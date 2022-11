Comment créer une application comme Siri ?

Siri est un assistant virtuel créé par Apple Inc. qui permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils iOS à l'aide de commandes vocales. L'assistant numérique aide également les utilisateurs à effectuer diverses tâches sur leurs appareils mobiles, comme envoyer des messages texte, définir des rappels et passer des appels. Les utilisateurs peuvent émettre des commandes vocales pour lancer plusieurs applications et services sur leurs appareils ou pour rechercher des informations spécifiques sur Internet. Siri peut également effectuer des recherches vocales sur l'appareil et envoyer des commandes à des applications tierces qui prennent en charge l'intégration avec Siri.

Siri est facilement accessible, grâce à son bouton dédié sur les appareils iOS. Pour l'activer, il faut appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé, puis prononcer une commande ou une question. L'assistant traitera alors les informations et répondra à votre requête. Siri fournit également des services Web qui permettent d'effectuer diverses tâches sur l'appareil, comme lancer des appels, effectuer des recherches sur Internet et vérifier les mises à jour météorologiques.

Cependant, ce qui rend Siri très populaire auprès des utilisateurs, c'est sa capacité à comprendre naturellement le langage parlé et à fournir une réponse personnalisée. Pour ce faire, il utilise un logiciel de reconnaissance vocale, qui transcrit les mots prononcés en texte, puis les analyse pour trouver des informations utiles à partir de sources telles que Wikipédia, Yelp et Wolfram Alpha.

Siri est un assistant personnel intelligent qu'Apple a présenté pour la première fois en 2011. Il utilise le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour vous aider à accomplir des tâches et à répondre à des questions à l'aide de commandes vocales sur votre iPhone ou iPad.

Siri peut fonctionner de plusieurs manières différentes : il peut être activé par une pression longue sur le bouton d'accueil, par une commande vocale ou à partir de l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez Siri à l'aide de commandes vocales, il vous invite à poser des questions ou à formuler votre demande.

Siri est alimenté par des algorithmes d'intelligence artificielle complexes qui lui permettent de comprendre et de répondre aux requêtes en langage naturel. Cette technologie utilise des capacités de traitement du langage naturel pour analyser les mots et les phrases de vos requêtes et déterminer les meilleures réponses possibles.

Siri utilise également une technologie d'apprentissage automatique pour créer un profil vocal unique pour chaque utilisateur. Cela permet à Siri de mieux vous comprendre, même si votre accent ou votre façon de parler peuvent différer de ceux des autres utilisateurs de Siri. En outre, cela permet à Siri d'apprendre de nouveaux mots et phrases et de mieux comprendre les nuances de votre voix au fil du temps.

En plus de comprendre et de répondre aux demandes verbales, Siri peut également effectuer des tâches lorsque vous tapez vos commandes. Par exemple, vous pouvez demander à Siri de trouver l'itinéraire d'un lieu à un autre ou lui demander la météo d'une ville particulière. Siri est un outil pratique et puissant qui vous aide à accomplir des tâches plus rapidement et plus facilement sur votre iPhone ou iPad.

Principales fonctionnalités à ajouter à une application comme Siri

Une application comme Siri est un assistant virtuel qui peut effectuer des tâches et répondre à des questions en reconnaissant la voix de l'utilisateur. Les principales fonctionnalités que vous devriez ajouter à une application comme Siri sont les suivantes :

Courriel, texte et appel

L'une des fonctions les plus importantes de toute application de place de marché est la possibilité de mettre en relation acheteurs et vendeurs en temps réel. Siri permet aux utilisateurs d'entrer rapidement en contact les uns avec les autres par le biais de divers canaux, notamment les appels téléphoniques, les SMS et les e-mails. Cette fonction peut contribuer à rationaliser les communications entre acheteurs et vendeurs, ce qui facilite la négociation des prix, l'organisation des réunions et la résolution des problèmes qui peuvent survenir.

Informations sur l'actualité et la météo

Une autre caractéristique clé de toute application de place de marché réussie est la capacité de fournir aux utilisateurs des informations de base sur leur communauté locale, y compris les conditions météorologiques actuelles et les titres de l'actualité. Siri permet aux utilisateurs de se tenir au courant de ce qui se passe dans leur région en fournissant un flux simple d'articles d'actualité et un accès facile aux mises à jour météorologiques en temps réel. Ces informations peuvent aider les utilisateurs et les vendeurs à prendre des décisions plus éclairées et à rester en sécurité dans des conditions météorologiques potentiellement dangereuses ou extrêmes.

Alarme et rappels

Une autre caractéristique importante de toute application de marché en ligne est la possibilité de définir des rappels et des alarmes. Cela peut aider les utilisateurs à rester organisés, en particulier s'ils traitent de nombreuses transactions en même temps ou s'ils doivent suivre plusieurs échéances ou rendez-vous. Siri permet aux utilisateurs de créer des alertes personnalisées pour des éléments spécifiques et d'établir des dates d'échéance et des rappels pour les étapes clés du processus de transaction.

Navigation

Siri permet de trier et de filtrer facilement les résultats de recherche en fonction de divers critères, tels que la fourchette de prix ou l'emplacement.

Divertissement

En plus des fonctions de base mentionnées ci-dessus, les applications de marché comme Siri incluent souvent une série de fonctions de divertissement qui peuvent garder les utilisateurs engagés et divertis. Il peut s'agir d'avis d'utilisateurs, d'évaluations, de galeries de photos et de simples jeux ou concours. En offrant une expérience amusante et attrayante à tous les utilisateurs, vous pouvez contribuer à créer une communauté forte autour de votre place de marché en ligne et encourager un plus grand engagement et une plus grande participation de tous les utilisateurs.

Paramètres de l'écran et aussi Appareil photo, WiFi

Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par Siri, il est également important d'inclure l'accès aux paramètres de l'écran et, en WiFi, à une caméra.

Si vous souhaitez créer une application comme Siri, vous devrez tenir compte de plusieurs éléments. Tout d'abord, vous devez comprendre ce qui rend Siri unique et comment il fonctionne. Ensuite, vous devrez développer vos propres capacités de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel, capables de s'interfacer avec un service en nuage ou une base de données d'informations pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des requêtes complexes et d'obtenir les résultats souhaités. Enfin, vous devrez intégrer ces capacités à votre application de manière transparente et intuitive pour les utilisateurs. Examinons de plus près chacune de ces étapes ci-dessous :

L'une des caractéristiques uniques de Siri est sa capacité à comprendre le langage humain et à répondre à des requêtes complexes. Cela est possible grâce à une combinaison de capacités de traitement du langage naturel alimentées par des algorithmes d'apprentissage automatique et un moteur de reconnaissance vocale sophistiqué. Pour créer une application comme Siri, vous devrez développer vos propres capacités de traitement du langage naturel qui peuvent s'interfacer avec un convertisseur parole-texte existant ou même en créer un vous-même à partir de zéro.

Un autre facteur important à prendre en compte lors de la création d'une application comme Siri est l'infrastructure en nuage sous-jacente qui l'alimente. Étant donné que les capacités de reconnaissance vocale et de langage naturel de Siri s'exécutent constamment en arrière-plan lorsque les utilisateurs interagissent avec l'application, elles nécessitent un système dorsal puissant et une connectivité Internet fiable pour fonctionner sans problème. Cela signifie que si vous voulez que votre application soit capable de traiter et de reconnaître les commandes vocales en temps réel, vous devrez construire votre propre infrastructure en nuage ou vous connecter à un service tiers tel que Google Cloud Platform ou Amazon Web Services.

Enfin, une fois que vous avez créé vos capacités de traitement du langage naturel et construit un système dorsal sécurisé pour votre application, la dernière étape consiste à intégrer ces fonctionnalités au reste de votre application d'une manière intuitive et transparente pour les utilisateurs. Cela peut impliquer la création d'une interface ou l'ajout de commandes vocales à votre expérience utilisateur existante afin que les utilisateurs puissent facilement interagir avec votre application par la parole.

Combien coûte la création d'une application comme Siri ?

Il vous en coûtera entre 40 000 et 200 000 dollars pour créer une application comme Siri. Ce coût varie considérablement en fonction de l'expérience de votre développeur, du degré de personnalisation du produit de base et du nombre de fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez intégrer à votre application.

Les coûts de développement initiaux d'un assistant vocal comme Siri devraient se situer entre 40 000 et 50 000 dollars. Si vous souhaitez profiter de la technologie de reconnaissance vocale déjà intégrée à votre téléphone ou à votre appareil, les coûts de développement initiaux de votre application seront beaucoup plus faibles. Toutefois, si vous souhaitez que votre application d'assistant vocal soit dotée de fonctions et de capacités plus avancées, vous devez vous attendre à payer davantage.

Les coûts augmenteront si vous souhaitez intégrer des fonctionnalités supplémentaires ou personnaliser le produit de base. Par exemple, vous pouvez utiliser une voix de marque spécifique pour votre application et la rendre disponible sur plusieurs plateformes. Ou vous pouvez déployer un algorithme personnalisé qui s'entraîne à partir des données fournies par les utilisateurs. Ces fonctionnalités augmenteront considérablement vos coûts et pourraient faire passer le coût total du développement de votre application dans la fourchette de 100 000 à 200 000 dollars. Dans l'ensemble, les applications d'assistant vocal sont encore relativement nouvelles et la concurrence est limitée. Si vous créez une application semblable à Siri ou à l'un de ses concurrents, les coûts seront plus élevés que dans d'autres secteurs.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Il faudra environ 6 à 10 mois pour créer une application comme Siri. Ce délai dépendra des caractéristiques et des fonctionnalités que vous prévoyez d'intégrer à votre application, de la taille de l'équipe et de l'expérience des développeurs impliqués, etc. Siri d'Apple Siri d'Apple est l'un des assistants vocaux les plus populaires du moment. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils en utilisant le langage naturel, ce qui rend les choses faciles et pratiques. La création d'une application comme Siri exige beaucoup de temps, d'efforts et de ressources. La phase initiale de développement comprendra la création de la plateforme logicielle pour le traitement du langage naturel (NLP) et la prise en charge du backend mobile pour l'hébergement et le stockage des données associées à chaque session utilisateur.

L'étape suivante du développement consistera à créer des données de formation. Le moteur NLP utilisera ces données pour construire un modèle capable de comprendre et d'interpréter avec précision les entrées vocales humaines. Ce modèle permet à Siri de répondre de manière appropriée à toutes les requêtes ou commandes vocales envoyées par les utilisateurs.

Une fois que la plate-forme logicielle de votre application d'assistant vocal est prête, vous devez engager une équipe de développeurs pour commencer à coder l'application. En fonction de vos besoins, le processus de développement peut impliquer plusieurs phases et plusieurs itérations avant d'obtenir la fonctionnalité requise dans votre application d'assistant.

Solution sans code

AppMaster.io est une plateforme logicielle puissante, sans code, qui permet à quiconque de créer et de déployer sa propre application d'assistant vocal personnalisée - sans avoir à coder ! Avec Appmaster.io, vous pouvez créer votre application d'assistant virtuel de pointe. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui a une idée pour une application vocale, AppMaster.io est la plateforme parfaite pour donner vie à vos idées !

Notre interface de programmation visuelle simple permet de créer facilement des applications personnalisées et d'ajouter une logique complexe en utilisant notre éditeur de processus d'affaires intuitif. Et avec nos puissantes fonctionnalités d'IA, vous pouvez construire une expérience brillante et personnalisée pour vos utilisateurs qui dépassera leurs attentes.