Come creare un'app come Siri?

Siri è un assistente virtuale creato da Apple Inc. che consente agli utenti di interagire con i propri dispositivi iOS utilizzando i comandi vocali. L'assistente digitale assiste gli utenti nell'esecuzione di varie attività sui loro dispositivi mobili, come inviare messaggi di testo, impostare promemoria ed effettuare chiamate. Gli utenti possono impartire comandi vocali per avviare diverse applicazioni e servizi sui loro dispositivi o per cercare informazioni specifiche su Internet. Siri può anche eseguire ricerche vocali sul dispositivo e impartire comandi alle applicazioni di terze parti che supportano l'integrazione con Siri.

Siri è facilmente accessibile, grazie al pulsante dedicato sui dispositivi iOS. Per attivarlo, è necessario tenere premuto questo pulsante e poi pronunciare un comando o una domanda. L'assistente elaborerà le informazioni e risponderà alla domanda. Siri fornisce anche servizi web in grado di svolgere diverse attività sul dispositivo, come avviare chiamate, effettuare ricerche su Internet e controllare gli aggiornamenti meteo.

Tuttavia, ciò che rende Siri molto popolare tra gli utenti è la sua capacità di comprendere naturalmente il linguaggio parlato e di fornire una risposta personalizzata. Ciò avviene grazie al software di riconoscimento vocale, che trascrive le parole pronunciate in testo e poi lo analizza per trovare informazioni utili da fonti come Wikipedia, Yelp e Wolfram Alpha.

Come funziona Siri?

Siri è un assistente personale intelligente che Apple ha introdotto per la prima volta nel 2011. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per aiutarvi a completare le attività e a rispondere alle domande utilizzando i comandi vocali sul vostro iPhone o iPad.

Siri può funzionare in diversi modi: può essere attivato premendo a lungo il tasto Home, con un comando vocale o dalla schermata di blocco. Quando si attiva Siri con i comandi vocali, l'utente viene invitato a porre domande o a formulare richieste.

Siri è dotato di complessi algoritmi di intelligenza artificiale che gli consentono di comprendere e rispondere alle domande in linguaggio naturale. Questa tecnologia utilizza le capacità di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare le parole e le frasi delle richieste e determinare le migliori risposte possibili.

Siri utilizza anche la tecnologia di apprendimento automatico per creare un profilo vocale unico per ogni utente. Questo aiuta Siri a capire meglio l'utente, anche se il suo accento o modo di parlare può essere diverso da quello di altre persone che utilizzano Siri. Inoltre, questo permette a Siri di imparare nuove parole e frasi e di comprendere meglio le sfumature della voce nel corso del tempo.

Oltre a comprendere e rispondere alle richieste verbali, Siri può anche eseguire attività quando si digitano i comandi. Ad esempio, è possibile chiedere a Siri di trovare indicazioni stradali da un luogo all'altro o di informarsi sulle condizioni meteorologiche di una determinata città. Siri è uno strumento pratico e potente che vi aiuta a fare le cose più velocemente e facilmente sul vostro iPhone o iPad.

Caratteristiche principali da aggiungere a un'app come Siri

Un'app come Siri è un assistente virtuale in grado di eseguire compiti e rispondere a domande riconoscendo la voce dell'utente. Le principali funzioni che dovreste aggiungere a un'app come Siri includono:

Email, messaggi e chiamate

Una delle caratteristiche più importanti di qualsiasi app di marketplace è la capacità di mettere in contatto acquirenti e venditori in tempo reale. Siri rende facile per gli utenti entrare rapidamente in contatto tra loro attraverso vari canali, tra cui telefonate, messaggi di testo ed e-mail. Questa funzione può aiutare a semplificare le comunicazioni tra acquirenti e venditori, rendendo più facile la negoziazione dei prezzi, l'organizzazione di incontri e la risoluzione di eventuali problemi.

Notizie e meteo

Un'altra caratteristica fondamentale di un'app di mercato di successo è la capacità di fornire agli utenti informazioni di base sulla comunità locale, comprese le condizioni meteorologiche attuali e i titoli delle notizie. Siri permette agli utenti di rimanere aggiornati su ciò che accade nella loro zona, fornendo un semplice feed di notizie e un facile accesso agli aggiornamenti meteo in tempo reale. Queste informazioni possono aiutare gli utenti e i venditori a prendere decisioni più informate e a rimanere al sicuro in condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose o estreme.

Allarme e promemoria

Un'altra caratteristica importante di qualsiasi app di mercato online è la possibilità di impostare promemoria e allarmi. Questo può aiutare gli utenti a rimanere organizzati, soprattutto se hanno a che fare con molte transazioni contemporaneamente o devono tenere traccia di diverse scadenze o appuntamenti. Siri consente agli utenti di creare avvisi personalizzati per voci specifiche e di stabilire date di scadenza e promemoria per le tappe fondamentali del processo di transazione.

Navigazione

Siri semplifica l'ordinamento e il filtraggio dei risultati della ricerca in base a vari criteri, come la fascia di prezzo o la posizione.

Intrattenimento

Oltre alle funzioni principali menzionate in precedenza, le app di mercato come Siri spesso includono una serie di funzioni di intrattenimento che possono mantenere gli utenti impegnati e divertiti. Queste possono consistere in recensioni degli utenti, valutazioni, gallerie fotografiche e semplici giochi o concorsi. Fornendo un'esperienza divertente e coinvolgente a tutti gli utenti, potete contribuire a costruire una forte comunità intorno al vostro mercato online e incoraggiare un maggiore impegno e partecipazione da parte di tutti gli utenti.

Impostazioni dello schermo e anche Fotocamera, WiFi

Per sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte da Siri, è importante includere anche l'accesso alle impostazioni dello schermo e, in WiFi, alla fotocamera.

Come creare un'app come Siri?

Se volete creare un'app come Siri, ci sono diversi aspetti da considerare. Innanzitutto, dovrete capire cosa rende Siri unico e come funziona. Poi, dovrete sviluppare le vostre capacità di riconoscimento vocale e di elaborazione del linguaggio naturale, in grado di interfacciarsi con un servizio o un database di informazioni basato su cloud per consentire agli utenti di effettuare interrogazioni complesse e ottenere i risultati desiderati. Infine, dovrete integrare queste funzionalità con la vostra applicazione in modo semplice e intuitivo per gli utenti. Vediamo di seguito ciascuna di queste fasi:

Una delle caratteristiche uniche di Siri è la sua capacità di comprendere il linguaggio umano e di rispondere a domande complesse. Questo risultato è ottenuto grazie a una combinazione di capacità di elaborazione del linguaggio naturale alimentate da algoritmi di apprendimento automatico e da un sofisticato motore di riconoscimento vocale. Per creare un'applicazione come Siri, è necessario sviluppare le proprie capacità di elaborazione del linguaggio naturale, che possono interfacciarsi con un convertitore vocale-testuale esistente o addirittura crearne uno da zero.

Un altro fattore importante da considerare quando si costruisce un'app come Siri è l'infrastruttura cloud sottostante che la alimenta. Poiché il riconoscimento vocale e le funzionalità di linguaggio naturale di Siri vengono costantemente eseguiti in background mentre gli utenti interagiscono con le app, per funzionare senza problemi richiedono un sistema di backend potente e una connettività Internet affidabile. Ciò significa che se volete che la vostra app sia in grado di elaborare e riconoscere i comandi vocali in tempo reale, dovrete creare la vostra infrastruttura cloud o collegarvi a un servizio di terze parti come Google Cloud Platform o Amazon Web Services.

Infine, una volta create le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale e costruito un sistema backend sicuro per l'applicazione, l'ultimo passo consiste nell'integrare queste funzionalità con il resto dell'applicazione in modo intuitivo e senza soluzione di continuità per gli utenti. Ciò può comportare la creazione di un'interfaccia o l'aggiunta di comandi vocali all'esperienza utente esistente, in modo che gli utenti possano interagire facilmente con la vostra app attraverso il parlato.

Quanto costa realizzare un'app come Siri?

Costruire un'app come Siri costa tra i 40.000 e i 200.000 dollari. Il costo varia notevolmente a seconda dell'esperienza dello sviluppatore, di quanto si voglia personalizzare il prodotto di base e di quante funzioni aggiuntive si vogliano inserire nell'app.

I costi iniziali di sviluppo di un assistente vocale come Siri si aggirano probabilmente tra i 40.000 e i 50.000 dollari. Se si vuole sfruttare la tecnologia di riconoscimento vocale già integrata nel telefono o nel dispositivo, i costi iniziali di sviluppo dell'applicazione saranno molto più bassi. Tuttavia, se si desiderano funzioni e capacità più avanzate nella propria app per l'assistente vocale, si dovrà pagare di più.

I costi aumenteranno se si desidera integrare ulteriori funzionalità o personalizzare il prodotto principale. Ad esempio, è possibile utilizzare la voce di un marchio specifico per la propria app e renderla disponibile su più piattaforme. Oppure si può implementare un algoritmo personalizzato che si forma con i dati forniti dagli utenti. Queste caratteristiche aumenteranno notevolmente i costi e potrebbero portare il costo totale dello sviluppo dell'applicazione a 100.000 - 200.000 dollari. In generale, le app di assistente vocale sono ancora relativamente nuove e la concorrenza è limitata. Se si crea un'app come Siri o come uno dei suoi concorrenti, si possono ottenere costi più elevati rispetto a quelli di altri settori.

Quanto tempo ci vorrà?

Ci vorranno circa 6-10 mesi per creare un'app come Siri. Questo lasso di tempo dipenderà dalle caratteristiche e dalle funzionalità che intendete incorporare nella vostra applicazione, dalle dimensioni del team, dall'esperienza degli sviluppatori coinvolti, ecc. Siri di Apple è uno dei più popolari assistenti vocali oggi disponibili. Consente agli utenti di interagire con i propri dispositivi utilizzando il linguaggio naturale, rendendo il tutto più semplice e comodo. La creazione di un'applicazione come Siri richiede tempo, sforzi e risorse significative. La fase iniziale di sviluppo prevede la creazione della piattaforma software per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il supporto del backend mobile per l'hosting e l'archiviazione dei dati associati a ogni sessione utente.

La fase successiva di sviluppo prevede la creazione di dati di addestramento. Il motore NLP utilizzerà questi dati per costruire un modello in grado di comprendere e interpretare accuratamente gli input vocali umani. Questo modello consente a Siri di rispondere in modo appropriato a qualsiasi domanda o comando vocale inviato dagli utenti.

Una volta che la piattaforma software per la vostra applicazione di assistente vocale è pronta, dovrete coinvolgere un team di sviluppatori per iniziare a codificare l'applicazione. A seconda dei requisiti, il processo di sviluppo può comportare più fasi e diverse iterazioni prima di ottenere le funzionalità richieste nell'app dell'assistente.

Soluzione senza codice

AppMaster.io è una potente piattaforma software no-code che consente a chiunque di creare e distribuire la propria applicazione di assistente vocale personalizzata, senza bisogno di codifica! Con Appmaster.io, potete creare la vostra applicazione di assistente virtuale all'avanguardia. Che siate proprietari di un'azienda, imprenditori o semplicemente persone con un'idea per un'applicazione vocale, AppMaster.io è la piattaforma perfetta per dare vita alle vostre idee!

La nostra semplice interfaccia di programmazione visiva facilita la creazione di app personalizzate e l'aggiunta di logiche complesse grazie al nostro intuitivo editor di processi aziendali. Inoltre, grazie alle nostre potenti funzioni di intelligenza artificiale, potrete creare un'esperienza brillante e personalizzata per i vostri utenti, che supererà le loro aspettative.