Siri, Apple Inc tarafından oluşturulan ve kullanıcıların sesli komutları kullanarak iOS cihazlarıyla etkileşim kurmasını sağlayan bir sanal asistandır. Dijital asistan ayrıca, kullanıcıların mobil cihazlarında kısa mesaj gönderme, hatırlatıcı ayarlama ve arama yapma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, cihazlarında birden fazla uygulama ve hizmeti başlatmak veya belirli bilgiler için internette arama yapmak için sesli komutlar verebilir. Siri ayrıca cihazda sesli arama yapabilir ve Siri ile entegrasyonu destekleyen üçüncü taraf uygulamalara komutlar verebilir.

iOS cihazlarındaki özel düğmesi sayesinde Siri'ye kolayca erişilebilir. Etkinleştirmek için bu düğmeyi basılı tutmanız ve ardından bir komut veya soru söylemeniz gerekir. Asistan daha sonra bilgileri işleyecek ve sorgunuza yanıt verecektir. Siri ayrıca, arama başlatma, internette arama yapma ve hava durumu güncellemelerini kontrol etme gibi cihazda çeşitli görevleri gerçekleştirebilen web hizmetleri de sağlar.

Bununla birlikte, Siri'yi kullanıcılar arasında oldukça popüler yapan şey, konuşulan dili doğal olarak anlama ve kişiselleştirilmiş bir yanıt verme yeteneğidir. Bu, konuşulan kelimeleri metne dönüştüren ve ardından Wikipedia, Yelp ve Wolfram Alpha gibi kaynaklardan yararlı bilgiler bulmak için analiz eden ses tanıma yazılımı kullanılarak yapılır.

Siri nasıl çalışır?

Siri, Apple'ın ilk olarak 2011'de tanıttığı akıllı bir kişisel asistandır. iPhone veya iPad'inizde sesli komutları kullanarak görevleri tamamlamanıza ve soruları yanıtlamanıza yardımcı olmak için doğal dil işleme, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanır.

Siri'nin çalışmasının birkaç farklı yolu vardır: Ana ekran düğmesine uzun basılarak, sesli komut kullanılarak veya kilit ekranından etkinleştirilebilir. Siri'yi sesli komutlarla etkinleştirdiğinizde, sizden soru sormanızı veya isteğinizi belirtmenizi ister.

Siri, doğal dil sorgularını anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan karmaşık yapay zeka algoritmaları tarafından desteklenmektedir. Bu teknoloji, isteklerinizin sözcüklerini ve sözcük öbeklerini analiz etmek ve olası en iyi yanıtları belirlemek için doğal dil işleme yeteneklerini kullanır.

Siri ayrıca her kullanıcı için benzersiz bir ses profili oluşturmak için makine öğrenimi teknolojisini kullanır. Bu, aksanınız veya konuşma şekliniz Siri'yi kullanan diğer kişilerden farklı olsa bile Siri'nin sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ek olarak, bu, Siri'nin yeni kelimeler ve ifadeler öğrenmesine ve zaman içinde ses nüanslarınızı daha iyi anlamasına olanak tanır.

Siri, sözlü istekleri anlamanın ve yanıtlamanın yanı sıra, komutlarınızı yazarken görevleri de gerçekleştirebilir. Örneğin, Siri'den bir konumdan diğerine yol tarifi bulmasını veya belirli bir şehrin hava durumunu sorabilirsiniz. Siri, iPhone veya iPad'inizde işleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olan kullanışlı ve güçlü bir araçtır.

Siri gibi bir uygulamaya eklemeniz gereken en önemli özellikler

Siri gibi bir uygulama, kullanıcının sesini tanıyarak görevleri gerçekleştirebilen ve soruları yanıtlayabilen sanal bir asistandır. Bir uygulamaya Siri olarak eklemeniz gereken başlıca özellikler şunlardır:

E-posta, metin ve arama

Herhangi bir pazar yeri uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, alıcıları ve satıcıları gerçek zamanlı olarak bağlayabilmesidir. Siri, kullanıcıların telefon aramaları, metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bu özellik, alıcılar ve satıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olarak fiyatların pazarlığını, toplantıları düzenlemeyi ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmeyi kolaylaştırır.

Haber bilgileri ve hava durumu

Başarılı bir pazaryeri uygulamasının bir diğer önemli özelliği, kullanıcılara mevcut hava koşulları ve haber başlıkları dahil olmak üzere yerel toplulukları hakkında temel bilgiler sağlama yeteneğidir. Siri, basit bir haber akışı ve gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerine kolay erişim sağlayarak, kullanıcıların bölgelerinde olup bitenlerden haberdar olmalarını sağlar. Bu bilgiler, kullanıcıların ve satıcıların daha bilinçli kararlar vermesine ve potansiyel olarak tehlikeli veya aşırı hava koşullarında güvende kalmasına yardımcı olabilir.

Alarm ve hatırlatıcı ayarla

Herhangi bir çevrimiçi pazaryeri uygulamasının bir diğer önemli özelliği, hatırlatıcılar ve alarmlar ayarlama yeteneğidir. Bu, özellikle aynı anda birçok işlemle uğraşıyorlarsa veya birden fazla son tarihi veya randevuyu takip etmeleri gerekiyorsa, kullanıcıların düzenli kalmasına yardımcı olabilir. Siri, kullanıcıların belirli öğeler için özel uyarılar oluşturmasına ve işlem sürecindeki önemli kilometre taşları için son tarihler ve hatırlatıcılar oluşturmasına olanak tanır.

Navigasyon

Siri, arama sonuçlarını fiyat aralığı veya konum gibi çeşitli kriterlere göre sıralamayı ve filtrelemeyi kolaylaştırır.

Eğlence

Yukarıda bahsedilen temel özelliklere ek olarak, Siri gibi pazaryeri uygulamaları genellikle kullanıcıları meşgul eden ve eğlendiren bir dizi eğlence özelliği içerir. Bu, kullanıcı incelemeleri, derecelendirmeler, fotoğraf galerileri ve basit oyunlar veya yarışmalardan oluşabilir. Tüm kullanıcılar için eğlenceli, ilgi çekici bir deneyim sunarak, çevrimiçi pazar yerinizde güçlü bir topluluk oluşturmaya yardımcı olabilir ve tüm kullanıcıların daha fazla katılımını ve katılımını teşvik edebilirsiniz.

Ekran Ayarları ve ayrıca Kamera, WiFi

Siri'nin sunduğu tüm özelliklerden tam olarak yararlanmak için ekran ayarlarına erişim ve bir kamera olan WiFi'yi dahil etmek de önemlidir.

Siri gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Siri gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey var. İlk olarak, Siri'yi neyin benzersiz kıldığını ve nasıl çalıştığını anlamanız gerekecek. Ardından, kullanıcıların karmaşık sorgular yapmasına ve istenen sonuçları almasına izin vermek için bulut tabanlı bir hizmet veya bilgi veritabanı ile arayüz oluşturabilen kendi ses tanıma ve doğal dil işleme yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekir. Son olarak, bu yetenekleri kullanıcılar için sorunsuz ve sezgisel bir şekilde uygulamanızla entegre etmeniz gerekir. Gelin, aşağıdaki adımların her birine daha yakından bakalım:

Siri'nin benzersiz özelliklerinden biri, insan dilini anlama ve karmaşık sorgulara yanıt verme yeteneğidir. Bu, makine öğrenimi algoritmaları ve gelişmiş bir ses tanıma motoru tarafından desteklenen doğal dil işleme yeteneklerinin bir kombinasyonu ile elde edilir. Siri gibi bir uygulama oluşturmak için, mevcut bir konuşmadan metne dönüştürücüyle arayüz oluşturabilen kendi doğal dil işleme yeteneklerinizi geliştirmeniz veya hatta sıfırdan kendiniz bir tane oluşturmanız gerekir.

Siri gibi bir uygulama oluştururken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli faktör, ona güç sağlayan temel bulut altyapısıdır. Siri'sSiri'nin ses tanıma ve doğal dil özellikleri, kullanıcılar uygulamalarıyla etkileşime girdikçe arka planda sürekli çalıştığından, sorunsuz çalışması için güçlü bir arka uç sistemine ve güvenilir internet bağlantısına ihtiyaç duyarlar. Bu, uygulamanızın sesli komutları gerçek zamanlı olarak işleyebilmesini ve tanımasını istiyorsanız, kendi bulut altyapınızı oluşturmanız veya Google Cloud Platform veya Amazon Web Services gibi bir üçüncü taraf hizmetine bağlanmanız gerektiği anlamına gelir.

Son olarak, doğal dil işleme yeteneklerinizi oluşturduktan ve uygulamanız için güvenli bir arka uç sistemi oluşturduktan sonra, son adım, bu özellikleri kullanıcılar için sezgisel ve sorunsuz bir şekilde uygulamanızın geri kalanıyla entegre etmektir. Bu, kullanıcıların konuşma yoluyla uygulamanızla kolayca etkileşim kurabilmesi için bir arayüz oluşturmayı veya mevcut kullanıcı deneyiminize sesli komutlar eklemeyi içerebilir.

Siri gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Siri gibi bir uygulama oluşturmak size 40.000 ila 200.000 $ arasında mal olacak. Bu maliyet, geliştiricinizin deneyimine, temel ürünü ne kadar özelleştirmek istediğinize ve uygulamanızda ne kadar ek özellik istediğinize bağlı olarak büyük ölçüde değişecektir.

Siri gibi bir sesli asistanın ilk geliştirme maliyetlerinin 40.000 - 50.000 ABD Doları arasında olması muhtemeldir. Telefonunuzda veya cihazınızda yerleşik olarak bulunan ses tanıma teknolojisinden yararlanmak istiyorsanız, uygulamanızın ilk geliştirme maliyetleri çok daha düşük olacaktır. Ancak, sesli asistan uygulamanızda daha gelişmiş özellikler ve yetenekler istiyorsanız, daha fazla ödeme yapmayı bekleyebilirsiniz.

Ek özellikleri entegre etmek veya ana ürünü özelleştirmek isterseniz maliyetler artacaktır. Örneğin, uygulamanız için belirli bir marka sesini kullanabilir ve bunu birden çok platformda kullanıma sunabilirsiniz. Veya kullanıcı girdisinden gelen verilerle eğitim veren özel bir algoritma dağıtabilirsiniz. Bu özellikler maliyetlerinize önemli ölçüde katkıda bulunur ve uygulamanızın toplam geliştirme maliyetini 100.000 - 200.000 ABD Doları aralığına getirebilir. Genel olarak, sesli asistan uygulamaları hala nispeten yeni ve sınırlı rekabet var. Siri veya rakiplerinden biri gibi bir uygulama oluşturursanız, diğer sektörlerde görebileceğinizden daha yüksek maliyetler elde edebilirsiniz.

Ne kadar sürer?

Siri gibi bir uygulamanın oluşturulması yaklaşık 6 - 10 ay sürecektir. Bu zaman dilimi, uygulamanıza dahil etmeyi planladığınız özellik ve işlevlere, ekip boyutuna ve ilgili geliştiricilerin deneyimine vb. bağlı olacaktır. Apple'ın Apple'ın Siri'si, günümüzde mevcut olan en popüler sesli yardımcılardan biridir. Kullanıcıların doğal dili kullanarak cihazlarıyla etkileşim kurmasını sağlayarak, kolay ve kullanışlı hale getirir. Siri gibi bir uygulama oluşturmak önemli ölçüde zaman, çaba ve kaynak gerektirir. İlk geliştirme aşaması, doğal dil işleme (NLP) için yazılım platformunun oluşturulmasını ve her bir kullanıcı oturumuyla ilişkili verileri barındırmak ve depolamak için mobil arka uç desteğini içerecektir.

Geliştirmenin bir sonraki aşaması, eğitim verilerinin oluşturulmasını içerecektir. NLP motoru, insan konuşma girdilerini anlayan ve doğru bir şekilde yorumlayan bir model oluşturmak için bu verileri kullanacaktır. Bu model, Siri'nin kullanıcılar tarafından gönderilen tüm sesli sorgulara veya komutlara uygun şekilde yanıt vermesini sağlar.

Sesli yardımcı uygulamanız için yazılım platformu hazır olduğunda, uygulamayı kodlamaya başlamak için bir geliştirici ekibiyle bağlantı kurmanız gerekir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, geliştirme süreci, yardımcı uygulamanızda gerekli işlevselliğe ulaşmadan önce birden fazla aşama ve birkaç yineleme içerebilir.

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