior controle sobre seus dados e sistemas, proporcionando um maior grau de customização.

Outro aspecto importante da implantação local é a responsabilidade de manutenção e gerenciamento da equipe de TI. As empresas devem manter uma equipe técnica para atualizar e proteger o sistema, solucionar problemas e garantir que a infraestrutura opere de forma eficiente. As empresas também devem planejar ciclos de atualização de servidores e hardware para acompanhar os avanços tecnológicos e acomodar o crescimento.

Prós e contras da implantação local

Cada modelo de implantação tem seu conjunto exclusivo de vantagens e desafios. Abaixo estão os principais prós e contras associados à implantação local:

Prós

Controle: a implantação no local oferece às organizações mais controle sobre seus dados e sistemas, com acesso direto a servidores físicos e infraestrutura. Esse controle pode beneficiar especialmente empresas com requisitos de segurança específicos ou regulamentações de tratamento de dados.

Com controle total sobre hardware e software, as empresas podem personalizar seu ambiente de TI para atender às suas necessidades específicas, levando ao potencial de maior desempenho, medidas de segurança personalizadas e integração ideal.

A implantação no local normalmente envolve custos únicos de hardware, licenças de software e instalação, seguidos de custos de manutenção contínua. Esses custos geralmente são previsíveis, tornando o orçamento mais simples do que os modelos baseados em nuvem com despesas flutuantes.

Ao manter os dados internamente, as organizações podem aplicar medidas de segurança, garantindo a conformidade com políticas internas e requisitos regulamentares. Isto pode ser particularmente importante para empresas que lidam com informações confidenciais.

Contras

Investimento inicial: A implantação no local requer um investimento inicial considerável em hardware, licenças de software e infraestrutura de data center. As organizações também devem fazer um orçamento para custos de instalação, como cabeamento, sistemas de refrigeração e backups de energia.

a manutenção da infraestrutura local exige muitos recursos, exigindo que a equipe de TI gerencie, atualize e proteja os sistemas. Essas demandas de gerenciamento contínuo podem ser caras e demoradas.

a implementação no local pode limitar a escalabilidade, uma vez que as organizações devem planear com antecedência o crescimento potencial e investir na infraestrutura necessária para acomodar necessidades futuras. Isto pode levar ao desperdício de recursos e a limitações quando confrontados com mudanças inesperadas na procura.

a implementação no local pode limitar a escalabilidade, uma vez que as organizações devem planear com antecedência o crescimento potencial e investir na infraestrutura necessária para acomodar necessidades futuras. Isto pode levar ao desperdício de recursos e a limitações quando confrontados com mudanças inesperadas na procura. Consumo de energia: O hardware local, especialmente servidores, consome grandes quantidades de eletricidade e, portanto, contribui para despesas significativas de energia e impacto ambiental.

Compreender os prós e os contras da implantação local é crucial ao decidir qual modelo é mais adequado para sua organização. Nas próximas seções, nos aprofundaremos na implantação em nuvem, seus prós e contras, outras opções de modelo de implantação e como o AppMaster pode ajudar com suas necessidades de implantação. No final, você estará mais bem equipado para tomar uma decisão informada sobre o modelo de implantação correto para o seu negócio.

Compreendendo a implantação na nuvem

A implantação em nuvem é um modelo no qual a infraestrutura e os aplicativos de TI são hospedados e gerenciados em servidores remotos pertencentes e operados por um provedor de serviços em nuvem (CSP). As empresas podem acessar seus aplicativos e dados pela Internet, geralmente usando interfaces ou APIs baseadas na Web. Os serviços em nuvem podem ser classificados em três categorias principais: infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS) .

Na IaaS , o CSP fornece recursos de computação virtualizados pela Internet, incluindo servidores, armazenamento e infraestrutura de rede. Esse modelo costuma ser econômico, pois os usuários podem dimensionar seus recursos sob demanda, de acordo com suas necessidades. Exemplos de provedores de IaaS incluem Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure .

A PaaS fornece um ambiente para os desenvolvedores criarem, testarem e implantarem aplicativos sem se preocuparem com a infraestrutura subjacente. Inclui estruturas de software, linguagens, ferramentas e bibliotecas necessárias para o desenvolvimento de aplicativos. A PaaS é útil para organizações que precisam criar aplicativos personalizados rapidamente. Exemplos de provedores de PaaS incluem Heroku, IBM Cloud e AppMaster.

SaaS representa aplicações hospedadas e gerenciadas na nuvem por um CSP, acessíveis através de navegadores web ou APIs. O SaaS elimina a necessidade de as empresas instalarem ou gerenciarem software em seus próprios dispositivos ou servidores. Exemplos de provedores de SaaS incluem Salesforce, Slack e Microsoft Office 365.

Prós e contras da implantação em nuvem

É essencial compreender as vantagens e desvantagens da implantação da nuvem para tomar decisões informadas para o seu negócio.

Prós da implantação em nuvem

Eficiência de custos: a implementação na nuvem tem um modelo de preços pré-pago, permitindo que as empresas aloquem recursos conforme necessário e paguem apenas pelo que usam, o que pode levar a economias de custos em comparação com a manutenção de uma infraestrutura local.

a implementação na nuvem tem um modelo de preços pré-pago, permitindo que as empresas aloquem recursos conforme necessário e paguem apenas pelo que usam, o que pode levar a economias de custos em comparação com a manutenção de uma infraestrutura local. Escalabilidade: Os provedores de nuvem oferecem escalabilidade rápida, o que significa que as empresas podem aumentar ou diminuir rapidamente os recursos conforme necessário, sem investir em hardware ou infraestrutura física adicional.

Os provedores de nuvem oferecem escalabilidade rápida, o que significa que as empresas podem aumentar ou diminuir rapidamente os recursos conforme necessário, sem investir em hardware ou infraestrutura física adicional. Agilidade: A implantação na nuvem oferece a capacidade de implantar rapidamente novos aplicativos ou recursos, permitindo que as empresas respondam rapidamente às tendências do mercado ou às mudanças na demanda dos clientes.

A implantação na nuvem oferece a capacidade de implantar rapidamente novos aplicativos ou recursos, permitindo que as empresas respondam rapidamente às tendências do mercado ou às mudanças na demanda dos clientes. Manutenção e gerenciamento reduzidos: O CSP cuida da manutenção e do gerenciamento da infraestrutura em nuvem, liberando a equipe de TI para se concentrar nas principais tarefas de negócios.

O CSP cuida da manutenção e do gerenciamento da infraestrutura em nuvem, liberando a equipe de TI para se concentrar nas principais tarefas de negócios. Acessibilidade: Aplicativos e dados baseados em nuvem podem ser acessados ​​de qualquer lugar com conexão à Internet, promovendo trabalho e colaboração remotos.

Contras da implantação em nuvem

Segurança: quando hospedados por um provedor terceirizado, os dados e aplicativos podem ficar expostos a riscos de segurança adicionais. Ainda assim, os CSPs respeitáveis ​​empregam frequentemente protocolos e medidas de segurança rigorosos para proteger os dados e aplicações dos seus clientes.

quando hospedados por um provedor terceirizado, os dados e aplicativos podem ficar expostos a riscos de segurança adicionais. Ainda assim, os CSPs respeitáveis ​​empregam frequentemente protocolos e medidas de segurança rigorosos para proteger os dados e aplicações dos seus clientes. Controle: as organizações que utilizam a implantação na nuvem têm menos controle sobre os recursos físicos e a infraestrutura, limitando potencialmente a personalização e o controle das configurações dos aplicativos.

as organizações que utilizam a implantação na nuvem têm menos controle sobre os recursos físicos e a infraestrutura, limitando potencialmente a personalização e o controle das configurações dos aplicativos. Dependência da conectividade com a Internet: a implantação na nuvem requer uma conexão estável com a Internet para acessar aplicativos e dados. Problemas de inatividade ou de conectividade podem causar interrupções no acesso a recursos baseados em nuvem.

a implantação na nuvem requer uma conexão estável com a Internet para acessar aplicativos e dados. Problemas de inatividade ou de conectividade podem causar interrupções no acesso a recursos baseados em nuvem. Soberania e conformidade de dados: Algumas empresas enfrentam requisitos regulamentares para armazenamento e processamento de dados, o que pode restringir a sua capacidade de utilizar opções de implementação em nuvem se o fornecedor armazenar dados numa jurisdição diferente.

Algumas empresas enfrentam requisitos regulamentares para armazenamento e processamento de dados, o que pode restringir a sua capacidade de utilizar opções de implementação em nuvem se o fornecedor armazenar dados numa jurisdição diferente. Aprisionamento do fornecedor: diferenças nas plataformas e ferramentas dos provedores de nuvem podem dificultar a migração entre provedores, potencialmente prendendo uma empresa no ecossistema de um provedor específico.

Implantação híbrida: o melhor dos dois mundos

A implantação híbrida é um modelo que combina os benefícios dos modelos de implantação local e na nuvem. As empresas podem hospedar aplicações em seus servidores e usar serviços baseados em nuvem para outros aspectos de suas operações de TI. Este modelo permite que as organizações adaptem a sua infraestrutura de TI para melhor atender às suas necessidades específicas, alcançando um equilíbrio entre o controlo da implementação no local e a flexibilidade da implementação na nuvem.

Num modelo híbrido, as empresas podem utilizar a sua infraestrutura local para lidar com dados ou aplicações sensíveis com requisitos regulamentares rigorosos, ao mesmo tempo que aproveitam serviços baseados na nuvem para operações menos críticas ou mais escaláveis. Esta abordagem também pode apoiar uma transição gradual para a nuvem, permitindo que as empresas movam determinadas aplicações ou serviços para um fornecedor baseado na nuvem, mantendo ao mesmo tempo o controlo sobre a sua infraestrutura local existente. Alguns cenários de implantação híbrida incluem:

Uma empresa que usa um data center local para armazenar informações confidenciais, enquanto usa serviços baseados em nuvem para hospedagem de aplicativos móveis ou na Web.

Uma organização que executa aplicativos legados no local e adota serviços em nuvem para aplicativos ou serviços web novos e escaláveis.

Utilizando uma solução de backup e recuperação de desastres baseada em nuvem para complementar uma infraestrutura de TI local.

A implementação bem-sucedida de um modelo de implantação híbrida requer uma compreensão abrangente da infraestrutura de TI da sua empresa, das considerações de segurança e dos requisitos regulatórios. Ferramentas como AppMaster podem simplificar esse processo, oferecendo suporte a vários modelos de implantação, incluindo a geração de código-fonte para hospedagem local e o fornecimento de opções de desenvolvimento e hospedagem baseadas em nuvem.

Como AppMaster oferece suporte a ambos os modelos de implantação

AppMaster é uma plataforma versátil sem código que permite às empresas criar facilmente aplicativos back-end, web e móveis. A plataforma considera as diversas necessidades de seus clientes, oferecendo suporte para modelos de implantação locais e em nuvem, proporcionando assim uma abordagem flexível para organizações de todos os tamanhos.

Para empresas que preferem uma implantação local, AppMaster oferece o plano de assinatura Enterprise. Este plano permite que os clientes acessem o código-fonte de suas aplicações, permitindo-lhes hospedar e gerenciar as aplicações em sua própria infraestrutura. Com esta opção, as empresas têm controlo total sobre os seus recursos de TI, garantindo o mais alto nível de segurança e personalização.

Para organizações que optam pela implantação na nuvem, AppMaster oferece outros planos de assinatura, incluindo Startup, Startup+, Business e Business+. Esses planos lidam com hospedagem e gerenciamento de aplicativos na nuvem, oferecendo facilidade de implementação e escalabilidade sob demanda. Ao utilizar esses planos, as empresas podem evitar os altos custos iniciais associados à implantação local e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios do rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos .

Quer sua empresa esteja interessada em um modelo de implantação local, na nuvem ou híbrido, AppMaster tem uma solução que atende às suas necessidades. Com flexibilidade e adaptabilidade em mente, a plataforma garante que seus recursos de TI sejam implantados de maneira alinhada com seus objetivos organizacionais específicos.

Avaliando suas necessidades de negócios

Ao selecionar um modelo de implantação para seus aplicativos, é essencial considerar cuidadosamente suas metas organizacionais e requisitos de negócios. Para escolher a opção certa para o seu negócio, leve em consideração os seguintes fatores:

Custo: a implantação no local geralmente exige um investimento inicial significativo em hardware, software e infraestrutura, enquanto a manutenção e as atualizações contínuas aumentam as despesas. A implantação na nuvem normalmente tem um custo inicial mais baixo, com preços baseados em assinatura, dependendo dos serviços e recursos específicos de que você precisa.

a implantação no local geralmente exige um investimento inicial significativo em hardware, software e infraestrutura, enquanto a manutenção e as atualizações contínuas aumentam as despesas. A implantação na nuvem normalmente tem um custo inicial mais baixo, com preços baseados em assinatura, dependendo dos serviços e recursos específicos de que você precisa. Controle: se a sua organização exige total controle e personalização do seu ambiente de TI, a implantação no local pode ser a escolha certa. Mas aumentar o controlo significa assumir a responsabilidade de gerir, manter e melhorar a infra-estrutura.

se a sua organização exige total controle e personalização do seu ambiente de TI, a implantação no local pode ser a escolha certa. Mas aumentar o controlo significa assumir a responsabilidade de gerir, manter e melhorar a infra-estrutura. Escalabilidade: a implantação na nuvem oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que as empresas aumentem ou diminuam rapidamente com base na evolução das necessidades. A implantação no local pode ser mais desafiadora para a escalabilidade, pois pode exigir investimentos significativos em infraestrutura e recursos adicionais.

a implantação na nuvem oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que as empresas aumentem ou diminuam rapidamente com base na evolução das necessidades. A implantação no local pode ser mais desafiadora para a escalabilidade, pois pode exigir investimentos significativos em infraestrutura e recursos adicionais. Segurança: embora ambos os modelos de implantação possam oferecer um alto nível de segurança, a implantação local concede controle mais direto sobre os dados e o ambiente de TI. No entanto, muitos provedores de nuvem investiram pesadamente em medidas de segurança, tornando a nuvem cada vez mais segura para diversos setores.

embora ambos os modelos de implantação possam oferecer um alto nível de segurança, a implantação local concede controle mais direto sobre os dados e o ambiente de TI. No entanto, muitos provedores de nuvem investiram pesadamente em medidas de segurança, tornando a nuvem cada vez mais segura para diversos setores. Desempenho: as implantações locais podem oferecer melhor desempenho em determinadas situações, pois não há dependência de redes externas. Ao mesmo tempo, os provedores de nuvem normalmente possuem redes distribuídas globalmente, o que pode melhorar o desempenho dos aplicativos por meio da redução da latência e da proximidade do data center.

as implantações locais podem oferecer melhor desempenho em determinadas situações, pois não há dependência de redes externas. Ao mesmo tempo, os provedores de nuvem normalmente possuem redes distribuídas globalmente, o que pode melhorar o desempenho dos aplicativos por meio da redução da latência e da proximidade do data center. Manutenção: a manutenção em uma implantação local é de responsabilidade da sua equipe interna de TI, enquanto os provedores de nuvem cuidam de grande parte da manutenção, permitindo que sua equipe se concentre em outras prioridades.

Após avaliar esses fatores, você poderá descobrir que um modelo híbrido oferece uma solução ideal, combinando o melhor dos dois mundos. Essa abordagem permite manter aplicativos críticos e confidenciais no local e, ao mesmo tempo, aproveitar os serviços de nuvem para recursos menos confidenciais ou flexíveis.

A escolha do modelo de implantação depende das necessidades, prioridades e recursos específicos do seu negócio. Considerando cuidadosamente os fatores mencionados acima e utilizando uma plataforma flexível como AppMaster, você pode garantir que o modelo de implantação correto seja implementado e adaptado aos seus requisitos organizacionais exclusivos.