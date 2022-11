Siri is een virtuele assistent van Apple Inc. waarmee gebruikers via spraakopdrachten kunnen communiceren met hun iOS-apparaten. De digitale assistent helpt gebruikers ook bij het uitvoeren van verschillende taken op hun mobiele apparaten, zoals het versturen van tekstberichten, het instellen van herinneringen en het voeren van gesprekken. Gebruikers kunnen spraakopdrachten geven om meerdere toepassingen en diensten op hun apparaten te starten of om op internet naar specifieke informatie te zoeken. Siri kan ook gesproken zoekopdrachten uitvoeren op het apparaat en opdrachten geven aan toepassingen van derden die de integratie met Siri ondersteunen.

Siri is gemakkelijk toegankelijk dankzij de speciale knop op iOS-apparaten. Om het te activeren, moet je deze knop ingedrukt houden en vervolgens een commando of vraag uitspreken. De assistent zal vervolgens de informatie verwerken en uw vraag beantwoorden. Siri biedt ook webdiensten die verschillende taken op het apparaat kunnen uitvoeren, zoals het initiëren van gesprekken, het zoeken op internet en het controleren van weerberichten.

Wat Siri echter zeer populair maakt onder gebruikers is het vermogen om gesproken taal op natuurlijke wijze te begrijpen en een gepersonaliseerd antwoord te geven. Dit gebeurt met behulp van spraakherkenningssoftware, die de gesproken woorden omzet in tekst en deze vervolgens analyseert om nuttige informatie te vinden uit bronnen als Wikipedia, Yelp en Wolfram Alpha.

Hoe werkt Siri?

Siri is een intelligente persoonlijke assistent die Apple voor het eerst introduceerde in 2011. Hij maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking, machinaal leren en kunstmatige intelligentie om je te helpen taken uit te voeren en vragen te beantwoorden via spraakopdrachten op je iPhone of iPad.

Siri kan op verschillende manieren werken: het kan worden geactiveerd door lang op de thuisknop te drukken, met een gesproken commando, of vanaf het vergrendelingsscherm. Wanneer je Siri activeert met spraakopdrachten, vraagt het je vragen te stellen of je verzoek in te spreken.

Siri wordt aangedreven door complexe algoritmen van kunstmatige intelligentie waarmee het vragen in natuurlijke taal kan begrijpen en beantwoorden. Deze technologie maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om de woorden en zinnen van uw verzoeken te analyseren en de best mogelijke antwoorden te bepalen.

Siri gebruikt ook machine learning-technologie om voor elke gebruiker een uniek stemprofiel aan te maken. Dit helpt Siri u beter te begrijpen, zelfs als uw accent of manier van spreken kan verschillen van andere mensen die Siri gebruiken. Bovendien kan Siri hierdoor nieuwe woorden en zinnen leren en uw stemnuances na verloop van tijd beter begrijpen.

Naast het begrijpen van en reageren op mondelinge verzoeken, kan Siri ook taken uitvoeren wanneer u uw opdrachten intypt. U kunt Siri bijvoorbeeld vragen om een routebeschrijving van de ene locatie naar de andere of om het weer in een bepaalde stad. Siri is een handig en krachtig hulpmiddel waarmee je sneller en gemakkelijker dingen gedaan krijgt op je iPhone of iPad.

Topfuncties die u moet toevoegen aan een app als Siri

Een app als Siri is een virtuele assistent die taken kan uitvoeren en vragen kan beantwoorden door de stem van de gebruiker te herkennen. De topfuncties die je aan een app als Siri zou moeten toevoegen zijn onder andere:

E-mail, tekst en bellen

Een van de belangrijkste functies van elke marktplaats-app is de mogelijkheid om kopers en verkopers in real-time met elkaar in contact te brengen. Siri maakt het gemakkelijk voor gebruikers om snel met elkaar in contact te komen via verschillende kanalen, waaronder telefoongesprekken, tekstberichten en e-mail. Deze functie kan de communicatie tussen kopers en verkopers helpen stroomlijnen, waardoor het gemakkelijker wordt om over prijzen te onderhandelen, ontmoetingen te regelen en eventuele problemen op te lossen.

Nieuws en weer

Een ander belangrijk kenmerk van een succesvolle marktplaats-app is de mogelijkheid om gebruikers te voorzien van basisinformatie over hun lokale gemeenschap, waaronder de huidige weersomstandigheden en nieuwskoppen. Met Siri kunnen gebruikers op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt door een eenvoudige feed van nieuwsberichten en eenvoudige toegang tot real-time weerberichten. Deze informatie kan gebruikers en verkopers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en veilig te blijven in potentieel gevaarlijke of extreme weersomstandigheden.

Alarmeren en herinneringen instellen

Een andere belangrijke functie van elke online marktplaats-app is de mogelijkheid om herinneringen en alarmen in te stellen. Dit kan gebruikers helpen georganiseerd te blijven, vooral als ze te maken hebben met veel transacties tegelijk of meerdere deadlines of afspraken in de gaten moeten houden. Met Siri kunnen gebruikers aangepaste waarschuwingen maken voor specifieke items en vervaldatums en herinneringen instellen voor belangrijke mijlpalen in het transactieproces.

Navigatie

Siri maakt het gemakkelijk om zoekresultaten te sorteren en te filteren op basis van verschillende criteria, zoals prijsklasse of locatie.

Entertainment

Naast de bovengenoemde kernfuncties bevatten marktplaats-apps zoals Siri vaak een reeks entertainmentfuncties die gebruikers betrokken en vermaakt kunnen houden. Deze kunnen bestaan uit gebruikersbeoordelingen, beoordelingen, fotogalerijen en eenvoudige spelletjes of wedstrijden. Door alle gebruikers een leuke, boeiende ervaring te bieden, kunt u een sterke gemeenschap rond uw online marktplaats opbouwen en een grotere betrokkenheid en deelname van alle gebruikers aanmoedigen.

Scherminstellingen en ook Camera, WiFi

Om volledig te profiteren van alle functies die Siri biedt, is het ook belangrijk om toegang tot scherminstellingen en, WiFi, een camera op te nemen.

Hoe maak je een app als Siri?

Als je een app als Siri wilt bouwen, zijn er verschillende dingen waar je rekening mee moet houden. Eerst moet je begrijpen wat Siri uniek maakt en hoe het werkt. Vervolgens zul je je eigen spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking moeten ontwikkelen die kunnen koppelen aan een cloud-gebaseerde dienst of database met informatie, zodat gebruikers complexe zoekopdrachten kunnen uitvoeren en de gewenste resultaten krijgen. Ten slotte moet je deze mogelijkheden naadloos en intuïtief integreren met je app. Laten we elk van deze stappen hieronder eens nader bekijken:

Een van de unieke kenmerken van Siri is het vermogen om menselijke taal te begrijpen en te reageren op complexe vragen. Dit wordt bereikt door een combinatie van natuurlijke taalverwerking die wordt aangedreven door machine learning-algoritmen en een geavanceerde spraakherkenningsengine. Om een app als Siri te bouwen, zult u uw eigen natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden moeten ontwikkelen die kunnen koppelen aan een bestaande spraak-naar-tekst-omzetter of er zelf een van de grond af moeten maken.

Een andere belangrijke factor om te overwegen bij het bouwen van een app als Siri is de onderliggende cloud-infrastructuur die de app aandrijft. Aangezien Siri's spraakherkenning en natuurlijke taalcapaciteiten voortdurend op de achtergrond draaien terwijl gebruikers met hun apps interageren, hebben ze een krachtig back-end systeem en betrouwbare internetconnectiviteit nodig om soepel te functioneren. Dit betekent dat als u wilt dat uw app stemcommando's in real-time kan verwerken en herkennen, u uw eigen cloud-infrastructuur moet bouwen of verbinding moet maken met een dienst van derden, zoals Google Cloud Platform of Amazon Web Services.

Als je eenmaal je natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden hebt gecreëerd en een veilig backendsysteem voor je app hebt gebouwd, is de laatste stap het integreren van deze functies met de rest van je app op een manier die intuïtief en naadloos is voor gebruikers. Dit kan betekenen dat u een interface creëert of spraakopdrachten toevoegt aan uw bestaande gebruikerservaring, zodat gebruikers gemakkelijk met uw app kunnen communiceren via spraak.

Hoeveel kost het om een app als Siri te bouwen?

Het kost u tussen de 40.000 en 200.000 dollar om een app als Siri te bouwen. Deze kosten zullen sterk variëren, afhankelijk van de ervaring van uw ontwikkelaar, hoeveel u het kernproduct wilt aanpassen en hoeveel extra functies u in uw app wilt.

De initiële ontwikkelingskosten van een spraakassistent als Siri liggen waarschijnlijk tussen de 40.000 en 50.000 dollar. Als u wilt profiteren van spraakherkenningstechnologie die al in uw telefoon of apparaat is ingebouwd, dan zullen de initiële ontwikkelingskosten voor uw app veel lager zijn. Wil je echter meer geavanceerde functies en mogelijkheden in je stemassistent-app, dan kun je verwachten meer te betalen.

De kosten zullen stijgen als je extra functies wilt integreren of het kernproduct wilt aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een specifieke merkstem gebruiken voor uw app en deze beschikbaar maken op meerdere platforms. Of u kunt een aangepast algoritme inzetten dat traint met gegevens van gebruikersinvoer. Deze functies zullen uw kosten aanzienlijk verhogen en kunnen de totale ontwikkelingskosten voor uw app in het bereik van $ 100.000 - $ 200.000 brengen. Over het algemeen zijn spraakassistent-apps nog relatief nieuw en is er weinig concurrentie. Als je een app maakt zoals Siri of een van zijn concurrenten, kun je hogere kosten vragen dan in andere sectoren.

Hoe lang gaat het duren?

Het duurt ongeveer 6 tot 10 maanden om een app als Siri te bouwen. Dit tijdsbestek hangt af van de functies die u in uw app wilt opnemen, de grootte van het team en de ervaring van de betrokken ontwikkelaars, enz. Siri van Apple is een van de populairste spraakassistenten van dit moment. Het stelt gebruikers in staat om met hun apparaten te communiceren via natuurlijke taal, wat gemakkelijk en handig is. Een app als Siri bouwen vergt veel tijd, moeite en middelen. De eerste ontwikkelingsfase omvat het creëren van het softwareplatform voor natuurlijke taalverwerking (NLP) en mobiele backend-ondersteuning voor het hosten en opslaan van gegevens in verband met elke gebruikerssessie.

De volgende ontwikkelingsfase omvat het creëren van trainingsgegevens. De NLP-engine zal deze gegevens gebruiken om een model te bouwen dat menselijke spraakinput kan begrijpen en nauwkeurig interpreteren. Dankzij dit model kan Siri adequaat reageren op vragen of opdrachten van gebruikers.

Zodra het softwareplatform voor uw spraakassistent klaar is, moet u een team van ontwikkelaars inschakelen om te beginnen met het coderen van de app. Afhankelijk van uw vereisten kan het ontwikkelingsproces meerdere fasen en verschillende iteraties omvatten voordat de vereiste functionaliteit in uw assistent-app wordt bereikt.

No-code oplossing

AppMaster.io is een krachtig, no-code softwareplatform waarmee iedereen zijn eigen spraakassistent-app kan bouwen en implementeren - zonder codering! Met Appmaster.io kunt u uw eigen geavanceerde virtuele assistent-app maken. Of u nu een bedrijfseigenaar, ondernemer of gewoon iemand met een idee voor een stem-app bent, AppMaster.io is het perfecte platform om uw ideeën tot leven te brengen!

Onze eenvoudige visuele programmeerinterface maakt het gemakkelijk om apps op maat te maken en complexe logica toe te voegen met behulp van onze intuïtieve bedrijfsproces-editor. En met onze krachtige AI-functies kunt u een briljante en gepersonaliseerde ervaring voor uw gebruikers bouwen die hun verwachtingen zal overtreffen.